ПОЛИПТИХ

ПОЛИПТИХ - мно­го­ча­ст­ное скульп­тур­ное или жи­во­пис­ное про­из­ве­де­ние.

В от­ли­чие от дип­ти­ха , трип­ти­ха и тет­рап­ти­ха, име­ет 5 и бо­лее со­став­ляю­щих. В ан­тич­но­сти и ран­нем Сред­не­ве­ко­вье полиптих - несколько на­во­щён­ных до­ще­чек для за­пи­сей, скреп­лён­ных ме­ж­ду со­бой. В ви­зантийском искусстве с XI века из­вест­ны мно­го­ча­ст­ные ико­ны-ме­но­ло­гии. В древне-русском искусстве XVI-XVII веков пор­та­тив­ные склад­ные ико­но­ста­сы так­же име­ли фор­му полиптиха (смотреть Скла­день). Наи­боль­шее рас­про­стра­не­ние полиптих по­лу­чил как од­на из форм ал­тар­но­го об­раза в Западной Ев­ро­пе. В Ита­лии во 2-й половине XIII-XV веков соз­да­ют­ся жи­во­пис­ные полиптихи: мно­го­ярус­ные, с бо­га­то де­ко­ри­ро­ван­ны­ми рез­ны­ми ра­ма­ми, пре­дел­лой, ук­ре­п­лён­ные бо­ко­вы­ми контр­фор­са­ми (не­ред­ко так­же де­ко­ри­ро­ван­ны­ми), в отдельных слу­ча­ях 2-сто­рон­ние (например, по­лип­тих «Маэ­ста́» Дуч­чо ди Буо­нин­се­ньи, 1308-1311 годы, Му­зей со­бо­ра, Си­е­на). Их фор­мы ими­ти­ру­ют­ся в скульп­тур­ных ал­тар­ных об­раз­ах (например, «Ал­тарь Трен­та» Яко­по дел­ла Квер­чи, 1422 год, церковь Сан-Фре­ди­ано, Лук­ка ). В эпо­ху кват­ро­чен­то полиптих по­сте­пен­но вы­тес­ня­ет­ся ал­тар­ной кар­ти­ной. Испанские и пор­тугальские ре­таб­ло так­же ис­поль­зу­ют фор­му полиптих. В искусстве Северной Ев­ро­пы XIV-XVI веков пре­об­ла­да­ют полиптихи с под­виж­ны­ми створ­ка­ми и с не­сколь­ки­ми рас­кры­тия­ми, как скульп­тур­но-жи­во­пис­ные («Изен­гейм­ский ал­тарь» М. Грю­не­валь­да, 1512-1515 годы, Му­зей Ун­тер­лин­ден, Коль­мар), так и жи­во­пис­ные («Гент­ский ал­тарь» Я. ван Эй­ка, около 1430-1432 годы или 1423-1432 годы, со­бор Святого Ба­во­на в Ген­те). Тер­ми­ном «Полиптих» так­же на­зы­ва­ют ком­плекс не­сколь­ких кар­тин, свя­зан­ных об­щим за­мыс­лом. На­чи­ная с XVII века полиптих ут­ра­чи­ва­ет свою зна­чи­мость как фор­ма ху­дожественного про­из­ве­де­ния.

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