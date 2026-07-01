ПОДВИЖНОЙ КОНТРАПУНКТ
ПОДВИЖНОЙ КОНТРАПУНКТ - вид сложного контрапункта.
В подвижном контрапункте производное соединение мелодий - результат перемены соотношения неизменяемых мелодий первоначального соединения, при котором те же мелодии образуют между собой другие интервалы. В процессе сочинения первоначального соединения требуется предусмотреть, чтобы в производном соединении не нарушались, в частности, условия приготовления и разрешения диссонансов (смотреть в статье Консонанс и диссонанс).
Вертикально-подвижной контрапункт предполагает изменение высотного соотношения мелодий передвижением одной, всех или некоторых на тот или иной интервал. Отдаляясь или сближаясь, мелодии либо сохраняют своё положение как верхней и нижней (перестановка прямая, примеры b, c), либо изменяют его (перестановка противоположная, примеры d, e). От типа перестановки и интервала передвижения зависят условия сочинения первоначального соединения. Они определяются величиной, равной алгебраической сумме интервалов передвижения, - показателем вертикально-подвижного контрапункта (латинский Index verticalis, сокращение Iv, множественное число IIv). При противоположной перестановке показатель Iv всегда отрицателен. Интервалы между мелодиями, образуемые в производном соединении, отыскиваются по формуле n=m+Iv, где m - интервал первоначального соединения. Числовое выражение интервалов в теории подвижного контрапункта отличается от общепринятого на единицу: величина интервала - число охватываемых им секунд (например, 0 - прима, 1 - секунда, 2 - терция и так далее). Отдаление мелодий на октаву существенно не влияет на употребление интервалов, поэтому Iv=-14 мало отличается от Iv=-7 (контрапункт октавы), Iv=-16 отIv= =-9 (контрапункт децимы) и так далее. По количеству мелодических голосов и технике вертикальных передвижений различаются двойной контрапункт, тройной (3-голосный, каждая мелодия может быть изложена верхним, средним или нижним голосом; возможно 5 производных, сумма IIv верхней и нижней пары равна Iv крайней пары) и редко употребляемые четверной и пятерной.
В горизонтально-подвижном контрапункте производное соединение характеризуется иным, нежели в первоначальном соединении, временн ́ым соотношением мелодий от смещения момента вступления (примеры f, g). Временно́е смещение, как правило, объединяется с вертикальной перестановкой, образуя вдвойне-подвижной контрапункт (примеры h, i). Подвижной контрапункт иногда комбинируется с другими видами сложного контрапункта.
Универсальное выразительное и техническое средство, подвижного контрапункта был освоен в эпоху так называемого строгого письма, или строгого стиля. Является основанием некоторых канонов, канонич. секвенций, используется в фугах и родственных формах при сочетаниях темы (ответа) с удержанным противосложением, при варьировании интермедий и стретт, при сочетаниях тем в сложных фугах, в неполифонических формах при изложении материала и его преобразовании (в частности, в разработках, репризах). Теория и терминология подвижного контрапункта детально разработаны С.И. Танеевым.