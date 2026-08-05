ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОТИВОСТОЯНИЯ 2000-Х ГОДОВ

Политические противостояния 2000-х годов – череда внутриполитических конфликтов и противоречий, имевших место в России на протяжении первого (2000–2004) и второго (2004–2008) президентских сроков В. В. Путина и сопровождавшихся постепенным снижением политического влияния либеральных сил в стране.

Борьба с олигархами

В первом туре президентских выборов 2000 года победил В. В. Путин, поддержанный 53 % избирателей. В результате парламентских и президентских выборов в России существенно изменилась расстановка социально-политических сил: впервые за всю историю новой России в Думе сложилось правоцентристское большинство. Для принятия решений в Думе власть успешно использовала принцип «плавающего большинства»: для решения одних вопросов «Единство» блокировалось с правыми СПС и «Яблоком», для решения других – с КПРФ и Аграрной партией.

Одним из главных направлений провозглашённой Путиным политической реформы стало удаление от власти так называемых «олигархов» – руководителей крупнейших финансово-промышленных групп России. Сам Путин в одном из интервью 2000 года определял олигархов как «представителей крупного бизнеса, которые из тени, за спиной общества стараются влиять на принятие политических решений». В 1996 году консолидированная поддержка ряда олигархов помогла Б. Н. Ельцину выиграть президентские выборы, что позволило им занять серьёзные позиции в экономических и властных структурах России. Олигархи «проводили» на ключевые должности своих ставленников, некоторые сами занимали высокие посты в государстве. Главным идеологом «олигархического капитализма» был Б. А. Березовский. С его подачи сложившаяся в стране система власти стала называться «Семибанкирщиной».

С момента прихода на пост президента Путин неоднократно заявлял, что управлять Россией будут президент и правительство, а не олигархи. Ещё на стадии избирательной компании он демонстративно отказался использовать «добровольные и бескорыстные пожертвования» олигархических групп.

13 июня 2000 года был внезапно арестован и отправлен в Бутырскую тюрьму владелец информационного холдинга «Медиа-Мост», ряда предприятий и объектов недвижимости В. А. Гусинский. Арест крупного предпринимателя вызвал огромный резонанс и привлёк внимание СМИ и общественности. Гусинского обвинили в мошенничестве в особо крупных размерах – по версии следствия, олигарх незаконно изъял у государства хозяйственный комплекс 11-го телеканала стоимостью в 10 миллионов долларов. Сам Путин на момент ареста олигарха находился в Испании. Журналистам он сказал, что не знает, в чём дело, и назвал задержание Гусинского «сомнительным подарком» для себя. 16 ноября Гусинский был выпущен из тюрьмы под подписку о невыезде. В конце июня проблемы разной степени серьёзности возникли и у других олигархов: Б. А. Березовского, В. О. Потанина, М. М. Фридмана.

28 июля 2000 года Путин пригласил самых влиятельных бизнесменов страны на встречу в Кремле. Ни Гусинского, ни Березовского в числе приглашённых не было. Первому было позволено выехать из страны: тот перебрался в Испанию и в Россию уже не вернулся. Березовский в июле сложил с себя полномочия депутата Государственной Думы, затем сделал ряд громких заявлений, направленных против Путина, и объявил о намерении создать «объединённую оппозицию» президенту. В сентябре 2000 года он также перебрался за границу. В России на него было заведено дело по той же статье, что и на Гусинского, – о мошенничестве. Березовский тоже не стал возвращаться в страну. Оставшихся олигархов Путин вновь собрал в конце января 2001 года. Он дал им понять, что государству необходима поддержка крупного бизнеса, но терпеть злоупотребления со стороны олигархических групп и их вмешательство в сферу политики оно больше не может.

