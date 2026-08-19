ПОЛЕВОЙ КСЕНОФОНТ АЛЕКСЕЕВИЧ

ПОЛЕВОЙ КСЕНОФОНТ АЛЕКСЕЕВИЧ - русский литературный кри­тик, жур­на­лист, ме­муа­рист.

Из ку­печеской се­мьи; брат Н.А. По­ле­во­го . По­лу­чил до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние. С 1820 года жил в Мо­ск­ве. При­ни­мал дея­тель­ное уча­стие в из­да­нии журнала «Мо­с­ков­ский те­ле­граф». С 1847 года жил в Санкт-Пе­тер­бур­ге; со­труд­ни­чал в га­зе­тах « Санкт-Пе­тер­бург­ские ве­до­мо­сти» и «Се­вер­ная пче­ла » , журнал «Биб­лио­те­ка для чте­ния». В 1856-1859 годы из­да­вал еже­не­дель­ный ил­лю­ст­ри­ро­ван­ный журнал «Жи­во­пис­ная рус­ская биб­лио­те­ка».

Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти в 1824 году. Полевой пер­вым из отеческих кри­ти­ков на­чал со­от­но­сить литературное про­из­ве­де­ние с национально ху­дожественным идеа­лом, со­став­ляю­щие ко­то­ро­го («рус­ский мир», «рус­ский дух», «рус­ский взгляд») вы­вел из по­эмы А.С. Пуш­ки­на «Пол­та­ва», ко­то­рая, по его мне­нию, обо­зна­чи­ла по­во­рот русской литературы от под­ра­жа­тель­но­сти к са­мо­быт­но­сти и «не­за­ём­но­сти вдох­но­ве­ния» (статья «"Пол­та­ва", по­эма Алек­сан­д­ра Пуш­ки­на», 1829 год). Обос­но­вал по­сто­ян­ную сме­ну ху­дожественных на­прав­ле­ний как фун­даментальная за­ко­но­мер­ность литературного раз­ви­тия и раз­ра­бо­тал по­ня­тие литературного на­прав­ле­ния как «внут­рен­не­го стрем­ле­ния ли­те­ра­ту­ры, ко­то­рое да­ёт ха­рак­тер всем или по край­ней ме­ре весь­ма мно­гим про­из­ве­де­ни­ям её в из­вест­ное, дан­ное вре­мя», ко­гда литературе пред­сто­ит вы­ра­зить оп­ре­де­лён­ную «пред­на­зна­чен­ную ей идею» (статья «О на­прав­ле­ни­ях и пар­ти­ях в ли­те­ра­ту­ре», 1833 год). Кни­га Полевого «Ми­ха­ил Ва­силь­е­вич Ло­мо­но­сов» (1836) - пер­вый в русской сло­вес­но­сти опыт бел­лет­ри­зованной био­гра­фии. Статья «О жиз­ни и со­чи­не­ни­ях А.С. Гри­бое­до­ва » ко 2-му изданию ко­ме­дии «Го­ре от ума» (1839) по­ло­жи­ла на­ча­ло отеческим ис­сле­до­ва­ни­ям жиз­ни и твор­че­ст­ва дра­ма­тур­га. Ме­му­ар­ные «За­пис­ки» о жиз­ни и со­чи­не­ни­ях Н.А. По­ле­во­го, над ко­то­ры­ми Полевой ра­бо­тал с 1855 года (опубликованы в 1888 году), со­дер­жат цен­ный ма­те­ри­ал о литературной жиз­ни и взаи­мо­от­но­ше­ни­ях пи­са­те­лей то­го вре­ме­ни.

Сочинения:

О ли­те­ра­тур­ных под­ло­гах, псев­до­ни­мах, по­хи­ще­ни­ях, кра­жах и об­ма­нах. [СПб., 1850];

Пер­вая кни­га для чте­ния по­сле аз­бу­ки. СПб., 1852;

[В кн.:] По­ле­вой Н.А., По­ле­вой К.А. Ли­те­ра­тур­ная кри­ти­ка: Ста­тьи и ре­цен­зии 1825–1842 / Вступ. ст. и ком­мент. В. Бе­ре­зи­ной, И. Су­хих. Л., 1990.