ПОКРОВСКИЙ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ

ПОКРОВСКИЙ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ - один из круп­ней­ших опер­ных ре­жис­сё­ров ми­ра.

Му­зы­ке учил­ся у Е.Ф. Гне­си­ной в начале 1920-х годов. В 1938 году окон­чил ГИТИС. Ди­плом­ный спек­такль - опе­ра «Кар­мен» Ж. Би­зе, по­ставлен в 1937 году в Горь­ков­ском те­ат­ре опе­ры и ба­ле­та. В 1938-1943 годы ре­жис­сёр, с 1940 года главный режиссёр это­го те­ат­ра. В 1943-1952 годы ре­жис­сёр, в 1952 году, 1955-1963 годы, 1970-1982 годы главный режиссёр московского Боль­шо­го те­ат­ра, в 1988-2001 годы ра­бо­тал здесь по кон­трак­ту; на этой сце­не по­ста­вил свыше 40 опер: «Ев­ге­ний Оне­гин» (1944, 1968, 1991, во­зоб­нов­ле­на в 2011) и «Ор­ле­ан­ская де­ва» (1990) П.И. Чай­ков­ско­го , «Вра­жья си­ла» А.Н. Се­ро­ва (1947 год; Государственная премия СССР, 1948 год), «Про­дан­ная не­вес­та» Б. Сме­та­ны (1948 год; Государственная премия СССР, 1949 год), «Сад­ко» (1949 год; Государственная премия СССР, 1950 год) и «Мла­да» (1988) Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва, «Аи­да» Дж. Вер­ди (1951), «Тос­ка» Дж. Пуч­чи­ни (1971), «Се­мён Кот­ко» (1970) и «Об­ру­че­ние в мо­на­сты­ре» (1982) С.С. Про­кофь­е­ва, «Князь Игорь» А.П. Бо­ро­ди­на (1993 год, совместно с те­ат­ром «Кар­ло Фе­ли­че», Ге­нуя), «Хо­ван­щи­на» М.П. Му­сорг­ско­го (1995), «Фран­че­ска да Ри­ми­ни» С.В. Рах­ма­нино­ва (1946, 1998). Вы­даю­щи­ми­ся ра­бо­та­ми Покровского, во­шед­ши­ми в зо­ло­той фонд ми­ро­во­го опер­но­го те­ат­ра, ста­ли «Иг­рок» Про­кофь­е­ва (1974), «Мёрт­вые ду­ши» Р.К. Щед­ри­на (1977), «Отел­ло» Дж. Вер­ди (1978). На сце­не Ле­нинградского Ма­ло­го те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та осу­ще­ст­вил пре­мье­ру опе­ры Про­кофь­е­ва «Вой­на и мир» (1946 год; Государственная премия СССР, 1947 год). Мно­го ра­бо­тал за ру­бе­жом.

С 1972 года до кон­ца жиз­ни художественный руководитель и ре­жис­сёр ос­но­ван­но­го им Мо­с­ков­ско­го ка­мер­но­го му­зы­каль­но­го те­ат­ра, где по­ста­вил уни­каль­ное «Рос­тов­ское дей­ст­во» (1982), опе­ры «Нос» Д.Д. Шос­та­ко­ви­ча (1974), «По­хо­ж­де­ния по­ве­сы» И.Ф. Стра­вин­ско­го (1978 год, впер­вые в СССР), «Жизнь с идио­том» А.Г. Шнит­ке (1993, пре­мье­ра), «Ко­ро­на­ция Поп­пеи» К. Мон­те­вер­ди (1998) и другие.

Все­го на раз­ных сце­нах по­ста­вил свыше 180 спек­так­лей. В опер­ной ре­жис­су­ре XX века вы­сту­пал как но­ва­тор, по­сте­пен­но его по­ста­нов­ки ста­ли клас­си­кой ; в по­след­ние го­ды твор­че­ст­ва осоз­нал се­бя «кон­сер­ва­то­ром» на фо­не гос­под­ствую­щих ми­ро­вых те­ат­раль­ных тен­ден­ций.

С 1949 года года пре­по­да­вал в ГИТИСе, с 1954 года года профессор, с 1959 года заведующий ка­фед­рой и художественный руководитель кур­сов ре­жис­сё­ров музыкального те­ат­ра и ак­тёров музыкальной ко­ме­дии. О жиз­ни и твор­че­ст­ве Покровского снят до­ку­мен­таль­ный фильм «Ле­ген­ды Боль­шо­го. Б. По­кров­ский» (1996). Ле­нин­ская премия (1980), Государственная премия РФ (1995, 2004). На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Ле­ни­на (1967, 1976), «За за­слу­ги пе­ред Оте­че­ст­вом» 2-й сте­пе­ни (2002) и 1-й сте­пе­ни (2007).

Же­на Покровского - И.И. Мас­лен­ни­ко­ва.

Сочинения:

Об опер­ной ре­жис­су­ре. М., 1973;

Раз­мыш­ле­ния об опе­ре. М., 1979;

Бе­се­ды об опе­ре. М., 1981;

Сту­пе­ни про­фес­сии. М., 1984;

Со­тво­ре­ние опер­но­го спек­так­ля. М., 1985;

Вве­де­ние в опер­ную ре­жис­су­ру. М., 1985;

Ко­гда вы­го­ня­ют из Боль­шо­го те­ат­ра. М., 1992; Что, для че­го и как? М., 2003.