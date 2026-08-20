ПОДОЛЬСК
ПОДОЛЬСК - город в России, в Московской области, центр Подольского района.
Население 206,7 тысяч человек (2013), третий по числу жителей город области после Балашихи и Химок. Расположен близ города Москва, на реке Пахра. В городской черте - 3 железно-дорожной станции, в том числе Подольск. Через Подольск проходит автодорога Москва - Серпухов (от неё отходит автодорога Подольск - Калужское шоссе), близ восточной окраины города проходит федеральная автотрасса «Крым» (Москва - Тула - Орёл - Курск - Белгород - граница с Украиной).
Село Подол, Пехрино тож Молоцкого стана Московского уезда, сформировалось к концу XVI века из трёх основных частей: деревянный Подол, погоста на реке Пахра с церковью Воскресения Христова (оба упоминаются в 1559 году в жалованной грамоте царя Ивана IV Васильевича московскому Данилову монастырю), а также ямского стана. Село впервые упоминается в 1606 году, пострадало во время боевых действий между правительственной армией и участниками Болотникова восстания 1606-1607 годов. К 1626-1628 годам Подол являлся крупнейшим поселением вотчины Данилова монастыря на реке Пахра. Оно располагалось на пересечении водного пути и сухопутного тракта, связывавшего Москву с южными районами Русского государства. С 1755 года в селе размещалась станция почтовой гоньбы. После секуляризации 1764 года село находилось в ведении Коллегии экономии. Там действовали шёлковая фабрика (выпускала до 15 тысяч платков в год, а также шёлковые материи), два солодовенных и один кирпичный заводы. Многие жители содержали постоялые дворы, занимались извозным промыслом.
С 1781 года город Подол (к концу XVIII века закрепилось современное название). Уездный (1781-1796, 1802-1929) и заштатный (1796-1802) город Московской губернии. В ходе Отечественной войны 1812 года, во время Тарутинского манёвра, в Подольске 6-8(18-20) сентября останавливались основные силы российских войск. Через несколько дней на непродолжительное время занят французскими войсками, частично сожжён. Вскоре восстановлен. Его дальнейшему росту способствовала постройка Брест-Литовского (Варшавского) шоссе (1844-1847 годы; ныне автодорога Подольск - Калужское шоссе). В 1866 году открыто постоянное движение по прошедшей через город железно-дорожной линии Москва - Серпухов. В 1871-1874 годы близ Подольска, в деревне Выползово (ныне в черте Подольска), П.И. Губониным и А.А. Пороховщиковым основан первый в России цементный завод (ныне «Подольск-Цемент»). В 1900-1902 годы в Подольске построен механический завод «Компании Зингер», ставший крупнейшим предприятием города (выпускал швейные машинки; ныне на его территории размещается «Подольский производственный холдинг»). В 1915 году началось строительство крупного кабельного завода Московского товарищества меднопрокатных и кабельных заводов (не завершено; в 1919-1920 годы на его базе создан завод «Пароремонт»; ныне на его территории находятся машиностроительные заводы «ЗиО-Подольск» и «ЗиО»). В 1917 году товариществом «Износков, Зуккау и К°» начато срочное строительство афинерного завода (по вторичной переработке цветного металла; пущен в 1920-е годы; ныне «Русские алюминиевые сплавы»).
Советская власть в городе установлена 26.10 (8.11).1917 года. Центр Подольского (1929-1963, с 1965) и Ленинского (1963-1965) районов Московской области. В 1930 и 1936 годы резко увеличилась площадь Подольска. В Великую Отечественную войну стал широко известен подвиг 3,5 тысяч курсантов Подольских пехотного и артиллерийского училищ, которые в ходе Московской битвы 1941-1942 годов с 6 по 20.10.1941 года держали оборону на Ильинском боевом участке Можайской линии обороны Красной Армии. Во 2-й половине XX - начале XXI веков. Подольск развивался прежде всего как промышленный центр.
Расположенный на правом берегу реки Пахра центр города сохраняет регулярную планировку 1784 года (архитектор И.М. Лейм). На бывшей центральной Торговой площади доминирует классицистический 5-главый Троицкий собор (1819-1832 годов, предположительно архитектор О.И. Бове). К югу от него - ампирное здание Присутственных мест (1-я треть XIX века; ныне историческая экспозиция Краеведческого музея). На правом берегу Пахры расположен ансамбль Ивановское. Также сохранились: церковь Воскресения Словущего (1728-1760-е годы; трапезная расширена в 1854 году; колокольня восстановлена в 1990-е годы), железно-дорожный вокзал (1889 года, инженер Е.Я. Скорняков), жилые дома конца XIX - начала XX веков; Дом культуры (1930). С середины 1930-х годов осуществляется план «Большого Подольска» с разделением города на жилую и производственные зоны. Дворец культуры «Октябрь» (1975), Дворец молодёжи (1996). В левобережной северной части города в 2000-е годы построены церкви Священномученика Николая Подольского в районе Красная Горка (2004-2006), Священномученика Александра Подольского в районе Новосырово (2006-2009). В южном районе Кутузово - деревянная церковь Святого Георгия Победоносца (2006-2007). В 2011 году утверждён новый генплан города. Монумент (с Вечным огнём) подольчанам, погибшим в Великой Отечественной войне (1971 года, реконструирован в 2010 году с добавлением памятника воинам-интернационалистам). Памятники: гренадерам М.А. Милорадовича (1912 год, в середине XX века переделан в памятник К. Марксу, восстановлен в 1995 году), В.И. Ленину (1958 год, скульптор З.И. Азгур), Подольским курсантам (1975), М.И. Кутузову (1995 год, скульптор С.М. Удалова), императрице Екатерине II (2008 год, скульптор А.А. Рожников), швейной машине «Зингер» (2011).
