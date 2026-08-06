ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 1936‒1938 гг.

Общее название политических, в большинстве открытых, судебных процессов, прошедших в Москве. Эти процессы проводились чрезвычайными судебными органами – Военной коллегией Верховного суда СССР или Специальным присутствием, и носили ярко выраженный политический характер, т.е. имели своей целью снять ответственность за неудачи в советском обществе и экономике с руководства страны, переложив ее на «врагов народа», связанных с иностранными государствами и Л.Д. Троцким. В качестве подсудимых к этим процессам были привлечены известные в стране партийные функционеры, крупные военные, занимавшие в пошлом видные посты в СССР. Они были обвинены в заговоре с целью ликвидации и расчленения СССР, восстановления капитализма, шпионаже, убийства И.В. Сталина и др. руководителей страны, а также в организации вредительства в экономике и т.д. Материалы всех процессов были фальсифицированы органами государственной безопасности, что было известно руководству страны. Главной целью процессов была мобилизации и консолидации общества вокруг И.В. Сталина, а также убеждение населения СССР в том, что во всем виноваты вредители, что являлось обоснованием, в т.ч. и юридическим, развернутой в 1937‒1938 гг. компании массового политического террора, в т.ч. против партийного, хозяйственного и советского актива, а также массовых чистках в рядах РККА. Для этого все процессы широко освещались в советской печати, фактически каждый сопровождался массированной пропагандисткой и политической кампанией, затрагивавший все слои общества. Практически все, кто был осужден на этих процессах, были позже реабилитированы «за отсутствием состава преступления».

Традиционно в Политическим процессам 1936‒1938 гг. относят три открытых т.н. «Московских» процесса, и проходивший за закрытыми дверями процесс по делу М.Н. Тухачевского и др.

Процесс по делу «Антисоветского объединенного троцкистско-зиновьевского центра»

Этот открытый процесс прошел 19‒24 августа 1936 г. в Москве, в Октябрьском зале Дома Союзов. Дело слушалось в Военной коллегии Верховного суда СССР в составе армвоенюриста В.В. Ульриха (председатель), корвоенюриста И.О. Матулевича, диввоенюристов И.Т. Никитченко и И.Т. Голякова; государственным обвинителем выступал прокурор СССР А.Я. Вышинский.

В качестве подсудимых к процессу было привлечено 11 человек, большинство из которых составляли известные партийный деятели в 1920-х гг. входивших в состав оппозиции (и уже дано покаявшихся и отрекшихся от своих воззрений):

‒ Г.Е. Зиновьев (Радомысльский), бывший член Политбюро ЦК РКП(б), председатель Исполкома Коминтерна, председатель Петроградского совета;

‒ Л.Б. Каменев (Розенфельд), зять Л.Д. Троцкого, бывший член Политбюро ЦК РКП(б)/ВКП(б), председатель Совета Труда и Обороны СССР;

‒ Г.Е. Евдокимов, бывший член ЦК РКП(б)/ВКП(б), 1-й секретарь Ленинградского губкома ВКП(б) и секретарь ЦК ВКП(б);

‒ И.Н. Смирнов, бывший член ЦК РКП(б), нарком почт и телеграфов СССР;

‒ И.П. Бакаев, бывший председатель Петроградского совета, председатель Петроградской ГубЧК, уполномоченный представитель ВЧК в Юго-Восточном крае;

‒ С.В. Мрачковский, бывший командующим войсками Приуральского и Западно-Сибирского военных округов, начальник Управления строительства Байкало-Амурской магистрали;

‒ В.А. Тер-Ваганян, бывший главный редактор журнала «Под знаменем марксизма»;

‒ Е.А. Дрейцер, бывший начальник Смоленской пехотной школы, заместитель руководителя «Птицеводсоюза»;

‒ И.И. Рейнгольд, бывший начальник Главного хлопкового управления Наркомата земледелия СССР;

‒ Р.В. Пикель, бывший заведующий секретариатом Г.Е. Зиновьева, ответственный редактор Союза драматургов;

‒ Э.С. Гольцман, бывший сотрудник Наркомата внешней торговли СССР.

