ПОЧТОВАЯ СВЯЗЬ

ПОЧТОВАЯ СВЯЗЬ - вид связи, обеспечивающий пересылку и доставку адресатам письменных и печатных материалов, а также денежных переводов, посылок, бандеролей и другое.

Об­ра­бот­ка и транс­пор­ти­ров­ка поч­ты. В ор­га­ни­зационном от­но­ше­нии почтовая связь пред­став­ля­ет со­бой сис­те­му, со­стоя­щую из се­ти пред­при­ятий свя­зи (поч­там­ты, уз­лы и от­де­ле­ния свя­зи) и транс­порт­ных средств, ко­то­рые обес­пе­чи­ва­ют при­ём, об­ра­бот­ку и дос­тав­ку поч­то­вых от­прав­ле­ний. Для приё­ма поч­то­вых от­прав­ле­ний на пред­при­яти­ях свя­зи вы­де­ля­ют­ся специальные по­ме­ще­ния - опе­ра­ци­он­ные за­лы, где рас­по­ло­же­ны ра­бо­чие мес­та опе­ра­то­ров. Опе­ра­то­ры при­ни­ма­ют все ви­ды поч­то­вых от­прав­ле­ний, кро­ме про­стой кор­рес­пон­ден­ции (не­за­каз­ные пись­ма, от­крыт­ки и тому подобное), по­след­няя по­сту­па­ет че­рез ус­та­нов­лен­ные на ули­цах и на пред­при­яти­ях свя­зи поч­то­вые ящи­ки (изо­бре­те­ны в 1653 году во Фран­ции Ж.Ж. Ре­нуа­ром де Вил­лайе).

В го­ро­дах, ку­рорт­ных по­сёл­ках и тоу подобном всё боль­шее рас­про­стра­не­ние по­лу­ча­ют ав­то­ма­ти­зированные пунк­ты свя­зи, пре­дос­тав­ляю­щие ус­лу­ги почтовой связи в фор­ме са­мо­об­слу­жи­ва­ния, где при по­мо­щи поч­то­во­го ав­то­ма­та со встро­ен­ным тер­ми­на­лом, на­ря­ду с про­сты­ми опе­ра­ция­ми (по­куп­кой кон­вер­тов, поч­то­вых кар­то­чек, га­зет), мож­но, например, от­пра­вить за­каз­ное пись­мо.

Об­ра­бот­ка поч­ты в ме­ст­ном поч­то­вом от­де­ле­нии вклю­ча­ет ряд про­из­водственных опе­ра­ций, обес­пе­чи­ваю­щих под­го­тов­ку при­ня­тых поч­то­вых от­прав­ле­ний к пе­ре­сыл­ке по на­зна­че­нию. К основным опе­ра­ци­ям от­но­сят­ся: раз­бор­ка (раз­де­ле­ние) поч­ты по ви­дам, ка­те­го­ри­ям, га­ба­рит­ным раз­ме­рам, мас­се и жё­ст­ко­сти (от­прав­ле­ния не­стан­дарт­но­го раз­ме­ра от­сор­ти­ро­вы­ва­ют­ся для отдельной об­ра­бот­ки); ли­цов­ка и штем­пе­ле­ва­ние - ус­та­нов­ка ад­рес­ной сто­ро­ны письменной кор­рес­пон­ден­ции в оп­ре­де­лён­ное по­ло­же­ние и на­не­се­ние от­пе­чат­ка ка­лен­дар­но­го штем­пе­ля для обо­зна­че­ния мес­та, да­ты, вре­ме­ни его по­сту­п­ле­ния, а так­же га­ше­ния зна­ка поч­то­вой оп­ла­ты; фор­ми­ро­ва­ние пост­па­ке­тов (пач­ки пи­сем и поч­то­вых кар­то­чек, сгруп­пи­ро­ван­ные по ад­рес­ным дан­ным и другим при­зна­кам), их сор­ти­ров­ка с по­сле­дую­щей упа­ков­кой в поч­то­вые меш­ки для даль­ней­шей транс­пор­ти­ров­ки и другое. Из ме­ст­ных поч­то­вых от­де­ле­ний поч­та по­сту­па­ет в меж­рай­он­ный поч­тамт, а от­ту­да - в главный го­род­ской или ок­руж­ной поч­тамт для сле­дую­щей сор­ти­ров­ки. За­вер­шаю­щий этап ра­бо­ты пред­при­ятий почтовой связи - дос­тав­ка и вру­че­ние поч­то­вых от­прав­ле­ний по­лу­ча­те­лю (ад­ре­са­ту).

