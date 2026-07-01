ПОЛИГНОТ (ЖИВОПИСЕЦ)
ПОЛИГНОТ - древнегреческий живописец 2-й четверти - середины V века до нашей эры.
Родился на острове Фасос. Учился у своего отца, художника Аглаофонта. В 460-х годы получил афинское гражданство. Произведения Полигнота не сохранились, однако их названия и местонахождение известны из сочинений античных авторов: «Избиение женихов Пенелопы Одиссеем» в пронаосе храма Афины Ареи в Платеях; «Падение Трои» и «Некийя» («Царство мёртвых») в здании Лесхи книдян в Дельфах (подробно описаны Павсанием); «Похищение дочерей Левкиппа» в храме Диоскуров; «Взятый Илион» и «Битва при Иное» в стое Пойкиле на агоре (между около 470 и 447 годами); «Кентавромахия» и «Амазономахия» в храме Тесея (все - в Афинах). Полигнот считается основоположником древне-греческой живописи, он славился умением передавать характеры и выражения лиц. Аристотель приписывал ему «умение показать людей лучшими, чем они есть на самом деле», Плиний Старший утверждал, что Полигнот первым стал писать женщин в прозрачных одеждах и изображать приоткрытыми рты. Палитра Полигнота была ограничена 4 красками: красной, жёлтой, чёрной и белой, и, вероятно, он не пользовался светотенью. По сообщению Плиния Старшего, был также скульптором.