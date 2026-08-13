ПОДПОЛЬНАЯ ТИПОГРАФИЯ, МУЗЕЙ

Экспозиционно-мемориальный отдел «Подпольная типография 1905-1906 годов».

Один из самых необычных музеев Москвы расположен в исторической части города, в бывшем доходном доме, который с конца ХIХ века принадлежал купцу Кузьме Колупаеву.

Здесь, неподалеку от Бутырской тюрьмы, по соседству с полицейским участком в дни Первой российской революции 1905-1907 годов находилась глубоко законспирированная нелегальная типография, где издавались революционные листовки и социал-демократическая газета «Рабочий». Она работала под прикрытием магазина «Оптовая торговля кавказскими фруктами Каландадзе».

Это единственная в России нелегальная типография, которая так и не была обнаружена царской полицией по причине высокого профессионализма конспираторов. Музей существует с 1924 года. Его организаторами были те, кто в свое время создавал тайную типографию и работал в ней. Именно поэтому экспозиция с необычайной точностью воспроизводит все детали давно ушедшего прошлого.

Мемориально-музейный комплекс состоит из интерьеров торгового зала, квартиры управляющего магазином. В подвале лавки, замаскированном под склад, на глубине трех метров, была вырыта «пещера». В этой части экспозиции можно увидеть реконструированную подпольную типографию с печатной машиной «Американка».

Музей дает представление не только об условиях и обстановке, в которой работали подпольщики, но и жизни и быте московских мещан и горожан среднего достатка конца XIX - начала XX века. В музее проводятся сменные тематические выставки, посвященные памятным датам российской истории. Также в музее демонстрируются игровые фильмы «Американка» ( СССР , 1930 год) и «Дом на Лесной» (СССР, 1980 год).

Экспозиционно-мемориальный отдел Музея современной истории России «ПОДПОЛЬНАЯ ТИПОГРАФИЯ 1905-1906 годы» предлагает: Обзорную экскурсию «Подпольная типография 1905-1906 годы»; Костюмированную экскурсию «Лавка с секретом» (для детей младшего школьного возраста).

Иллюстрации:

Экспозиционно-мемориальный отдел «Подпольная типография 1905-1906 годов».