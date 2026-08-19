ПОКРОВСКИЙ (историк)

ПОКРОВСКИЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ - российский историк, источниковед, археограф, академик РАН (1992).

Сын ис­то­ри­ка Н.И. По­к­ров­ско­го (1897-1946), пер­во­го де­ка­на ис­то­рического факультета Рос­тов­ско­го государственного университета. Окон­чил ис­то­рический факультет МГУ (1952). Уче­ник М.Н. Ти­хо­ми­ро­ва, Б.А. Ры­ба­ко­ва, Н.Л. Ру­бин­штей­на, П.А. Зай­онч­ков­ско­го. Ас­си­стент ка­фед­ры ис­точ­ни­ко­ве­де­ния ис­то­рического факультета МГУ (1955-1957). В августе 1957 года аре­сто­ван по де­лу Л.Н. Крас­но­пев­це­ва (так называемому уни­вер­си­тет­ско­му де­лу), ко­то­рый воз­глав­лял груп­пу мо­ло­дё­жи, под­го­то­вив­шую и рас­про­стра­нив­шую в Мо­ск­ве в ию­не 1957 года лис­тов­ки оп­по­зиционного содер­жа­ния. В 1958-1963 годы Покровский в за­клю­че­нии в ис­пра­ви­тель­но-тру­до­вой ко­ло­нии (реа­би­ли­ти­ро­ван в 1989 году). За­тем заведующий от­де­лом и заместитель ди­рек­то­ра Вла­ди­ми­ро-Суз­даль­ско­го му­зея-за­по­вед­ни­ка (1964-1965). С 1965 года в Но­во­си­бир­ске, в Институте эко­но­ми­ки и ор­га­ни­за­ции промышленного про­изводства СО АН СССР, с 1966 года в Институте ис­то­рии, фи­ло­ло­гии и фи­ло­со­фии СО АН СССР (с 2006 года Ис­то­рии ин­сти­тут СО РАН): заведующий сек­то­ром ар­хео­гра­фии и ис­точ­ни­кове­де­ния (с 1975), заместитель ди­рек­то­ра по на­учной ра­бо­те (1992-2003). В 1981-1991 годы председатель СО Ар­хео­гра­фической ко­мис­сии АН СССР. С 1981 года так­же заместитель председателя Ар­хео­гра­фической ко­мис­сии АН СССР (с 1991 РАН). Член Пре­зи­диу­ма СО РАН (1997-2001). Со­вет­ник РАН (с 2003). Од­но­вре­мен­но в 1965-1998 годы чи­тал курс российской ис­то­рии с древ­ней­ших вре­мён до начала XVII века в Но­во­си­бир­ском государственном университете (профессор с 1977). Член ре­дакционного со­ве­та журнала «Гу­ма­ни­тар­ные нау­ки в Си­би­ри» (с 1994).

