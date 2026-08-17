ПОКРОВСКИЙ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ

Историк, государственный и политический деятель.

Окончил историко-филологический факультет Московского университета (1891). В 1890-е годы работал в Московском педагогическом обществе, преподавал на высших женских курсах. В 1905 году вступил в РСДРП (б). Член Большевистского центра (1907). В 1909-1917 годах в эмиграции.

После Октябрьской революции стал лидером советских историков. Заместитель наркома просвещения РСФСР (1918-1932), председатель президиума Социалистической (Коммунистической) академии, ректор Института красной профессуры , председатель Общества историков-марксистов, заведующим Центрархивом РСФСР и СССР. Академик АН СССР (1929).

Трудам Покровского свойственна концентрация на социально-экономических аспектах исторического процесса. На ранних этапах научного творчества он относил себя к приверженцам т.н. «экономического материализма». Впоследствии, под влиянием марксизма, он перешел к критике данного течения. В брошюре «Экономический материализм» (1906) он отстаивал мнение, что нельзя односторонне объяснить развитие общества лишь сквозь призму экономики. Не меньшее значение имеет классовая борьба.

Крупнейшим дореволюционным трудом Покровского была пятитомная «Русская история с древнейших времен» (1910-1913). В 1920-е годы в работах историка рельефно проявляется их политическая заостренность и нацеленность на борьбу с идеологическими противниками. Историческая концепция Покровского получила официальную поддержку со стороны советской власти. В качестве популярного пособия по истории им публикуется «Русская история в самом сжатом очерке» (1920-1923).

В указанных трудах он обосновывал теорию торгового капитализма (капитала), сутью которой было утверждение, что основное влияние на русскую историю оказывает борьба торгового и промышленного капиталов. С его точки зрения, на протяжении большей части русской истории государство обслуживало интересы торгового капитализма. «В мономаховой шапке ходил по русской земле именно торговый капитал, для которого помещики и дворянство были только агентами, были его аппаратом».

Оценивая общий ход истории экономического развития России, историк приходил к выводу, что, несмотря на отдельные достижения, русская экономика носила «полуколониальный» характер, служа поставщиком сырья и рынком сбыта для ведущих западных держав.

В конце жизни историк пересмотрел многие положения своей концепции. Наиболее отчетливо это проявилось в статье «О русском феодализме, происхождении и характере абсолютизма в России» (1931). В ней он писал, что «безграмотным является выражение «торговый капитализм»: капитализм есть система производства, а торговый капитал ничего не производит». Теперь он утверждал, что в основе эволюции общества лежит производство, а не обмен.

В 1930-е годы, уже после смерти историка, его идеи в связи с изменением идеологической ситуации в СССР подверглись официальному осуждению и были признаны антимарксистскими. Резкая критика работ Покровского прозвучала в сборниках «Против антиисторической концепции М.Н. Покровского» (1939) и «Против антимарксисткой концепции М.Н. Покровского» (1940).

Сочинения:

Русская история с древнейших времен. Т. 1-5. М., 1910-1913;

Русская история в самом сжатом очерке. М., 1920-1923;

Марксизм и особенности развития России. Сб. ст. Л., 1925;

Историческая наука и борьба классов. (Историографические очерки, критические статьи и заметки). Вып. 1-2. М.-Л., 1933;

Избранные произведения. Кн. 1-4. М., 1965-1967.