ПОКРОВСКИЙ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
ПОКРОВСКИЙ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ - российский филолог-классик, академик АН СССР (1929).
Окончил историко-филологический факультет Московского университета (1891); ученик Ф.Ф.Фортунатова и В.Ф. Миллера. Работал в Московском университете (1894-1930 годы; с 1901 года профессор историко-филологического, затем этнолого-лингвистического факультета). В 1900-1904 и 1910-1919 годы читал лекции на Московских высших женских курсах. В 1923-1930 годы председатель античной секции РАНИОН. Один из создателей классического отделения Московского института философии, литературы и истории (1934), в 1935-1939 годы заведовал в нём кафедрой классической филологии. До 1938 года также работал в Московском государственном педагогическом институте имени В.И. Ленина. В 1940-1941 годы заведующий античным сектором ИМЛИ.
Лингвистические труды Покровского посвящены сравнительно-историческим исследованиям лексического состава индоевропейских языков, на основании которых он стремился построить общую семасиологию. Они положили начало семасиологическим исследованиям в отеческом языкознании. Покровский внёс вклад в теорию семасиологии, учение о словообразовании.
Используя метод сравнительно-исторического литературоведения, Покровский устанавливал системные связи между античной и новой европейской литературой; в частности, прослеживал влияние античных авторов (Вергилия, Овидия, Плавта, Теренция, Гомера и других) в творчестве У. Шекспира, Мольера, А.С. Пушкина и других, в русском фольклоре («Дидона Вергилия и Дездемона Шекспира» (1902), «Пушкин и римские историки» (1909), «Гомер и русский фольклор, драматические и ораторские элементы в поэмах Гомера» (1929), «Петроний и русский фольклор» (1930), «Менандр и его римские подражатели» (1934), «Пушкин и античность» (1939) и другие). Автор книг «Очерки по сравнительной истории литературы» (1905), «История римской литературы» (1942) и другие. Редактор первых полных переводов на русский язык комедий Плавта (том 1-3, 1935-1937 годы), Теренция (1934). Внёс вклад в теорию художественного перевода. Среди других сочинений - труды, посвящённые политическим сочинениям Аристотеля («К вопросу об авторе новооткрытого трактата Athenaíon politeía» (1892), «Этюды по афинской политии Аристотеля» (1893) и другие).
Сочинение:
Избранные работы по языкознанию. М., 1959.