ПОДВИЖНОЙ КОНТРАПУНКТ

ПОДВИЖНОЙ КОНТРАПУНКТ - вид слож­но­го кон­тра­пунк­та .

В подвижном контрапункте про­из­вод­ное со­еди­не­ние ме­ло­дий - ре­зуль­тат пе­ре­ме­ны со­от­но­ше­ния не­из­ме­няе­мых ме­ло­дий пер­во­на­чаль­но­го со­еди­не­ния, при ко­то­ром те же ме­ло­дии об­ра­зу­ют ме­ж­ду со­бой другие ин­тер­ва­лы. В про­цес­се со­чи­не­ния пер­во­на­чаль­но­го со­еди­не­ния тре­бу­ет­ся пре­ду­смот­реть, что­бы в про­из­вод­ном со­еди­не­нии не на­ру­ша­лись, в ча­ст­но­сти, ус­ло­вия при­го­тов­ле­ния и раз­ре­ше­ния дис­со­нан­сов (смотреть в статье Кон­со­нанс и дис­со­нанс).

Вер­ти­каль­но-под­виж­ной кон­тра­пункт пред­по­ла­га­ет из­ме­не­ние вы­сот­но­го со­от­но­ше­ния ме­ло­дий пе­ре­дви­же­ни­ем од­ной, всех или не­ко­то­рых на тот или иной ин­тер­вал. От­да­ля­ясь или сбли­жа­ясь, ме­ло­дии ли­бо со­хра­ня­ют своё по­ло­же­ние как верх­ней и ниж­ней (пе­ре­ста­нов­ка пря­мая, при­ме­ры b, c), ли­бо из­ме­ня­ют его (пе­ре­ста­нов­ка про­ти­во­по­лож­ная, при­ме­ры d, e). От ти­па пе­ре­ста­нов­ки и ин­тер­ва­ла пе­ре­дви­же­ния за­ви­сят ус­ло­вия со­чи­не­ния пер­во­на­чаль­но­го со­еди­не­ния. Они оп­ре­де­ля­ют­ся ве­ли­чи­ной, рав­ной ал­геб­ра­ической сум­ме ин­тер­ва­лов пе­ре­дви­же­ния, - по­ка­за­те­лем вер­ти­каль­но-под­виж­но­го кон­тра­пунк­та (латинский Index verticalis, сокращение Iv, множественное число IIv). При про­ти­во­по­лож­ной пе­ре­ста­нов­ке по­ка­за­тель Iv все­гда от­ри­ца­те­лен. Ин­тер­ва­лы ме­ж­ду ме­ло­дия­ми, об­ра­зуе­мые в про­извод­ном со­еди­не­нии, оты­ски­ва­ют­ся по фор­му­ле n=m+Iv, где m - ин­тер­вал пер­во­на­чаль­но­го со­еди­не­ния. Чи­сло­вое вы­ра­же­ние ин­тер­ва­лов в тео­рии подвижного контрапункта от­ли­ча­ет­ся от об­ще­при­ня­то­го на еди­ни­цу: ве­ли­чи­на ин­тер­ва­ла - чис­ло ох­ва­ты­вае­мых им се­кунд (например, 0 - при­ма, 1 - се­кун­да, 2 - тер­ция и так далее). От­да­ле­ние ме­ло­дий на ок­та­ву су­ще­ст­вен­но не влия­ет на упот­реб­ле­ние ин­тер­ва­лов, по­это­му Iv=-14 ма­ло от­ли­ча­ет­ся от Iv=-7 (кон­тра­пункт ок­та­вы), Iv=-16 отIv= =-9 (кон­тра­пункт де­ци­мы) и так далее. По ко­ли­че­ст­ву ме­ло­дических го­ло­сов и тех­ни­ке вер­ти­каль­ных пе­ре­дви­же­ний раз­ли­ча­ют­ся двой­ной кон­тра­пункт, трой­ной (3-го­лос­ный, ка­ж­дая ме­ло­дия мо­жет быть из­ло­же­на верх­ним, сред­ним или ниж­ним го­ло­сом; воз­мож­но 5 про­из­вод­ных, сум­ма IIv верх­ней и ниж­ней па­ры рав­на Iv край­ней па­ры) и ред­ко упот­реб­ляе­мые чет­вер­ной и пя­тер­ной.

В го­ри­зон­таль­но-под­виж­ном кон­тра­пунк­те про­из­вод­ное со­еди­не­ние ха­рак­те­ри­зу­ет­ся иным, не­же­ли в пер­во­на­чаль­ном со­еди­не­нии, вре­менн ́ым со­от­но­ше­ни­ем ме­ло­дий от сме­ще­ния мо­мен­та всту­п­ле­ния (при­ме­ры f, g). Вре­менно́е сме­ще­ние, как пра­ви­ло, объ­е­ди­ня­ет­ся с вер­ти­каль­ной пе­ре­ста­нов­кой, об­ра­зуя вдвой­не-под­виж­ной кон­тра­пункт (при­ме­ры h, i). Подвижной контрапункт ино­гда ком­би­ни­ру­ет­ся с другими ви­да­ми слож­но­го кон­тра­пунк­та.

Уни­вер­саль­ное вы­ра­зительное и тех­ническое сред­ст­во, подвижного контрапункта был ос­во­ен в эпо­ху так называемого стро­го­го пись­ма, или стро­го­го сти­ля. Яв­ля­ет­ся ос­но­ва­ни­ем не­ко­то­рых ка­но­нов , ка­но­нич. се­к­вен­ций, ис­поль­зу­ет­ся в фу­гах и родственных фор­мах при со­че­та­ни­ях те­мы (от­ве­та) с удер­жан­ным про­ти­во­сло­же­ни­ем, при варь­и­ро­ва­нии ин­тер­ме­дий и стретт, при со­че­та­ни­ях тем в слож­ных фу­гах, в не­по­ли­фо­ни­чес­ких фор­мах при из­ло­же­нии ма­те­риа­ла и его пре­об­ра­зо­ва­нии (в ча­ст­но­сти, в раз­ра­бот­ках, ре­при­зах). Тео­рия и тер­ми­но­ло­гия подвижного контрапункта де­таль­но раз­ра­бо­та­ны С.И. Та­нее­вым.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)