Покровский - ос­но­ва­тель си­бир­ской шко­лы ар­хео­гра­фии. Ор­га­ни­за­тор и один из ру­ко­во­ди­те­лей по­ис­ко­вых ар­хео­гра­фических ра­бот на тер­ри­то­рии Си­би­ри, Ура­ла, Средней Азии, в хо­де ко­то­рых бы­ли об­на­ру­же­ны цен­ные ис­точ­ни­ки (все­го свыше 1,5 тысяч). Сре­ди них - ру­ко­пис­ный сборник XVI века (Си­бир­ский спи­сок), ко­то­рый со­дер­жит, в ча­ст­но­сти, наи­бо­лее пол­ный ком­плекс ис­точ­ни­ков по след­ст­вен­но­му де­лу Макси­ма Гре­ка (из­дан Покровским в книге «Суд­ные спи­ски Мак­си­ма Гре­ка и Иса­ка Со­ба­ки», 1971 год); дог­ма­ти­ко-по­ли­тические со­чи­не­ния кре­сть­ян-ста­ро­ве­ров XVIII-XIX веков (зна­чительная часть опубликована в из­да­нии «Ду­хов­ная ли­те­ра­ту­ра ста­ро­ве­ров Вос­то­ка Рос­сии XVIII-XX веков», книга 1-3, 1999-2011, от­ветственный редактор - Покровский). Ис­то­рия по­ис­ков и на­хо­док ста­ро­пе­чат­ных и других ма­ло­из­ве­ст­ных из­да­ний опи­са­на Покровским в книге «Пу­те­ше­ст­вие за ред­ки­ми кни­га­ми» (1984 год; 3-е издание, 2005 год). Под­го­то­вил к пуб­ли­ка­ции (совместно с Е.К. Ро­мо­да­нов­ской) пер­во­ис­точ­ни­ки «То­боль­ский ар­хие­рей­ский дом в XVII ве­ке» (1994). Ини­ци­атор из­да­ния до­ку­мен­таль­ных се­рий «Ар­хео­гра­фия и ис­точ­ни­ко­ве­де­ние Си­би­ри» (с 1975), «Ис­то­рия Си­би­ри. Пер­во­ис­точ­ни­ки» (с 1993 года, от­ветственный редактор), «Ар­хи­вы Крем­ля» (с 1997 года; под­го­то­вил к пе­ча­ти совместно с С.Г. Пет­ро­вым её пер­вый вы­пуск - «По­лит­бю­ро и цер­ковь, 1922-1925 годов»). Под руководством Г.Д. Лен­хофф и Покровского опуб­ли­ко­ва­ны 6 древ­ней­ших спи­сков «Сте­пен­ной кни­ги».

Покровский ис­сле­до­вал ис­то­рию ста­ро­об­ряд­че­ст­ва, его взаи­мо­от­но­ше­ния с Русской пра­во­слав­ной цер­ко­вью и го­су­дар­ст­вом, идео­ло­гию ста­ро­ве­ров, бо­го­слов­скую и по­ли­тическую по­ле­ми­ку. По­ка­зал борь­бу те­че­ний внут­ри раз­ных со­гла­сий ста­ро­ве­рия. До­ка­зал вы­со­кую сте­пень уча­стия мир­ских объе­ди­не­ний раз­ных со­ци­аль­ных сло­ёв си­бир­ско­го на­се­ле­ния в управ­ле­нии го­су­дар­ст­вом («Томск, 1648-1649 годы. Вое­вод­ская власть и зем­ские ми­ры», 1989 год; «Власть и об­ще­ст­во. Си­бирь в XVII веке», 1991 год, совместно с В.А. Алек­сан­д­ро­вым). Один из ав­то­ров «Очер­ков рус­ской ли­те­ра­ту­ры Си­би­ри» (том 1, 1982), книга «Кре­сть­ян­ст­во Си­би­ри в эпо­ху фео­да­лиз­ма» (1982). Де­ми­дов­ская премия (1995).

Сочинения:

След­ст­вен­ное де­ло и вы­гов­ская по­весть о тар­ских со­бы­ти­ях 1722 г. // Ру­копис­ная тра­ди­ция XVI-XIX вв. на Вос­то­ке Рос­сии. Но­во­сиб., 1983;

Тра­ди­ции и но­ва­ции в ду­хов­ной жиз­ни рус­ско­го ста­ро­об­ряд­че­ст­ва // Тра­ди­ци­он­ная ду­хов­ная и ма­те­ри­аль­ная куль­ту­ра ста­ро­об­ряд­че­ских по­се­ле­ний в стра­нах Ев­ро­пы, Азии и Аме­ри­ки. Но­во­сиб., 1992;

Кре­сть­ян­ские бо­го­сло­вы Рос­сии (XVII–XX вв.) // Вест­ник Рос­сий­ско­го гу­ма­ни­тар­но­го на­уч­но­го фон­да. 2005. № 4.