ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ - отрасль знания, положившая начало формированию системы экономических наук.
Возникновение политической экономии.
Сочетание «Политическая экономия» впервые появилось в заглавии книги А. Монкретьена «Трактат политической экономии» (1615) и подразумевало расширение анализа должного порядка с области домохозяйства (oikonomia) на область хозяйства в пределах государственного целого. В литературе меркантилизма господствовало понимание политической экономии как набора предписаний для правительственного вмешательства в целях достижения благоприятного торгового баланса и увеличения доходов казны при отсутствии во владениях монарха рудников благородных металлов. Но постепенно стало пробиваться иное понимание политической экономии: изучение «естественных законов», необходимых для точных суждений о сравнительной мощи национальных государств (у У. Петти); исследование экономической взаимозависимости различных социальных слоёв общества (у П. Буагильбера, Р. Кантильона). Первое систематическое «Исследование принципов политической экономии» (1767) было написано шотландским автором Дж. Стюартом; он сформулировал задачи политической экономии: «обеспечить определённый фонд средств существования для всех жителей, предотвратить всякий риск возникновения недостатка этих средств, обеспечить все блага, необходимые для удовлетворения потребностей общества, и дать занятость всем жителям».
Под воздействием философии Просвещения в Европе сложилось представление об общественном хозяйстве как о естественном порядке, в законы которого правительство не должно вмешиваться (французская школа физиократов), и об индивиде, преследующем в хозяйственной деятельности чисто эгоистические интересы собственной пользы («Размышления о политической экономии» итальянского философа П. Верри, 1771 год). Эти представления сделал господствующими А. Смит («Исследование о природе и причинах богатства народов», 1776 год). Раннюю историю политической экономии он схематизировал как последовательность трёх «систем»: «меркантильной» (её типичными выразителями Смит назвал Т. Мана и Ж.Б. Кольбера, игнорируя Монкретьена и Стюарта), физиократической и системы самого Смита. Трактат Смита получил общеевропейское признание как «руководство в созерцании государственных сил» (по словам Н.П. Румянцева) и начало «научной», или «классической», политической экономии. С её влиянием соединилось влияние утилитаристской философии И. Бентама, проведшего различие между политической экономией как наукой и как искусством экономической политики.
С началом XIX века в Великобритании и Франции, вступивших в полосу промышленной революции, произошло отождествление классической политической экономии с доктриной невмешательства государственной власти в деятельность предпринимателей, то есть политикой экономического либерализма, под лозунгом «laissez faire» (полное невмешательство). Крупнейшим теоретиком экономического либерализма, требовавшим снятия всех преград с накопления капитала, стал Д. Рикардо. Главным популяризатором был Ж.Б. Сэй, его учебники дали основу для построения курсов политической экономии в сложившейся в 1-й половине XIX века общеевропейской структуре университетского преподавания.
Расхождение школ политической экономии.
Ж.Б. Сэй определял политическую экономию как науку о «естественных», универсальных во времени и пространстве, законах производства, распределения и потребления богатств; Д. Рикардо выдвигал на первый план среди задач политической экономии исследование пропорций в распределении общественного дохода между тремя главными классами общества в форме заработной платы, прибыли и ренты. А. Смиту не удалось дать непротиворечивое определение объективной основы меновой ценности («естественной цены»); различие интерпретаций привело Рикардо к трудовой теории ценности, а Сэя - к теории трёх факторов производства. Но оба они согласились с формулировкой Т.Р. Мальтусом законов народонаселения и убывающего плодородия, из которых сделали вывод об ограничении заработной платы наёмных рабочих уровнем прожиточного минимума (теория «рабочего фонда», или, по выражению Ф. Лассаля, «железный закон заработной платы»).
Начавшиеся в Англии кризисы промышленного перепроизводства, которые Ж.Б. Сэй, дополняя свой оптимизм «законом рынков сбыта», считал случайностями, побудили бывшего смитианца Ж.Ш.Л. де Сисмондик пересмотру оснований политической экономии и призыву к её превращению в теорию благотворительности. За безразличие к тяготам и страданиям бедных классов политическую экономию также подвергли критике, доходившей до отрицания, зачинатели утопического социализма. Ряд английских авторов использовали трудовую теорию ценности Д. Рикардо для обоснования «права рабочего на полный продукт труда», выдвинув категорию «прибавочной ценности» (У. Томпсон, «Исследование о принципах распределения богатства применительно к человеческому счастью», 1824 год) и призыв создать в противовес либеральной «политической экономии собственности» «народную» политическую экономию (Т. Годскин, 1827 год). Попытку найти компромисс между экономическим либерализмом и его социалистической критикой сделал, завершая систематизацию рикардианской теории ценности и распределения, Дж. Милль; его «Основы политической экономии» (1848) стали новым общеевропейским университетским курсом политической экономии.
