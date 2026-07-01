ПОДЛОГ
ПОДЛОГ - изготовление фальшивых или изменение подлинных документов.
Преступление, известное уголовному законодательству практически всех стран с древних времён. Подлог - частный случай подделки.
УК РФ устанавливает ответственность за подделку идентификационного номера транспортного средства (статья 326), государственных наград, штампов, печатей, бланков (статья 327), акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия (статья 3271). Таким образом, российский законодатель применительно к документу использует термины «подделка» и «Подлог» как синонимы. В этом же смысле применяется и термин «фальсификация», например, решения общего собрания акционеров (статья 1855 УК РФ).
В российском праве подлог - внесение заведомо ложных сведений в документ, а равно внесение в подлинный документ исправлений, искажающих действительный смысл документа (статья 292 УК РФ). Следовательно, подлог может иметь как интеллектуальную, так и физическую форму. Интеллектуальный подлог может выражаться в изготовлении полностью фальшивого документа либо во внесении в документ содержательных сведений или данных о месте и времени составления документа, заведомо не соответствующих действительности. Под физическим подлогом следует понимать изменение содержания документа путём дописывания, подчисток, вытравливания части текста и внесения новых сведений и тому подобное. Хотя подлог официальных и других документов сам по себе обладает достаточно высокой степенью общественной опасности, во многих случаях он используется с целью совершения других, более опасных преступлений (хищений, уклонения от уплаты налогов и других платежей, дезертирства и тому подобного).