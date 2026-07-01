ПОЭТИКА

ПОЭТИКА (греческое ποιητιϰ&varia;η τ&oxia;εχνη - твор­че­ское ис­кус­ст­во) - наука о системе средств выражения в литературных произведениях, одна из старейших дисциплин литературоведения.

В рас­ши­рен­ном смыс­ле сло­ва поэтика сов­па­да­ет с тео­ри­ей ли­те­ра­ту­ры, в су­жен­ном - с од­ной из об­лас­тей тео­ре­ти­че­ской поэтики. Как об­ласть тео­рии ли­те­ра­ту­ры, поэтика изу­ча­ет спе­ци­фи­ку литературных ро­дов и жан­ров, те­че­ний и на­прав­ле­ний, сти­лей и ме­то­дов, ис­сле­ду­ет за­ко­ны внут­рен­ней свя­зи и со­от­но­ше­ния разл. уров­ней ху­доже­ст­вен­но­го це­ло­го. В за­ви­си­мо­сти от того, ка­кой ас­пект (и объ­ём по­ня­тия) вы­дви­га­ет­ся в центр ис­сле­до­ва­ния, го­во­рят, например, о поэтике ро­ман­тиз­ма, поэтика ро­ма­на, поэтика твор­че­ст­ва ка­ко­го-ли­бо пи­са­те­ля в це­лом или од­но­го про­из­ве­де­ния. По­сколь­ку все сред­ст­ва вы­ра­же­ния в литературе в ко­неч­ном счё­те сво­дят­ся к язы­ку, поэтика мо­жет быть оп­ре­де­ле­на и как нау­ка о ху­дожественном ис­поль­зо­ва­нии средств язы­ка. Сло­вес­ный (язы­ко­вой) текст про­из­ве­де­ния яв­ля­ет­ся един­ст­вен­ной ма­те­ри­аль­ной фор­мой су­ще­ст­во­ва­ния его со­дер­жа­ния; по не­му соз­на­ние чи­та­те­лей и ис­сле­до­ва­те­лей ре­кон­ст­руи­ру­ет со­дер­жа­ние про­из­ве­де­ния, стре­мясь или вос­соз­дать его ме­сто в куль­ту­ре его вре­ме­ни («чем был Гам­лет для Шек­спи­ра?») или впи­сать его в куль­ту­ру ме­няю­щих­ся эпох («что зна­чит Гам­лет для нас?»); но оба под­хо­да опи­ра­ют­ся в ре­зуль­та­те на сло­вес­ный текст, ис­сле­дуе­мый поэтикой. От­сю­да - важ­ность поэтики в сис­те­ме от­рас­лей ли­те­ра­ту­ро­ве­де­ния.

Цель поэтики - вы­де­ле­ние и сис­те­ма­ти­за­ция эле­мен­тов тек­ста, фор­ми­рую­щих эс­те­тическое впе­чат­ле­ние от про­из­ве­де­ния. В этом уча­ст­ву­ют все эле­мен­ты ху­дожественной ре­чи, но в различной сте­пе­ни: например, в ли­рических сти­хах ма­лую роль иг­ра­ют эле­мен­ты сю­же­та и боль­шую - рит­ми­ка и фо­ника, а в по­ве­ст­во­вательной про­зе - на­обо­рот. Вся­кая куль­ту­ра име­ет свой на­бор средств, вы­де­ляю­щих литературные про­изве­де­ния на фо­не не­ли­те­ра­тур­ных: ог­ра­ни­че­ния на­кла­ды­ва­ют­ся на рит­ми­ку (стих), лек­си­ку и син­так­сис («по­эти­че­ский язык»), те­ма­ти­ку (из­люб­лен­ные ти­пы ге­ро­ев и со­бы­тий). На фо­не этой сис­те­мы средств не ме­нее силь­ным эс­те­тическим воз­бу­ди­те­лем яв­ля­ют­ся и её на­ру­ше­ния: «про­за­из­мы» в по­эзии, вве­де­ние но­вых, не­тра­диционных тем в про­зе и другое. Ис­сле­до­ватель, при­над­ле­жа­щий к той же куль­ту­ре, что и ис­сле­дуе­мое про­из­ве­де­ние, луч­ше ощу­ща­ет эти по­этические пе­ре­бои, а фон их вос­при­ни­ма­ет как не­что са­мо со­бой ра­зу­мею­щее­ся; ис­сле­до­ва­тель чу­жой куль­ту­ры, на­обо­рот, пре­ж­де все­го ощу­ща­ет об­щую сис­те­му приё­мов (пре­имущественно в её от­ли­чи­ях от при­выч­ной ему) и мень­ше - сис­те­му её на­ру­ше­ний. Ис­сле­до­ва­ние по­этической сис­те­мы «из­нут­ри» дан­ной куль­ту­ры при­во­дит к по­строе­нию нор­ма­тив­ной поэтики (бо­лее осоз­нан­ной, как в эпо­ху клас­си­циз­ма , или ме­нее осоз­нан­ной, как в ев­ропейской литературе XIX века), ис­сле­до­ва­ние «из­вне» - к по­строе­нию опи­са­тель­ной поэтики. До XIX века, по­ка ре­гио­наль­ные литературы бы­ли замк­ну­ты и тра­ди­цио­на­ли­стич­ны, гос­под­ство­вал нор­ма­тив­ный тип поэтики; ста­нов­ле­ние все­мир­ной лит-ры (на­чи­ная с эпо­хи ро­ман­тиз­ма) вы­дви­га­ет на пер­вый план за­да­чу соз­да­ния опи­са­тель­ной по­эти­ки.