В раздробленной Германии становление политической экономии происходило под воздействием, с одной стороны, смитианства, с другой, - камералистики, что обусловило распространение таких синонимов политической экономии, как «национальная экономия» (Nationalöconomie) и «учение о народном хозяйстве» (Volkswirthschaftslehre). Кроме того, разработка экономических категорий в связи с агрономией привела к формированию, начиная с работ И.Г. фон Тюнена, особого направления «сельскохозяйственной экономии». Профессор Гейдельбергского университета К.Г. Рау в своём курсе политической экономии (1826-1837) разделил её на теоретическую часть, излагающую универсальные законы, и прикладные части, требующие учёта конкретных условий, - экономическую политику и науку о финансах. Рау основал первое периодическое издание по политической экономии - «Архив политической экономии» (1835-1853). Последующее развитие политической экономии в Германии сопровождалось критикой Ф. Листом и представителями немецкой исторической школы космополитизма и «перпетуализма» (от латинского perpetuum - «вечный»; подразумеваются «вечные» экономические законы) школ Ж.Б. Сэя и Д. Рикардо. Вслед за Листом «воспитательный» протекционизм как необходимую меру экономической политики в борьбе с британским доминированием отстаивал родоначальник политической экономии в США Г.Ч. Кэри, советник президента А. Линкольна по экономическим вопросам, критиковавший пессимизм Рикардо и Мальтуса.
К. Маркс, приступивший к систематическим занятиям политической экономии для углублённого обоснования материалистического понимания истории и программы классовой борьбы пролетариата, отнёс всю университетскую политическую экономию Европы (от Ж.Б. Сэя и Т.Р. Мальтуса до В. Рошера и А. Вагнера) к «вульгарной буржуазной» политической экономии. В работе «К критике политической экономии» (1859) Маркс выдвинул свою трактовку классической политической экономии как двух традиций исследования «внутренних зависимостей буржуазных отношений производства» - английской (обоснование трудовой теории ценности У. Петти, А. Смитом, Д. Рикардо) и французской (П. Буагильбер, Ф. Кенэ, Ж.Ш.Л. де Сисмонди – анализ пропорциональности капиталистического воспроизводства и её нарушений). Себя Маркс идентифицировал как завершителя этих традиций, создающего на основе материалистической диалектики теорию прибавочной ценности и экономических кризисов.
Историзм К. Маркса частично повлиял на новое поколение немецкой исторической школы (историко-этическое направление, или катедер-социализм), объединившейся в Германской империи вокруг Г. фон Шмоллера и реформистского «Союза социальной политики», поддержанного О. фон Бисмарком. «Социал-политики», или «катедер-социалисты», выводили из противопоставления капитализма и социализма (А. Шеффле) «принцип примирения порядка и свободы» (А. Гельд) - «среднюю линию» между приверженностью манчестерства к laissez faire и стремлением социал-демократии к революционному перевороту. «Новая» историческая школа в политической экономии противопоставляла «англо-французскому» утилитаризму, изолирующей абстракции, космополитизму и антиисторизму - опору на индуктивный историко-статистический метод экономического анализа; учение о троякой структуре мотивов хозяйственной деятельности и типов её организации (частнокапиталистические, общественно-принудительные, каритативные); неотделимость народного хозяйства и его изучения от права и народного этоса; значимость национально-государственного целого, которое не может быть упрочено только на основе свободной конкуренции, но требует вмешательства власти в целях смягчения классовых противоречий и видоизменения форм экономической политики в соответствии с изменчивостью хозяйственных явлений.
Под воздействием социалистических доктрин и немецкой исторической школы социальный (рабочий) вопрос занял столь видное место в политической экономии., что появилась тенденция к замещению её названия на «социальная экономия». Однако возобладали иные тенденции, сначала охарактеризованные как её «психологическое» и «математическое» направления, а затем - как «маржинальная революция». Радикальный пересмотр теорий ценности и распределения привёл к изменению понимания предмета и метода экономической науки.
