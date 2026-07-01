ПОДЛОГ

ПОДЛОГ - из­го­тов­ле­ние фаль­ши­вых или из­ме­не­ние под­лин­ных до­ку­мен­тов.

Пре­сту­п­ле­ние, из­вест­ное уго­лов­но­му за­ко­но­да­тель­ст­ву прак­ти­че­ски всех стран с древ­них вре­мён. Подлог - ча­ст­ный слу­чай под­дел­ки.

УК РФ ус­та­нав­ли­ва­ет от­вет­ст­вен­ность за под­дел­ку иден­ти­фи­ка­ци­он­но­го но­ме­ра транс­порт­но­го сред­ст­ва (статья 326), государственных на­град, штам­пов, пе­ча­тей, блан­ков (статья 327), ак­циз­ных ма­рок, специальных ма­рок или зна­ков со­от­вет­ст­вия (статья 3271). Таким образом, российский за­ко­но­да­тель при­ме­ни­тель­но к до­ку­мен­ту ис­поль­зу­ет тер­ми­ны «под­дел­ка» и «Подлог» как си­но­ни­мы. В этом же смыс­ле при­ме­ня­ет­ся и тер­мин «фаль­си­фи­ка­ция», например, ре­ше­ния об­ще­го со­б­ра­ния ак­цио­не­ров (статья 1855 УК РФ).

В российском пра­ве подлог - вне­се­ние за­ве­до­мо лож­ных све­де­ний в до­ку­мент, а рав­но вне­се­ние в под­лин­ный до­ку­мент ис­прав­ле­ний, ис­ка­жаю­щих дей­ст­ви­тель­ный смысл до­ку­мен­та (статья 292 УК РФ). Сле­до­ва­тель­но, подлог мо­жет иметь как ин­тел­лек­ту­аль­ную, так и фи­зическую фор­му. Ин­тел­лек­ту­аль­ный подлог мо­жет вы­ра­жать­ся в из­го­тов­ле­нии пол­но­стью фаль­ши­во­го до­ку­мен­та ли­бо во вне­се­нии в до­ку­мент со­дер­жа­тель­ных све­де­ний или дан­ных о мес­те и вре­ме­ни со­став­ле­ния до­ку­мен­та, за­ве­до­мо не со­от­вет­ст­вую­щих дей­ст­ви­тель­но­сти. Под фи­зическим подлогом сле­ду­ет по­ни­мать из­ме­не­ние со­дер­жа­ния до­ку­мен­та пу­тём до­пи­сы­ва­ния, под­чис­ток, вы­трав­ли­ва­ния час­ти тек­ста и вне­се­ния но­вых све­де­ний и тому подобное. Хо­тя подлог офи­ци­аль­ных и других до­ку­мен­тов сам по се­бе об­ла­да­ет дос­та­точ­но вы­со­кой сте­пе­нью об­щественной опас­но­сти, во мно­гих слу­ча­ях он ис­поль­зу­ет­ся с це­лью со­вер­ше­ния дру­гих, бо­лее опас­ных пре­сту­п­ле­ний (хи­ще­ний, ук­ло­не­ния от уп­ла­ты на­ло­гов и других пла­те­жей, де­зер­тир­ст­ва и тому подобного).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)