Обыч­но раз­ли­ча­ют­ся об­щая поэтика (тео­ре­ти­че­ская, или сис­те­ма­ти­че­ская, - «мак­ро­по­эти­ка»), ча­ст­ная поэтика (или соб­ст­вен­но опи­са­тель­ная - «мик­ро­по­эти­ка») и ис­то­ри­че­ская по­эти­ка.

Об­щая П. де­лит­ся на три об­лас­ти, изу­чаю­щие со­от­вет­ст­вен­но зву­ко­вое, сло­вес­ное и об­раз­ное строе­ние тек­ста; цель об­щей П. – со­ста­вить пол­ный сис­те­ма­ти­зи­ров. ре­пер­ту­ар приё­мов (эс­те­ти­че­ски дей­ст­вен­ных эле­мен­тов), ох­ва­ты­ваю­щих все эти три об­лас­ти. В зву­ко­вом строе про­из­ве­де­ния изу­ча­ют­ся фо­ни­ка и рит­ми­ка, а при­ме­ни­тель­но к сти­ху – так­же мет­ри­ка и стро­фи­ка. Т.к. пре­иму­ще­ст­вен­ный ма­те­ри­ал для изу­че­ния здесь да­ют сти­хотв. тек­сты, то эта об­ласть час­то на­зы­ва­ет­ся (слиш­ком уз­ко) сти­хо­ве­де­ни­ем. В сло­вес­ном строе изу­ча­ют­ся осо­бен­но­сти лек­си­ки, мор­фо­ло­гии и син­так­си­са про­из­ве­де­ния; со­от­вет­ст­вую­щая об­ласть на­зы­ва­ет­ся сти­ли­сти­кой (на­сколь­ко сов­па­да­ют ме­ж­ду со­бой сти­ли­сти­ка как ли­те­ра­ту­ро­вед­че­ская и как лин­гвис­тич. дис­ци­п­ли­на, еди­но­го мне­ния нет). Осо­бен­но­сти лек­си­ки («от­бор слов») и син­так­си­са («со­еди­не­ние слов») из­дав­на изу­ча­лись поэтикой и ри­то­ри­кой, где они учи­ты­ва­лись как тро­пы и фи­гу­ры ре­чи; осо­бен­но­сти мор­фо­ло­гии («по­эзия грам­ма­ти­ки») ста­ли в поэтике пред­ме­том рас­смот­ре­ния лишь в са­мое по­след­нее вре­мя. В об­раз­ном строе про­из­ве­де­ния изу­ча­ют­ся об­ра­зы (пер­со­на­жи и пред­ме­ты), мо­ти­вы (дей­ст­вия и по­ступ­ки), сю­же­ты (связ­ные со­во­куп­но­сти дей­ст­вий); эта об­ласть на­зы­ва­ет­ся «то­пи­кой» (тра­ди­ци­он­ное название), «те­ма­ти­кой» (Б.В. То­ма­шев­ский) или поэтикой в уз­ком смыс­ле сло­ва (Б.И. Яр­хо). Ес­ли сти­хо­ве­де­ние и сти­ли­сти­ка раз­ра­ба­ты­ва­лись в поэтике с древ­ней­ших вре­мён, то то­пи­ка, на­обо­рот, раз­ра­ба­ты­ва­лась ма­ло, так как ка­за­лось, что ху­дожественный мир про­из­ве­де­ния ни­чем не от­ли­ча­ет­ся от дей­ст­ви­тель­но­го ми­ра; по­это­му здесь ещё не вы­ра­бо­та­на да­же об­ще­при­ня­тая клас­си­фи­ка­ция ма­те­риа­ла.