Изменения в понимании предмета и метода экономической науки. Маржинализм «перевернул» классический подход к меновой ценности, выводя её определение не со стороны предложения (прошлые затраты общественно необходимого труда), а со стороны спроса (оценки потребителями будущей полезности благ); классовому и национально-общественным подходам противопоставил методологический индивидуализм. Крайнюю позицию заняла австрийская школа, субъективно трактуя даже категорию издержек производства как ценность наилучшей упущенной возможности, от которой пришлось отказаться в процессе выбора; это положение позволило позднее кардинально переформулировать определение предмета экономической теории: человеческое поведение с точки зрения соотношения между целями и ограниченными ресурсами, допускающими альтернативное применение.
Инспирированный К. Менгером «спор о методах» с Г. фон Шмоллером содействовал дальнейшему размежеванию экономических наук: отделению абстрактной теории, с одной стороны, от экономической истории и статистики, с другой - от экономической политики и финансовой науки; выяснению соотношения между позитивной и нормативной политической экономии. Лозаннская школа, предложив математическую теорию общего экономического равновесия, заявила программу «чистой» политической экономии. Но если М.Э.Л. Вальрас считал, что наряду с «чистой» (позитивной) должна быть прикладная (отраслевая) и социальная (нормативная) экономия, то В. Парето ограничивался «чистой» политической экономии на предпосылке рациональности действий индивидов-эгоистов, а все прочие мотивы поведения отнёс к области социологии. В обособлении экономической социологии от политической экономии большую роль сыграли работы представителей нового поколения исторической школы - А. Вебера, М. Вебера, В. Зомбарта.
Родоначальник английского маржинализма У.С. Джевонс под воздействием Г.Д. Маклеода (сводившего предмет экономической науки к «законам, управляющим соотношениями между количествами товаров, подлежащих обмену»), а затем и А. Маршалл (в своей первой книге «The Economics of industry», совместно с М. Маршалл-Пейли, 1879 год) сочли целесообразным, заменяя каузальный подход к анализу рыночных цен функционально-равновесным, изменить и название экономической науки - с «political economy» на «economics». В курсе «Pryncyples of economics» (1890), заместившем «Principles of political economy» Дж. Милля в качестве основного англоязычного экономического учебника, Маршалл уравнял «economics» и «политическую экономию» как названия-синонимы для науки, изучающей «сферу индивидуальных и общественных действий, которая теснейшим образом связана с созданием и использованием материальных основ благосостояния». После этого слово «economics» стало в англоязычных странах вытеснять словосочетание «политическая экономия»; например, американский последователь немецкой исторической школы и предшественник институционализма Р.Т. Эли ещё в 1889 году выпустил «An introduction to political economy», но уже в 1893 году - «Outlines of economics»; термин «economics» использовал и основоположник институционализма Т. Веблен, критикуя методологические основания маржинализма (особенно утилитаристскую модель «экономического человека», или эгоистичного «гедониста-максимизатора»); Дж. Коммонс ввёл в обиход словосочетание «institutional economics». Но с новым наименованием экономической науки сосуществовало прежнее; оно сохранилось, например, в названии ведущего (поныне) экономического журнала США «Journal of Political Economy», возникшего вместе с Чикагским университетом (1892). Ученик Маршалла и его преемник во главе кембриджской школы А.С. Пигу озаглавил свою главную работу «The economics of welfare» (1920), но другую - «The political economy of war» (1921).
Новое название экономической науки окончательно закрепилось с формированием в 1930-1940-е годы математизированного аналитического аппарата микроэкономики и макроэкономики и появлением учебника П. Сэмюэлсона «Еconomics» (19 изданий только в США в 1948-2009 годы), ставшего основным в университетском преподавании не только в англоязычных, но и во многих других странах (переводы на 40 языков). Объединение маржиналистских подходов в неоклассическое направление, сочетаемое с новым либерализмом, определило основное течение (main stream, «мейнстрим») экономические науки, получившее всемирное распространение. Термин «еconomics» стал использоваться и для обозначения растущего числа специализированных экономических наук. Сохранившиеся во Франции и Германии названия d’economie politique, Nationalőconomie и Volkswirthschaftslehre стали периферийными, как и теоретические концепции, не использующие «мейнстримный» аналитический аппарат (например, «ордолиберализм» В. Ойкена) или выходящие за пределы неокейнсианства (например, «экономика доминирования» Ф. Перру).
