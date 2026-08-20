ПОДОЛЬЕ

ПОДОЛЬЕ - По­до­лия (украинское Поділля, польское Podole, латинское Podolia), ис­то­рическая об­ласть на юго-за­па­де современной Ук­раи­ны, в пределах Подольской возвышенности. Ох­ва­ты­ва­ет прак­ти­че­ски всю Вин­ниц­кую область, южные час­ти Тер­но­поль­ской и Хмель­ниц­кой об­лас­тей, северную часть Одес­ской области в рай­оне города Бал­та.

С середины XIV века название Подолье на­ча­ло ис­поль­зо­вать­ся для обо­зна­че­ния ис­то­рического По­ни­зья - юго-восточной час­ти Га­лиц­ко-Во­лын­ско­го кня­же­ст­ва , цен­тром ко­то­ро­го был город Ба­ко­та на реке Днестр. По­сле пе­ре­хо­да ре­гио­на в конце 1340-х годов под власть ли­товских кня­зей Корь­я­то­ви­чей (пред­ста­ви­те­лей ди­на­стии Ге­ди­ми­но­ви­чей) Подолье во­шло в со­став Великого княжества Ли­тов­ско­го (ВКЛ). От­да­лён­ность Подолья от яд­ра ВКЛ спо­соб­ст­во­ва­ла то­му, что Корь­я­то­ви­чи не позд­нее 1366 года при­нес­ли вас­саль­ную при­ся­гу польскому ко­ро­лю Ка­зи­ми­ру III Ве­ли­ко­му и, по су­ти, ста­ли пра­ви­те­ля­ми са­мо­сто­ятельного По­доль­ско­го княжества. Тер­ри­то­рия княже­ст­ва про­сти­ра­лась от ме­ж­ду­ре­чья Стры­пы и Зо­ло­той Ли­пы на за­па­де до реки Днепр (рай­он современного города Чер­кас­сы) на вос­то­ке; на юго-востоке доходи­ло до сред­него те­че­ния реки Днестр; на се­ве­ре гра­ни­чи­ло с Во­лы­нью и Ки­ев­ским кня­же­ст­вом . Пер­вой сто­ли­цей кня­же­ст­ва яв­лял­ся город Смот­рич; с начала 1370-х годов - город Ка­ме­нец (ны­не Ка­ме­нец-По­доль­ский). Пер­вым пра­ви­те­лем По­доль­ско­го княжества стал князь Юрий Корь­я­то­вич (сын Корь­я­та-Ми­хаи­ла Ге­ди­ми­но­ви­ча). По­сле 1370 года в кня­же­ст­ве ус­та­но­ви­лась сис­те­ма ду­ум­ви­ра­та, ко­гда со­пра­ви­те­ля­ми вы­сту­па­ли стар­ший и сле­дую­щий по воз­рас­ту брат (Юрий - Алек­сандр, Алек­сандр - Кон­стан­тин, Кон­стан­тин - Бо­рис, Бо­рис - Фё­дор, Фё­дор - Ва­си­лий). В 1377 году кня­зья Алек­сандр и Бо­рис Корь­я­то­вичи при­знали вас­саль­ную за­ви­си­мость от венгерского и польского ко­ро­ля Лай­о­ша I Ве­ли­ко­го. С конца 1370-х годов Ка­ме­нец стал цен­тром ка­то­лического дио­це­за, власть ко­то­ро­го рас­про­стра­ни­лась на всё Подолье и со­сед­нее Мол­дав­ское княжество. По­сле смер­ти Лай­о­ша I кня­зья Корь­я­то­ви­чи со­хра­ни­ли вас­саль­ную при­ся­гу Венг­рии.

Осе­нью 1394 года по­ход на Подолье со­вер­шил ли­товский князь Ви­товт, из­гнав­ший от­ту­да кня­зей Фё­до­ра и Ва­си­лия Корь­я­то­ви­чей, ко­то­рые бе­жа­ли в Венг­рию (оконча­тель­но отказались от претензий на Подолье в 1403 году). В ре­зуль­та­те Подолье в 1394-1395 годы бы­ло раз­де­ле­но на 3 час­ти: Восточное Подолье по­лу­чил Ви­товт, Западное Подолье на кня­же­ском пра­ве (ius ducale) - кра­ков­ский вое­во­да и ста­рос­та Спыт­ко из Мель­шты­на (до 1399), а ок­ру­ги Стен­ка и Те­ре­бовль бы­ли при­со­еди­не­ны к русскому до­ме­ну польского ко­ро­ля (впо­след­ст­вии Те­ре­бовль­ский по­вет Га­лиц­кой зем­ли Русского вое­вод­ст­ва). В 1399 году Западное Подолье бы­ло пе­ре­да­но во вла­де­ние Сви­д­ри­гай­ло, пра­вив­ше­го в По­доль­ском княжестве до конца 1401 года (де-юре до 1402). В 1402-1411 годы Западное Подолье на­хо­ди­лось под вла­стью польского ко­ро­ля Вла­ди­сла­ва II Ягел­ло (смотреть Ягай­ло). В 1411 году, по­сле Грюн­вальд­ской бит­вы 1410 года, Вла­ди­слав II пе­ре­дал Западное Подолье в по­жиз­нен­ное вла­де­ние Ви­тов­ту.