Ча­ст­ная поэтика за­ни­ма­ет­ся опи­са­ни­ем литературного про­из­ве­де­ния во всех пе­ре­чис­лен­ных вы­ше ас­пек­тах, что по­зво­ля­ет соз­дать «мо­дель» - ин­ди­ви­ду­аль­ную сис­те­му эс­те­ти­че­ски дей­ст­вен­ных свойств про­из­ве­де­ния. Главная про­бле­ма ча­ст­ной поэтики - ком­по­зи­ция, то есть вза­им­ная со­от­не­сён­ность всех эс­те­ти­че­ски зна­чи­мых эле­мен­тов про­из­ве­де­ния (ком­по­зи­ция фо­ни­че­ская, мет­ри­че­ская, сти­ли­сти­че­ская, об­раз­но-сю­жет­ная и об­щая, их объ­е­ди­няю­щая) в их функ­цио­наль­ной вза­им­но­сти с ху­доже­ст­вен­ным це­лым. Здесь су­ще­ст­вен­на раз­ни­ца ме­ж­ду ма­лой и боль­шой литературной фор­мой: в ма­лой (например, в посло­ви­це) чис­ло свя­зей ме­ж­ду эле­мен­та­ми хотя и ве­ли­ко, но не не­ис­чер­пае­мо, и роль ка­ж­до­го в сис­те­ме це­ло­го мо­жет быть по­ка­за­на все­сто­рон­не; в боль­шой фор­ме это не­воз­мож­но, и, зна­чит, часть внут­рен­них свя­зей ос­та­ёт­ся не­уч­тён­ной как эс­те­ти­че­ски не­ощу­ти­мая (например, свя­зи ме­ж­ду фо­ни­кой и сю­же­том). При этом сле­ду­ет пом­нить, что од­ни свя­зи ак­ту­аль­ны при пер­вом чте­нии тек­ста (ко­гда ожи­да­ния чи­та­те­ля ещё не ори­ен­ти­ро­ва­ны) и от­бра­сы­ва­ют­ся при по­втор­ном, дру­гие - на­обо­рот. Ко­неч­ны­ми по­ня­тия­ми, к ко­то­рым мо­гут быть воз­ве­де­ны при ана­ли­зе все сред­ст­ва вы­ра­же­ния, яв­ля­ют­ся «об­раз ми­ра» (с его основными ха­рак­те­ри­сти­ка­ми, ху­дожественным вре­ме­нем и ху­дожественным про­стран­ст­вом) и «об­раз ав­то­ра», взаи­мо­дей­ст­вие ко­то­рых пред­став­ля­ет «точ­ку зре­ния», оп­ре­де­ляю­щую всё глав­ное в струк­ту­ре про­из­ве­де­ния. Эти три по­ня­тия вы­дви­ну­лись в поэтике на опы­те изу­че­ния литературы XII-XX веков; до это­го ев­ропейская поэтика до­воль­ст­во­ва­лась уп­ро­щён­ным раз­ли­че­ни­ем трёх литературных ро­дов: дра­мы (даю­щей об­раз ми­ра), ли­ри­ки (даю­щей об­раз ав­то­ра) и про­ме­жу­точ­но­го ме­ж­ду ни­ми эпо­са (так у Ари­сто­те­ля). Ос­но­вой ча­ст­ной поэтики («мик­ро­по­эти­ки») яв­ля­ют­ся опи­са­ния отдельного про­из­ве­де­ния, но воз­мож­ны и бо­лее обоб­щён­ные опи­са­ния групп про­из­ве­де­ний (од­но­го цик­ла, од­но­го ав­то­ра, жан­ра, литературного на­прав­ле­ния, ис­то­рической эпо­хи). Та­кие опи­са­ния мо­гут быть фор­ма­ли­зо­ваны до пе­реч­ня ис­ход­ных эле­мен­тов мо­де­ли и спи­ска пра­вил их со­еди­не­ния; в ре­зуль­та­те по­сле­до­ва­тель­но­го при­ме­не­ния этих пра­вил как бы ими­ти­ру­ет­ся про­цесс по­сте­пен­но­го соз­да­ния про­из­ве­де­ния от те­ма­тического и идей­но­го за­мыс­ла до окон­ча­тель­но­го сло­вес­но­го оформ­ле­ния (так называемая ге­не­ра­тив­ная по­эти­ка).