Название «political economy» осталось на крайних флангах экономической мысли - у праволиберальной «новой политической экономии» (вирджинская школа) и у экономистов марксистских взглядов (например, «политической экономии роста» П.А. Барана). «Новые левые» дали импульс радикальной политической экономии («radical political economics»), выступившей против крупных капиталистических корпораций, манипулирующих гражданами как потребителями. Леворадикальная политическая экономия в духе неомарксизма трактовала проблему эксплуатации человека монополистическим капиталом в философско-социологическом контексте отчуждения личности и отвергла все концепции трансформации капитализма в стабильную экономическую систему «всеобщего благосостояния», делая упор на его «иррациональности». Но она критиковала также бюрократическую практику построения социализма в СССР и положение классического марксизма об «исторической миссии пролетариата», считая, что промышленный рабочий класс развитых индустриальных стран интегрировался в буржуазное общество.
Идеологическая дифференциация характерна также для международной (глобальной) политической экономии, изучающей экономические аспекты международных отношений в мире растущей взаимозависимости. Школы этого направления, соединяющего экономику с политологией, развернули дебаты вокруг категории «гегемонистская стабильность» - способности мировой державы-лидера поддерживать либеральный порядок. Знаковой фигурой глобальной политической экономии стала английский экономист С. Стрейндж, автор книги «Casino capitalism» (1986). За рамки глобальной политической экономии вышло междисциплинарное и интернациональное направление мир-системного анализа (МСА), предложившее углублённую методологию для описания крупномасштабных экономических процессов на протяжении всемирной истории. МСА выделился из социологии развития и леворадикальной политической экономии как реакция на кризис теорий экономической модернизации, основанных на кейнсианстве, и последующее усугубление неравенства в «третьем мире» под воздействием поворота к монетаризму. Зачинатели МСА И. Валлерстайн, А.Г. Франк, С. Амин вошли в число основателей (1994) «Review of International Political Economy» - журнала, направленного на консолидацию экономического, геополитического, социологического анализа проблем международного разделения труда, транснациональной торговли и финансов, глобального управления и регулирования, культуры и экологии.
В 2006 году возникла Международная инициатива за содействие политической экономии (International Initiative for Promoting Political Economy, IIPPE), задавшаяся целью наладить диалог между представителями мейнстрима и различными «гетеродоксальными» (включая марксизм) экономическими теориями. Деятельность IIPPE (ежегодные конференции с 2010 года) активизировалась после мирового экономического кризиса 2008 года, придавшего импульс идеям возрождения политической экономии.
Политическая экономия в Российской империи. В России политическая экономия, как таковая, появилась в начале XIX века как продукт западного интеллектуального импорта. Правительство Александра I профинансировало перевод и издание книги А. Смита (1802-1806); были учреждены разряд политической экономии и статистики в Петербургской АН (первым туда был избран А.К. Шторх) и кафедра политической экономии в Московском университете (1804); затем также кафедры политической экономии в новых университетах, открытых в Харькове, Казани, Дерпте, Санкт-Петербурге. Университетские кафедры занимали, как правило, выходцы из Германии, транслировавшие в Россию, с одной стороны, смитианство, с другой - традицию камеральных наук.
Как произведения «эклектической политической экономии» - трактаты, в которых изложение сопровождается обширным цитированием различных мнений по каждому теоретическому вопросу, были составлены первые компилятивные курсы политической экономии русских авторов - «Записки о политической экономии» (часть 1-2, 1844-1848) профессор Харьковского университета Т.Ф. Степанова и «Опыт о народном богатстве...» (том 1-3, 1847) камер-юнкера А.И. Бутовского.
Раскрепощение вывело на новый уровень рецепцию политической экономии, создавая своеобразное переплетение европейских воздействий (включая расширившиеся возможности заграничных стажировок) и характерного для российской общественной мысли влияния «толстых» журналов. Первый специальный российский журнал по политической экономии - «Экономический указатель» И.В. Вернадского (Санкт-Петербург, 1857-1861 годы) примкнул к манчестерской школе; в противоположность её западникам-фритредерам славянофилы, ссылаясь на Ф. Листа, отстаивали общинное землевладение и протекционизм для обеспечения приоритетов внутреннего рынка. Достижением русских последователей немецкой «старой» исторической школы стала книга А.К. Корсака «О формах промышленности вообще и о значении домашнего производства (кустарной и домашней промышленности) в Западной Европе и в России» (1861), вводившая в российской политической экономии стадиальный подход и принципиальное для соотнесения уровней российского и западного экономического развития разграничение между мануфактурой и фабрикой как стадиями крупной промышленности.
