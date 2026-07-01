Полиптик

Полиптик (полиптих; лат. polyp­ty­chum, от греч. πολύς — «многочисленный» и πτυχή — «створка», «дощечка») — принятое в исторической науке наименование разновидности распространенных в средневековой Зап. Европе описей имущества, зависимых людей и доходов преимущественно церковных владений. В поздней Античности П. назвали различные списки, главным образом связанные с налогообложением, которые вносились в многостраничные кодексы (отсюда название). В эпоху Каролингов П. стали называть более или менее подробные описи поместий, содержащие сведения как о господской земле (пашни, огороды, виноградники, мельницы, постройки, мастерские и т. д.) и обслуживавших ее зависимых людях, так и о крестьянских держаниях. Сохранилось около 50 П. конца VIII — начала X в. из монастырей и соборных капитулов на территории Франции, Сев. Италии и Зап. Германии. Существовали сходные описи и поместий, принадлежавших светским лицам. Наиболее подробный и известный П. был составлен в монастыре Сен-­Жермен-де-­Пре близ Парижа при аббате Ирминоне (ок. 812), включает упоминания примерно о 10 тыс. человек. Позднее П. трансформировались в кадастр повинностей разных групп держателей, которые различались юридически и имущественно. Во Франции словом «pulegium» ( фр. pouille), происходящим от «П.», обозначали описи церковных бенефициев . Функционально к П. близки экстенты (описи) английских маноров , немецкие и западнославянские урбарии. В России ближайший аналог П. — писцовые книги .

Лит. : Fossier R. Polyptyques et censiers. Turnhout, 1978; Бессмертный Ю . Л. Структура крестьянской семьи во франкской деревне IХ в.: данные антропонимического анализа Сен-­Жерменского полиптика // Средние века. 1980. Вып. 43. С. 32–52; Филиппов И . С. Средиземноморская Франция в раннее средневековье: Проблема становления феодализма. М., 2000; Wickham Ch. Framing the Early Middle Ages: Europe and the Mediterranean, 400–800. Oxford, 2005; Morimoto Y. Études sur l’économie rurale du haut Moyen Âge: Historiographie, régime domanial, polyptyques carolingiens. Bruxelles, 2008. С. Г. Мереминский.