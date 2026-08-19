ПОГОДИН АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ

ПОГОДИН АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ - российский ис­то­рик, фи­ло­лог-сла­вист.

Из дво­рян­ской се­мьи. В 1894 году окон­чил Санкт-Пе­тербургский университет , где был ос­тав­лен на ка­фед­ре славянской фи­ло­ло­гии для под­го­тов­ки к про­фес­сор­ско­му зва­нию. С 1897 года чи­тал там лек­ции в ка­че­ст­ве при­ват-до­цен­та. С 1902 года экс­т­ра­ор­ди­нар­ный (с 1906 года ор­ди­нар­ный) профессор Вар­шав­ско­го университета по ка­фед­ре славянской фи­ло­ло­гии. В 1904 году за­щи­тил док­тор­скую диссертацию «Сле­ды кор­ней-ос­нов в сла­вян­ских язы­ках». В 1908 году профессор Выс­ших жен­ских кур­сов в Санкт-Пе­тер­бур­ге, в 1910-1919 годы ор­ди­нар­ный профессорской ка­фед­ры славянской фи­ло­ло­гии Харь­ков­ско­го университета. В 1919 году эмиг­ри­ро­вал в Сер­бию. В 1919-1941 годы пре­по­да­вал русский язык и сло­вес­ность в Бел­град­ском университете (с 1939 года ор­ди­нар­ный профессор). Погодин внёс круп­ный вклад в изу­че­ние куль­ту­ры и язы­ка славянских на­ро­дов и ис­то­рии слав. стран (пре­ж­де все­го Поль­ши, Сер­бии, Бол­га­рии), ввёл в на­учный обо­рот ши­ро­кий круг ра­нее не­из­вест­ных ис­точ­ни­ков. Осо­бую цен­ность име­ют при­ве­дён­ные Погодиным све­де­ния о ма­ло­из­учен­ных в Рос­сии сла­вя­нах Га­ли­ции и Дал­ма­ции. Од­ним из пер­вых в Рос­сии за­нял­ся ис­то­ри­ей и эт­но­гра­фи­ей гу­цу­лов .

Сочинения:

Из ис­то­рии сла­вян­ских пе­ре­дви­же­ний. СПб., 1901;

Ре­ли­гия Зо­роа­ст­ра. СПб., 1903;

Две эпо­хи в изу­че­нии сла­вян­ских древ­но­стей. СПб., 1905;

Глав­ные те­че­ния поль­ской по­ли­ти­че­ской мыс­ли (1863-1907 гг.). СПб., 1907;

Очерк ис­то­рии Поль­ши. М., 1908;

Ис­то­рия Сер­бии. СПб., 1909;

Ис­то­рия Бол­га­рии. СПб., 1910;

А. Миц­ке­вич. Его жизнь и твор­че­ст­во. М., 1912. Т. 1-2;

Язык как твор­че­ст­во (Пси­хо­ло­ги­че­ские и со­ци­аль­ные ос­но­вы твор­че­ст­ва ре­чи). Про­ис­хо­ж­де­ние язы­ка. Хар., 1913;

Крат­кий очерк ис­то­рии сла­вян. М., 1915;

Сла­вян­ский мир. По­ли­ти­че­ское и эко­но­ми­че­ское по­ло­же­ние сла­вян­ских на­ро­дов пе­ред вой­ной 1914 г. М., 1915;

Рус­ко-српска биб­лио­графиjа, 1800-1925. Бео­град, 1932-1936. Књ. 1. Дио 1-2.