Огромное воздействие на русских экономистов пореформенного периода оказал Н.Г. Чернышевский, взявший верх над И.В. Вернадским в полемике об общинном землевладении и подвергший критике в «Современнике» новый русский компилятивный курс «Начала политической экономии» (том 1-2, 1859-1862 годы) профессор Санкт-Петербургского университета И.Я. Горлова. Пропаганда Чернышевским «политической экономии трудящихся», его перевод и комментарий «Принципов политической экономии» Дж. Ст. Милля подготовили восприятие в России 1-го тома «Капитала» К. Маркса, переведённого на русский язык Н.Ф. Даниельсоном и Г.А. Лопатиным (1872) и глубоко повлиявшего как на политическую экономию легального народничества (Даниельсон и В.П. Воронцов, укоренивший в русском языке слово «капитализм»), так и на университетскую политическую экономию, где тон стали задавать последователи немецкой новой исторической школы и «катедер-социализма», авторы самых известных (эклектических) русских курсов политической экономии вплоть до начала XX века - А.И. Чупров, И.И. Иванюков, А.А. Исаев. В отличие от них, И.И. Янжул не испытал влияния марксизма, а пригласивший его на государственную службу Н.Х. Бунге (министр финансов в 1882-1886 годы) как профессор политической экономии подверг социализм резкой критике. Но оба они пытались практически внедрить элементы социал-политики, привить в России институт фабричных инспекторов (процесс был прерван под давлением предпринимателей И.А. Вышнеградским, но возобновлён Витте, который, будучи убеждённым последователем Ф. Листа, привлекал к сотрудничеству российских социал-политиков).
В середине 1890-х годов марксизм, отождествляемый с «экономическим материализмом» и отрицанием русской социологической «субъективной школы», снискал довольно широкую популярность как доктрина капиталистического развития России. В споре с народничеством «легальные марксисты» и такие авторы, как Г.В. Плеханов, В.И. Ленин, Л.Б. Красин, Н.Г. Гарин-Михайловский и другие, доказывали, что для роста производительных сил России необходимо развитие крупного машинного производства, а кустарные промыслы русских крестьян-общинников являются не зародышевой «самобытной» формой альтернативного «народного производства», а разновидностью мануфактуры. Она должна неизбежно уступить место капиталистической фабрике, также как неизбежны выделение из общины кулаков и выталкивание обезземеленной деревенской бедноты в города. Эта полемика совпала по времени с возникновением бернштейнианства в Интернационале 2-м, публикацией Ф. Энгельсом 3-го тома «Капитала», вызвавшей обширную критику марксистской политической экономии (особенно со стороны Э. Бём-Баверка), поворотным этапом в развитии новой исторической школы, связанным с выходом работ К. Бюхера и В. Зомбарта по проблеме стадий экономической эволюции и генезиса капитализма. К ревизионизму в России вслед за С.Н. Прокоповичем («экономизм» в рабочем движении) примкнули П.Б. Струве (в гносеологии и теории ценности), С.Н. Булгаков (в аграрном вопросе), М.И. Туган-Барановский (чей вклад в колебаний циклических теории снискал международное признание).
Главной ареной дискуссий о марксистской политической экономии стал журнал «Научное обозрение», где также появились первый обзор русской экономической мысли, составленный М.М. Филипповым, и первые русские обзоры маржиналистских теорий ценности. Рецепция этих теорий в России была затруднена влиянием народничества, марксизма, исторические школы и социал-политики. Даже тех, кто соглашался с австрийской школой в критике трудовой теории ценности, отталкивали австрийский методологический индивидуализм и субъективизм, игнорирование очевидных тенденций в хозяйственной жизни к росту союзных организаций и значения общественного контроля. Автор самого популярного русского университетского курса политической экономии начала XX века. В.Я. Железнов был лучшим в России знатоком англо-американского маржинализма (А. Маршалл, Дж. Б. Кларк), но отвергал это новое «абстрактно-индивидуалистическое направление» в политической экономии. Эпизодическое влияние лозаннской школы привело к появлению первых русских работ экономистов-математиков (В.К. Дмитриев, Е.Е. Слуцкий), но их значение было оценено лишь десятилетия спустя. Больший резонанс получили исследования в области хозяйственной конъюнктуры, сблизившие позицию их инициатора М.И. Туган-Барановского с критикой марксизма В. Зомбартом, чьи работы имели беспрецедентную в сравнении с другими западными экономистами популярность (переводы более 20 книг) в предреволюционной России.