Пе­ре­воз­ка поч­ты в за­ви­си­мо­сти от кли­ма­тических и до­рож­ных ус­ло­вий осу­ще­ст­в­ля­ет­ся различными ви­да­ми транс­пор­та. Железно-дорожный транс­порт ис­поль­зу­ют пре­имущественно для пе­ре­воз­ки тя­жё­лой поч­ты - по­сы­лок, бан­де­ро­лей, жур­на­лов. Авиа­транс­порт слу­жит в основном для пе­ре­воз­ки га­зет и кор­рес­пон­ден­ции ме­ж­ду круп­ны­ми го­ро­да­ми, ав­то­транс­порт - на меж­рай­он­ных, внут­ри­рай­он­ных и городских поч­то­вых мар­шру­тах, а так­же для вы­ем­ки пи­сем из поч­то­вых ящи­ков, под­воз­ки поч­ты на дос­та­воч­ные уча­ст­ки. Сель­ское на­се­ле­ние в мес­тах, где нет ста­цио­нар­ных пред­при­ятий свя­зи, об­слу­жи­ва­ют пе­ре­движ­ные от­де­ле­ния свя­зи, под ко­то­рые обо­ру­ду­ют­ся ав­то­мо­би­ли по­вы­шен­ной про­хо­ди­мо­сти, кур­си­рую­щие ме­ж­ду на­се­лён­ны­ми пунк­та­ми.

Су­ще­ст­ву­ют и другие сис­те­мы транс­пор­ти­ров­ки поч­ты. Так, например, в Лон­до­не име­ет­ся ра­бо­таю­щая без ма­ши­ни­ста под­зем­ная же­лез­ная до­ро­га, ко­то­рая пе­ре­во­зит упа­ко­ван­ную в меш­ки поч­то­вую кор­рес­пон­ден­цию со ско­ро­стью до 55 км/ч по ли­нии про­тя­жён­но­стью 10,5 км, об­слу­жи­вая неск. поч­там­тов и два круп­ных железно-дорожного во­кза­ла. Другой спо­соб - пнев­ма­тическая поч­та: кап­су­лы с пись­ма­ми пе­ре­сы­ла­ют­ся сжа­тым воз­ду­хом по под­зем­ным тру­бам. Са­мая раз­ветв­лён­ная сис­те­ма та­ко­го ти­па (про­тя­жён­но­стью несколько со­тен км) дей­ст­ву­ет в Па­ри­же, где по под­зем­ным тру­бам пись­ма и де­неж­ные пе­ре­во­ды до­став­ля­ют­ся во все городские поч­там­ты.

Поч­то­вая тех­ни­ка. Для ме­ха­ни­за­ции и ав­то­ма­ти­за­ции про­из­водств. про­цес­сов по об­ра­бот­ке поч­то­вых от­прав­ле­ний слу­жат по­лу­ав­то­ма­тич. и ав­то­ма­тич. по­ч­то­об­ра­ба­ты­ваю­щие ма­ши­ны. В круп­ных сор­ти­ро­воч­ных поч­то­вых цен­трах вне­дре­ны ав­то­ма­ти­зир. ли­нии об­ра­бот­ки письм. кор­рес­пон­ден­ции. На вхо­де ли­нии ма­ши­на раз­бор­ки пи­сем от­де­ля­ет стан­дарт­ную по раз­ме­рам, мас­се и жё­ст­ко­сти кор­рес­пон­ден­цию от не­стан­дарт­ной. Стан­дарт­ные пись­ма че­рез на­ко­пи­те­ли временного хра­не­ния (так называемые бу­фер­ные на­ко­пи­те­ли) транс­пор­ти­ру­ют­ся к ли­цо­воч­но-штем­пе­ле­валь­ной ма­ши­не (ЛШМ), ко­то­рая при­да­ёт пись­мам оди­на­ко­вое по­ло­же­ние от­но­си­тель­но ад­ре­са и поч­то­вой мар­ки, на­но­сит от­тиск ка­лен­дар­но­го штем­пе­ля и га­сит мар­ку. Кро­ме ли­цов­ки и штем­пе­ле­ва­ния ЛШМ рас­пре­де­ля­ет кор­рес­пон­ден­цию по ад­рес­ным и иным при­зна­кам на ме­ст­ную, ино­го­род­нюю, про­стую, за­каз­ную и другие. Ма­ши­на, как пра­ви­ло, обо­ру­до­ва­на оп­ти­ко-элек­трическим уст­рой­ст­вом вы­яв­ле­ния поч­то­во­го ин­дек­са, на­но­си­мо­го на по­верх­ность пись­ма от­пра­ви­те­лем. При на­ли­чии поч­то­во­го ин­дек­са пись­ма из ЛШМ по­сту­па­ют (пря­мым по­то­ком ли­бо в спец. кас­се­тах) на вход пись­мо­сор­ти­ро­воч­ной ма­ши­ны (ПСМ), а при его от­сут­ст­вии (ли­бо в слу­чае не­чёт­ко на­пи­сан­но­го ин­дек­са) – к ра­бо­чим мес­там ко­ди­ров­ки, где опе­ра­то­ры с по­мо­щью кла­виш­ных пуль­тов вы­пол­ня­ют ко­ди­ров­ку пи­сем в со­от­вет­ст­вии с ад­ре­сом для обес­пе­че­ния по­сле­дую­щей сор­ти­ров­ки. Управ­ле­ние ав­то­ма­ти­зир. ли­ни­ей осу­ще­ст­в­ля­ет­ся из цен­тра­ли­зов. управ­ляю­ще­го ком­плек­са пу­тём дву­сто­рон­не­го об­ме­на ин­фор­ма­ци­ей с ма­ши­на­ми ли­нии и ин­фор­ма­ци­он­но-вы­чис­лит. се­тью пред­при­ятия свя­зи.

