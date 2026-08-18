ПОДГОРНЫЙ НИКИТА ВЛАДИМИРОВИЧ
ПОДГОРНЫЙ НИКИТА ВЛАДИМИРОВИЧ - российский актёр, народный артист.
Сын актёра Малого театра В.А. Подгорного. В 1954 году окончил Театральное училище имени М.С. Щепкина (педагог Л.А. Волков), тогда же приглашён в труппу Малого театра. Первая крупная роль - Угис («Лето младшего брата» Г. Приеде). Интеллигентному, элегантному, обаятельному и остроумному, сразу привлекавшему к себе внимание, Подгорному в то же время было присуще тонкое понимание сцены и партнёра. В его творчестве ирония, парадоксальность и сарказм органично сочетались с романтической приподнятостью, праздничностью, театральной парадностью. Исполнительскую манеру отличали чёткая и точная пластическая выразительность, графическая чеканность жеста, способность к красноречивому молчанию. Завоевать положение одного из первых актёров Малого театра позволил успех уже в ранних ролях: Сергей Александрович («Село Степанчиково» по Ф.М. Достоевскому), Безайс («Когда горит сердце» по В.П. Кину), Зеленин («Коллеги» по В.П. Аксёнову), Шприх («Маскарад» М.Ю. Лермонтова). Убедительный в любом жанре, Подгорный создал разные образы: лирико-героические (Чацкий - «Горе от ума» А.С. Грибоедова, князь Бельский - «Касатка» А.Н. Толстого), характерные (Рюмин - «Дачники» М. Горького, Николай Репнин - «Признание» С.А. Дангулова, Мурзавецкий - «Волки и овцы» А.Н. Островского), сатирические (Репетилов - «Горе от ума» Грибоедова, генерал Тафто - «Ярмарка тщеславия» по У. Теккерею), драматические (Вольфганг - «Перед заходом солнца» Г. Гауптмана, Иван фон Крижовец - «Агония» М. Крлежи, Леонид - «Ретро» А.М. Галина), комедийные (Телятев - «Бешеные деньги» Островского, Антуан - «Мамуре» Ж. Сармана), трагические (Первый пленный - «Оптимистическая трагедия» В.В. Вишневского). Глубокий, сложный психологизм проявился в ролях: Освальд («Привидения» Г. Ибсена), Неизвестный («Пучина» Островского), Гастон («Путешественник без багажа» Ж. Ануя). Подготовив последнюю трагическую роль (Рамзин - «Выбор» по Ю.В. Бондареву) и сыграв генеральный прогон для зрителей, Подгорный не дожил до премьеры спектакля. Снимался в кино- и телефильмах: «Идиот» (Ганя Иволгин), «Мичман Панин» (Ведерников), «Евгения Гранде» (Адольф де Грассен), «Два билета на дневной сеанс» (Лебедянский), «Братья Карамазовы» (Ракитка), «Старый дом» (Барон Кетчер), «За всё в ответе» (Тараканов), «И на Тихом океане...» (Незеласов), «Осенний марафон» (Веригин), «Совесть» (Аркадий Лыз) и другие. Работал на радио и ТВ.