ПОЛИЕВКТОВ Михаил Александрович

Историк.

Окончил историко-филологический факультет Петербургского университета (1894). Магистерская диссертация: «Балтийский вопрос в русской политике после Ништадского мир (1721-1725 гг.)» (1908). Приват-доцент (1903-17), профессор (1917-1919) Петербургского университета.

В 1917 совместно с А.Е. Пресняковым организовал Общество по изучению революции, занимавшееся собиранием устных свидетельств о революционных событиях.

С 1920 профессор Тифлисского университета, преподавал в Тифлисском Политехническом техникуме.

Внес существенный вклад в изучение истории международных отношений на Балтике и историю русско-грузинских связей. Ввел в научный оборот множество ранее неизвестных источников по истории отношений России и Грузии, опубликованных в документальных сборниках: «Европейские путешественники XIII-XVIII вв. по Кавказу» (Тифлис, 1935); «Материалы по истории грузино-русских взаимоотношений 1615-1640» (Тбилиси, 1937). Историку принадлежит одно из первых исследований правления Николая I, чью эпоху он рассматривал, с одной стороны, как вершину и расцвет абсолютизма, а с другой, начало упадка абсолютной монархии в России.

Сочинения:

Балтийский вопрос в русской политике после Ништадтского мира. (1721-1725). СПб., 1907;

Николай I. Биография и обзор царствования. М., 1918;

Посольство князя Мышецкого и дьяка Ключарева в Кахетию. 1640-1643. Тифлис, 1928;

Старый Тифлис в известиях современников. Тифлис, 1929 (в соавторстве с Г. Натадзе);

Экономические и политические разведки Московского государства XVII в. на Кавказе. Тифлис, 1932;

Новые данные о московских художниках XVI-XVII вв. в Грузии. Тбилиси, 1941.