ПСМ пред­на­зна­че­ны для рас­пре­де­ле­ния (сор­ти­ров­ки) пи­сем на груп­пы по со­от­вет­ст­вую­щим ад­рес­ным при­зна­кам. По уров­ню ав­то­ма­ти­за­ции ПСМ раз­де­ля­ют­ся на ав­то­ма­ти­че­ские (наи­бо­лее рас­про­стра­не­ны) и по­лу­ав­то­ма­ти­че­ские. Об­ра­бот­ка поч­то­вых от­прав­ле­ний в ПСМ вклю­ча­ет сле­дую­щие опе­ра­ции: вве­де­ние поч­то­вых от­прав­ле­ний; от­де­ле­ние од­но­го пись­ма от об­щей мас­сы (се­па­ра­ция); счи­ты­ва­ние и рас­по­зна­ва­ние ад­рес­ных при­зна­ков; транс­пор­ти­ров­ка поч­то­вых от­прав­ле­ний к на­ко­пи­те­лям; раз­груз­ка но­си­те­ля и по­ме­ще­ние пись­ма в на­ко­пи­тель. При­ве­дён­ные опе­ра­ции реа­ли­зу­ют­ся в ПСМ со­от­вет­ст­вую­щи­ми функ­цио­наль­ны­ми уз­ла­ми. По спо­со­бу дей­ст­вия ПСМ раз­де­ля­ют­ся на цик­лические, по­точ­ные и ком­би­ни­ро­ван­ные. Ус­ко­ре­нию тру­до­ём­ко­го про­цес­са сор­ти­ров­ки спо­соб­ст­во­ва­ло вве­де­ние поч­то­во­го ин­дек­са, ко­то­рый пред­став­ля­ет со­бой лег­ко иден­ти­фи­ци­руе­мый циф­ро­вой код какого-либо административного рай­она.

Для сор­ти­ров­ки в ПСМ за­гру­жа­ет­ся упо­ря­до­чен­ный мас­сив пред­ва­ри­тель­но об­ра­бо­тан­ной (ли­цо­ван­ной и штем­пе­лё­-ван­ной) письменной кор­рес­пон­ден­ции. Поч­то­вые от­прав­ле­ния се­па­ри­ру­ют­ся и транс­пор­ти­ру­ют­ся к уст­рой­ст­вам счи­ты­ва­ния и рас­по­зна­ва­ния поч­то­во­го ин­дек­са, по­сле че­го ин­фор­ма­ция по­сту­па­ет в сис­те­му ад­ре­са­ции, ко­то­рая фор­ми­ру­ет сиг­на­лы управ­ле­ния уст­рой­ст­ва­ми транс­порт­но-рас­пре­де­лительной сис­те­мы. Пись­ма транс­пор­ти­ру­ют­ся груп­по­вы­ми (кон­вей­ер­ны­ми) или ин­ди­ви­ду­аль­ны­ми но­си­те­ля­ми рас­пре­де­лительного кон­вей­е­ра и раз­гру­жа­ют­ся по сиг­на­лам сис­те­мы ад­ре­са­ции в со­от­вет­ст­вую­щие на­ко­пи­те­ли, в ко­то­рых со­би­ра­ют­ся сто­пы пи­сем од­но­го или не­сколь­ких на­прав­ле­ний сор­ти­ров­ки. Ра­бо­та счи­ты­ваю­ще­го уст­рой­ст­ва син­хро­ни­зи­ру­ет­ся с ра­бо­той уст­рой­ст­ва кон­тро­ля се­па­ра­ции в со­от­вет­ст­вии с ин­тер­ва­лом дви­же­ния пи­сем. В современных ПСМ при­ме­ня­ют­ся уст­рой­ст­ва ав­то­ма­тические раз­груз­ки на­ко­пи­те­лей при за­пол­не­нии их ра­бо­че­го про­стран­ст­ва, а так­же кон­вей­е­ры раз­груз­ки для транс­пор­ти­ров­ки стоп пи­сем из на­ко­пи­те­лей к ма­ши­нам (ком­плек­су) фор­ми­ро­ва­ния пост­па­ке­тов и их ад­ре­са­ции по на­прав­ле­ни­ям пе­ре­воз­ки. Про­из­во­ди­тель­ность ав­то­ма­тических ПСМ со­став­ля­ет до 40 тысяч пи­сем/ч.