Противоречия с государством и лично с Путиным сохранялись у нефтяной корпорации «ЮКОС», принадлежавшей М. Б. Ходорковскому. Эта корпорация планировала взять под свой контроль не только добычу, но и транспортировку нефти, но государство не одобряло этот замысел – строительство и функционирование нефтепроводов было монополией государства. Стремясь увеличить свои капиталы и своё влияние, Ходорковский заключил с Р. А. Абрамовичем сделку о слиянии корпораций «ЮКОС» и «Сибнефть», а затем приступил к переговорам об аналогичном объединении с одной из американских транснациональных корпораций. Допустить этого российское руководство не могло. Тогда Ходорковский стал предпринимать активные политические шаги: он выделил значительные средства на избирательную кампанию партии «Яблоко», а также ещё ряда политических сил, включая КПРФ. Бизнесмен рассчитывал «купить» часть мандатов в списках идущих на парламентские выборы партий и среди одномандатников. 24 апреля 2003 года Ходорковский и Путин встретились последний раз. Глава государства уверенно высказался против строительства частных нефтепроводов и напомнил предпринимателю о проблемах с уплатой налогов и недопустимости теневого финансирования политических партий.

В начале июля был арестован совладелец «ЮКОСа» П. Л. Лебедев, личный друг Ходорковского и тоже миллиардер. Выехавший за границу ещё до ареста Лебедева Л. Б. Невзлин, ещё один соратник и партнёр олигарха, решил не возвращаться в Россию и уехал в Израиль. Ходорковский продолжал делать громкие политические заявления. 29 сентября 2003 года, выступая в Германии на экономическом форуме, он заявил, что не намерен покидать Россию и будет продолжать заниматься там бизнесом и общественной деятельностью. В октябре Ходорковский нанёс визиты в ряд российских городов, где встречался с местными бизнесменами и политиками, руководителями СМИ. 24 октября Генеральная прокуратура РФ направила ему повестку о вызове на допрос в качестве свидетеля, однако тот не явился. На следующий день в новосибирском аэропорту «Толмачёво» Ходорковский был задержан и доставлен самолётом в столицу. Его отправили в Басманный суд Москвы и предъявили обвинение по семи статьям УК РФ. Судья дал санкцию на арест Ходорковского на срок до 30 декабря 2003 года.

Часть политических кругов и общественности выступили с критикой действий президента или, по крайней мере, правоохранительных органов. Против ареста Ходорковского решительно возразили председатель правительства М. М. Касьянов и руководитель администрации президента А. С. Волошин. Свою обеспокоенность в связи с произошедшим публично высказал и экс-президент Ельцин. Волошин в знак протеста подал в отставку со своего поста. Из крупных бизнесменов Ходорковского не поддержал публично практически никто. В 2005 году суд признал бывшего главу «ЮКОСа» виновным в мошенничестве и других вменяемых ему преступлениях и приговорил к восьми годам тюремного заключения. В 2010 году, по завершении процесса по второму делу Ходорковского, срок был увеличен до 14 лет.

20 декабря 2013 года Путин подписал приказ о помиловании Ходорковского. В тот же день олигарх вышел на свободу и покинул страну.

Перераспределение сил: уход либералов

С 17 мая 2000 года правительство РФ возглавлял бывший министр финансов М. М. Касьянов. По одной из версий, его кандидатура была пролоббирована «Семьёй», то есть группой родственников и приближённых бывшего президента Б. Н. Ельцина. Этой точки зрения придерживается, например, видный историк современной России Р. А. Медведев, а один из современных публицистов называет Касьянова «последним членом Семьи». Экс-премьер, однако, всегда утверждал, что не был связан ни с какими группировками. Он вспоминал, что при первой встрече, обсуждая его будущее назначение, они с Путиным сразу договорились – Касьянов не будет вмешиваться в вопросы внутренней политики и деятельности силовых ведомств. В 2003 году глава правительства отклонился от этой договорённости, несколько раз публично выступив с умеренной критикой уголовного преследования Ходорковского.