Кроме того, на процесс было выведено пять немецких коммунистов, оказавшихся в эмиграции в СССР: И.-Д. Круглянский, В.П. Ольберг, К.Б. Берман-Юрин, М.И. Лурье, Н.Л. Лурье.

Подсудимые обвинялись в том, что по заданию Л.Д. Троцкого создали террористический центр с целью убийства руководителей страны (И.В. Сталина, К.Е. Ворошилова, А.А. Жданова, Л.М. Кагановича, Г.К. Орджоникидзе, С.В. Косиора, П.П. Постышева), результатом чего стало убийство 1 декабря 1934 г. С.М. Кирова.

На открытом процессе все подсудимые свою вину признали, кроме И.Н. Смирнова и Э.С. Гольцмана, которые хотя и признавали участие в подпольной организации, но отрицали ее террористические цели.

24 августа 1936 г. все подсудимые признаны виновными в инкриминируемых им преступлениях и приговорены к высшей мере наказания ‒ расстрелу. В тот же день приговор был приведен в исполнение. Этот приговор был отменен пленум Верховного суда СССР 13 июня 1988 г., а все подсудимые были реабилитированы «за отсутствием в их действиях состава преступления».

Процесс по делу «Параллельного антисоветского троцкистского центра»

Этот процесс прошел 23‒30 января 1937 г. в Москве, в Октябрьском зале Дома Союзов. Дело слушалось в Военной коллегии Верховного суда СССР в составе армвоенюриста В.В. Ульриха (председатель), корвоенюриста И.О. Матулевича, диввоенюриста Н.М. Рычкова; государственным обвинителем выступал прокурор СССР А.Я. Вышинский.

В качестве подсудимых к процессу было привлечено 17 человек, большинство из которых составляли более-менее крупные партийно-хозяйственные функционеры:

‒ Г.Я. Сокольников, бывший кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП(б), нарком финансов СССР;

‒ Г.Л. Пятаков, бывший член ЦК ВКП(б), заместитель председателя ВСНХ СССР;

‒ К.Б. Радек, бывший член ЦК РКП(б), член Исполкома Коминтерна, ректор Университета трудящихся Китая им. Сунь Ятсена;

‒ Л.П. Серебряков, бывший член ЦК РКП(б), секретарь ЦК РКП(б), начальник Центрального управления шоссейных дорог и автомобильного транспорта при СНК СССР;

‒ М.С. Богуславский, председатель Малого Совнаркома РСФСР;

‒ Я.А. Лившиц, заместитель наркома путей сообщения СССР;

‒ С.А. Ратайчак, заместитель наркома тяжелой промышленности СССР;

‒ Н.И. Муралов, бывший командующим войсками Московского и Северо-Кавказского военных округов;

‒ Я.Н. Дробнис, сотрудник Наркомата путей сообщения СССР;

‒ И.А. Князев, бывший начальник Южно-Уральской железной дорогой;

‒ Б.О. Норкин, начальник «Кемеровокомбинатстроя»;

‒ А.А. Шестов, управляющим Салаирским цинковым рудником (Кемерово);

‒ М.С. Строилов, главный инженер треста «Кузбассуголь»;

‒ И.Д. Турок, заместитель начальника Свердловской железной дороги;

‒ Г.Е. Пушин, заместитель главного инженера Главхимпрома Наркомата тяжелой промышленности СССР;

‒ И.И. Граше, экономист Главхимпрома Наркомата тяжелой промышленности СССР;

‒ В.В. Арнольд, заведующий гаражом и отделом снабжения Прокопьевского и Анжерского рудников (Кузбасс).