Для сор­ти­ров­ки по­сы­лок по ад­рес­ным на­прав­ле­ни­ям при­ме­ня­ют по­лу­ав­то­ма­тические сор­ти­ро­воч­ные ма­ши­ны, со­стоя­щие из рас­пре­де­лительного кон­вей­е­ра (с цеп­ным или лен­точ­ным тя­го­вым ор­га­ном), на­ко­пи­те­лей и пуль­та управ­ле­ния. С пуль­та управ­ле­ния опе­ра­тор за­да­ёт ад­рес - ме­сто вы­груз­ки в на­ко­пи­тель. Про­из­во­ди­тель­ность ма­шин 900-1500 по­сы­лок/ч на од­но­го опе­ра­то­ра.

Ис­то­ри­че­ский очерк

Воз­ник­но­ве­ние почтовой связи свя­за­но с за­ро­ж­де­ни­ем и раз­ви­ти­ем пись­мен­но­сти. В Древ­ней Гре­ции , Пер­сии, Егип­те, Ки­тае, Римской им­пе­рии бы­ла хо­ро­шо на­ла­жен­ная государственная почтовая связь: письм. со­об­ще­ния пе­ре­сы­ла­лись с кон­ны­ми и пе­ши­ми гон­ца­ми по прин­ци­пу эс­та­фе­ты. В сред­ние ве­ка в Ев­ро­пе су­ще­ст­во­ва­ли мо­на­стыр­ские и уни­вер­си­тет­ские поч­ты. С раз­ви­ти­ем тор­гов­ли и ре­мё­сел по­яви­лись поч­ты го­ро­дов (пер­во­на­чаль­но об­слу­жи­ва­ли куп­цов и ре­мес­лен­ни­ков, а за­тем и другие слои на­се­ле­ния); с ни­ми кон­ку­ри­ро­ва­ла поч­та, ор­га­ни­зо­ван­ная кня­же­ским ро­дом Свя­щен­ной Римской им­пе­рии Турн и Так­сис (про­су­ще­ст­во­ва­ла около 400 лет и бы­ла вы­ку­п­ле­на в 1867 году пра­ви­тель­ст­вом Прус­сии). В XVI-XVII века во Фран­ции, Шве­ции, Анг­лии и других стра­нах по­я­ви­лась цен­тра­ли­зованная ко­ро­лев­ская поч­та. С раз­ви­ти­ем про­из­водственных от­но­ше­ний воз­ник­ла не­об­хо­ди­мость в ре­гу­ляр­ной и бы­ст­рой почтовой связи как внут­ри стран, так и ме­ж­ду стра­на­ми; бы­ли соз­да­ны ре­гу­ляр­ные об­ще­государственные и ме­ж­ду­народные поч­то­вые служ­бы с ис­поль­зо­ва­ни­ем кон­ной тя­ги. Пер­вый спе­циа­ли­зированный поч­то­вый эки­паж (поч­то­вая ка­ре­та) поя­вил­ся в XVI веке. В XIX веке ка­ре­ту сме­нил рель­со­вый эки­паж на кон­ной тя­ге. Почтовая связь ста­ла об­ще­го­су­дар­ст­вен­ной и на­ча­ла об­слу­жи­вать всё на­се­ле­ние. Важ­ное со­бы­тие в ис­то­рии почтовой связи - вы­пуск поч­то­вой мар­ки для оп­ла­ты сбо­ра за пе­ре­сыл­ку поч­то­вых от­прав­ле­ний (1840, Ве­ли­ко­бри­та­ния). С от­кры­ти­ем в Ве­лико­бри­та­нии в 1830 году железно-дорожной ли­нии Ли­вер­пуль - Ман­че­стер поч­ту ста­ли пе­ре­во­зить по же­лез­ной до­ро­ге вна­ча­ле как груз, а за­тем (с 1839) - в спе­ци­аль­но обо­ру­до­ван­ных поч­то­вых ва­го­нах. Об­ра­зо­ва­ние Все­мир­но­го поч­то­во­го сою­за (9.10.1874; до 1878 Все­об­щий) (ВПС) при­ве­ло к ор­га­ни­за­ции еди­ной поч­то­вой сис­те­мы (с 1969 года еже­год­но 9 октября от­ме­ча­ет­ся Все­мир­ный день поч­ты). Все­мир­ная поч­то­вая кон­вен­ция 1878 года ус­та­но­ви­ла ме­ж­ду­нар. нор­мы поч­то­во­го об­слу­жи­ва­ния. По­яв­ле­ние в начале XX века са­мо­лё­та зна­чи­тель­но уве­ли­чи­ло ско­рость пе­ре­сыл­ки поч­то­вых от­прав­ле­ний. С изо­бре­те­ни­ем элек­трон­ной поч­ты (по­след­няя четверть XX века) объ­ём письменной кор­рес­пон­ден­ции, пе­ре­сы­лае­мой в тра­диционной сис­те­ме почтовой связи, со­кра­тил­ся, но она со­хра­ни­ла зна­че­ние мас­со­во­го ви­да свя­зи для пе­ре­сыл­ки ма­те­ри­аль­ных объ­ек­тов. По­лу­чи­ла рас­про­стра­не­ние курь­ер­ская экс­пресс-дос­тав­ка до­ку­мен­тов, по­сы­лок, гру­зов ча­ст­ны­ми ком­па­ния­ми.

