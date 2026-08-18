ПОЛЕТТА

ПОЛЕТТА (французское paulette) - еже­год­ный де­неж­ный взнос, уп­ла­чи­вав­ший­ся в XVII–XVIII веках в каз­ну французскими чи­нов­ни­ка­ми, за­ни­мав­ши­ми административные и су­деб­ные долж­но­сти.

Официальное название «еже­год­ный сбор» (французское droit annuel). На­зван по име­ни пер­во­го от­куп­щи­ка Ш. По­ле. Пред­ло­же­на в 1602 году М. де Бе­тю­ном Сюл­ли, вве­де­на в декабре 1604 года. Рав­ня­лась 1/60 сум­мы, ко­то­рую чи­нов­ник вы­пла­чи­вал при по­куп­ке сво­ей долж­но­сти. Вы­пла­та Полетты пре­дос­тав­ля­ла пра­во в те­че­ние го­да про­да­вать или пе­ре­да­вать долж­ность по на­след­ст­ву. Полетта спо­соб­ст­во­ва­ла уп­роч­не­нию соб­ст­вен­но­сти на долж­но­сти, скла­ды­ва­нию так называемого дво­рян­ст­ва ман­тии, а так­же обес­пе­чи­ва­ла ко­ро­лев­ской вла­сти по­сто­ян­ный ис­точ­ник до­хо­да. По­пыт­ка кар­ди­на­ла Дж. Ма­за­ри­ни из­ме­нить фи­нан­со­вые ус­ло­вия Полетты ста­ла од­ной из при­чин Фрон­ды. С 1771 года Полетта взи­ма­лась в раз­ме­ре 1/10 стои­мо­сти долж­но­сти (стои­мость оп­ре­де­лял сам соб­ст­вен­ник), что по­зво­ли­ло каз­не уве­ли­чить сбо­ры в 2 раза. Полетта уп­разд­не­на в 1790 году, в хо­де Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)