Подсудимые обвинялись в том, что создали по заданию Л.Д. Троцкого подпольную организацию, установили контакты с иностранными государствами, а также вели диверсионно-вредительскую и шпионскую, а также террористическую деятельность (в т.ч. убийство В.М. Молотова).

30 января 1937 г. все подсудимые были признаны виновными, из 13 человек были приговорены к высшей мере наказания – расстрелу; Радек, Сокольников и Арнольд получили 10, Строилов ‒ 8 лет исправительно-трудовых лагерей.

Реабилитация подсудимых проходила постепенно, начиная с 1963 г. Последние приговоры были отменены Пленумом Верховного суда СССР 13 июня 1988 г., все были реабилитированы «за отсутствием в их действиях состава преступления».

Процесс по делу «Право-троцкистского блока»

Этот открытый процесс прошел 2‒13 марта 1938 г. в Москве, в Октябрьском зале Дома Союзов. Дело слушалось в Военной коллегии Верховного суда СССР в составе армвоенюриста В.В. Ульриха (председатель), корвоенюриста И.О. Матулевича, диввоенюриста Б.И. Иевлева; государственным обвинителем выступал прокурор СССР А.Я. Вышинский.

3-й процесс был самым представительным: в качестве подсудимых к процессу был привлечен 21 человек, большинство из которых относились к высшему партийному и хозяйственному руководству страны, и были хорошо известны в СССР и за рубежом:

‒ А.И. Рыков, бывший член Политбюро ЦК ВКП(б), председатель Совета народных комиссаров СССР;

‒ Н.И. Бухарин, бывший член Политбюро ЦК ВКП(б), председатель Исполкома Коминтерна;

‒ Н.Н. Крестинский, бывший член Политбюро ЦК РКП(б), ответственный секретарь ЦК РКП(б), 1-й заместитель наркома иностранных дел СССР;

‒ Г.Г. Ягода, бывший член ЦК ВКП(б), нарком внутренних дел СССР, генеральный комиссар государственной безопасности;

‒ Х.Г. Раковский, бывший член ЦК РКП(б)/ВКП(б), председатель Совета народных комиссаров УССР;

‒ М.А. Чернов, бывший член ЦК ВКП(б), нарком земледелия СССР;

‒ В.И. Иванов, бывший член ЦК ВКП(б), нарком лесной промышленности СССР, 1-й секретарь Северного крайкома ВКП(б);

‒ И.А. Зеленский, бывший член ЦК ВКП(б), 1-й секретарь ЦК КП Узбекистана, председатель Правления Центросоюза;

‒ А. Икрамов, бывший член ЦК ВКП(б), 1-м секретарь ЦК КП(б) Узбекистана;

‒ А.П. Розенгольц, бывший кандидат в члены ЦК ВКП(б), нарком внешней торговли СССР;

‒ Г.Ф. Гринько, бывший кандидат в члены ЦК ВКП(б), нарком финансов СССР;

‒ Ф.Г. Ходжаев, председателем Совета народных комиссаров Узбекской ССР, один из Председателей ЦИК СССР;

‒ В.Ф. Шарангович, 1-й секретарь ЦК КП(б) Белоруссии»

‒ П.Т. Зубарев, заместитель народного комиссара земледелия РСФСР;

‒ Л.Г. Левин, доктор медицины, профессор, заведующий терапевтическим отделением Кремлевской больницы;

‒ И.Н. Казаков, доктор медицины, профессор, директор Государственного НИИ обмена веществ и эндокринных расстройств;

‒ Д.Д. Плетнев, доктор медицины, профессор, директор НИИ функциональной диагностики и терапии;

‒ П.П. Крючков, личный секретарь А.М. Горького;

‒ П.П. Буланов, секретарь НКВД СССР и ответственный секретарь Особого совещания при НКВД СССР;

‒ С.А. Бессонов, бывший советник полпредства СССР в Германии;

‒ В.А. Максимов-Диковский, заведующий секретариатом В.В. Куйбышева.