Оригинальные версии исторического направления в политической экономии появились в стенах первых российских специалистов экономических вузов и факультетов: экономического отделения Санкт-Петербургского политехнического института («философия хозяйства» С.Н. Булгакова; «историческая феноменология цены» П.Б. Струве); коммерческих институтов в Москве (общая теория аграрной эволюции Н.П. Огановского) и Киеве (первый курс экономической истории России М.В. Довнар-Запольского). Прямой последователь немецкой исторической школы И.М. Кулишер составил лучший в международной литературе курс экономической истории Западной Европы. Лучшие традиции преподавания политической экономии и сельско-хозяйственной экономии в России были соединены в Университете имени А.Л. Шанявского, ставшем «мозговым центром» российской кооперации.
Марксистская политическая экономия в «широком смысле» и политическая экономия в СССР. Ф. Энгельс («Анти-Дюринг», 1877-1878 годы) определил центральное место политической экономии в триединстве марксистской идеологии, наряду с материалистическим пониманием истории и «научным социализмом» (затвержено В.И. Лениным в статье «Три источника и три составные части марксизма», 1913 год), а также выдвинул положение о политической экономии «в широком смысле»: наряду с анализом капиталистического способа производства (политическая экономия «в узком смысле»), она должна охватить исследование законов, управляющих производством и обменом материальных жизненных благ в докапиталистических формациях (первобытно-общинной, рабовладельческой, феодальной) и в ожидаемом социалистическом хозяйстве. Первый опыт изложения политической экономии в широком смысле был предпринят в «Кратком курсе экономической науки» А.А. Богдановым, а затем им же вместе с И.И. Скворцовым-Степановым в «Курсе политической экономии» (том 1-2, 1910-1919 годы).
Наряду с такими ведущими теоретиками Интернационала 2-го, как К. Каутский («Колониальная политика в прошлом и настоящем», 1900 год), Р. Гильфердинг («Финансовый капитал», 1910 год) и Р. Люксембург («Накопление капитала», том 1-2, 1913 год), российские марксисты (А.А. Богданов, И.И. Скворцов-Степанов, М.П. Павлович-Вельтман, Н.И. Бухарин и другие) анализировали изменения в формах капиталистической конкуренции, повлёкшие образование отраслевых промышленных монополий и усиление империализма великих держав, спровоцировавшее Первую мировую войну 1914-1918 годы. В.И. Ленин из своего анализа «государственно-монополистического капитализма» (ГМК) в воюющих странах сделал вывод о наличии «материальных предпосылок» социалистической революции и плановой экономики - обобществлённого производства, которое при диктатуре пролетариата станет основой новой формации. Практической реализацией этой позиции стали захват большевиками власти в Российской республике и политика «военного коммунизма». Программа РКП(б) ориентировала на «наибольшую централизацию» хозяйства и проведение «мер, подготовляющих уничтожение денег». Были сделаны попытки (С.Г. Струмилин, Е.С. Варга и другие) разработать безденежную («трудовую», «энергетическую») единицу стоимостного учёта; Бухарин провозгласил грядущий «конец» политической экономии в связи с «концом товарного производства».
Переход к новой экономической политике, денежная реформа 1922-1924 годов, так называемый кооперативный план В.И. Ленина создали «смычку» между коммунистической властью и «спецами»-экономистами, хотя часть профессоров политической экономии попала в число белоэмигрантов или пассажиров «философского парохода». Существовала и «смычка» с западной экономической мыслью, особенно в области теории денег (переводы работ К.Г. Касселя, И. Фишера и других). Одновременно в вузах, в том числе многочисленных новых, насаждалось преподавание марксистской политической экономии, но в понимании её предмета и метода не было единства. Позиция считавшегося главным экономистом-теоретиком ВКП(б) Н.И. Бухарина, ограничивавшая предмет политической экономии «товарно-капиталистическим хозяйством», была оспорена И.И. Скворцовым-Степановым и А.А. Богдановым в дискуссии «об исторических границах» политической экономии в Коммунистической академии (1925), но все остальные участники, кроме М.Н. Покровского, поддержали Бухарина. В Комакадемии в 1920-е годы прошёл также ряд дискуссий о категориях марксистской политической экономии: производительных силах и производственных отношениях, абстрактном труде, роли в советском хозяйстве закона ценности (закона стоимости). Анализ проблем мирового хозяйства был подчинён интересам 3-го Интернационала и международной политики ВКП(б); под руководством Е.С. Варги (в 1927-1947 годы директор Института мирового хозяйства и мировой политики в Москве) была разработана концепция «общего кризиса капитализма». В то же время с позиций «воинствующей» марксистской «ортодоксии» были подвергнуты разгромной политизированной критике концепции ведущих непартийных экономистов, работавших в СССР: Н.Д. Кондратьева (гипотеза «длинных волн»), А.В. Чаянова и его коллег по аграрной организационно-производственной школе, В.А. Базарова и В.Г. Громана («генетический» подход к народно-хозяйственному планированию) и других. Ко времени основания Института экономики АН СССР (1930) и журнал «Вопросы экономики» (1948) утвердилось отношение к экономической науке в СССР как к «служанке партийных установок» (С.Г. Струмилин).
