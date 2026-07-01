ПОЭТИКА
ПОЭТИКА (греческое ποιητιϰ&varia;η τ&oxia;εχνη - творческое искусство) - наука о системе средств выражения в литературных произведениях, одна из старейших дисциплин литературоведения.
В расширенном смысле слова поэтика совпадает с теорией литературы, в суженном - с одной из областей теоретической поэтики. Как область теории литературы, поэтика изучает специфику литературных родов и жанров, течений и направлений, стилей и методов, исследует законы внутренней связи и соотношения разл. уровней художественного целого. В зависимости от того, какой аспект (и объём понятия) выдвигается в центр исследования, говорят, например, о поэтике романтизма, поэтика романа, поэтика творчества какого-либо писателя в целом или одного произведения. Поскольку все средства выражения в литературе в конечном счёте сводятся к языку, поэтика может быть определена и как наука о художественном использовании средств языка. Словесный (языковой) текст произведения является единственной материальной формой существования его содержания; по нему сознание читателей и исследователей реконструирует содержание произведения, стремясь или воссоздать его место в культуре его времени («чем был Гамлет для Шекспира?») или вписать его в культуру меняющихся эпох («что значит Гамлет для нас?»); но оба подхода опираются в результате на словесный текст, исследуемый поэтикой. Отсюда - важность поэтики в системе отраслей литературоведения.
Цель поэтики - выделение и систематизация элементов текста, формирующих эстетическое впечатление от произведения. В этом участвуют все элементы художественной речи, но в различной степени: например, в лирических стихах малую роль играют элементы сюжета и большую - ритмика и фоника, а в повествовательной прозе - наоборот. Всякая культура имеет свой набор средств, выделяющих литературные произведения на фоне нелитературных: ограничения накладываются на ритмику (стих), лексику и синтаксис («поэтический язык»), тематику (излюбленные типы героев и событий). На фоне этой системы средств не менее сильным эстетическим возбудителем являются и её нарушения: «прозаизмы» в поэзии, введение новых, нетрадиционных тем в прозе и другое. Исследователь, принадлежащий к той же культуре, что и исследуемое произведение, лучше ощущает эти поэтические перебои, а фон их воспринимает как нечто само собой разумеющееся; исследователь чужой культуры, наоборот, прежде всего ощущает общую систему приёмов (преимущественно в её отличиях от привычной ему) и меньше - систему её нарушений. Исследование поэтической системы «изнутри» данной культуры приводит к построению нормативной поэтики (более осознанной, как в эпоху классицизма, или менее осознанной, как в европейской литературе XIX века), исследование «извне» - к построению описательной поэтики. До XIX века, пока региональные литературы были замкнуты и традиционалистичны, господствовал нормативный тип поэтики; становление всемирной лит-ры (начиная с эпохи романтизма) выдвигает на первый план задачу создания описательной поэтики.
Обычно различаются общая поэтика (теоретическая, или систематическая, - «макропоэтика»), частная поэтика (или собственно описательная - «микропоэтика») и историческая поэтика.
Общая П. делится на три области, изучающие соответственно звуковое, словесное и образное строение текста; цель общей П. – составить полный систематизиров. репертуар приёмов (эстетически действенных элементов), охватывающих все эти три области. В звуковом строе произведения изучаются фоника и ритмика, а применительно к стиху – также метрика и строфика. Т.к. преимущественный материал для изучения здесь дают стихотв. тексты, то эта область часто называется (слишком узко) стиховедением. В словесном строе изучаются особенности лексики, морфологии и синтаксиса произведения; соответствующая область называется стилистикой (насколько совпадают между собой стилистика как литературоведческая и как лингвистич. дисциплина, единого мнения нет). Особенности лексики («отбор слов») и синтаксиса («соединение слов») издавна изучались поэтикой и риторикой, где они учитывались как тропы и фигуры речи; особенности морфологии («поэзия грамматики») стали в поэтике предметом рассмотрения лишь в самое последнее время. В образном строе произведения изучаются образы (персонажи и предметы), мотивы (действия и поступки), сюжеты (связные совокупности действий); эта область называется «топикой» (традиционное название), «тематикой» (Б.В. Томашевский) или поэтикой в узком смысле слова (Б.И. Ярхо). Если стиховедение и стилистика разрабатывались в поэтике с древнейших времён, то топика, наоборот, разрабатывалась мало, так как казалось, что художественный мир произведения ничем не отличается от действительного мира; поэтому здесь ещё не выработана даже общепринятая классификация материала.
