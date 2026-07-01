ПОЛИПТИХ
ПОЛИПТИХ - многочастное скульптурное или живописное произведение.
В отличие от диптиха, триптиха и тетраптиха, имеет 5 и более составляющих. В античности и раннем Средневековье полиптих - несколько навощённых дощечек для записей, скреплённых между собой. В византийском искусстве с XI века известны многочастные иконы-менологии. В древне-русском искусстве XVI-XVII веков портативные складные иконостасы также имели форму полиптиха (смотреть Складень). Наибольшее распространение полиптих получил как одна из форм алтарного образа в Западной Европе. В Италии во 2-й половине XIII-XV веков создаются живописные полиптихи: многоярусные, с богато декорированными резными рамами, пределлой, укреплённые боковыми контрфорсами (нередко также декорированными), в отдельных случаях 2-сторонние (например, полиптих «Маэста́» Дуччо ди Буонинсеньи, 1308-1311 годы, Музей собора, Сиена). Их формы имитируются в скульптурных алтарных образах (например, «Алтарь Трента» Якопо делла Кверчи, 1422 год, церковь Сан-Фредиано, Лукка). В эпоху кватроченто полиптих постепенно вытесняется алтарной картиной. Испанские и португальские ретабло также используют форму полиптих. В искусстве Северной Европы XIV-XVI веков преобладают полиптихи с подвижными створками и с несколькими раскрытиями, как скульптурно-живописные («Изенгеймский алтарь» М. Грюневальда, 1512-1515 годы, Музей Унтерлинден, Кольмар), так и живописные («Гентский алтарь» Я. ван Эйка, около 1430-1432 годы или 1423-1432 годы, собор Святого Бавона в Генте). Термином «Полиптих» также называют комплекс нескольких картин, связанных общим замыслом. Начиная с XVII века полиптих утрачивает свою значимость как форма художественного произведения.