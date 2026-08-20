ПОЛИС

ПОЛИС (греческое πολις - го­род, го­су­дар­ство) - ос­нов­ная фор­ма по­ли­тической ор­га­ни­зации древнегреческого об­ще­ст­ва.

Тра­диционное оп­ре­де­ле­ние полиса как «го­ро­да-го­су­дар­ст­ва» не мо­жет счи­тать­ся впол­не удов­ле­тво­ри­тель­ным, по­сколь­ку полис не все­гда имел один городской центр и не все­гда яв­лял­ся го­су­дар­ст­вом. Бо­лее стро­гим мо­жет счи­тать­ся оп­ре­де­ле­ние полиса как гражданской об­щи­ны ан­тич­но­го ти­па. Глав­ным для полиса яв­ля­лось не на­ли­чие тер­ри­то­рии (в ис­клю­чительных слу­ча­ях полис мог су­ще­ст­во­вать и со­всем без тер­ри­то­рии), а на­ли­чие кол­лекти­ва гра­ж­дан. По­ня­тия гра­ж­дан­ст­ва , уча­стия в управ­ле­нии, во­ин­ской по­вин­но­сти и зе­мель­ной соб­ст­вен­но­сти в полисе бы­ли не­раз­рыв­но свя­за­ны. По­лис­ная го­су­дар­ст­вен­ность не пре­ду­смат­ри­ва­ла осо­бых ор­га­нов вла­сти, ото­рван­ных от на­ро­да. Выс­шую власть в полисе (ре­аль­но или но­ми­наль­но) осу­ще­ст­в­лял сам гражданский кол­лек­тив в фор­ме народного со­б­ра­ния. Гра­ж­да­не про­ти­во­пос­тав­ля­лись про­че­му на­се­ле­нию, жив­ше­му на тер­ри­то­рии полиса, но не вхо­див­ше­му в со­став гражданской об­щи­ны ( ме­те­кам , ра­бам и тому подобным). Гра­ж­дан за­пре­ща­лось по­ра­бо­щать, они счи­та­лись рав­но­прав­ны­ми и долж­ны бы­ли уча­ст­во­вать в по­лис­ном опол­че­нии. При та­ких ус­ло­ви­ях греческий полис мог быть лишь очень не­боль­шим по тер­ри­то­рии и чис­лен­но­сти на­се­ле­ния. Сред­ний полис имел тер­ри­то­рию, не пре­вы­шав­шую 100-200 км2, и на­се­ле­ние 5-10 тысяч человек (по­рой оба по­ка­за­те­ля бы­ли ещё ни­же). «Полисы-ги­ган­ты», та­кие как Спар­та или Афи­ны, все­гда ос­та­ва­лись ис­клю­че­ния­ми.

Ча­ще все­го полис вклю­чал в се­бя городской центр и его сель­скую ок­ру­гу (хо­ру). Го­род был цен­тром полиса. Там на­хо­ди­лись основные об­щественные зда­ния, хра­мы, функ­цио­ни­ро­ва­ли ор­га­ны по­лис­но­го управ­ле­ния и про­жи­ва­ло до по­ло­ви­ны (ино­гда и бо­лее) на­се­ле­ния. Од­на­ко ос­но­вой по­лис­ной эко­но­ми­ки прак­ти­че­ски все­гда яв­ля­лось сельское хозяйство. В по­ли­тической жиз­ни греческого полиса впер­вые в ми­ро­вой ис­то­рии сфор­ми­ро­ва­лось ста­биль­ное рес­пуб­ли­кан­ское уст­рой­ст­во: в тео­рии - с аб­со­лют­ным по­ли­тическим уча­сти­ем гра­ж­дан; на прак­ти­ке в различных полисах на раз­ных эта­пах их ис­то­рии сте­пень ре­аль­но­го уча­стия ря­до­во­го гражданского на­се­ле­ния (де­мо­са) в об­щественной жиз­ни не бы­ла оди­на­ко­вой. В свя­зи с этим вы­деля­ют несколько ти­пов полисов. В полисах, раз­ви­вав­ших­ся мед­лен­ны­ми тем­па­ми, с яв­ным пре­об­ла­да­ни­ем сельского хозяйства в эко­но­ми­ке, по боль­шей час­ти кон­сер­ви­ро­ва­лось ари­сто­кра­тическое (оли­гар­хическое) уст­рой­ст­во (смотреть Ари­сто­кра­тия). В бо­лее ди­на­мич­но раз­ви­вав­ших­ся полисах, в ко­то­рых зна­чительную роль иг­ра­ли тор­го­во-ре­мес­лен­ные струк­ту­ры, воз­ни­ка­ла тен­ден­ция к скла­ды­ва­нию де­мо­кра­тии (наи­бо­лее яр­кий при­мер - Афи­ны). Од­на­ко обя­зательные взаи­мо­свя­зи эко­но­мических и по­ли­тических фак­то­ров не от­ме­ча­лось. Так, Ко­ринф , один из наи­бо­лее раз­ви­тых тор­го­во-ре­мес­лен­ных полисов, в те­че­ние поч­ти всей сво­ей ис­то­рии управ­лял­ся оли­гар­хи­ей.

