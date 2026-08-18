ПОДКЛЕТ

ПОДКЛЕТ - (под­клеть) в русской ар­хи­тек­ту­ре, ниж­ний не­жи­лой этаж зда­ния.

Подклет, или «по­дыз­би­цу», в жи­лых де­ревянных до­мах (смотреть Изба) ис­поль­зо­ва­ли пре­имущественно для хо­зяйственных це­лей (кла­до­вых), ре­же - для зи­мов­ки ско­та. На ка­мен­ных подклетах строи­лись де­ревянные из­бы с конца XVII века. Со­хра­ни­лись подклеты гражданских по­стро­ек с XV века (Вла­дыч­ная (Гра­но­ви­тая) па­ла­та в Ве­ли­ком Нов­го­ро­де, около 1440 года). Подклеты со­ору­жа­лись и в не­ко­то­рых де­ревянных и ка­мен­ных церк­вах: в московской ар­хи­тек­ту­ре из­вест­ны со 2-й половины XIV века (со­бор Чу­до­ва монастыря, 1365 год, не сохранился; Бла­го­ве­щен­ский со­бор в Мо­с­ков­ском Крем­ле , 1360-1370-е годы; подклет об­стро­ен в 1416 году), в твер­ской - с конца XIV века (церковь Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы в селе Го­род­ня, около 1390 года), в нов­го­род­ской и псков­ской - с XV века (Спа­со-Пре­об­ра­жен­ский со­бор в Ста­рой Рус­се, 1442 год). В XVI-XVII века подклеты ста­но­вят­ся вы­ше и не­ред­ко ок­ру­жа­ют­ся от­кры­ты­ми га­ле­рея­ми, вы­де­ляю­щи­ми эту часть хра­ма (церковь Воз­не­се­ния в Ко­ло­мен­ском, Пре­об­ра­жен­ская церковь в Боль­ших Вя­зё­мах). В церк­вах подклеты пред­на­зна­ча­лись для хра­не­ния иму­ще­ст­ва (в круп­ных го­ро­дах пре­имущественно ку­печеских то­ва­ров), уст­рой­ст­ва усы­паль­ниц (в Спа­со-Пре­об­ра­жен­ском со­бо­ре Но­во­спас­ско­го мо­на­сты­ря и других) и «тё­п­лых» хра­мов (с XVII века). В современном цер­ков­ном строи­тель­ст­ве подклеты мо­гут вклю­чать кон­церт­ные, вы­ста­воч­ные и другие по­ме­ще­ния (смотреть, например, Хри­ста Спа­си­те­ля храм).

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