В Рос­сии пер­во­на­чаль­но официальные до­ку­мен­ты рас­сы­ла­лись по стра­не с гон­ца­ми, а за­тем в на­ла­жен­ной с XIII века сис­те­ме ям­ской гонь­бы (с середины XVI в ею ве­дал Ям­ской при­каз), ред­кие ча­ст­ные со­об­ще­ния - с ока­зи­ей че­рез па­лом­ни­ков, куп­цов и прочих, важ­ные пись­ма го­су­да­рей в другие стра­ны дос­тав­ля­лись по­сла­ми. Ре­гу­ляр­ные еже­не­дель­ные ме­ж­ду­народные поч­то­вые пе­ре­сыл­ки на­ча­ты гол­ланд­цем Й. ван Све­де­ном по ука­зу ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча (1665 год; пер­вая поч­то­вая ли­ния со­еди­ни­ла Мо­ск­ву с Ри­гой, а че­рез неё - со всей Ев­ро­пой), а так­же П.Г. и Л.П. Мар­се­ли­са­ми (1669 год; вто­рая ли­ния до Виль­но), им же бы­ла пе­ре­да­на и риж­ская ли­ния (1668). С 1675 года обеи­ми ли­ния­ми ру­ко­во­дил А.А. Ви­ниус. В 1701 году его сме­нил П.П. Ша­фи­ров (с 1714 года ге­не­рал-почт-пра­ви­тель, с 1720 года ге­не­рал-почт-ди­рек­тор). Ру­ко­во­ди­те­ли «не­мец­кой» поч­ты на­ла­ди­ли ли­нии от Мо­ск­вы до Ар­хан­гель­ска (1693) и Санкт-Пе­тер­бур­га (1716), а так­же ли­нии Ар­хан­гельск - Ко­пен­гаген (1704), Санкт-Пе­тер­бург - Кё­нигс­берг (1714). Вме­сте с тем дей­ст­во­ва­ла ор­га­ни­зо­ван­ная Ма­ло­рос­сий­ским при­ка­зом ре­гу­ляр­ная почтовая связь. Мо­ск­вы с Пу­тив­лем (с 1667), Не­жи­ном, Ба­ту­ри­ном, Кие­вом (с 1669); с 1674 года она ис­поль­зо­ва­лась для пе­ре­сыл­ки и ча­ст­ной кор­рес­пон­ден­ции.

Роль внутренних поч­то­вых со­об­ще­ний, пе­ре­сы­лав­ших­ся в сис­те­ме ям­ской гонь­бы, рез­ко воз­рос­ла в прав­ле­ние Пет­ра I: в 1698-1699 годы на­ла­же­на почтовая связь сто­лич­ных уч­ре­ж­де­ний с си­бир­ски­ми го­ро­да­ми, в 1712 году - Се­на­та с цен­тра­ми гу­бер­ний Ев­ропейской Рос­сии. Бы­ли от­кры­ты пер­вые поч­то­вые кон­то­ры в Ри­ге (1710), Мо­ск­ве (1711), Санкт-Пе­тер­бур­ге (1714), во всех гу­берн­ских го­ро­дах (1720), а за­тем в наи­бо­лее важ­ных уезд­ных (в го­ро­дах, где не су­ще­ст­во­ва­ло поч­то­вых уч­ре­ж­де­ний, кор­рес­пон­ден­цию при­ни­ма­ли и от­прав­ля­ли ор­га­ны городского са­мо­управ­ле­ния). В 1721 году «не­мец­кая» поч­та ут­ра­ти­ла ча­ст­ный ха­рак­тер и вме­сте с ям­ской гонь­бой бы­ла под­чи­не­на ге­не­рал-почт-ди­рек­то­ру. В 1727 году ме­ж­ду­народные и внутренние поч­ты вновь раз­де­ле­ны: кан­це­ля­рия ге­не­рал-почт-ди­рек­то­ра пре­об­ра­зо­ва­на в Ге­не­раль­ный поч­тамт, ко­то­рый был под­чи­нён гла­ве Кол­ле­гии иностранных дел (в 1758-1782 годы Поч­то­вый департамент той же Кол­ле­гии), ям­ская гонь­ба на­хо­ди­лась в ве­де­нии Ям­ской кан­це­ля­рии, в 1781 - гу­берн­ских прав­ле­ний. В 1782 году «не­мец­кая» и ям­ская поч­ты бы­ли окон­ча­тель­но сли­ты в еди­ную об­ще­государственную поч­то­вую ор­га­ни­за­цию во гла­ве с Главным прав­ле­ни­ем поч­то­вых дел (с 1799 года Главное поч­то­вое прав­ле­ние). Поч­то­вые уч­ре­ж­де­ния при­об­ре­ли ие­рар­хическую струк­ту­ру. Для пе­ре­сыл­ки осо­бо важ­ной государственной кор­рес­пон­ден­ции ор­га­ни­зо­ва­на фельдъ­егер­ская служ­ба (1796). В 1-й половине XIX века по­сте­пен­но уп­разд­не­на ям­ская по­вин­ность (окон­ча­тель­но в 1857). Поч­то­вые стан­ции (3,5 тысячи в 1836, 4 тысячи в 1900), на­зна­че­ни­ем ко­то­рых бы­ло обес­пе­че­ние и поч­то­вых, и пас­са­жир­ских пе­ре­во­зок, сда­ва­лись каз­ной в арен­ду пред­при­ни­ма­те­лям, а так­же со­дер­жа­лись ча­ст­ны­ми ли­ца­ми за счёт пла­ты за пе­ре­воз­ки (с 1830-х годов, «воль­ные поч­ты»). Ме­ж­ду­народные от­прав­ле­ния до конца 1860-х годов про­из­во­ди­лись пре­имущественно че­рез Прус­сию, за­тем не­по­сред­ст­вен­но че­рез поч­то­вые уч­ре­ж­де­ния стран на­зна­че­ния.