Институт экономики (1997), Социально-спортивный институт (2003 год; оба - негосударственные вузы), филиал Московского государственного машиностроительного университета (Подольский институт) и древний Краеведческий музей (1971). Историко-мемориальный музей-заповедник «Подолье» (1991 год; в его составе - Дом-музей В.И. Ленина, открыт в 1937 году). Драматический театр (2008). Крупный спортивный центр. Клуб Континентальной хоккейной лиги «Витязь» (1996) выступает в одноименном ледовом дворце (5,5 тысяч мест). Многофункциональный стадион «Труд» (около 12 тысяч мест) и другие спортивные объекты.
Среди организаций, осуществляющих НИОКР для использования в промышленности,- Центральное КБ нефтеаппаратуры (дочернее предприятие компании «Газпром»), ОКБ «Гидропресс» (проекты реакторных установок, оборудования для атомных электростанций), НИИ НПО «Луч» (разработки в области использования атомной энергии, опытное производство наукоёмкой продукции), НИИЦЕМЕНТ (исследования в области технологии, техники и экономики цементной промышленности).
Подольск входит в число крупнейших индустриальных центров Московской области. Наиболее развиты машиностроение и металлообработка, металлургическое производство, пищевая промышленность. Важное значение имеют также химическая промышленность, производство стройматериалов и полиграфической продукции.
Одно из важнейших направлений машиностроения - выпуск оборудования для электростанций (машиностроительные заводы «ЗиО-Подольск» и «ЗиО», «АЛЬСТОМ-Атомэнергомаш» и другие); важное значение имеет также производство электротехнической (силовые трансформаторы, трансформаторные и распределительные подстанции, щиты), в том числе кабельной («Подольсккабель», опытно-экспериментальный завод «Экспокабель») продукции, различного промышленного оборудования. Предприятия по выпуску проволоки, проводов из цветных металлов и сплавов (завод «Микропровод» - тонкие и тончайшие эмальпровода из меди, сплавов сопротивления и драгоценных металлов), обмоточных нагревостойких проводов («Дедал-Провод»), карбидкремниевых электронагревателей («Подольскогнеупор»), слитков и пластин монокристаллического кремния (химико-металлургический завод); по переработке лома чёрных и цветных металлов (в том числе «Русские алюминиевые сплавы»).
Мясоперерабатывающий завод, хлебокомбинат (свыше 100 тысяч т продукции в год), экспериментальный мукомольный завод, кондитерские фабрики.
Предприятия химической промышленности выпускают лакокрасочные материалы, напольные наливные покрытия, эмали, герметики, моющие, чистящие и полирующие средства, резинотехнические, пластиковые, латексные изделия медицинского назначения, фармацевтическую и парфюмерно-косметическую продукцию. Производство сухих строительных смесей, цемента (в том числе «Подольск-Цемент»), железобетонных конструкций, металлических вентиляционных коробов, стальных соединительных деталей трубопроводов, пластиковых окон, мебели, полиграфической продукции (фабрика офсетной печати и другие), гофротары и гофроупаковки, развивающих настольных игр, художественных материалов («Подольск-Арт Центр» - масляные и гуашевые краски, пастель и другие), нетканых материалов; пошив верхней одежды (в том числе спортивной, школьной формы).
Близ Подольска расположены архитектурные памятники XVII-XIX веков: усадьба Дубровицы, в деревне Стрелково - церковь Святителя Николая Чудотворца в стиле нарышкинского барокко (1702-1705 годы, колокольня и купол снесены в 1953 году, восстановлены в 2000-2003 годы), в деревне Плещеево - усадьба князя А.А. Черкасского, затем - Х.Е. Лазарева (из рода Лазаревых): неоклассицистический главный дом (1820-е годы, архитектор Е.Д. Тюрин), неоготический хозяйственный корпус (середина XIX века). В 17 км к западу от Подольска, в поселке Поливаново, - усадьба графа К.Г. Разумовского: главный дом с круглыми башнями на углах (1770-1780-е годы, предположительно архитектор В.И. Баженов); центрическая Благовещенская церковь (1777-1779 годы, достроена в 1788 году); надгробие графа А.И. Гудовича (из рода Гудовичей).