ПОЭМА

ПОЭМА (греческое ποίημα, буквально - соз­да­ние, тво­ре­ние, от ποι&oxia;εω - соз­да­вать, тво­рить, из­го­тав­ли­вать) - литературный жанр; значительное по объёму стихотворное произведение лиро-эпического или лирического характера.

Поэме при­су­ще со­че­та­ние по­ве­ст­во­ва­тель­но­сти (хо­тя сю­жет поэмы мо­жет быть лишь на­ме­чен и сла­бо раз­ра­бо­тан) с от­чёт­ли­во вы­ра­жен­ным лич­но­ст­ным на­ча­лом, ок­ра­ши­ваю­щим по­ве­ст­во­ва­ние в ли­рические то­на. Рас­цвет жан­ра, вос­хо­дя­ще­го к тра­ди­ции народной бал­ла­ды, от­час­ти - к средневековому ры­цар­ско­му ро­ма­ну, а так­же ис­пы­тав­ше­го воз­дей­ст­вие эле­гии, свя­зан с эпо­хой ро­ман­тиз­ма; один из пер­вых об­раз­цов поэмы - «Кри­ста­бель» С.Т. Кол­рид­жа . От­ли­чительными осо­бен­но­стя­ми ро­ман­тической поэмы ста­ли со­сре­до­то­чен­ность по­ве­ст­во­ва­ния во­круг наи­бо­лее дра­ма­тич­ных, «вер­шин­ных» (В.М. Жир­мун­ский) мо­мен­тов дей­ст­вия, по­ро­ж­даю­щая ком­по­зиционную от­ры­воч­ность и не­дос­ка­зан­ность, оби­лие мо­но­ло­гов и диа­ло­гов (рас­кры­ваю­щих внут­рен­нюю жизнь центрального пер­со­на­жа), а так­же раз­но­го ро­да вос­кли­ца­ний, во­про­сов, от­сту­п­ле­ний, сви­де­тель­ст­вую­щих об эмо­цио­наль­ной во­вле­чён­но­сти ав­то­ра в судь­бу ге­роя. К жан­ру поэмы в 1-й половине XIX века об­ра­ща­лись Дж. Бай­рон («Гя­ур», «Аби­дос­ская не­вес­та», «Кор­сар» и др.), У. Вор­дс­ворт, Дж. Китс, П.Б. Шел­ли, А. де Ви­ньи, А. Миц­ке­вич, А. де Мюс­се; в русской литературе - А.С. Пуш­кин («Кав­каз­ский плен­ник», «Бах­чи­са­рай­ский фон­тан», «Цы­га­ны» и другие), К.Ф. Ры­ле­ев («Вой­на­ров­ский»), И.И. Коз­лов («Чер­нец»), Е.А. Бо­ра­тын­ский («Эд­да», «Бал»), М.Ю. Лер­мон­тов («Де­мон»). Во 2-й половине XIX века поэмы, ут­ра­чи­вая роль од­но­го из ве­ду­щих жан­ров, раз­ви­ва­ет­ся ли­бо в рус­ле ро­ман­тической тра­ди­ций («Песнь о Гай­а­ва­те» Г. Лонг­фел­ло), ли­бо на­пол­ня­ет­ся но­вым со­дер­жа­ни­ем в со­от­вет­ст­вии с ут­вер­ждаю­щи­ми­ся реа­ли­стическими тен­ден­ция­ми («Ко­му на Ру­си жить хо­ро­шо» Н.А. Не­кра­со­ва ). В XX веке поэма, бла­го­да­ря гиб­ко­сти и ём­ко­сти сво­ей фор­мы, вновь ста­но­вит­ся од­ним из вос­тре­бо­ван­ных жан­ров литературы: «По­чин сте­ны» Р. Фро­ста, «По­лые лю­ди» Т.С. Элио­та, «Не­пре­рыв­ная по­эзия» П. Элюа­ра, и другие. В за­ви­си­мо­сти от пре­об­ла­даю­щей про­бле­ма­ти­ки вы­де­ля­ют­ся раз­ные ти­пы поэм: ли­ри­ко-эпи­чес­кая («Де­вять­сот пя­тый год» Б.Л. Пас­тер­на­ка), ли­ри­ко-пси­хо­ло­ги­че­ская («Об­ла­ко в шта­нах», «Про это» В.В. Мая­ков­ско­го, «Ан­на Сне­ги­на» С.А. Есе­ни­на), ис­то­ри­че­ская («То­боль­ский ле­то­пи­сец» Л.Н. Мар­ты­но­ва, «Руб­рук в Мон­го­лии» Н.А. За­бо­лоц­ко­го) и другие. Уг­луб­ле­ние ли­риз­ма и тя­го­те­ние к мо­но­ло­гу-ис­по­ве­ди при­во­дят к по­яв­ле­нию бес­сю­жет­ной ли­рической поэмы («По­эма Го­ры», «По­эма Кон­ца» М.И. Цве­тае­вой, «По­эма без ге­роя» А.А. Ах­ма­то­вой, «Оза» А.А. Воз­не­сен­ско­го, и другие).

