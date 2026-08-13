ПОЭМА
ПОЭМА (греческое ποίημα, буквально - создание, творение, от ποι&oxia;εω - создавать, творить, изготавливать) - литературный жанр; значительное по объёму стихотворное произведение лиро-эпического или лирического характера.
Поэме присуще сочетание повествовательности (хотя сюжет поэмы может быть лишь намечен и слабо разработан) с отчётливо выраженным личностным началом, окрашивающим повествование в лирические тона. Расцвет жанра, восходящего к традиции народной баллады, отчасти - к средневековому рыцарскому роману, а также испытавшего воздействие элегии, связан с эпохой романтизма; один из первых образцов поэмы - «Кристабель» С.Т. Колриджа. Отличительными особенностями романтической поэмы стали сосредоточенность повествования вокруг наиболее драматичных, «вершинных» (В.М. Жирмунский) моментов действия, порождающая композиционную отрывочность и недосказанность, обилие монологов и диалогов (раскрывающих внутреннюю жизнь центрального персонажа), а также разного рода восклицаний, вопросов, отступлений, свидетельствующих об эмоциональной вовлечённости автора в судьбу героя. К жанру поэмы в 1-й половине XIX века обращались Дж. Байрон («Гяур», «Абидосская невеста», «Корсар» и др.), У. Вордсворт, Дж. Китс, П.Б. Шелли, А. де Виньи, А. Мицкевич, А. де Мюссе; в русской литературе - А.С. Пушкин («Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы» и другие), К.Ф. Рылеев («Войнаровский»), И.И. Козлов («Чернец»), Е.А. Боратынский («Эдда», «Бал»), М.Ю. Лермонтов («Демон»). Во 2-й половине XIX века поэмы, утрачивая роль одного из ведущих жанров, развивается либо в русле романтической традиций («Песнь о Гайавате» Г. Лонгфелло), либо наполняется новым содержанием в соответствии с утверждающимися реалистическими тенденциями («Кому на Руси жить хорошо» Н.А. Некрасова). В XX веке поэма, благодаря гибкости и ёмкости своей формы, вновь становится одним из востребованных жанров литературы: «Почин стены» Р. Фроста, «Полые люди» Т.С. Элиота, «Непрерывная поэзия» П. Элюара, и другие. В зависимости от преобладающей проблематики выделяются разные типы поэм: лирико-эпическая («Девятьсот пятый год» Б.Л. Пастернака), лирико-психологическая («Облако в штанах», «Про это» В.В. Маяковского, «Анна Снегина» С.А. Есенина), историческая («Тобольский летописец» Л.Н. Мартынова, «Рубрук в Монголии» Н.А. Заболоцкого) и другие. Углубление лиризма и тяготение к монологу-исповеди приводят к появлению бессюжетной лирической поэмы («Поэма Горы», «Поэма Конца» М.И. Цветаевой, «Поэма без героя» А.А. Ахматовой, «Оза» А.А. Вознесенского, и другие).
Известны также прозаические произведения, обозначенные их авторами как поэма с целью углубления ассоциативного контекста (например, «Мёртвые души» Н.В. Гоголя, «Педагогическая поэма» А.С. Макаренко, «Москва - Петушки» В.В. Ерофеева; поэмой назвал свою притчу о Великом инквизиторе герой романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы»).
Иногда к поэме неверно относят произведения, обладающие иными жанровыми признаками и являющиеся по существу эпопеями («Илиада», «Одиссея», «Песнь о Нибелунгах» и другие).
В музыке - инструментальная пьеса лирико-драматического или лирико-повествовательного характера. Отличается свободой построения. Обычно для фортепиано или для какого-либо струнного смычкового инструмента с сопровождением фортепиано (поэмы для скрипки и фортепиано З. Фибиха), иногда оркестра (поэмы для скрипки и оркестра Э. Шоссона). Прообразом для поэмы послужил созданный Ф. Листом жанр симфонической поэмы. Наряду с обозначением «поэма», пьесы этого жанра часто носят программные названия («Сатаническая поэма», поэма «К пламени» и другие фп. пьесы А.Н. Скрябина). В XX веке поэмой стали называть и некоторые крупные вокальные или вокально- инструментальные сочинения («10 поэм для хора» Д.Д. Шостаковича, «Поэма памяти Сергея Есенина» Г.В. Свиридова).
Издания:
Русская романтическая поэма. М., 1985;
«Свободной музы приношенье…»: Европейская романтическая поэма. М., 1988.