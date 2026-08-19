ПОКРОВСКАЯ МАРИЯ ИВАНОВНА
ПОКРОВСКАЯ МАРИЯ ИВАНОВНА - врач, деятельница российского феминистского движения, публицист.
Получила домашнее образование. Учительница в начальной школе в городе Темников Тамбовской губернии (1873-1876). Окончила женские врачебные курсы в Санкт-Петербурге (1881). С 1881 года земский врач в Опочецком уезде Псковской губернии. С 1888 года работала в лаборатории профессиональной гигиены А.П. Доброславина в Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге. Активно содействовала созданию при Русском обществе охранения народного здравия Комиссии по улучшению жилищ рабочих. Автор работ по санитарии и гигиене труда и быта. Изучала положение и условия жизни проституток; первой увидела в защите прав работниц домов терпимости проблему прав человека («О жертвах общественного темперамента», 1902 год; «Врачебно-полицейский надзор за проституцией способствует вырождению народа», 1902 год; «Борьба с проституцией», 1902 год). Была активной сторонницей единой морали для мужчин и женщин, пропагандировала половое воздержание (как для мужчин, так и для женщин).
С конца 1890-х годов выступала в печати по вопросам равноправия женщин. Основатель (1904), редактор-издатель (до 1917) и один из ведущих публицистов журнала «Женский вестник», который превратила в рупор российского либерального феминизма и суфражизма, с 1915 года - также феминистского патриотизма (Покровская полагала, что женщины должны с оружием в руках участвовать в 1-й мировой войне). Инициатор создания и глава Женской прогрессивной партии и её «исполнительного органа» - Женского клуба (1906-1917); программа партии (написана Покровской) включала требования равноправия супругов в финансовых и семейных вопросах, либерализации бракоразводного законодательства, отмены лицензирования государством проституции, равных прав на землю крестьянок и крестьян. Организатор 1-го Всероссийского женского съезда (1908 год, Санкт-Петербург). Выступала за назначение женщин на должности фабричных инспекторов, введение в пром-сти 10-месячных оплачиваемых отпусков по беременности, создание ясель при фабриках, равную оплату труда мужчин и женщин. После Февральской революции 1917 года содействовала предоставлению женщинам равных с мужчинами избирательных прав на выборах в Учредительное собрание. После Октябрьской революции 1917 года была санитарным инспектором Нарвско-Петергофского района Петрограда (1921-1922).
Сочинения:
Задачи Женской прогрессивной партии. СПб., 1906;
Женский труд в России: фабрично-заводская работница // Женский вестник. 1913. № 7-10;
Закон и жизнь // Айвазова С.Г. Русские женщины в лабиринте равноправия. М., 1998.