После публикации в 1929 году замечаний В.И. Ленина на книге Н.И. Бухарина «Экономика переходного периода» (1920) выяснилось, что Ленин был противником «ограничительной версии» Бухарина («шаг назад против Энгельса»). Но учебники уже покойных к тому времени А.А. Богданова и И.И. Скворцова-Степанова были обвинены в механицизме, а новой «расширительной» версии политической экономии не появилось, хотя в начале 1930-х годов Н.А. Вознесенский сделал попытку «наброска» политической экономии социализма, декларировав, что она «создаётся теоретической работой всей партии, строящей социалистическое общество».
Установление режима личной власти И.В. Сталина сковало развитие политической экономии в СССР, изолировав её не только от неоклассики, но и от других направлений западной экономической мысли, включая неомарксизм. После выхода книги «Буржуазные экономисты о мировом кризисе» (1931) в СССР надолго прекратилось издание переводов новой литературы по экономической теории (исключение было сделано лишь для «Общей теории занятости, процента и денег» Дж.М. Кейнса, но с большим опозданием (1948) и искажениями). Связь политической экономии с практикой строительства плановой экономики СССР была деформирована догматизацией, жёсткой цензурой, отсутствием достоверности в статистической информации, неоднократными репрессиями в отношении экономистов в 1930-1950-е годы, обязательностью цитирования произведений К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина и невозможностью их критики. В частности, опубликованная в 1937 году рукопись молодого Ленина «По поводу так называемого вопроса о рынках» (незавершённая и с ошибками в расчётах) содержала формулировку «закона опережающего роста производства средств производства», которая стала оправданием диспропорциональности хозяйства СССР вследствие форсированной индустриализации.
В основе значительно расширившегося преподавания политической экономии сначала были положены учебники (К.В. Островитянова и других), упрощённо излагавшие основы марксистской политической экономии «в связи с теорией советского хозяйства». Незадолго до смерти И.В. Сталин, оставив за собой решающее слово («Экономические проблемы социализма в СССР», 1952 год), инициировал дискуссию по макету нового учебника политической экономии в широком смысле (издан в 1954 году), составленного группой экономистов под контролем Д.Т. Шепилова. Учебник определял предмет политической экономии как исторически меняющиеся «системы производственных отношений». Вводились понятия «основного экономического закона» и «основного экономического противоречия» для каждой из 5 формаций. Было постулировано действие при социализме «закона планомерного, пропорционального развития» при сохранении «товарного производства особого рода», обусловленного различием двух форм собственности - «общенародной» (государственной) и «колхозно-кооперативной». После 20-го съезда КПСС активизировались экономические дискуссии о «действии закона стоимости» и природе «товарно-денежных отношений» при социализме, принципах планового ценообразования и хозяйственного расчёта социалистического предприятия; возобновилось (хотя и в скромных масштабах) издание переводной экономической литературы (отдельные книги Э. Жамса, А. Хансена, Р. Харрода и другие). Положение о мирном сосуществовании было дополнено формулой «экономического соревнования двух мировых систем». Установилось разделение на «Политической экономии капитализма» и «Политической экономии социализма»; центром исследований в области политической экономии капитализма стал Институт мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) АН СССР, в области политической экономии социализма - Институт экономики и Институт мировой социалистической системы АН СССР (образован в 1960 году); значительную роль играли школы экономических факультетов Московского и Ленинградского университетов. Однако продолжали довлеть догматизм и начётничество; третья Программа КПСС (1961) оставила в силе формулу «общего кризиса капитализма» и навязала формулы «создания материально-технической базы коммунизма» и «перерастания социалистического труда в коммунистический». Учёные из ИМЭМО, скованные пределами «ленинской теории империализма», выработали формулу «нового этапа» государственно-монополистического регулирования в условиях НТР, позволявшую более свободно анализировать структурные и институциональные изменения в развитых капиталистических странах.