Подсудимые обвинялись в том, что создали подпольную организацию, целью которой было восстановление капитализма и отторжение от СССР союзных республик и Приморья, а также в шпионаже, вредительстве, подготовке кулацких восстаний, терроризме, в т.ч. организация убийства С.М. Кирова, В.Р. Менжинского, В.В. Куйбышева, А.М. Горького и его сына М.А. Пешкова, а также подготовке покушений на В.И. Ленина (в 1918 г.), И.В. Сталина и Н.И. Ежова.

Все подсудимые признали свою вину (с рядом оговорок), только в первый день процесса Н.Н. Крестинский пытался заявить о своей невиновности, но впоследствии изменил свою позицию.

13 марта 1938 г. все подсудимые были признаны виновными, из 18 человек были приговорены к высшей мере наказания – расстрелу; Плетнева получил 25, Раковский – 20, Бессонов ‒ 15 лет исправительно-трудовых лагерей.

Реабилитация подсудимых проходила постепенно, начиная с 1963 г. Последние приговоры были отменены Пленумом Верховного суда СССР 13 июня 1988 г., почти все были реабилитированы «за отсутствием в их действиях состава преступления»; Г.Г. Ягоде, как человеку, принимавшему участие в политических репрессиях, в реабилитации было отказано.

Процесс по делу «Антисоветской троцкистской военной организации»

Этот процесс прошел в закрытом режиме 11 июня 1937 г. в Москве. Дело рассматривалось Специальным судебным присутствием Верховного Суда СССР в составе председателя Военной коллегии Верховного суда СССР армвоенюриста В.В. Ульриха (председатель), маршалов Советского Союза В.К. Блюхера и С.М. Будённого, командармом 1-го ранга Б.М. Шапошникова и И.П. Белова, командармов 2-го ранга Я.И. Алксниса, П.Е. Дыбенко и Н.Д. Каширина, комдива Е.В. Горячева.

В качестве подсудимых к процессу было привлечен 8 человек (еще один, кто должен был стать фигурантом на процессе – 1-й заместитель наркома обороны СССР, начальник Политуправления РККА армейский комиссар 1-го ранга Я.Б. Гамарник покончил с собой накануне ареста). Большинство из них занимали высокие посты в РККА и были широко известны в СССР и за рубежом:

‒ М.Н. Тухачевский, маршал Советского Союза, бывший 1-й заместитель наркома обороны СССР;

‒ И.Э. Якир, командарм 1-го ранга, командующий войсками Киевского военного округа;

‒ И.П. Уборевич, командарм 1-го ранга, командующий войсками Белорусского военного округа;

‒ А.И. Корк, командарм 2-го ранга, начальник Военной академии им. М.В. Фрунзе;

‒ Р.П. Эйдеман, комкор, председатель Центрального совета Осоавиахима;

‒ В.К. Путна, комкор, военный атташе при полпредстве СССР в Великобритании;

‒ Б.М. Фельдман, комкор, начальник Управления по командному и начальствующему составу РККА;

‒ В. М. Примаков, комкор, заместитель командующего войсками Ленинградского военного округа.

Подсудимые обвинялись в том, что создали подпольную организацию и установили связи с Л.Д. Троцким, другими троцкистскими организациями (члены которых были осуждены на прошлых процессах), а также германским Генштабом. План военных состоял якобы в том, чтобы, развязав вооруженный конфликт с Германией и Польше, организовать в нем поражение СССР и, воспользовавшись ситуация, захватит власть в стране.

В тот же день все обвиняемые были признаны виновными и приговорены к высшей мере наказания – расстрелу. Лица, прошедшие по этому процессу, были реабилитированы первыми: уже 31 января 1957 г. Определением Военной коллегии Верховного суда СССР их дела были закрыты «за отсутствием состава преступления».