Поч­то­вое де­ло в 1806 году пе­ре­да­но в ве­де­ние МВД, в со­ста­ве ко­то­ро­го дей­ст­во­ва­ли Главное поч­то­вое прав­ле­ние (1806-1811), Поч­то­вый департамент (1811-1819 годы, 1868-1880 годы, 1881-1884 годы; в 1819-1824 годы Поч­то­вый департамент под­чи­нял­ся ми­ни­ст­ру ду­хов­ных дел и народного про­све­ще­ния), Главное управ­ле­ние почт и те­ле­гра­фов (1884-1917). Управ­ле­ние почтовой связи вы­де­ля­лось так­же в са­мо­сто­ятельное ве­дом­ство - Главное на­чаль­ст­во над Поч­то­вым департаментом (1824-1865), Ми­ни­стер­ст­во почт и те­ле­гра­фов (1865-1868, 1880-1881 и 1917). Соз­да­ние об­ще­российской сис­те­мы почтовой связи по­зво­ли­ло вве­сти пе­ре­сыл­ку де­нег по поч­те и дос­тав­ку кор­рес­пон­ден­ции поч­таль­о­на­ми, еди­ный та­риф на пе­ре­сыл­ку поч­то­вых от­прав­ле­ний (за­ви­сел от их мас­сы и от рас­стоя­ния, с 1843 года - толь­ко от мас­сы). По­ми­мо про­стых пи­сем в кон­вер­тах вво­ди­лись но­вые ви­ды кор­рес­пон­ден­ции: за­каз­ные (пер­во­на­чаль­но «стра­хо­вые») пись­ма (1800-е годы), по­сыл­ки с цен­ны­ми ве­ща­ми (1830), от­кры­тые пись­ма, бан­де­ро­ли с об­раз­ца­ми то­ва­ров, цен­ные па­ке­ты, де­неж­ные уз­лы для звон­кой мо­не­ты (все в 1871), кор­рес­пон­ден­ции с на­ло­жен­ным пла­те­жом (1888). В 1852 году ус­та­нов­ле­но ка­зён­ное управ­ле­ние под­пис­кой и дос­тав­кой пе­рио­дической пе­ча­ти (пер­во­началь­но эти опе­ра­ции поч­тди­рек­то­ры и почт­мей­сте­ры осу­ще­ст­в­ля­ли как ча­ст­ные пред­при­ни­ма­те­ли) (ко­ли­че­ст­во до­став­ляе­мых по поч­те га­зет и жур­на­лов в 1874-1900 годы воз­рос­ло с 38,1 млн. до 226,4 млн. экземпляров, в 1913-1937 - с 358 млн. до 5,72 млрд. экземпляров, в 1953 году дос­тиг­ло 8 млрд. экземпляров). В 1884-1993 годы управ­ле­ние государственной почтовой связью, те­ле­гра­фом и те­ле­фо­ном осу­ще­ст­в­ля­ло од­но центральное ве­дом­ст­во, ме­ст­ные уч­ре­ж­де­ния почтовой связи ста­ли пре­дос­тав­лять ус­лу­ги поль­зо­ва­ния все­ми эти­ми ви­да­ми свя­зи. С 1889 года уч­ре­ж­де­ния поч­то­во-те­ле­граф­но­го ве­дом­ст­ва про­из­во­ди­ли так­же опе­ра­ции сбе­ре­гательных касс. В 1897 году вве­де­ны де­неж­ные без­на­лич­ные пе­ре­во­ды по поч­те и те­ле­гра­фу.

