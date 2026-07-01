ПОЛИГНОТ (ЖИВОПИСЕЦ)

ПОЛИГНОТ - древнегреческий жи­во­пи­сец 2-й четверти - середины V века до нашей эры.

Ро­дил­ся на острове Фа­сос . Учил­ся у сво­его от­ца, художника Аг­лао­фон­та. В 460-х годы по­лу­чил афин­ское гра­ж­дан­ст­во. Про­из­ве­де­ния Полигнота не со­хра­ни­лись, од­на­ко их на­зва­ния и ме­сто­на­хо­жде­ние из­вест­ны из со­чи­не­ний ан­тич­ных ав­то­ров: «Из­бие­ние же­ни­хов Пе­не­ло­пы Одис­се­ем» в про­нао­се хра­ма Афи­ны Ареи в Пла­те­ях; «Па­де­ние Трои» и «Не­кийя» («Цар­ст­во мёрт­вых») в зда­нии Лес­хи кни­дян в Дель­фах (под­роб­но опи­са­ны Пав­са­ни­ем); «По­хи­ще­ние до­че­рей Лев­кип­па» в хра­ме Дио­ску­ров; «Взя­тый Или­он» и «Бит­ва при Иное» в стое Пой­ки­ле на аго­ре (ме­ж­ду около 470 и 447 годами); «Кен­тав­ро­ма­хия» и «Ама­зо­но­ма­хия» в хра­ме Те­сея (все - в Афи­нах). Полигнот счи­та­ет­ся ос­но­во­по­лож­ни­ком древне-греческой жи­во­пи­си, он сла­вил­ся уме­ни­ем пе­ре­да­вать ха­рак­те­ры и вы­ра­же­ния лиц. Ари­сто­тель при­пи­сы­вал ему «уме­ние по­ка­зать лю­дей луч­ши­ми, чем они есть на са­мом де­ле», Пли­ний Стар­ший ут­вер­ждал, что Полигнот пер­вым стал пи­сать жен­щин в про­зрач­ных оде­ж­дах и изо­бра­жать при­от­кры­ты­ми рты. Па­лит­ра Полигнота бы­ла ог­ра­ни­че­на 4 крас­ка­ми: крас­ной, жёл­той, чёр­ной и бе­лой, и, ве­ро­ят­но, он не поль­зо­вал­ся све­то­те­нью. По со­об­ще­нию Пли­ния Стар­ше­го, был так­же скульп­то­ром.