ПОДОЛЬСКАЯ ГУБЕРНИЯ

ПОДОЛЬСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная единица в Российской империи, Российской республике, Украинской народной республике, Украинской державе, УССР.

Об­ра­зо­ва­на как По­доль­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во ука­зом императрицы Ека­те­ри­ны II от 1(12).5.1795 года пу­тём ре­ор­га­ни­за­ции Ка­ме­нец­кой об­лас­ти. В со­от­вет­ст­вии с ука­зом от 5(16).7.1795 года на­ме­ст­ни­че­ст­во де­ли­лось на 12 уез­дов: Ба­зи­лий­ский, Вер­бо­вец­кий, Гру­дец­кий (Гру­дек­ский), Ду­бен­ский, Зин­ков­ский, Ка­ме­нец­кий, Кре­ме­нец­кий, Ле­ти­чев­ский, Про­ску­ров­ский, Ста­ро­кон­стан­ти­нов­ский, Ушиц­кий, Ям­поль­ский (центр - город Ям­поль, ны­не поселок городского ти­па Бе­ло­гор­ско­го района Хмель­ниц­кой области). Центр - город Ка­ме­нец-По­доль­ский (1795-1919), город Вин­ни­ца (1919-1925). Население свыше 361,3 тысяч душ муж­ско­го по­ла (1795).

Ука­зом императора Пав­ла І от 12(23).12.1796 года По­доль­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во пе­ре­име­но­ва­но в Подольскую Губернию. В со­от­вет­ст­вии с этим же ука­зом (с уточ­не­ния­ми 29.7(9.8).1797 года) в со­став Подольской губернии пе­ре­да­ны час­ти уп­разд­нён­ных Брац­лав­ско­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва (смотреть Брац­лав­ская гу­бер­ния) и Воз­не­сен­ско­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва (смотреть Воз­не­сен­ская гу­бер­ния); од­но­вре­мен­но 5 уез­дов Подольской губернии (Ба­зи­лий­ский, Ду­бен­ский, Кре­ме­нец­кий, Ста­ро­кон­стан­ти­нов­ский, Ям­поль­ский) пе­ре­да­ны в со­став Во­лын­ской гу­бер­нии. В ре­зуль­та­те Подольская губерния ста­ла де­лить­ся на 12 уез­дов (это де­ле­ние за­кре­п­ле­но шта­та­ми 1804 года): Балт­ский, Брац­лав­ский, Вин­ниц­кий, Гай­син­ский, Ка­ме­нец­кий (Ка­ме­нец-По­доль­ский), Ле­ти­чев­ский, Ли­тин­ский, Мо­ги­лёв­ский, Оль­го­поль­ский, Про­ску­ров­ский, Ушиц­кий, Ям­поль­ский (центр - город Ям­поль, ны­не рай­он­ный центр Вин­ниц­кой области Ук­раи­ны); при этом Бер­шад­ский, Вер­бо­вец­кий, Гру­дец­кий, Зин­ков­ский, Туль­чин­ский и Хмель­ниц­кий уез­ды бы­ли уп­разд­не­ны. Площадь около 42 тысяч км2 (1914), свыше 35,5 тысяч км2 (1923), свыше 35,1 тысяч км2 (1925). Население свыше 3 миллионов человек (1897 год, в том числе 77% ук­ра­ин­цев, 12% ев­ре­ев, 9% по­ля­ков и другие). В Подольской губернии так­же ком­пакт­но про­жи­ва­ли ве­ли­ко­рос­сы-ста­ро­ве­ры, гре­ки, ар­мя­не.

Подольская губерния находилась на гра­ни­це Российской им­пе­рии со Свя­щен­ной Римской им­пе­ри­ей (с 1806 года - Ав­ст­рий­ской им­пе­ри­ей, с 1867 года - Ав­ст­ро-Венг­ри­ей); там дей­ст­во­ва­ли Гу­ся­тин­ская и Иса­ко­вец­кая та­мож­ни. След­ст­ви­ем по­гра­нич­но­го по­ло­же­ния ре­гио­на ста­ло его уси­лен­ное во­енное управ­ле­ние. В 1795-1797 годы Подольская губерния (до 1796 года По­доль­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во) на­хо­ди­лась в ве­де­нии Мин­ско­го, Во­лын­ско­го, Брац­лав­ско­го и По­доль­ско­го генерал-гу­бер­на­то­ра, в 1797-1801 годы - Мин­ско­го, Во­лын­ско­го и По­доль­ско­го во­енного гу­бер­на­то­ра, в 1801-1803 годы - Во­лын­ско­го и По­доль­ско­го во­енного гу­берна­то­ра. В 1823-1830 годы под­чи­ня­лась на­ме­ст­ни­ку Цар­ст­ва Поль­ско­го великому князю Кон­стан­ти­ну Пав­ло­ви­чу. По­сле на­ча­ла Поль­ско­го вос­ста­ния 1830-1831 годов уч­ре­ж­де­на долж­ность временного По­доль­ско­го и Во­лын­ско­го во­енного гу­бер­на­то­ра, в 1832-1914 годы Подольская губерния на­хо­ди­лась в ве­де­нии Ки­ев­ско­го, По­доль­ско­го и Во­лын­ско­го генерал-гу­бер­на­то­ра (до 1865 года - Ки­ев­ско­го во­енного гу­бер­на­то­ра, По­доль­ско­го и Во­лын­ско­го генерал-гу­бер­на­то­ра).

