ПОДВОРНОЕ ОБЛОЖЕНИЕ
ПОДВОРНОЕ ОБЛОЖЕНИЕ - система прямого налогообложения в России в последней четверти XVII - 1-й четверти XVIII веков. Установлено указами царя Фёдора Алексеевича и приговорами Боярской думы от 2(12) и 5(15) сентября 1679 года.
Заменило систему сошного письма, ввело новую окладную единицу (объект налогообложения) - двор. Налог по системе подворного обложения взимался ежегодно - один раз в год полностью или 2-3 раза частями. Существовал в двух формах: натуральной (рожь и овёс - так называемый стрелецкий хлеб) и денежной (так называемые стрелецкие деньги, объединившие для большинства налогоплательщиков стрелецкие, данные, полоняничные, ямские, пищальные и некоторые другие налоги, кроме так называемых оброчных статей). Налог платили в соответствии с данными переписных книг «уездные» (крестьяне, бобыли, задворные, деловые) и посадские люди. «Стрелецкий хлеб» собирался с не менее чем 94 уездов (в документах назывались «городами»), разделённых правительством на 3 разряда - «заоцкие» (49), «замосковные и казанского розряду» («замосковные и низовые»; 36), «заволжские» (не менее 9); «стрелецкие деньги» - со 127 «городов и уездов» и дворцовых слобод. Размер «стрелецкого хлеба» зависел от принадлежности зависимого населения владельцу (царю; Русской церкви; частным лицам) и региона страны, размер «стрелецких денег» - только от региона (в 1681 году общая сумма «стрелецких денег» снижена примерно на одну треть и составила от 2 рублей до 80 копеек со двора в год). Население вотчин, принадлежавших патриарху Московскому, архиерейским кафедрам и монастырям, платило в 2,5-5 раз больше населения, проживавшего на землях светских вотчинников и помещиков, и в 1,5 раза больше населения дворцовых вотчин.
При введении системы подворного обложения сохранён старый принцип так называемой мирской раскладки повинностей, производившейся с учётом платёжеспособности налогоплательщиков («чтоб полные люди перед бедными во лготе, а бедные перед богатыми в тягости, и никто б в избыли не был»). Исключения из этого правила единичны (например, гостиной сотни торговый человек С. Лянгусов в 1682-1701 годы доказывал право платить налог по закону в размере 1 рубль 10 копеек со двора, тогда как посадская община города Хлынов наложила на него сумму в 26 рублей). В ряде случаев черносошные крестьяне просили государство предоставить им возможность платить часть налогов по старой системе сошного письма (например, в 1683-1690 годы этого добивались жители Обвинского (Обвенского), Иньвенского и Косвинского (Косвенского) поречий Соликамского уезда). Сбор налога осуществлялся земскими старостами и выборными лучшими людьми, затем он поступал в Стрелецкий приказ для уплаты жалованья московским стрельцам или распределялся воеводами на местах среди подчинённых им стрельцов (в Новгородском, Псковском, Старорусском и других уездах). Система подворного обложения на территории Европейской России и в Сибири в 1724 году заменена подушной податью.
Исторические источники:
Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Археографическою экспедициею Императорской Академии наук. СПб., 1836. Т. 4. № 250, 299.