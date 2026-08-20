ПОЛИС
ПОЛИС (греческое πολις - город, государство) - основная форма политической организации древнегреческого общества.
Традиционное определение полиса как «города-государства» не может считаться вполне удовлетворительным, поскольку полис не всегда имел один городской центр и не всегда являлся государством. Более строгим может считаться определение полиса как гражданской общины античного типа. Главным для полиса являлось не наличие территории (в исключительных случаях полис мог существовать и совсем без территории), а наличие коллектива граждан. Понятия гражданства, участия в управлении, воинской повинности и земельной собственности в полисе были неразрывно связаны. Полисная государственность не предусматривала особых органов власти, оторванных от народа. Высшую власть в полисе (реально или номинально) осуществлял сам гражданский коллектив в форме народного собрания. Граждане противопоставлялись прочему населению, жившему на территории полиса, но не входившему в состав гражданской общины (метекам, рабам и тому подобным). Граждан запрещалось порабощать, они считались равноправными и должны были участвовать в полисном ополчении. При таких условиях греческий полис мог быть лишь очень небольшим по территории и численности населения. Средний полис имел территорию, не превышавшую 100-200 км2, и население 5-10 тысяч человек (порой оба показателя были ещё ниже). «Полисы-гиганты», такие как Спарта или Афины, всегда оставались исключениями.
Чаще всего полис включал в себя городской центр и его сельскую округу (хору). Город был центром полиса. Там находились основные общественные здания, храмы, функционировали органы полисного управления и проживало до половины (иногда и более) населения. Однако основой полисной экономики практически всегда являлось сельское хозяйство. В политической жизни греческого полиса впервые в мировой истории сформировалось стабильное республиканское устройство: в теории - с абсолютным политическим участием граждан; на практике в различных полисах на разных этапах их истории степень реального участия рядового гражданского населения (демоса) в общественной жизни не была одинаковой. В связи с этим выделяют несколько типов полисов. В полисах, развивавшихся медленными темпами, с явным преобладанием сельского хозяйства в экономике, по большей части консервировалось аристократическое (олигархическое) устройство (смотреть Аристократия). В более динамично развивавшихся полисах, в которых значительную роль играли торгово-ремесленные структуры, возникала тенденция к складыванию демократии (наиболее яркий пример - Афины). Однако обязательные взаимосвязи экономических и политических факторов не отмечалось. Так, Коринф, один из наиболее развитых торгово-ремесленных полисов, в течение почти всей своей истории управлялся олигархией.
Полисы начали складываться в Греции с начала 1-го тысячелетия до нашей эры, после гибели микенской цивилизации (смотреть Микенская культура, Микены). Полисы формировались на основе сельских общин, зачастую в результате синойкизма. В архаической Греции (VIII-VI веков) полис стал преобладающей формой политической организации. В это же время произошло значительное увеличение количества полисов в процессе Великой греческой колонизации (смотреть Колонии античные): вновь возникавшие греческие поселения практически всегда сразу конституировались как полисы. В V веке, в ходе греко-персидских войн, полисная организация греков показала своё превосходство над государственным устройством Персии. Пережив в V веке свой расцвет, система полисов вступила в IV веке, после Пелопоннесской войны, в полосу кризиса. Кризис классического греческого полиса, в чистом виде изжившего себя и требовавшего перехода к качественно новому типу государственного объединения, имел как внутренние, так и внешние признаки (распад гражданского коллектива, обострение противоречий между отдельными слоями населения, нарастание индифферентизма в политической жизни, вытеснение в войске гражданского ополчения наёмниками, практически не прекращавшиеся межполисные войны, бесплодная и изнурительная борьба крупнейших полисов за гегемонию в Греции). Кризис полиса стал одной из предпосылок эллинизма. В эллинистический период независимые полисы в большинстве своём поглощены или поставлены под контроль «мировыми империями» поздней античности (эллинистическими монархиями, затем - Римом). Однако свойственные полису структуры, образ жизни и система ценностей прочно укоренились в греческом мире и сохранялись вплоть до конца античности, несмотря на утрату политической свободы. Так, эллинистические правители, основывая поселения греков на своих землях, чаще всего придавали им статус полисов. В древне-греческой политической мысли, как и в политической практике, категория полис была ключевой. В частности, Аристотель считал полис наиболее совершенной формой объединения людей, признаком превосходства греков над «варварами».