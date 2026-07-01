ПОДОЛЬСКАЯ ГУБЕРНИЯ
ПОДОЛЬСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная единица в Российской империи, Российской республике, Украинской народной республике, Украинской державе, УССР.
Образована как Подольское наместничество указом императрицы Екатерины II от 1(12).5.1795 года путём реорганизации Каменецкой области. В соответствии с указом от 5(16).7.1795 года наместничество делилось на 12 уездов: Базилийский, Вербовецкий, Грудецкий (Грудекский), Дубенский, Зинковский, Каменецкий, Кременецкий, Летичевский, Проскуровский, Староконстантиновский, Ушицкий, Ямпольский (центр - город Ямполь, ныне поселок городского типа Белогорского района Хмельницкой области). Центр - город Каменец-Подольский (1795-1919), город Винница (1919-1925). Население свыше 361,3 тысяч душ мужского пола (1795).
Указом императора Павла І от 12(23).12.1796 года Подольское наместничество переименовано в Подольскую Губернию. В соответствии с этим же указом (с уточнениями 29.7(9.8).1797 года) в состав Подольской губернии переданы части упразднённых Брацлавского наместничества (смотреть Брацлавская губерния) и Вознесенского наместничества (смотреть Вознесенская губерния); одновременно 5 уездов Подольской губернии (Базилийский, Дубенский, Кременецкий, Староконстантиновский, Ямпольский) переданы в состав Волынской губернии. В результате Подольская губерния стала делиться на 12 уездов (это деление закреплено штатами 1804 года): Балтский, Брацлавский, Винницкий, Гайсинский, Каменецкий (Каменец-Подольский), Летичевский, Литинский, Могилёвский, Ольгопольский, Проскуровский, Ушицкий, Ямпольский (центр - город Ямполь, ныне районный центр Винницкой области Украины); при этом Бершадский, Вербовецкий, Грудецкий, Зинковский, Тульчинский и Хмельницкий уезды были упразднены. Площадь около 42 тысяч км2 (1914), свыше 35,5 тысяч км2 (1923), свыше 35,1 тысяч км2 (1925). Население свыше 3 миллионов человек (1897 год, в том числе 77% украинцев, 12% евреев, 9% поляков и другие). В Подольской губернии также компактно проживали великороссы-староверы, греки, армяне.
Подольская губерния находилась на границе Российской империи со Священной Римской империей (с 1806 года - Австрийской империей, с 1867 года - Австро-Венгрией); там действовали Гусятинская и Исаковецкая таможни. Следствием пограничного положения региона стало его усиленное военное управление. В 1795-1797 годы Подольская губерния (до 1796 года Подольское наместничество) находилась в ведении Минского, Волынского, Брацлавского и Подольского генерал-губернатора, в 1797-1801 годы - Минского, Волынского и Подольского военного губернатора, в 1801-1803 годы - Волынского и Подольского военного губернатора. В 1823-1830 годы подчинялась наместнику Царства Польского великому князю Константину Павловичу. После начала Польского восстания 1830-1831 годов учреждена должность временного Подольского и Волынского военного губернатора, в 1832-1914 годы Подольская губерния находилась в ведении Киевского, Подольского и Волынского генерал-губернатора (до 1865 года - Киевского военного губернатора, Подольского и Волынского генерал-губернатора).
В 1797-1840 годы на территории Подольской губернии в гражданском судопроизводстве действовали 3-й Литовский статут (смотреть в статье Литовские статуты) и коронные сеймовые конституции, языком судопроизводства и делопроизводства губернского и уездных дворянских собраний являлся польский. В 1818 году на территории Подольской губернии создана Тульчинская управа Союза благоденствия, которая в 1823 году стала руководящим центром Южного общества декабристов. В 1820-1830-е годы в Подольской губернии развернулось крестьянское движение под руководством У.Я. Кармалюка. Во время Польского восстания 1830-1831 годов и Польского восстания 1863-1864 годов в Подольской губернии действовали отдельные повстанческие отряды. После Польского восстания 1830-1831 годов у поддержавших его представителей польской шляхты были конфискованы имения, на основе которых созданы 3 округа военных поселений с центрами в Ладыжине Гайсинского уезда, Меджибоже Летичевского уезда и Саврани Балтского уезда. После крестьянской реформы 1861 года введено деление уездов на волости (существовало до 1923 года), которых в Подольской губернии в 1863 году насчитывалось 376 (позднее волости неоднократно укрупнялись). В 1897 году в составе Подольской губернии насчитывалось 7207 населённых пунктов, в том числе 17 городов и 120 местечек.