В 1797-1840 годы на тер­ри­то­рии Подольской губернии в гражданском су­до­про­из­вод­ст­ве дей­ст­во­ва­ли 3-й Ли­тов­ский ста­тут (смотреть в статье Ли­тов­ские ста­ту­ты) и ко­рон­ные сей­мо­вые кон­сти­ту­ции, язы­ком су­до­про­из­вод­ст­ва и де­ло­про­из­вод­ст­ва гу­берн­ско­го и уезд­ных дво­рян­ских со­б­ра­ний яв­лял­ся поль­ский. В 1818 году на тер­ри­то­рии Подольской губернии соз­да­на Туль­чин­ская упра­ва Сою­за бла­го­ден­ст­вия, ко­то­рая в 1823 году ста­ла ру­ко­во­дя­щим цен­тром Южного об­ще­ст­ва де­каб­ри­стов. В 1820-1830-е годы в Подольской губернии раз­вер­ну­лось кре­сть­ян­ское дви­же­ние под руководством У.Я. Кар­ма­лю­ка. Во вре­мя Поль­ско­го вос­ста­ния 1830-1831 годов и Поль­ско­го вос­ста­ния 1863-1864 годов в Подольской губернии дей­ст­во­ва­ли отдельные пов­станческие от­ряды. По­сле Польского вос­ста­ния 1830-1831 годов у под­дер­жав­ших его пред­ста­ви­те­лей польской шлях­ты бы­ли кон­фи­ско­ва­ны име­ния, на ос­но­ве ко­то­рых соз­да­ны 3 ок­ру­га во­ен­ных по­се­ле­ний с цен­тра­ми в Ла­ды­жи­не Гай­син­ско­го уезда, Мед­жи­бо­же Ле­ти­чев­ско­го уезда и Сав­ра­ни Балт­ско­го уезда. По­сле кре­сть­ян­ской ре­фор­мы 1861 года вве­де­но де­ле­ние уез­дов на во­лос­ти (су­ще­ст­во­ва­ло до 1923 года), ко­то­рых в Подольской губернии в 1863 году на­счи­ты­ва­лось 376 (позд­нее во­лос­ти не­од­но­крат­но ук­руп­ня­лись). В 1897 году в со­ста­ве Подольской губернии на­счи­ты­ва­лось 7207 на­се­лён­ных пунк­тов, в том числе 17 го­ро­дов и 120 мес­те­чек.

В хо­зяйственном от­но­ше­нии Подольская губерния яв­ля­лась пре­имущественно аг­рар­ным ре­гио­ном, где пре­об­ла­да­ло по­ме­щи­чье зем­ле­вла­де­ние. Основные куль­ту­ры: пше­ни­ца, рожь, овёс, яч­мень, гре­чи­ха, кар­то­фель, с середины XIX века - са­хар­ная свёк­ла. На­ря­ду с зем­ле­де­ли­ем, раз­ви­ва­лось жи­вот­но­вод­ст­во, осо­бен­но в южных уез­дах. Промышленное про­изводство за­ни­ма­ло не­зна­чительное ме­сто в хо­зяй­ст­ве Подольской губернии. В начале XIX века бла­го­да­ря за­ка­зам во­енного ве­дом­ст­ва раз­ви­ва­лись по­ме­щи­чьи су­кон­ные и се­лит­ря­ные ма­ну­фак­ту­ры. Раз­ви­ва­лись ре­мёс­ла и промыслы, в том числе вы­дел­ка до­маш­не­го сук­на и хол­ста, гон­чар­ный, скор­няж­ный, ко­же­вен­ный, са­пож­ный, порт­няж­ный и другие. Главные вод­ны­е ар­те­рии Подольской губернии - ре­ки Южный Буг и Днестр (во 2-й половине XIX века раз­ви­ва­лось па­ро­ход­ное со­об­ще­ние).

