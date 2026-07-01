ПОДТЕКСТ

ПОДТЕКСТ - cкры­тый, кон­тек­сту­аль­но обу­слов­лен­ный смысл вы­ска­зы­ва­ния, не сов­па­даю­щий с его пря­мым зна­че­ни­ем.

В ос­но­ве подтекста - от­ме­чен­ное В.В. Ви­но­гра­до­вым свой­ст­во разговорной ре­чи, ко­гда «в за­ви­си­мо­сти от си­туа­ции, от на­ме­ре­ний и це­ли го­во­ря­ще­го, от его экс­прес­сии» пред­мет­ные зна­че­ния слов мо­гут ста­но­вить­ся «сред­ст­вом вы­ра­же­ния эмо­цио­наль­но­го смыс­ла». Подтекст был тео­ре­ти­че­ски ос­мыс­лен на ру­бе­же XIX-XX веков под названием «вто­рой диа­лог» М. Ме­тер­лин­ком (статья «Тра­гизм по­все­днев­ной жиз­ни», 1896 год). В Рос­сии по­ня­тие «Подтекст» («под­вод­но­го те­че­ния») бы­ло раз­ра­бо­та­но К.С. Ста­ни­слав­ским и Вл.И. Не­ми­ро­ви­чем-Дан­чен­ко при­ме­ни­тель­но к ана­ли­зу пьес А.П. Че­хо­ва, дей­ст­вую­щие ли­ца ко­то­рых «чув­ст­ву­ют и ду­ма­ют не то, что го­во­рят» (Ста­ни­слав­ский К.С. «Чай­ка» в по­ста­нов­ке Мо­с­ков­ско­го ху­до­жест­вен­но­го те­ат­ра. Л.; М., 1938 год. С. 112).

В литературе, пре­имущественно ху­до­же­ст­вен­ной, подтекст мо­жет быть за­дан тех­ни­кой лейт­мо­ти­вов, осо­бым по­строе­ни­ем эпи­зо­дов (под­чёрк­ну­тое со­пос­тав­ле­ние си­туа­ций) и диа­ло­гов ме­ж­ду пер­со­на­жа­ми, ин­тер­тек­сту­аль­но­стью (ци­та­та, ре­ми­нис­цен­ция, па­ро­дия, ал­лю­зия, под­ра­жа­ние), ис­поль­зо­ва­ни­ем эзо­по­ва язы­ка, на­ру­ше­ни­ем ло­гического и син­так­сического по­ряд­ка слов, пар­цел­ля­ци­ей, эл­лип­си­сом, а так­же фо­не­ти­ко-рит­мическим ри­сун­ком тек­ста (в основном в ли­ри­ке). В сфе­ре подтекста ча­ще все­го ока­зы­ва­ют­ся пе­ре­жи­ва­ния пер­со­на­жей и ли­рических ге­ро­ев, на­пря­жён­ность их внутренней жиз­ни. Ис­поль­зо­ва­ние подтекста ши­ро­ко прак­ти­ко­ва­лось в по­эзии сим­во­лиз­ма и пост­сим­во­лиз­ма; в XX веке подтекст иг­ра­ет за­мет­ную роль в про­из­ве­де­ни­ях Э.М. Ре­мар­ка, Ф. Каф­ки, Э. Хе­мин­гу­эя (у ко­то­ро­го стал од­ним из основных творческих прин­ци­пов) и других.

При­ме­ни­тель­но к ак­тёр­ско­му мас­тер­ст­ву тер­мин «Подтекст» обо­зна­ча­ет пси­хо­ло­гическое, эмо­цио­наль­но-во­ле­вое на­ча­ло сце­нической ре­чи.

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