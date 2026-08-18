ПОЛАЗНИК

ПОЛАЗНИК (Польское под­лаз­ник, сло­вацкое по­ла­жень, сло­венское по­ла­жар, по­ла­жич, сербское по­ла­жай­ник, по­ла­же­ник, по­ход­ник, болгарское спо­лез­ник, по­ход­няк, по­хож­няк) - у сла­вян ри­ту­аль­ный гость, пер­вый по­се­ти­тель го­да.

Об­ряд полазника при­уро­чен обыч­но к Ро­ж­де­ст­ву, Но­во­му го­ду, ре­же к другим празд­ни­кам зим­не­го цик­ла - от Дня святого Ди­мит­рия (26 ок­тяб­ря) до Бо­го­яв­ле­ния (6 ян­ва­ря). Из­вес­тен сла­вя­нам Кар­пат­ско-Бал­кан­ско­го ре­гио­на (кар­пат­ские ук­ра­ин­цы, по­ля­ки, сло­ва­ки, сло­вен­цы, сер­бы, хор­ва­ты, бол­га­ры). Об­ряд полазника свя­зан с пред­став­ле­ния­ми о са­краль­ной при­ро­де гос­тя (смотреть в статье Гос­те­при­им­ст­во). Полазник мог быть пер­вый при­шед­ший в дом (муж­чи­на, жен­щи­на или ре­бё­нок) или спе­ци­аль­но при­гла­шён­ный семь­ёй здо­ро­вый, бо­га­тый, удач­ли­вый че­ло­век. При­ход полазника су­лил бла­го­по­лу­чие в но­вом го­ду. Ино­гда полазник при­но­сил во­ду, зе­лё­ную вет­ку, со­ло­му, щеп­ки; вхо­дя, он про­из­но­сил бла­го­по­же­ла­ния, об­ме­ни­вал­ся с хо­зяе­ва­ми при­вет­ст­вия­ми, об­се­вал дом зер­ном и тому подобное; его са­жа­ли у оча­га, уго­ща­ли, ода­ри­ва­ли. В Сло­ва­кии и Сло­ве­нии Полазниками бы­ли в основном де­ти, их по­се­ще­ние бы­ло од­ной из форм ко­ля­до­ва­ния . Ино­гда роль полазника вы­пол­нял хо­зя­ин, пер­вым вы­хо­див­ший из до­ма. Полазником мог­ло быть жи­вот­ное (ко­ро­ва, конь, ов­ца, сви­нья, пе­тух), ко­то­рое об­во­ди­ли во­круг сто­ла и уго­ща­ли. У по­ля­ков и сло­ва­ков полазником на­зы­ва­лась так­же на­ря­жен­ная ёлка или со­ло­мен­ное ук­ра­ше­ние, ко­то­рые под­ве­ши­ва­ли над сто­лом, у сло­ва­ков и ук­ра­ин­цев - об­ря­до­вый хлеб.

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