Поэма " Орлеанская девственница"

Вольтер рационалист. Вольтер критик всего чудесного и религиозного. Он начинает свой труд в 1730 году, работа над этим сочинением длиться почти всё 18 столетие. Ещё готовы лишь первые главы, а уже все монархи затаив дыхание читают их . Середина века и какой бурный успех ещё неоконченного произведения буквально у каждого европейца, кто умеет читать. Пиратские копии наводняют Европу. Беззвестные авторы придумывают фантастические сюжеты на тему его сочинения. Вольтер ссылается на античного Апулея в пьесе. И весь Лондон наводнён пасквилями и шаржами на Орлеанскую деву её "скакуна". Англичане так и не забыли национальной героине Франции своего поражения в Столетней войне.