Во 2-й половине XIX - начале XX веков в ре­гио­не ве­лось ак­тив­ное железно-дорожное строи­тель­ст­во, по тер­ри­то­рии Подольской губернии про­шли ли­нии: Жме­рин­ка - Бер­ди­чев и Бир­зу­ла - Жме­рин­ка (обе 1870), Жме­рин­ка - Во­ло­чиск (1871), Вап­няр­ка - Тро­стя­нец и Дем­ков­ка - Хри­сти­нов­ка (обе 1890), Жме­рин­ка - Мо­ги­лёв и Сло­бод­ка - Рыб­ни­ца (обе 1892), Ше­пе­тов­ка - Ка­ме­нец-По­доль­ский (1915), Ер­мо­лин­цы (Яр­мо­лин­цы) - Гу­ся­тин (1916), а так­же ли­нии уз­ко­ко­лей­ных же­лез­ных до­рог: Руд­ни­ца - Оль­вио­поль (1899), Жи­то­мир - Гай­во­рон, Гу­мен­ное - Вин­ни­ца, Хо­ло­нев­ская - Сем­ки (все 1900). По­лу­чи­ла раз­ви­тие гор­но­за­вод­ская промышленность: до­бы­ча гра­ни­та (Вин­ниц­кий уезд), гип­са (Ка­ме­нец­кий уезд), про­изводство из­вес­ти и до­бы­ча си­лу­рий­ско­го пес­ча­ни­ка для про­изводства жер­но­вов (Вин­ниц­кий и Ле­ти­чев­ский уез­ды), раз­ра­бот­ка за­ле­жей фос­фо­ри­тов (на по­бе­ре­жье Дне­ст­ра).

В 1914-1917 годы, во вре­мя 1-й ми­ро­вой вой­ны , Подольская губерния - бли­жай­ший тыл Юго-Западного фрон­та. По­сле Фев­раль­ской ре­во­лю­ции 1917 года на­хо­ди­лась под управ­ле­ни­ем пра­ви­тель­ст­ва Центральной Ра­ды, про­воз­гла­сив­шей 7(20).11.1917 года соз­да­ние Украинской народной рес­пуб­ли­ки. В январе 1918 года за­ня­та час­тя­ми РККА, но уже в се­ре­ди­не фев­ра­ля пе­ре­шла под кон­троль ав­ст­ро-германских войск. 29.4.1918 года с про­воз­гла­ше­ни­ем Ук­ра­ин­ской дер­жа­вы во гла­ве с гет­ма­ном П.П. Ско­ро­пад­ским во­шла в её со­став. В кон­це но­ября 1918 года пе­ре­шла под кон­троль Ук­ра­ин­ской ди­рек­то­рии, при­чём город Вин­ни­ца яв­лял­ся её временной сто­ли­цей (но­ябрь - декабрь 1918). В свя­зи с на­сту­п­ле­ни­ем час­тей РККА на Ки­ев Украинская ди­рек­то­рия в на­ча­ле февраля 1919 года вер­ну­лась в Вин­ни­цу, в на­ча­ле мар­та пе­ре­еха­ла сна­ча­ла в Жме­рин­ку, по­том в Про­ску­ров и, на­ко­нец, в Ка­ме­нец-По­доль­ский. Вес­ной 1919 года Подольская губерния пол­но­стью за­ня­та час­тя­ми РККА. В ию­не - августе 1919 года в Подольской губернии вос­ста­нов­ле­на власть Украинской ди­рек­то­рии, в но­яб­ре большая часть Подольской губернии за­ня­та час­тя­ми Воо­руженных сил Юга Рос­сии, а в начале 1920 годов - час­тя­ми РККА. Ак­тив­ные бое­вые дей­ст­вия на тер­ри­то­рии Подольской губернии шли и во вре­мя со­вет­ско-поль­ской вой­ны 1920 года.

По­ста­нов­ле­ни­ем Все­ук­ррев­ко­ма от 28.1.1920 года Балт­ский уезд пе­ре­дан в со­став Одес­ской губернии 6.7.1921 года в со­ста­ве Подольской губернии об­ра­зо­ван Жме­рин­ский уезд По­ста­нов­ле­нием Все­украинской ЦИК от 7.3.1923 года уезд­ное де­ле­ние ли­к­ви­ди­ро­ва­но, Подольская губерния раз­де­ле­на на 6 ок­ру­гов: Вин­ниц­кий, Гай­син­ский, Ка­ме­нец-По­доль­ский, Мо­ги­лёв-По­доль­ский, Про­ску­ров­ский и Туль­чин­ский. 12.10.1924 года с соз­да­ни­ем Молдавской АССР (с временной сто­ли­цей в городе Бал­та) в её со­став ото­шла часть тер­ри­то­рии Туль­чин­ско­го округа По­доль­ской гу­бер­нии.

Подольская губерния уп­разд­не­на в со­от­вет­ст­вии с по­ста­нов­ле­ни­ем Все­украинской ЦИК от 3.6.1925 года в хо­де ли­к­ви­да­ции гу­берн­ско­го де­ле­ния в УССР.

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