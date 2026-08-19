ПОКРОВСКИЙ (историк)
ПОКРОВСКИЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ - российский историк, источниковед, археограф, академик РАН (1992).
Сын историка Н.И. Покровского (1897-1946), первого декана исторического факультета Ростовского государственного университета. Окончил исторический факультет МГУ (1952). Ученик М.Н. Тихомирова, Б.А. Рыбакова, Н.Л. Рубинштейна, П.А. Зайончковского. Ассистент кафедры источниковедения исторического факультета МГУ (1955-1957). В августе 1957 года арестован по делу Л.Н. Краснопевцева (так называемому университетскому делу), который возглавлял группу молодёжи, подготовившую и распространившую в Москве в июне 1957 года листовки оппозиционного содержания. В 1958-1963 годы Покровский в заключении в исправительно-трудовой колонии (реабилитирован в 1989 году). Затем заведующий отделом и заместитель директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника (1964-1965). С 1965 года в Новосибирске, в Институте экономики и организации промышленного производства СО АН СССР, с 1966 года в Институте истории, филологии и философии СО АН СССР (с 2006 года Истории институт СО РАН): заведующий сектором археографии и источниковедения (с 1975), заместитель директора по научной работе (1992-2003). В 1981-1991 годы председатель СО Археографической комиссии АН СССР. С 1981 года также заместитель председателя Археографической комиссии АН СССР (с 1991 РАН). Член Президиума СО РАН (1997-2001). Советник РАН (с 2003). Одновременно в 1965-1998 годы читал курс российской истории с древнейших времён до начала XVII века в Новосибирском государственном университете (профессор с 1977). Член редакционного совета журнала «Гуманитарные науки в Сибири» (с 1994).
Покровский - основатель сибирской школы археографии. Организатор и один из руководителей поисковых археографических работ на территории Сибири, Урала, Средней Азии, в ходе которых были обнаружены ценные источники (всего свыше 1,5 тысяч). Среди них - рукописный сборник XVI века (Сибирский список), который содержит, в частности, наиболее полный комплекс источников по следственному делу Максима Грека (издан Покровским в книге «Судные списки Максима Грека и Исака Собаки», 1971 год); догматико-политические сочинения крестьян-староверов XVIII-XIX веков (значительная часть опубликована в издании «Духовная литература староверов Востока России XVIII-XX веков», книга 1-3, 1999-2011, ответственный редактор - Покровский). История поисков и находок старопечатных и других малоизвестных изданий описана Покровским в книге «Путешествие за редкими книгами» (1984 год; 3-е издание, 2005 год). Подготовил к публикации (совместно с Е.К. Ромодановской) первоисточники «Тобольский архиерейский дом в XVII веке» (1994). Инициатор издания документальных серий «Археография и источниковедение Сибири» (с 1975), «История Сибири. Первоисточники» (с 1993 года, ответственный редактор), «Архивы Кремля» (с 1997 года; подготовил к печати совместно с С.Г. Петровым её первый выпуск - «Политбюро и церковь, 1922-1925 годов»). Под руководством Г.Д. Ленхофф и Покровского опубликованы 6 древнейших списков «Степенной книги».
Покровский исследовал историю старообрядчества, его взаимоотношения с Русской православной церковью и государством, идеологию староверов, богословскую и политическую полемику. Показал борьбу течений внутри разных согласий староверия. Доказал высокую степень участия мирских объединений разных социальных слоёв сибирского населения в управлении государством («Томск, 1648-1649 годы. Воеводская власть и земские миры», 1989 год; «Власть и общество. Сибирь в XVII веке», 1991 год, совместно с В.А. Александровым). Один из авторов «Очерков русской литературы Сибири» (том 1, 1982), книга «Крестьянство Сибири в эпоху феодализма» (1982). Демидовская премия (1995).
Сочинения:
Следственное дело и выговская повесть о тарских событиях 1722 г. // Рукописная традиция XVI-XIX вв. на Востоке России. Новосиб., 1983;
Традиции и новации в духовной жизни русского старообрядчества // Традиционная духовная и материальная культура старообрядческих поселений в странах Европы, Азии и Америки. Новосиб., 1992;
Крестьянские богословы России (XVII–XX вв.) // Вестник Российского гуманитарного научного фонда. 2005. № 4.