Из­вест­ны так­же про­за­ические про­из­ве­де­ния, обо­зна­чен­ные их ав­то­ра­ми как поэма с це­лью уг­луб­ле­ния ас­со­циа­тив­но­го кон­тек­ста (например, «Мёрт­вые ду­ши» Н.В. Го­го­ля , «Пе­да­го­ги­че­ская по­эма» А.С. Ма­ка­рен­ко, «Мо­ск­ва - Пе­туш­ки» В.В. Еро­фее­ва; поэмой на­звал свою прит­чу о Ве­ли­ком ин­кви­зи­то­ре ге­рой ро­ма­на Ф.М. Дос­то­ев­ско­го «Бра­тья Ка­ра­ма­зо­вы»).

Ино­гда к поэме не­вер­но от­но­сят про­из­веде­ния, об­ла­даю­щие ины­ми жан­ро­вы­ми при­зна­ка­ми и яв­ляю­щие­ся по су­ще­ст­ву эпо­пея­ми («Илиа­да», «Одис­сея», «Песнь о Ни­бе­лун­гах» и другие).

В му­зы­ке - ин­ст­ру­мен­таль­ная пье­са ли­ри­ко-дра­ма­тического или ли­ри­ко-по­ве­ст­во­вательного ха­рак­те­ра. От­ли­ча­ет­ся сво­бо­дой по­строе­ния. Обыч­но для фортепиано или для какого-либо струн­но­го смыч­ко­во­го ин­ст­ру­мен­та с со­про­во­ж­де­ни­ем фортепиано (поэмы для скрип­ки и фортепиано З. Фи­би­ха), ино­гда ор­ке­ст­ра (поэмы для скрип­ки и ор­ке­ст­ра Э. Шос­со­на). Про­об­ра­зом для поэмы по­слу­жил соз­дан­ный Ф. Лис­том жанр сим­фо­ни­че­ской по­эмы. На­ря­ду с обо­зна­че­ни­ем «поэма», пье­сы это­го жан­ра час­то но­сят про­грамм­ные на­зва­ния («Са­та­ни­че­ская по­эма», по­эма «К пла­ме­ни» и другие фп. пье­сы А.Н. Скря­би­на). В XX веке поэмой ста­ли на­зы­вать и не­ко­то­рые круп­ные во­каль­ные или во­каль­но- ин­ст­ру­мен­таль­ные со­чи­не­ния («10 по­эм для хо­ра» Д.Д. Шос­та­ко­ви­ча, «По­эма па­мя­ти Сер­гея Есе­ни­на» Г.В. Сви­ри­до­ва).

Издания:

Рус­ская ро­ман­ти­че­ская по­эма. М., 1985;

«Сво­бод­ной му­зы при­но­ше­нье…»: Ев­ро­пей­ская ро­ман­ти­че­ская по­эма. М., 1988.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)