Полисы на­ча­ли скла­ды­вать­ся в Гре­ции с начала 1-го тысячелетия до нашей эры, по­сле ги­бе­ли ми­кен­ской ци­ви­ли­за­ции (смотреть Ми­кен­ская куль­ту­ра, Ми­ке­ны). Полисы фор­ми­ро­ва­лись на ос­но­ве сель­ских об­щин, за­час­тую в ре­зуль­та­те си­ной­киз­ма. В ар­ха­ической Гре­ции (VIII-VI веков) полис стал пре­об­ла­даю­щей фор­мой по­ли­тической ор­га­ни­за­ции. В это же вре­мя про­изош­ло зна­чительное уве­ли­че­ние ко­ли­че­ст­ва полисов в про­цес­се Ве­ли­кой греческой ко­ло­ни­за­ции (смотреть Ко­ло­нии ан­тич­ные): вновь воз­ни­кав­шие греческие по­се­ле­ния прак­ти­че­ски все­гда сра­зу кон­сти­туи­ро­ва­лись как полисы. В V веке, в хо­де гре­ко-пер­сид­ских войн, по­лис­ная ор­га­ни­за­ция гре­ков по­ка­за­ла своё пре­вос­ход­ст­во над государственным уст­рой­ст­вом Пер­сии. Пе­ре­жив в V веке свой рас­цвет, сис­те­ма полисов всту­пи­ла в IV веке, после Пе­ло­пон­нес­ской вой­ны, в по­ло­су кри­зи­са. Кри­зис клас­сического греческого полиса, в чис­том ви­де из­жив­ше­го се­бя и тре­бо­вав­ше­го пе­ре­хо­да к ка­че­ст­вен­но но­во­му ти­пу государственного объ­е­ди­не­ния, имел как внут­рен­ние, так и внеш­ние при­зна­ки (рас­пад гражданского кол­лек­ти­ва, обо­ст­ре­ние про­ти­во­ре­чий ме­ж­ду отдельными слоя­ми на­се­ле­ния, на­рас­та­ние ин­диф­фе­рен­тиз­ма в по­ли­тической жиз­ни, вы­тес­не­ние в вой­ске гражданского опол­че­ния на­ём­ни­ка­ми, прак­ти­че­ски не пре­кра­щав­шие­ся меж­по­лис­ные вой­ны, бес­плод­ная и из­ну­ри­тель­ная борь­ба круп­ней­ших полисов за ге­ге­мо­нию в Гре­ции). Кри­зис полиса стал од­ной из пред­по­сы­лок эл­ли­низ­ма. В эл­ли­ни­стический пе­ри­од не­за­ви­си­мые полисы в боль­шин­ст­ве сво­ём по­гло­ще­ны или по­став­ле­ны под кон­троль «ми­ро­вы­ми им­пе­рия­ми» позд­ней ан­тич­но­сти (эл­ли­ни­стическими мо­нар­хия­ми, за­тем - Ри­мом). Од­на­ко свой­ст­вен­ные полису струк­ту­ры, об­раз жиз­ни и сис­те­ма цен­но­стей проч­но уко­рени­лись в греческом ми­ре и со­хра­ня­лись вплоть до кон­ца ан­тич­но­сти, не­смот­ря на ут­ра­ту по­ли­тической сво­бо­ды. Так, эл­ли­ни­стические пра­ви­те­ли, ос­но­вы­вая по­се­ле­ния гре­ков на сво­их зем­лях, ча­ще все­го при­да­ва­ли им ста­тус полисов. В древне-греческой по­ли­тической мыс­ли, как и в по­ли­тической прак­ти­ке, ка­те­го­рия полис бы­ла клю­че­вой. В ча­ст­но­сти, Ари­сто­тель счи­тал полис наи­бо­лее со­вер­шен­ной фор­мой объ­е­ди­не­ния лю­дей, при­зна­ком пре­вос­ход­ст­ва гре­ков над «вар­ва­ра­ми».

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)