ПОЛИДЕВК ПОЛЛУКС ЮЛИЙ

ПОЛИДЕВК ПОЛЛУКС ЮЛИЙ - греческий со­фист и лек­си­ко­граф конца II - начала III веков.

Ро­дил­ся в Нав­кра­ти­се (Еги­пет); учи­тель грам­ма­ти­ки и ри­то­ри­ки в Афи­нах . Ав­тор трак­та­тов и ри­то­рических дек­ла­ма­ций (не сохранились), а так­же идео­гра­фи­че­ско­го сло­ва­ря «Оно­ма­сти­кон» в 10 кни­гах (со­хра­нил­ся в со­кра­ще­нии), по­свя­щён­но­го императору Ком­мо­ду (ко­то­ро­го Полидевк на­став­лял в ри­то­ри­ке). Ка­ж­дая из книг пред­став­ля­ет со­бой разъ­яс­не­ние слов оп­ре­де­лён­ной те­ма­ти­ки с ци­та­та­ми из ан­тич­ных ав­то­ров (так, пер­вая кни­га свя­за­на со сфе­ра­ми ре­ли­гии и бы­та, чет­вёр­тая - об­ра­зо­ва­ния и искусства, седь­мая - тор­гов­ли и другого). Труд Полидевка, опи­рав­ше­го­ся на не­со­хра­нив­шие­ся со­чи­не­ния Гор­гия, Ари­сто­фа­на Ви­зан­тий­ско­го, Эра­тос­фе­на, Пам­фи­ла, не­ред­ко яв­ля­ет­ся един­ст­вен­ным ис­точ­ни­ком ци­тат греческих ав­то­ров, а так­же све­де­ний по многим реа­ли­ям древ­но­сти (в том числе зре­лищ­ной сто­ро­не ан­тич­но­го те­ат­ра, ти­пам ма­сок и сце­нических при­спо­соб­ле­ний). Как лек­си­ко­граф Полидевк под­вер­гал­ся кри­ти­ке со сто­ро­ны кон­ку­ри­ро­вав­ше­го с ним греческого грам­ма­ти­ка-ат­ти­ци­ста Фри­ни­ха, как ри­тор - на­смеш­кам со сто­ро­ны Лу­киа­на. Пер­вое пе­чат­ное издание «Оно­ма­сти­ко­на» вы­шло в 1502 году у Ма­ну­ция Аль­да Стар­ше­го .

Сочинения:

L’Onomasticon: Tra lessicografia e an­tiquaria / A cura di C. Bearzot, F. Landucci, G. Zecchini. Mil., 2007.