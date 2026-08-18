ПОЛАЗНИК
ПОЛАЗНИК (Польское подлазник, словацкое полажень, словенское полажар, полажич, сербское полажайник, полаженик, походник, болгарское сполезник, походняк, похожняк) - у славян ритуальный гость, первый посетитель года.
Обряд полазника приурочен обычно к Рождеству, Новому году, реже к другим праздникам зимнего цикла - от Дня святого Димитрия (26 октября) до Богоявления (6 января). Известен славянам Карпатско-Балканского региона (карпатские украинцы, поляки, словаки, словенцы, сербы, хорваты, болгары). Обряд полазника связан с представлениями о сакральной природе гостя (смотреть в статье Гостеприимство). Полазник мог быть первый пришедший в дом (мужчина, женщина или ребёнок) или специально приглашённый семьёй здоровый, богатый, удачливый человек. Приход полазника сулил благополучие в новом году. Иногда полазник приносил воду, зелёную ветку, солому, щепки; входя, он произносил благопожелания, обменивался с хозяевами приветствиями, обсевал дом зерном и тому подобное; его сажали у очага, угощали, одаривали. В Словакии и Словении Полазниками были в основном дети, их посещение было одной из форм колядования. Иногда роль полазника выполнял хозяин, первым выходивший из дома. Полазником могло быть животное (корова, конь, овца, свинья, петух), которое обводили вокруг стола и угощали. У поляков и словаков полазником называлась также наряженная ёлка или соломенное украшение, которые подвешивали над столом, у словаков и украинцев - обрядовый хлеб.