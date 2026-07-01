ПОДВОРНОЕ ОБЛОЖЕНИЕ

ПОДВОРНОЕ ОБЛОЖЕНИЕ - сис­те­ма пря­мо­го на­ло­го­об­ло­же­ния в Рос­сии в по­след­ней четверти XVII - 1-й четверти XVIII веков. Ус­та­нов­ле­но ука­за­ми ца­ря Фё­до­ра Алек­сее­ви­ча и при­го­во­ра­ми Бо­яр­ской ду­мы от 2(12) и 5(15) сентября 1679 года.

За­ме­ни­ло сис­те­му сош­но­го пись­ма, вве­ло но­вую ок­лад­ную еди­ни­цу (объ­ект на­ло­го­об­ло­жения) - двор. На­лог по сис­те­ме подворного обложения взи­мал­ся еже­год­но - один раз в год пол­но­стью или 2-3 раза час­тя­ми. Су­ще­ст­во­вал в двух фор­мах: на­ту­раль­ной (рожь и овёс - так называемый стре­лец­кий хлеб) и де­неж­ной (так называемые стре­лец­кие день­ги, объ­е­ди­нив­шие для боль­шин­ст­ва на­ло­го­пла­тель­щи­ков стре­лец­кие, дан­ные, по­ло­ня­нич­ные, ям­ские, пи­щаль­ные и не­ко­то­рые другие на­ло­ги, кро­ме так называемых об­роч­ных ста­тей). На­лог пла­ти­ли в со­от­вет­ст­вии с дан­ны­ми пе­ре­пис­ных книг «уезд­ные» (кре­сть­я­не, бо­бы­ли, за­двор­ные, де­ло­вые) и по­сад­ские лю­ди . «Стре­лец­кий хлеб» со­би­рал­ся с не ме­нее чем 94 уез­дов (в до­ку­мен­тах на­зы­ва­лись «го­ро­да­ми»), раз­де­лён­ных пра­ви­тель­ст­вом на 3 раз­ря­да - «за­оц­кие» (49), «за­мос­ков­ные и ка­зан­ско­го роз­ря­ду» («за­мос­ков­ные и ни­зо­вые»; 36), «за­волж­ские» (не ме­нее 9); «стре­лец­кие день­ги» - со 127 «го­ро­дов и уез­дов» и двор­цо­вых сло­бод. Раз­мер «стре­лец­ко­го хле­ба» за­ви­сел от при­над­леж­но­сти за­ви­си­мо­го на­се­ле­ния вла­дель­цу (ца­рю; Русской церк­ви; ча­ст­ным ли­цам) и ре­гио­на стра­ны, раз­мер «стре­лец­ких де­нег» - толь­ко от ре­гио­на (в 1681 году об­щая сум­ма «стре­лец­ких де­нег» сни­же­на при­мер­но на од­ну треть и со­ста­ви­ла от 2 рублей до 80 копеек со дво­ра в год). На­се­ле­ние вот­чин, при­над­ле­жав­ших пат­ри­ар­ху Мо­с­ков­ско­му, ар­хие­рей­ским ка­фед­рам и мо­на­сты­рям, пла­ти­ло в 2,5-5 раз боль­ше на­се­ле­ния, про­жи­вав­ше­го на зем­лях свет­ских вот­чин­ни­ков и по­ме­щи­ков, и в 1,5 раза боль­ше на­се­ле­ния двор­цо­вых вот­чин.

При вве­де­нии сис­те­мы подворного обложения со­хра­нён ста­рый прин­цип так называемой мир­ской рас­клад­ки по­вин­но­стей, про­из­во­див­шей­ся с учётом пла­тё­же­спо­соб­но­сти на­ло­го­пла­тель­щи­ков («чтоб пол­ные лю­ди пе­ред бед­ны­ми во лго­те, а бед­ные пе­ред бо­га­ты­ми в тя­го­сти, и ни­кто б в из­бы­ли не был»). Ис­клю­че­ния из это­го пра­ви­ла еди­нич­ны (например, гос­ти­ной сот­ни тор­го­вый че­ло­век С. Лян­гу­сов в 1682-1701 годы до­ка­зы­вал пра­во пла­тить на­лог по за­ко­ну в раз­ме­ре 1 рубль 10 копеек со дво­ра, то­гда как по­сад­ская об­щи­на города Хлы­нов на­ло­жи­ла на не­го сум­му в 26 рублей). В ря­де слу­ча­ев чер­но­сош­ные кре­сть­я­не про­си­ли го­су­дар­ст­во пре­дос­та­вить им воз­мож­ность пла­тить часть на­ло­гов по ста­рой сис­те­ме сош­но­го пись­ма (например, в 1683-1690 годы это­го до­би­ва­лись жи­те­ли Об­вин­ско­го (Об­вен­ско­го), Инь­вен­ско­го и Кос­вин­ско­го (Кос­вен­ско­го) по­ре­чий Со­ли­кам­ско­го уезда). Сбор на­ло­га осу­ще­ст­в­лял­ся зем­ски­ми ста­рос­та­ми и вы­бор­ны­ми луч­ши­ми людь­ми, за­тем он по­сту­пал в Стре­лец­кий при­каз для уп­ла­ты жа­ло­ва­нья московским стрель­цам или рас­пре­де­лял­ся вое­во­да­ми на мес­тах сре­ди под­чи­нён­ных им стрель­цов (в Нов­го­род­ском, Псков­ском, Ста­ро­рус­ском и других уез­дах). Сис­те­ма подворного обложения на тер­ри­то­рии Ев­ропейской Рос­сии и в Си­би­ри в 1724 году за­ме­не­на по­душ­ной по­да­тью .

Исторические ис­точники:

Ак­ты, со­б­ран­ные в биб­лио­те­ках и ар­хи­вах Рос­сий­ской им­пе­рии Ар­хео­гра­фи­че­скою экс­пе­ди­ци­ею Им­пе­ра­тор­ской Ака­де­мии на­ук. СПб., 1836. Т. 4. № 250, 299.

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