Ис­то­ри­че­ская поэтика изу­ча­ет эво­лю­цию отдельных по­этических приё­мов и их сис­тем с по­мо­щью срав­ни­тель­но-ис­то­ри­че­ско­го ли­те­ра­ту­ро­ве­де­ния, вы­яв­ляя об­щие чер­ты по­этических сис­тем различных куль­тур и сво­дя их или (ге­не­ти­че­ски) к об­ще­му ис­точ­ни­ку, или (ти­по­ло­ги­че­ски) к уни­вер­саль­ным за­ко­но­мер­но­стям че­ло­ве­че­ско­го соз­на­ния. Кор­ни литературной сло­вес­но­сти ухо­дят в уст­ную сло­вес­ность, ко­то­рая и пред­став­ля­ет со­бой основной ма­те­ри­ал ис­то­рической поэтики, по­зво­ляю­щий ино­гда ре­кон­ст­руи­ро­вать ход раз­ви­тия отдельных об­ра­зов, сти­ли­стических фи­гур и сти­хотворных раз­ме­ров до глу­бо­кой (например, об­ще­ин­до­ев­ро­пей­ской) древ­но­сти. Главная про­бле­ма ис­то­рической поэтики - жанр в са­мом ши­ро­ком смыс­ле сло­ва, от ху­дожественной сло­вес­но­сти в це­лом до та­ких её раз­но­вид­но­стей, как «ев­ро­пей­ская лю­бов­ная эле­гия», «клас­си­ци­стическая тра­ге­дия», «свет­ская по­весть», «пси­хо­ло­гический ро­ман» и другие, - то есть ис­то­ри­че­ски сло­жив­шая­ся со­во­куп­ность по­этических эле­мен­тов раз­но­го ро­да, не­вы­во­ди­мых друг из дру­га, но ас­со­ции­рую­щих­ся друг с дру­гом в ре­зуль­та­те дол­го­го со­су­ще­ст­во­ва­ния. И гра­ни­цы, от­де­ляю­щие ли­те­ра­ту­ру от не­ли­те­ра­ту­ры, и гра­ни­цы, от­де­ляю­щие жанр от жан­ра, из­мен­чи­вы, при­чём эпо­хи от­но­сит. ус­той­чи­во­сти этих по­этических сис­тем че­ре­ду­ют­ся с эпо­ха­ми де­ка­но­ни­за­ции и фор­мо­твор­че­ст­ва; эти из­ме­не­ния и изу­ча­ют­ся ис­то­рической поэтикой. Здесь су­ще­ст­вен­на раз­ни­ца ме­ж­ду близ­ки­ми и ис­тори­че­ски (или гео­гра­фи­че­ски) да­лё­ки­ми по­этическими сис­те­ма­ми: по­след­ние обыч­но пред­став­ля­ют­ся бо­лее ка­но­нич­ны­ми и без­лич­ны­ми, а пер­вые - бо­лее раз­но­об­раз­ны­ми и свое­об­раз­ны­ми, но обыч­но это ил­лю­зия. В тра­диционной нор­ма­тив­ной поэтикой жан­ры рас­смат­ри­ва­лись об­щей поэтикой как об­ще­зна­чи­мая, от при­ро­ды ус­та­нов­лен­ная сис­те­ма.