Теоретики политической экономии социализма повели дискуссии о методологических принципах её построения, категориальном своеобразии. Сформировался подход, обосновывавший категорию «планомерность» как исходную в системе производственных отношений социализма и общую для «низшей» и «высшей» фаз «коммунистического» способа производства. Реализацией этого подхода стал «Курс политической экономии» под редакцией Н.А. Цаголова (том 1-2, 1963), связывающий политическую экономию капитализма и политическую экономию социализма на основе метода «Капитала» К. Маркса. Товарно-денежные отношения (деньги, торговля, цены, закон стоимости, распределение по труду) были определены как «экономические отношения, сохранившиеся от досоциалистических форм производства». Различные критики такой позиции считали исходной категорией «социалистическую собственность», а повышение роли товарно-денежных отношений и закона стоимости - необходимым для «совершенствования системы производственных отношений социализма».
После публикации при поддержке А.М. Румянцева статьи профессор Харьковского инженерно-экономического института Е.Г. Либермана «План, прибыль, премия» (газета «Правда», 9.9.1962 год) развернулась широкая дискуссия по совершенствованию показателей, характеризующих работу социалистических предприятий, материальному стимулированию технического прогресса и повышения эффективности использования производственных фондов; она стала основой хозяйственной Косыгина реформы 1965 года.
Благодаря формированию экономико-математической школы СССР во главе с Л.В. Канторовичем и В.В. Новожиловым по инициативе В.С. Немчинова был учреждён Центральный экономико-математический институт АН СССР (ЦЭМИ), выдвинувший новую концепцию оптимального народно-хозяйственного планирования - систему оптимального функционирования экономики (СОФЭ). Идеологи СОФЭ выступали за преодоление «представлений, что товарно-денежные отношения и связанные с ними прибыль, заработная плата, рента и другие категории якобы несовместимы с социализмом» («Дискуссия об оптимальном планировании и ценообразовании», 1968 год). Однако после Пражской весны руководство КПСС санкционировало жёсткую критику рыночного социализма теорий.
Период последних советских пятилетних планов и последней Конституции СССР породил декларативную «Политическую экономию развитого социализма» и продолжающиеся попытки обосновать расширение роли «товарно-денежных отношений» как «экономических рычагов и стимулов» в плановом «хозяйственном механизме». Одновременно исподволь в кругах советских экономистов и ещё более - экономистов Восточной Европы - нарастало убеждение в неэффективности и «нереформируемости» плановой экономики; широкую, хотя и негласную, популярность снискала книга Я. Корнаи «Экономика дефицита».
С началом перестройки ЦК КПСС инициировал создание рабочих групп, в которые привлекались ведущие представители советской политической экономии, в том числе из сложившейся в ЦЭМИ школы народно-хозяйственного прогнозирования (А.И. Анчишкин, Ю.В. Яременко). Перед ними были поставлены задачи всестороннего анализа экономической системы СССР, в ходе развития гласности раскритикованной в массовой печати как «командно-административная», и предложений по её реформированию, а также по обновлению учебников политической экономии. Однако новый учебник политической экономии (под редакцией В.А. Медведева, 1988 год) не имел ни успеха, ни резонанса, как не принесла положительных результатов деятельность в правительстве СССР в 1990-1991 годы ведущего теоретика политической экономии социализма Л.И. Абалкина. Влиятельные экономисты стали переходить от предложений по «многообразию форм собственности» к программам рыночных реформ различной степени радикализации, основанным на отказе от марксистской политической экономии и ориентированным на западные неоклассические стандарты.
Проблема современного статуса политической экономии. Экономические и политико-идеологические изменения в РФ после распада СССР привели к существенным изменениям в системе гуманитарного образования. С началом 1990-х годов курсы политической экономии в вузах были замещены ориентированными на американские образцы курсами микроэкономики и макроэкономики, а также эклектическими курсами («общей») экономической теории, «переходной экономики», «национальной экономики». Отказ от искусственных построений «политическая экономия социализма» стал частью негативизма по отношению к политической экономии в целом; кафедры политической экономии (за некоторыми исключениями) поменяли названия на кафедры экономической теории. Однако остался и круг приверженцев политической экономии как общетеоретической дисциплины, опирающейся преимущественно на классические политэкономии в марксистском смысле, а также на современные «гетеродоксальные» экономические направления (критический институционализм, левое кейнсианство, французская школа «регуляционистов» и другие), противостоящие неоклассическому направлению и неоинституциональной экономической теории. Позиции сторонников «восстановления» политической экономии выразили московские журналы «Альтернативы», «Российский экономический журнал», «Экономист», сборники экономического факультета МГУ. В апреле 2012 года в Москве прошёл первый Международный политэкономический конгресс стран СНГ и Балтии, завершившийся образованием Международной политэкономической ассоциации, издающей электронный журнал «Вопросы политической экономии».