В хозяйственном отношении Подольская губерния являлась преимущественно аграрным регионом, где преобладало помещичье землевладение. Основные культуры: пшеница, рожь, овёс, ячмень, гречиха, картофель, с середины XIX века - сахарная свёкла. Наряду с земледелием, развивалось животноводство, особенно в южных уездах. Промышленное производство занимало незначительное место в хозяйстве Подольской губернии. В начале XIX века благодаря заказам военного ведомства развивались помещичьи суконные и селитряные мануфактуры. Развивались ремёсла и промыслы, в том числе выделка домашнего сукна и холста, гончарный, скорняжный, кожевенный, сапожный, портняжный и другие. Главные водные артерии Подольской губернии - реки Южный Буг и Днестр (во 2-й половине XIX века развивалось пароходное сообщение).
Во 2-й половине XIX - начале XX веков в регионе велось активное железно-дорожное строительство, по территории Подольской губернии прошли линии: Жмеринка - Бердичев и Бирзула - Жмеринка (обе 1870), Жмеринка - Волочиск (1871), Вапнярка - Тростянец и Демковка - Христиновка (обе 1890), Жмеринка - Могилёв и Слободка - Рыбница (обе 1892), Шепетовка - Каменец-Подольский (1915), Ермолинцы (Ярмолинцы) - Гусятин (1916), а также линии узкоколейных железных дорог: Рудница - Ольвиополь (1899), Житомир - Гайворон, Гуменное - Винница, Холоневская - Семки (все 1900). Получила развитие горнозаводская промышленность: добыча гранита (Винницкий уезд), гипса (Каменецкий уезд), производство извести и добыча силурийского песчаника для производства жерновов (Винницкий и Летичевский уезды), разработка залежей фосфоритов (на побережье Днестра).
В 1914-1917 годы, во время 1-й мировой войны, Подольская губерния - ближайший тыл Юго-Западного фронта. После Февральской революции 1917 года находилась под управлением правительства Центральной Рады, провозгласившей 7(20).11.1917 года создание Украинской народной республики. В январе 1918 года занята частями РККА, но уже в середине февраля перешла под контроль австро-германских войск. 29.4.1918 года с провозглашением Украинской державы во главе с гетманом П.П. Скоропадским вошла в её состав. В конце ноября 1918 года перешла под контроль Украинской директории, причём город Винница являлся её временной столицей (ноябрь - декабрь 1918). В связи с наступлением частей РККА на Киев Украинская директория в начале февраля 1919 года вернулась в Винницу, в начале марта переехала сначала в Жмеринку, потом в Проскуров и, наконец, в Каменец-Подольский. Весной 1919 года Подольская губерния полностью занята частями РККА. В июне - августе 1919 года в Подольской губернии восстановлена власть Украинской директории, в ноябре большая часть Подольской губернии занята частями Вооруженных сил Юга России, а в начале 1920 годов - частями РККА. Активные боевые действия на территории Подольской губернии шли и во время советско-польской войны 1920 года.
Постановлением Всеукрревкома от 28.1.1920 года Балтский уезд передан в состав Одесской губернии 6.7.1921 года в составе Подольской губернии образован Жмеринский уезд Постановлением Всеукраинской ЦИК от 7.3.1923 года уездное деление ликвидировано, Подольская губерния разделена на 6 округов: Винницкий, Гайсинский, Каменец-Подольский, Могилёв-Подольский, Проскуровский и Тульчинский. 12.10.1924 года с созданием Молдавской АССР (с временной столицей в городе Балта) в её состав отошла часть территории Тульчинского округа Подольской губернии.
Подольская губерния упразднена в соответствии с постановлением Всеукраинской ЦИК от 3.6.1925 года в ходе ликвидации губернского деления в УССР.