По­сле смер­ти Ви­тов­та (1430) про­поль­ски ори­ен­ти­ро­ван­ная часть шлях­ты Подолья за­хва­ти­ла за­мок в Ка­мен­це. В соот­вет­ствии с условиями перемирия, заклю­чённого по­сле во­енных кон­флик­тов 1431 года польским ко­ро­лём Вла­ди­сла­вом II и великим князем ли­тов­ским Свид­ри­гай­ло, про­изо­шёл но­вый раз­дел Подолья ме­ж­ду Поль­шей и ВКЛ. За Поль­шей бы­ло за­кре­п­ле­но Западное Подолье с зам­ка­ми, цен­тра­ми ста­рых во­лос­тей Ка­мен­цом, Смот­ри­чем, Чер­во­но­гра­дом, Ска­лой, Ба­ко­той (по ус­ло­ви­ям пе­ре­ми­рия объ­яв­ле­на ней­т­раль­ной, но фак­ти­че­ски пе­ре­шла под кон­троль Поль­ши), а за ВКЛ - Восточное Подолье с го­ро­да­ми Брац­ла­в и Вин­ни­ца. В со­гла­ше­ни­ях ме­ж­ду ко­ро­лём Вла­ди­сла­вом II и великим князем ли­тов­ским Си­гиз­мун­дом в 1433-1434 годы под­чёр­ки­ва­лось, что Подолье тра­ди­ци­он­но «с дав­них вре­мён» яв­ля­лось ча­стью Поль­ши.

В 1434 году на тер­ри­то­рию Западного Подолья бы­ли рас­про­стра­не­ны по­ло­же­ния Ед­лин­ско­го при­ви­лея 1430 года, бы­ла соз­да­на но­вая административно-территориальная еди­ни­ца - По­доль­ское вое­вод­ст­во (польское Województwo Podol­skie, латинское Palatinatus Podoliae) с цен­тром в городе Ка­ме­нец. На­чи­ная с 1435 года упоминаются пред­ста­ви­те­ли вла­сти но­во­об­ра­зо­ван­но­го вое­вод­ст­ва (вое­во­да, каш­те­лян, су­дья, под­су­док, пи­сарь, под­ко­мо­рий и другие). Окон­ча­тель­но тер­ри­то­рия воеводства бы­ла сфор­ми­ро­ва­на в ре­зуль­та­те во­енной кам­па­нии польских войск ле­том 1447 года, ко­гда по­доль­ский ге­не­раль­ный ста­рос­та Тео­до­рик из Бу­ча­ча от­бил у ли­тов­цев зам­ки Ле­ти­чев и Хмель­ник с их ок­ру­га­ми в се­веро-восточном Подолье. В XV веке административно-территориальное уст­рой­ст­во вое­вод­ст­ва не бы­ло еди­ным: су­ще­ст­во­ва­ние Ка­ме­нец­ко­го уезда со­че­та­лось с со­хра­не­ни­ем ста­рых зам­ко­вых во­лос­тей с цен­тра­ми в Ба­ко­те, Зень­ко­ве, Ка­мен­це, Ле­ти­че­ве, Мед­жи­бо­же, Ро­ве (с 1440-х годов - Бар), Са­та­но­ве, Ска­ле, Смот­ри­че, Хмель­ни­ке, Чер­во­но­гра­де. Вплоть до середины XVI века название По­доль­ское вое­вод­ст­во прак­ти­че­ски не ис­поль­зо­ва­лось в до­ку­мен­тах, его за­ме­нял бо­лее об­щий тер­мин - По­доль­ская зем­ля (Terra Podoliae).