По ме­ре на­ко­п­ле­ния опы­та поч­ти ка­ж­дая национальная литература (фольк­лор) в эпо­ху древ­но­сти и Сред­не­ве­ко­вья соз­да­ва­ла свою поэтику - свод тра­ди­ци­он­ных для неё «пра­вил» сти­хо­твор­ст­ва, «ка­та­лог» из­люб­лен­ных об­ра­зов, ме­та­фор, жан­ров, по­этических форм, спо­со­бов раз­вёр­ты­ва­ния те­мы и другое. Та­кие «поэтики» (свое­об­раз­ная «па­мять» национальной литературы, за­кре­п­ляю­щая ху­дожественный опыт, на­став­ле­ние по­том­кам) ори­ен­ти­ро­ва­ли на сле­до­ва­ние ус­той­чи­вым по­этическим нор­мам, ос­вя­щён­ным мно­го­ве­ко­вой тра­ди­ци­ей.

М.Л. Гас­па­ров.

За­ро­ж­де­ние ев­ропейской поэтики от­но­сит­ся к V-IV векам до нашей эры, ко­гда в уче­ни­ях со­фис­тов, эс­те­ти­ке Пла­то­на и «По­эти­ке» Ари­сто­те­ля бы­ли впер­вые на­ме­че­ны ка­тего­рии ро­да ли­те­ра­тур­но­го, раз­гра­ни­че­ны по­ня­тия со­дер­жа­ния и фор­мы («че­му под­ра­жать» и «как под­ра­жать»). Ан­тич­ная поэтика, при­ве­дён­ная в сис­те­му учё­ны­ми алек­сан­д­рий­ской шко­лы (III-I века до нашей эры), бы­ла на­це­ле­на пре­ж­де все­го на опи­са­ние по­этических про­из­ве­де­ний; в сред­ние ве­ка поэтика при­об­ре­ла фор­му сво­да пра­вил, вклю­чив в се­бя не­ко­то­рые по­ло­же­ния ри­то­ри­ки, и в та­ком ви­де до­шла до эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния, ко­гда бы­ла обо­га­ще­на изу­че­ни­ем со­хра­нив­ших­ся па­мят­ни­ков ан­тич­ной поэтики (со­чи­не­ния Ари­сто­те­ля и Пла­то­на, Го­ра­ция, Ци­це­ро­на и Квин­ти­лиа­на ). На­ча­тая Ю.Ц. Ска­ли­ге­ром в «По­эти­ке» (1561) уни­фи­ка­ция раз­роз­нен­ных эле­мен­тов на­шла за­вер­ше­ние в про­грамм­ном про­из­ве­де­нии клас­си­циз­ма - «По­эти­че­ском ис­кус­ст­ве» Н. Буа­ло (1674). До XVIII века пред­ме­том поэтики бы­ли в осн. сти­хо­твор­ные, при­том «вы­со­кие», жан­ры. Про­ник­но­ве­ние в поэтику идей ис­то­риз­ма, свя­зан­но­го с име­на­ми Дж. Ви­ко и И.Г. Гер­де­ра, спо­соб­ст­во­ва­ло ос­мыс­ле­нию ис­то­рической из­мен­чи­во­сти по­этических форм. Гер­дер, И.В. Гёте, а за­тем немецкие ро­ман­ти­ки вклю­чи­ли в об­ласть поэтики изу­че­ние фольк­ло­ра и про­за­ических жан­ров, по­ло­жив на­ча­ло ши­ро­ко­му по­ни­ма­нию поэтики как уче­ния о раз­ви­тии и эво­лю­ции литературных форм, ко­то­рое по­лу­чи­ло раз­ра­бот­ку в 3-м то­ме «Лек­ций по эс­те­ти­ке» Г.В.Ф. Ге­ге­ля (1838). В Рос­сии поэтика как осо­бая на­учная дис­ци­п­ли­на воз­ник­ла во 2-й половине XIX века и свя­за­на с тру­да­ми А.А. По­теб­ни и Алек­сан­д­ра Н. Ве­се­лов­ско­го.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)