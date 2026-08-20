ПОДСЕЧНО-ОГНЕВОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ
ПОДСЕЧНО-ОГНЕВОЕ ЗЕМЛЕДЕЛИЕ - примитивная система земледелия, при которой поле для посева расчищается с помощью вырубки и сжигания леса и кустарника.
При наиболее примитивной форме огневого земледелия (сохраняется местами в Юго-Восточной Азии и других) выжигаются только трава и кустарники, после чего между оставшимися корнями и пнями рассыпаются семена. Иногда на деревьях удаляется лишь кора, что ведёт к их высыханию. Зола от сжигания обогащает почву, что обеспечивает относительно высокий урожай в течение 2-3 лет, после чего участок забрасывают и расчищают новый. Заброшенный участок зарастает, через 5-40 лет он готов к новой расчистке (лесопольная система). Поскольку вторичная расчистка участка сложнее, чем расчистка девственного леса, подсечно-огневое земледелие часто приводит к переносу поселения (так называемое кочевое земледелие), что способствовало расселению земледельческих народов.
Подсечно-огневое земледелие возникло в неолите с появлением каменного топора и стало важным фактором распространения земледелия в лесной зоне. К началу нашей эры по мере увеличения плотности населения и роста засеваемых площадей подсечно-огневое земледелие постепенно сменялось паровой системой (смотреть Пар, Трёхполье). В Северной Европе подсечно-огневое земледелие сохранялось местами до XVII-XIX веков. Ныне подсечно-огневое земледелие характерно для удалённых районов Восточной, Южной и Юго-Восточной Азии (системы земледелия карен в Японии и Корее, джхум у нага в Ассаме, тамраи в Таиланде, таунья в Мьянме, чена в Шри-Ланке, ладанг, дусун, тегал в Индонезии и другие), Африки (читемене) и Америки (мильпа). В этих областях подсечно-огневое земледелие бытует в форме ручного земледелия, часто сочетаясь лишь с минимальной обработкой почвы с помощью копательной палки или мотыги. Расчистка участков производится с помощью особых ножей-тесаков, служащих также оружием (паранг в Индонезии, боло на Филиппинах, мачете в Латинской Америке и тому подобное). В Европе и Восточной Африке при подсечно-огневом земледелии применялись также лёгкие пахотные орудия (рало, соха).
Как система, вызывающая уничтожение лесов, подсечно-огневое земледелие во многих странах находится под запретом.