На выборах в Государственную Думу 7 декабря 2003 года победу одержала «Единая Россия» – партия, появившаяся в конце 2001 года вследствие объединения политических движений «Единство» и «Отечество – Вся Россия». Она получила 37,6 % голосов по партийным спискам и 104 мандата из 225, за которые шла борьба в одномандатных округах. Это позволило «Единой России» получить не просто большинство, а конституционное большинство. КПРФ набрала 12,7 % голосов, ЛДПР – 11,45 %, а СПС и «Яблоко» вообще не прошли в Думу, не преодолев пятипроцентный барьер. 9 % избирателей отдали предпочтение избирательному блоку «Родина», который выступал с патриотических и умеренно-националистических позиций.

Президентские выборы были назначены на 14 марта 2004 года. Накануне их Путин отправил в отставку правительство Касьянова. Новым премьером стал М. Е. Фрадков. По словам Касьянова, впоследствии Путин предлагал ему сначала должность секретаря Совета безопасности при президенте РФ, затем пост мэра Москвы, а ещё позднее приглашал принять участие в работе над созданием объединённого международного банка. Когда они виделись в последний раз, президент якобы предостерёг его от участия в оппозиционной деятельности. В 2011 году, во время своей «прямой линии», Путин сказал, что Касьянов «первые год-полтора старался что-то делать», но «вторые два года активность была нулевая». Сам Путин объяснял это тем, что председатель правительства уже тогда метил в президенты и поэтому избегал принятия непопулярных решений.

После ухода в отставку Касьянов несколько лет не делал никаких политических заявлений, и лишь в преддверии президентских выборов 2008 года попытался вернуться на политическую арену, однако к выборам допущен не был. С тех пор бывший председатель правительства стабильно является одной из ключевых фигур так называемой «несистемной оппозиции».

В 2004 году на пост президента от своих партий не выдвигались ни Зюганов, ни Жириновский. СПС и «Яблоко» тоже не выдвинули кандидатов. Единственным претендентом на пост главы государства от либеральных сил была И. М. Хакамада, она шла на выборы как независимый кандидат. В результате победу одержал Путин – его поддержали 71,31 % избирателей. Кандидаты от КПРФ и ЛДПР Н. М. Харитонов и О. А. Малышкин получили 13,69 % и 2,02 % голосов соответственно. Самовыдвиженцы С. Ю. Глазьев и И. М. Хакамада – 4,1 % и 3,84 % соответственно. Президентские выборы 2004 года были последними, на которых избиратель имел возможность выбрать пункт «против всех».

Эксцессы реформ 2004–2005 годов. Реакция властей

С весны 2004 до весны 2005 года внимание общества было приковано к процессу монетизации льгот. К натуральным льготам для ветеранов, инвалидов, пожилых людей и ещё ряда категорий граждан – бесплатному проезду на общественном транспорте, бесплатным лекарствам, оплате лишь 50 % услуг ЖКХ, обслуживанию вне очереди в отделениях почты и Сбербанка – люди привыкли. Теперь же натуральные льготы предполагалось заменить не слишком большими денежными выплатами. Подготовку этой реформы либеральный блок правительства во главе с А. Л. Кудриным и Г. О. Грефом вёл ещё при Касьянове, в 2002–2003 годах, а в 2004 году к её разработке активно присоединился М. Ю. Зурабов, новый министр здравоохранения и социального развития. Преобразовать систему социальных гарантий и социальной помощи, созданную в СССР, в 1990-х годах было невозможно – это могло обрушить и без того шаткие позиции Б. Н. Ельцина. Теперь ситуация изменилась: на фоне огромной популярности Путина, рассчитывали либеральные министры, население отреагирует на реформу сдержанно.