С 1805 года на не­ко­то­рых поч­то­вых стан­ци­ях (163 к 1842) ожив­лён­ных поч­то­вых трак­тов при­ни­ма­лась и от­прав­ля­лась кор­рес­пон­ден­ция, что по­ло­жи­ло на­ча­ло рас­про­стра­не­нию поч­то­вых ус­луг в сель­ской ме­ст­но­сти. С 1870 года в тех рай­онах, ко­то­рые не бы­ли ох­ва­че­ны почтовоц связью, многие зем­ст­ва ор­га­ни­зо­вы­ва­ли зем­ские поч­то­вые служ­бы для пе­ре­сыл­ки кор­рес­пон­ден­ции внут­ри уез­дов, а так­же для об­ме­на ею с ка­зён­ной по­чтой. Из 359 уез­дов, в ко­то­рых бы­ли вве­де­ны зем­ст­ва, зем­ская поч­та су­ще­ст­во­ва­ла в 129 к 1880 году, в 243 к 1901 году. Наи­боль­шее вни­ма­ние поч­то­во­му де­лу уде­ля­ли зем­ст­ва на вос­то­ке Ев­роп. Рос­сии (в Вят­ской, Ка­зан­ской, Перм­ской, Са­мар­ской, Уфим­ской гу­бер­ни­ях), а так­же в Ека­те­ри­но­слав­ской, Кур­ской, Пол­тав­ской, Там­бов­ской и Харь­ков­ской гу­бер­ни­ях. Многие зем­ст­ва вы­пус­ка­ли собственные поч­то­вые мар­ки, штем­пель­ные кон­вер­ты, мар­ки­ро­ван­ные поч­то­вые кар­точ­ки и бан­де­ро­ли. С конца XIX века сель­ские уч­ре­ж­де­ния почтовой связи ор­га­ни­зо­вы­ва­лись и ка­зён­ным поч­то­вым ве­дом­ст­вом. В сель­ских рай­онах, где не су­ще­ст­во­ва­ло ни зем­ской, ни ка­зён­ной поч­ты, пе­ре­сыл­ка кор­рес­пон­ден­ции ве­лась че­рез во­ло­ст­ные прав­ле­ния. Пер­вые городские поч­ты уч­ре­ж­де­ны в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1833) и Мо­ск­ве (1845), к 1875 году они дей­ст­во­ва­ли в 47 го­ро­дах, за­тем бы­ли ор­га­ни­зо­ва­ны по­все­ме­ст­но.

Ка­че­ст­во поч­то­вых ус­луг за­мет­но по­вы­ша­лось с 1840-х годов. Вве­де­ние штем­пель­ных кон­вер­тов (с на­пе­ча­тан­ным Государственным гер­бом - зна­ком оп­ла­ты) для го­род­ских (1845) и ме­ж­ду­го­род­ных (1848) пи­сем, а за­тем поч­то­вых ма­рок (1858; в 1900 про­да­но 312,9 млн. штук) да­ло воз­мож­ность ор­га­ни­зо­вать сбор кор­рес­пон­ден­ции вне поч­то­вых кон­тор - пер­во­на­чаль­но для это­го ис­поль­зо­ва­лись ме­лоч­ные лав­ки, за­тем поч­то­вые ящи­ки (5,1 тысяч в 1874, 17 тысяч в 1900). За XIX век сроки дос­тав­ки кор­рес­пон­ден­ции на наи­бо­лее ожив­лён­ных ме­ж­ду­го­род­ных ли­ни­ях со­кра­ти­лись в 10 раз за счёт ис­поль­зо­ва­ния но­вых ви­дов транс­пор­та. Пер­вая поч­то­вая мор. па­ро­ход­ная ли­ния свя­за­ла Санкт-Пе­тер­бург и Лон­дон (1827). Рос­сия - од­на из пер­вых стран, ор­га­ни­зо­вав­ших железно-дорожные поч­то­вые пе­ре­воз­ки (с 1837 года на Цар­ско­сель­ской же­лез­ной до­ро­ге); по­сле строи­тель­ст­ва Ни­ко­ла­ев­ской железной дороги (сквоз­ное дви­же­ние от­кры­то в 1851 году) вве­де­на сор­ти­ров­ка кор­рес­пон­ден­ции во вре­мя транс­пор­ти­ров­ки в специальных поч­то­вых ва­го­нах, что ещё бо­лее со­кра­ти­ло сро­ки дос­тав­ки пи­сем (до 24 ч ме­ж­ду Санкт-Пе­тер­бур­гом и Мо­ск­вой) и сде­ла­ло поч­ту бо­лее дос­туп­ной. На­ча­ты поч­то­вые пе­ре­воз­ки па­ро­хо­да­ми по ре­кам (с 1855) и озё- ­рам (с 1860). С начала XX века ис­поль­зу­ет­ся ав­то­мо­биль­ный и воз­душ­ный транс­порт. Раз­ви­тие различных ви­дов поч­то­вых пе­ре­во­зок при­ве­ло к уп­разд­не­нию поч­то­вых стан­ций.