Шлях­та Восточного Подолья по­сле смер­ти Вла­ди­сла­ва II (1434) под­дер­жа­ла князя Свид­ри­гай­ло, что по­зво­ли­ло ему по­сле 1437 года объ­е­ди­нить под сво­ей властью Во­лынь и Восточное Подолье. Это на­шло от­ра­же­ние в ге­раль­ди­ке Восточного Подолья (в ка­че­ст­ве од­но­го из сим­во­лов поя­вил­ся бе­лый крест на крас­ном по­ле - сим­вол Во­лы­ни), то­гда как ге­раль­дическим сим­во­лом соб­ст­вен­но Подолья яв­ля­лось зо­ло­тое солн­це на бе­лом по­ле (впер­вые упо­ми­на­ет­ся в «Ис­то­рии Поль­ши» Я. Длу­го­ша при опи­са­нии Грюн­вальд­ской бит­вы). Таким образом, Восточное Подолье с цен­тром в городе Брац­лав (Брац­лав­щи­на) ос­та­лось в со­ста­ве ВКЛ. На его тер­ри­то­рии в 1566 году об­ра­зо­ва­но Брац­лав­ское вое­вод­ст­во. На­ка­ну­не за­клю­че­ния Люб­лин­ской унии 1569 года Брац­лав­ское вое­вод­ст­во бы­ло пе­ре­да­но в со­став Поль­ши, при этом на его тер­ри­то­рии со­хра­нил дей­ст­вие 2-й Ли­товский ста­тут (смотреть в статье Ли­тов­ские ста­ту­ты). Центром вое­вод­ст­ва но­ми­наль­но яв­лял­ся Брац­лав, но ре­аль­но главным го­ро­дом с 1580-х годов ста­ла Вин­ни­ца. В 1648 году в хо­де Ос­во­бо­ди­тель­ной вой­ны ук­ра­ин­ско­го и бе­ло­рус­ско­го на­ро­дов 1648-1654 годов на тер­ри­то­рии Восточного Подолья сфор­ми­ро­ван ка­за­чий Могилёвский (позднее Подольский) полк. По так называемому Збо­ров­ско­му до­го­во­ру 1649 года Брац­лав­ское вое­вод­ст­во пе­ре­шло под юрис­дик­цию гет­ма­на Б.М. Хмель­ниц­ко­го, но по Бе­ло­цер­ков­ско­му до­го­во­ру 1651 года воз­вратилось под юрис­дик­цию Ре­чи По­спо­ли­той.

В 1672 году в хо­де поль­ско-турецкой вой­ны 1672-1676 годов турецкие вой­ска за­хва­ти­ли Ка­ме­нец. По Бу­чач­ско­му ми­ру 1672 года Подолье пре­об­ра­зо­ва­но в про­вин­цию Ос­ман­ской им­пе­рии - По­доль­ский эй­я­лет с цен­тром в Ка­мен­це. Часть Восточного Подолья по это­му со­гла­ше­нию ока­за­лась под кон­тро­лем гет­ма­на Пра­во­бе­реж­ной Ук­раи­ны П.Д. До­ро­шен­ко. По поль­ско-турецкому до­го­во­ру 16.1. 1699 года, за­клю­чён­но­му в хо­де Кар­ло­виц­ко­го кон­грес­са 1698-1699 годов и завершившему польско-турецкую войну 1683-1699 годов, Подолье воз­вра­ще­но под власть Ре­чи По­спо­ли­той, вос­соз­да­ны По­доль­ское и Брац­лав­ское вое­вод­ст­ва. В 1726 году на тер­ри­то­рии По­доль­ско­го вое­вод­ст­ва соз­дан Чер­во­но­град­ский уезд, в 1766 году - Ле­ти­чев­ский уезд. В 1768 году в городе Бар в Западном Подолье сфор­ми­ро­ва­лась Бар­ская кон­фе­де­ра­ция .

В ре­зуль­та­те 1-го раз­де­ла Ре­чи По­спо­ли­той (1772) тер­ри­то­рия Чер­во­но­град­ско­го уезда по реке Збруч ото­шла во вла­де­ние Свя­щен­ной Римской им­пе­рии. По­сле 2-го раз­де­ла Ре­чи По­спо­ли­той (1793) По­доль­ское и Брац­лав­ское вое­вод­ст­ва во­шли в Российскую им­пе­рию, где со­ста­ви­ли Брац­лав­скую гу­бер­нию (с 1795 года Брац­лав­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во) и Ка­ме­нец­кую об­ласть, ре­ор­га­ни­зо­ван­ную в 1795 году в По­доль­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во. В 1796-1925 годы на тер­ри­то­рии Подолья су­ще­ст­во­ва­ла По­доль­ская гу­бер­ния.

Исторические ис­точники:

Akta unji Polski z Litwᶐ 1385-1791 / Wyd. S. Kutrzeba, W. Semkowicz. Kraków, 1932.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)