В комитетах Государственной Думы объёмный (более 700 страниц) законопроект о монетизации натуральных льгот, представленный в июне 2004 года, сразу вызвал шквал критики. Во-первых, изменения должны были затронуть в той или иной степени 155 ранее принятых законов, что создало бы прецедент в истории отечественного законодательства. Во-вторых, многие рекомендации правительства выглядели откровенно цинично: так, очень значительные льготы для Героев СССР, Героев России, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Славы предлагалось заменить компенсацией в 3 тысячи рублей в месяц. Несколько обладателей звания Героя Советского Союза публично осудили законопроект, заявив, что в случае его принятия они откажутся от празднования 60-летия Победы в мае 2005 года и вернут государству все награды. Правительству пришлось пересматривать многие положения законопроекта: некоторые натуральные льготы было решено сохранить, а реформирование системы льгот в сфере ЖКХ – отложить. Впрочем, массовое недовольство идеей отмены натуральных льгот было уже трудно остановить. 2 июля 2004 года Государственная Дума приняла закон в первом чтении, после чего ушла на каникулы, а 2 августа – приняла большинством из 304 депутатов, в основном, членов «Единой России». Поправки – всего более 4500 – принимались или отклонялись без обсуждения, около 1000 из них было принято.

После одобрения Советом Федерации подписать закон предстояло президенту. Путин сделал это в последний день отведённого ему срока, 22 августа. С 1 января 2005 года он вступал в силу. Сразу после январских праздников в стране начались протесты. 12 и 13 января тысячи стариков перекрыли Ленинградское и Волоколамское шоссе на выездах из Москвы. 15 января манифестации прошли в нескольких районах Санкт-Петербурга. Митинги организовывались и в других городах. В демонстрациях участвовали представители всех оппозиционных партий – как не прошедших в думу СПС и «Яблока», так и «Родины». Депутаты последней во главе с Д. О. Рогозиным объявили голодовку и разместились на ночлег в своих думских кабинетах. С критикой министров-инициаторов принятия закона выступили и члены «Единой России». Президент Путин требовал от правительства разработать меры для снятия возникшей напряжённости. Первые шаги на пути к стабилизации ситуации предприняли власти Москвы и Санкт-Петербурга: в столице пенсионерам из Подмосковья вернули право бесплатного проезда на московском общественном транспорте, в Санкт-Петербурге для пожилых людей ввели специальные проездные карточки. С 1 февраля все прежние транспортные льготы для пенсионеров были восстановлены по всей стране.

В конце марта 2005 года Путин подписал указ о введении с 1 мая дополнительного материального обеспечения для инвалидов и участников ВОВ, несовершеннолетних узников концлагерей и ещё ряда категорий населения. Героям СССР и России, а также кавалерам всех степеней ордена Славы было назначено дополнительное материальное обеспечение в 30 тысяч рублей при сохранении натуральных льгот. В результате большую часть натуральных льгот для пожилых и больных людей власти сохранили. Пострадали же от монетизации, прежде всего, некоторые военнослужащие, сельская интеллигенция, часть «региональных» льготников. В плане репутации больше всего пострадал М. Ю. Зурабов. Что касается Путина, то он стал заложником непопулярных действий правительства: по позднейшему признанию Кудрина, принятием непродуманного закона его авторы «подставили» президента.

Результаты и последствия политических противостояний 2000-х годов

После выборов 2004 года либеральные политики минимизировали своё присутствие на российской политической арене. Небольшая их часть сумела остаться на государственной службе, например А. Б. Чубайс и С. В. Кириенко. Другие, например, Б. Е. Немцов, В. А. Рыжков, ушли в оппозицию власти. Третьи, как И. М. Хакамада, вообще ушли из политики. Издержки реформ середины 2000-х годов также снизили рейтинги министров либеральных взглядов. Некоторые аналитики отмечают, что в период второго срока Путина группа экономических либералов утратила прежний политический вес ещё и потому, что во время первого срока президенту приходилось искать баланс между ещё сохранявшими влияние олигархами и представителями силовых структур; теперь же эта надобность исчезла.