Частная поэтика занимается описанием литературного произведения во всех перечисленных выше аспектах, что позволяет создать «модель» - индивидуальную систему эстетически действенных свойств произведения. Главная проблема частной поэтики - композиция, то есть взаимная соотнесённость всех эстетически значимых элементов произведения (композиция фоническая, метрическая, стилистическая, образно-сюжетная и общая, их объединяющая) в их функциональной взаимности с художественным целым. Здесь существенна разница между малой и большой литературной формой: в малой (например, в пословице) число связей между элементами хотя и велико, но не неисчерпаемо, и роль каждого в системе целого может быть показана всесторонне; в большой форме это невозможно, и, значит, часть внутренних связей остаётся неучтённой как эстетически неощутимая (например, связи между фоникой и сюжетом). При этом следует помнить, что одни связи актуальны при первом чтении текста (когда ожидания читателя ещё не ориентированы) и отбрасываются при повторном, другие - наоборот. Конечными понятиями, к которым могут быть возведены при анализе все средства выражения, являются «образ мира» (с его основными характеристиками, художественным временем и художественным пространством) и «образ автора», взаимодействие которых представляет «точку зрения», определяющую всё главное в структуре произведения. Эти три понятия выдвинулись в поэтике на опыте изучения литературы XII-XX веков; до этого европейская поэтика довольствовалась упрощённым различением трёх литературных родов: драмы (дающей образ мира), лирики (дающей образ автора) и промежуточного между ними эпоса (так у Аристотеля). Основой частной поэтики («микропоэтики») являются описания отдельного произведения, но возможны и более обобщённые описания групп произведений (одного цикла, одного автора, жанра, литературного направления, исторической эпохи). Такие описания могут быть формализованы до перечня исходных элементов модели и списка правил их соединения; в результате последовательного применения этих правил как бы имитируется процесс постепенного создания произведения от тематического и идейного замысла до окончательного словесного оформления (так называемая генеративная поэтика).
Историческая поэтика изучает эволюцию отдельных поэтических приёмов и их систем с помощью сравнительно-исторического литературоведения, выявляя общие черты поэтических систем различных культур и сводя их или (генетически) к общему источнику, или (типологически) к универсальным закономерностям человеческого сознания. Корни литературной словесности уходят в устную словесность, которая и представляет собой основной материал исторической поэтики, позволяющий иногда реконструировать ход развития отдельных образов, стилистических фигур и стихотворных размеров до глубокой (например, общеиндоевропейской) древности. Главная проблема исторической поэтики - жанр в самом широком смысле слова, от художественной словесности в целом до таких её разновидностей, как «европейская любовная элегия», «классицистическая трагедия», «светская повесть», «психологический роман» и другие, - то есть исторически сложившаяся совокупность поэтических элементов разного рода, невыводимых друг из друга, но ассоциирующихся друг с другом в результате долгого сосуществования. И границы, отделяющие литературу от нелитературы, и границы, отделяющие жанр от жанра, изменчивы, причём эпохи относит. устойчивости этих поэтических систем чередуются с эпохами деканонизации и формотворчества; эти изменения и изучаются исторической поэтикой. Здесь существенна разница между близкими и исторически (или географически) далёкими поэтическими системами: последние обычно представляются более каноничными и безличными, а первые - более разнообразными и своеобразными, но обычно это иллюзия. В традиционной нормативной поэтикой жанры рассматривались общей поэтикой как общезначимая, от природы установленная система.
По мере накопления опыта почти каждая национальная литература (фольклор) в эпоху древности и Средневековья создавала свою поэтику - свод традиционных для неё «правил» стихотворства, «каталог» излюбленных образов, метафор, жанров, поэтических форм, способов развёртывания темы и другое. Такие «поэтики» (своеобразная «память» национальной литературы, закрепляющая художественный опыт, наставление потомкам) ориентировали на следование устойчивым поэтическим нормам, освящённым многовековой традицией.
М.Л. Гаспаров.
Зарождение европейской поэтики относится к V-IV векам до нашей эры, когда в учениях софистов, эстетике Платона и «Поэтике» Аристотеля были впервые намечены категории рода литературного, разграничены понятия содержания и формы («чему подражать» и «как подражать»). Античная поэтика, приведённая в систему учёными александрийской школы (III-I века до нашей эры), была нацелена прежде всего на описание поэтических произведений; в средние века поэтика приобрела форму свода правил, включив в себя некоторые положения риторики, и в таком виде дошла до эпохи Возрождения, когда была обогащена изучением сохранившихся памятников античной поэтики (сочинения Аристотеля и Платона, Горация, Цицерона и Квинтилиана). Начатая Ю.Ц. Скалигером в «Поэтике» (1561) унификация разрозненных элементов нашла завершение в программном произведении классицизма - «Поэтическом искусстве» Н. Буало (1674). До XVIII века предметом поэтики были в осн. стихотворные, притом «высокие», жанры. Проникновение в поэтику идей историзма, связанного с именами Дж. Вико и И.Г. Гердера, способствовало осмыслению исторической изменчивости поэтических форм. Гердер, И.В. Гёте, а затем немецкие романтики включили в область поэтики изучение фольклора и прозаических жанров, положив начало широкому пониманию поэтики как учения о развитии и эволюции литературных форм, которое получило разработку в 3-м томе «Лекций по эстетике» Г.В.Ф. Гегеля (1838). В России поэтика как особая научная дисциплина возникла во 2-й половине XIX века и связана с трудами А.А. Потебни и Александра Н. Веселовского.