Полиньяк, Жюль Огюст Арман Мари

Полиньяк ( фр . Polignac) , Жюль Огюст Арман Мари , князь де (14.05.1780, Париж — 02.03.1847, Сен-­Жермен-ан-­Ле) — французский политический дея﻿тель, лидер крайне правых роялистов (ультрароялистов), глава правительства Карл﻿а X в 1829–1830. По рождению принадлежал к верхушке французской аристократии. Вырос в эмигрантской среде в обстановке непримиримой ненависти к Французской революции XVIII в . За участие в 1804 в роялистском заговоре Ж. Кадудаля был приговорен к тюремному заключению, откуда в 1813 бежал и перебрался за границу, где сблизился с графом д’Артуа (будущим королем Карлом X). В 1814 вернулся с Бурбонами во Францию, получил звание пэра. Открыто выступал против подписанной Людовиком XVIII конституционной Хартии 1814 , требуя возвращения к Старому порядку . В 1823–1829 — посол в Англии, затем министр иностранных дел. 8 августа 1829 одновременно был назначен главой правительства, сформированного из ультрароялистов, пытавшихся противодействовать либеральному большинству в Палате депутатов, избранной в 1827. Чтобы отвлечь внимание от обострявшихся внутриполитических проблем П. подготовил военную экспедицию с целью завоевания Алжира, куда в мае 1830 морем был направлен 75‑тысячный экспедиционный корпус. Своими действиями, противоречившими Хартии 1814, П. окончательно изолировал режим Реставрации от общества, подготовив революционный взрыв. Выборы в Палату депутатов, состоявшиеся летом 1830, принесли победу либеральной оппозиции, которая потребовала от короля отставки П. Ответом Карла X стала приостановка открытия сессии только что избранного парламента. Одновременно, следуя внушениям П., 25 июля 1830 король подписал ордонансы, по которым Палата депутатов была распущена, а зафиксированные в Хартии 1814 свободы существенно ограничены. Эти ордонансы были восприняты обществом как демонстративный разрыв режима Реставрации с Хартией и послужили поводом к началу Июльской революции 1830 в Париже. П. был арестован, когда пытался бежать в Англию. Судом Палаты пэров в декабре 1830 он был приговорен к гражданской казни и пожизненному заключению. В 1836 король Луи Филипп I помиловал П., освободив его из тюрьмы.

Лит .: Robin-­Harmel P. Le Prince Jules de Polignac, ministre de Charles X. Paris, 1941; Raillat L. Charles X. Le sacre de la dernière chance. Paris, 1991; Yvert B. La Restauration: Les idées et les hommes. Paris, 2013. П. П. Черкасов.