ПОЛЕВОЙ КСЕНОФОНТ АЛЕКСЕЕВИЧ
ПОЛЕВОЙ КСЕНОФОНТ АЛЕКСЕЕВИЧ - русский литературный критик, журналист, мемуарист.
Из купеческой семьи; брат Н.А. Полевого. Получил домашнее образование. С 1820 года жил в Москве. Принимал деятельное участие в издании журнала «Московский телеграф». С 1847 года жил в Санкт-Петербурге; сотрудничал в газетах «Санкт-Петербургские ведомости» и «Северная пчела», журнал «Библиотека для чтения». В 1856-1859 годы издавал еженедельный иллюстрированный журнал «Живописная русская библиотека».
Дебютировал в печати в 1824 году. Полевой первым из отеческих критиков начал соотносить литературное произведение с национально художественным идеалом, составляющие которого («русский мир», «русский дух», «русский взгляд») вывел из поэмы А.С. Пушкина «Полтава», которая, по его мнению, обозначила поворот русской литературы от подражательности к самобытности и «незаёмности вдохновения» (статья «"Полтава", поэма Александра Пушкина», 1829 год). Обосновал постоянную смену художественных направлений как фундаментальная закономерность литературного развития и разработал понятие литературного направления как «внутреннего стремления литературы, которое даёт характер всем или по крайней мере весьма многим произведениям её в известное, данное время», когда литературе предстоит выразить определённую «предназначенную ей идею» (статья «О направлениях и партиях в литературе», 1833 год). Книга Полевого «Михаил Васильевич Ломоносов» (1836) - первый в русской словесности опыт беллетризованной биографии. Статья «О жизни и сочинениях А.С. Грибоедова» ко 2-му изданию комедии «Горе от ума» (1839) положила начало отеческим исследованиям жизни и творчества драматурга. Мемуарные «Записки» о жизни и сочинениях Н.А. Полевого, над которыми Полевой работал с 1855 года (опубликованы в 1888 году), содержат ценный материал о литературной жизни и взаимоотношениях писателей того времени.
Сочинения:
О литературных подлогах, псевдонимах, похищениях, кражах и обманах. [СПб., 1850];
Первая книга для чтения после азбуки. СПб., 1852;
[В кн.:] Полевой Н.А., Полевой К.А. Литературная критика: Статьи и рецензии 1825–1842 / Вступ. ст. и коммент. В. Березиной, И. Сухих. Л., 1990.