Поч­то­вые уч­ре­ж­де­ния при­ни­ма­ли и от­прав­ля­ли кор­рес­пон­ден­цию в конце XVIII века 1-2 раза в не­де­лю, к началу XX века - несколько раз в день. Бы­ст­ро рос­ло ко­ли­че­ст­во уч­ре­ж­де­ний почтовой связи (0,5 тысячи в начале XIX века, 0,75 тысячи к 1830 году, 1,7 тысяч к 1867 году, 4,4 тысячи в 1900 году, 12,8 тысяч в 1913 году, 40,8 тысяч в 1937 году, 52,3 тысячи в 1954 году, 85 тысяч в 1973 году). Сни­жа­лась стои­мость поч­то­вых ус­луг, в Рос­сии по­сле ор­га­ни­за­ции ВПС был ус­та­нов­лен еди­ный ме­ж­ду­народный та­риф на пе­ре­сыл­ку кор­рес­пон­ден­ции. С конца XIX века прак­ти­че­ски все рай­оны стра­ны бы­ли ох­ва­че­ны ре­гу­ляр­ной почтовой связью. Чис­ло поч­то­вых от­прав­ле­ний на 10 человек в год воз­рос­ло с 2 в 1840-х годах до 50 в 1900 году (до 610 в Гер­ма­нии, до 520 во Фран­ции). В 1840-х годах ка­зён­ная кор­рес­пон­ден­ция в 8 раз пре­вы­ша­ла объ­ём ча­ст­ной пе­ре­пис­ки, к концу XIX века со­став­ля­ла 1/10 часть все­го объ­ё­ма кор­рес­пон­ден­ции. Почтовая связь ста­ла ча­стью по­все­днев­ной жиз­ни на­се­ле­ния.

По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года поч­то­вое де­ло вновь бы­ло пол­но­стью со­сре­до­то­че­но в ру­ках го­су­дар­ст­ва. Им управ­ля­ли Нар­ко­мат почт и те­ле­гра­фов (РСФСР в 1917-1923 годы, СССР в 1923-1932 годы), Нар­ко­мат (с 1946 Министерство) свя­зи СССР (1932-1991), Министерство РСФСР по свя­зи, ин­фор­ма­ти­ке и кос­мо­су (1990-1991). В 1927 году на­ча­та ме­ха­ни­за­ция, в 1960-е годы - ав­то­ма­ти­за­ция про­цес­сов об­ра­бот­ки поч­ты (в ча­ст­но­сти, в 1980-е годы за­вер­ше­на ав­то­ма­ти­за­ция сор­ти­ров­ки письменной кор­рес­пон­ден­ции в уз­лах почтовая связь рес­пуб­ли­кан­ских, крае­вых и об­ла­ст­ных цен­тров). В 1929 году вве­де­на городская слу­жеб­ная поч­та (ГСП) для дос­тав­ки кор­рес­пон­ден­ции круп­ным ор­га­ни­за­ци­ям, пред­при­яти­ям и уч­ре­ж­де­ни­ям, дея­тель­ность ко­то­рых свя­за­на с боль­шим объ­ё­мом поч­то­вых от­прав­ле­ний.

В Российской Фе­де­ра­ции объ­ём поч­то­вых от­прав­ле­ний мно­го­крат­но упал. Уве­ли­чи­лись сро­ки дос­тав­ки кор­рес­пон­ден­ции, про­изош­ло воз­вра­ще­ние к руч­ной сор­ти­ров­ке поч­то­вых от­прав­ле­ний (с 2010 года вновь при­ме­ня­ют­ся ав­то­ма­ти­зированные ком­плек­сы сор­ти­ров­ки), од­на­ко по­все­ме­ст­ная сеть уч­ре­ж­де­ний почтовой связи бы­ла со­хра­не­на. Сис­те­ма управ­ле­ния почтовой связи несколько раз ме­ня­лась: поч­та на­хо­ди­лась в ве­де­нии Министерства свя­зи РФ (1991-1993), Фе­де­раль­но­го управ­ле­ния (с 1995 года Фе­де­раль­ная служ­ба, с 1996 года Департамент) почтовой связи при Министерстве свя­зи РФ (1993-1997), Департамента почтовой связи. Государственноо комитета РФ по свя­зи и ин­фор­ма­ти­за­ции (1997-1999), Государственного комитета РФ по те­ле­ком­му­ни­ка­ци­ям (1999), Министерства РФ по свя­зи и ин­фор­ма­ти­за­ции (1999-2004), Фе­де­раль­но­го агент­ст­ва свя­зи РФ (2004-2013). Не­по­сред­ст­вен­ное управ­ле­ние государственными пред­при­ятия­ми и уч­ре­ж­де­ния­ми почтовой связи с 2003 года осу­ще­ст­в­ля­ет ФГУП «Поч­та Рос­сии», с 2013 года функ­ции государственного ре­гу­ли­ро­ва­ния в сфе­ре почтовой связи при­над­ле­жат Министерству свя­зи и мас­со­вых ком­му­ни­ка­ций РФ. С 1996 года поч­то­вые ус­лу­ги (курь­ер­ская дос­тав­ка поч­то­вых от­прав­ле­ний, пен­сий и по­со­бий, дос­тав­ка по­сы­лок, рас­про­стра­не­ние пе­рио­дической пе­ча­ти) пре­дос­тав­ля­ют так­же ча­ст­ные ком­па­нии.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)