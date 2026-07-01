ПОДТЕКСТ
ПОДТЕКСТ - cкрытый, контекстуально обусловленный смысл высказывания, не совпадающий с его прямым значением.
В основе подтекста - отмеченное В.В. Виноградовым свойство разговорной речи, когда «в зависимости от ситуации, от намерений и цели говорящего, от его экспрессии» предметные значения слов могут становиться «средством выражения эмоционального смысла». Подтекст был теоретически осмыслен на рубеже XIX-XX веков под названием «второй диалог» М. Метерлинком (статья «Трагизм повседневной жизни», 1896 год). В России понятие «Подтекст» («подводного течения») было разработано К.С. Станиславским и Вл.И. Немировичем-Данченко применительно к анализу пьес А.П. Чехова, действующие лица которых «чувствуют и думают не то, что говорят» (Станиславский К.С. «Чайка» в постановке Московского художественного театра. Л.; М., 1938 год. С. 112).
В литературе, преимущественно художественной, подтекст может быть задан техникой лейтмотивов, особым построением эпизодов (подчёркнутое сопоставление ситуаций) и диалогов между персонажами, интертекстуальностью (цитата, реминисценция, пародия, аллюзия, подражание), использованием эзопова языка, нарушением логического и синтаксического порядка слов, парцелляцией, эллипсисом, а также фонетико-ритмическим рисунком текста (в основном в лирике). В сфере подтекста чаще всего оказываются переживания персонажей и лирических героев, напряжённость их внутренней жизни. Использование подтекста широко практиковалось в поэзии символизма и постсимволизма; в XX веке подтекст играет заметную роль в произведениях Э.М. Ремарка, Ф. Кафки, Э. Хемингуэя (у которого стал одним из основных творческих принципов) и других.
Применительно к актёрскому мастерству термин «Подтекст» обозначает психологическое, эмоционально-волевое начало сценической речи.