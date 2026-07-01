ПОЧТОВАЯ СВЯЗЬ
ПОЧТОВАЯ СВЯЗЬ - вид связи, обеспечивающий пересылку и доставку адресатам письменных и печатных материалов, а также денежных переводов, посылок, бандеролей и другое.
Обработка и транспортировка почты. В организационном отношении почтовая связь представляет собой систему, состоящую из сети предприятий связи (почтамты, узлы и отделения связи) и транспортных средств, которые обеспечивают приём, обработку и доставку почтовых отправлений. Для приёма почтовых отправлений на предприятиях связи выделяются специальные помещения - операционные залы, где расположены рабочие места операторов. Операторы принимают все виды почтовых отправлений, кроме простой корреспонденции (незаказные письма, открытки и тому подобное), последняя поступает через установленные на улицах и на предприятиях связи почтовые ящики (изобретены в 1653 году во Франции Ж.Ж. Ренуаром де Виллайе).
В городах, курортных посёлках и тоу подобном всё большее распространение получают автоматизированные пункты связи, предоставляющие услуги почтовой связи в форме самообслуживания, где при помощи почтового автомата со встроенным терминалом, наряду с простыми операциями (покупкой конвертов, почтовых карточек, газет), можно, например, отправить заказное письмо.
Обработка почты в местном почтовом отделении включает ряд производственных операций, обеспечивающих подготовку принятых почтовых отправлений к пересылке по назначению. К основным операциям относятся: разборка (разделение) почты по видам, категориям, габаритным размерам, массе и жёсткости (отправления нестандартного размера отсортировываются для отдельной обработки); лицовка и штемпелевание - установка адресной стороны письменной корреспонденции в определённое положение и нанесение отпечатка календарного штемпеля для обозначения места, даты, времени его поступления, а также гашения знака почтовой оплаты; формирование постпакетов (пачки писем и почтовых карточек, сгруппированные по адресным данным и другим признакам), их сортировка с последующей упаковкой в почтовые мешки для дальнейшей транспортировки и другое. Из местных почтовых отделений почта поступает в межрайонный почтамт, а оттуда - в главный городской или окружной почтамт для следующей сортировки. Завершающий этап работы предприятий почтовой связи - доставка и вручение почтовых отправлений получателю (адресату).
Перевозка почты в зависимости от климатических и дорожных условий осуществляется различными видами транспорта. Железно-дорожный транспорт используют преимущественно для перевозки тяжёлой почты - посылок, бандеролей, журналов. Авиатранспорт служит в основном для перевозки газет и корреспонденции между крупными городами, автотранспорт - на межрайонных, внутрирайонных и городских почтовых маршрутах, а также для выемки писем из почтовых ящиков, подвозки почты на доставочные участки. Сельское население в местах, где нет стационарных предприятий связи, обслуживают передвижные отделения связи, под которые оборудуются автомобили повышенной проходимости, курсирующие между населёнными пунктами.
Существуют и другие системы транспортировки почты. Так, например, в Лондоне имеется работающая без машиниста подземная железная дорога, которая перевозит упакованную в мешки почтовую корреспонденцию со скоростью до 55 км/ч по линии протяжённостью 10,5 км, обслуживая неск. почтамтов и два крупных железно-дорожного вокзала. Другой способ - пневматическая почта: капсулы с письмами пересылаются сжатым воздухом по подземным трубам. Самая разветвлённая система такого типа (протяжённостью несколько сотен км) действует в Париже, где по подземным трубам письма и денежные переводы доставляются во все городские почтамты.
Почтовая техника. Для механизации и автоматизации производств. процессов по обработке почтовых отправлений служат полуавтоматич. и автоматич. почтообрабатывающие машины. В крупных сортировочных почтовых центрах внедрены автоматизир. линии обработки письм. корреспонденции. На входе линии машина разборки писем отделяет стандартную по размерам, массе и жёсткости корреспонденцию от нестандартной. Стандартные письма через накопители временного хранения (так называемые буферные накопители) транспортируются к лицовочно-штемпелевальной машине (ЛШМ), которая придаёт письмам одинаковое положение относительно адреса и почтовой марки, наносит оттиск календарного штемпеля и гасит марку. Кроме лицовки и штемпелевания ЛШМ распределяет корреспонденцию по адресным и иным признакам на местную, иногороднюю, простую, заказную и другие. Машина, как правило, оборудована оптико-электрическим устройством выявления почтового индекса, наносимого на поверхность письма отправителем. При наличии почтового индекса письма из ЛШМ поступают (прямым потоком либо в спец. кассетах) на вход письмосортировочной машины (ПСМ), а при его отсутствии (либо в случае нечётко написанного индекса) – к рабочим местам кодировки, где операторы с помощью клавишных пультов выполняют кодировку писем в соответствии с адресом для обеспечения последующей сортировки. Управление автоматизир. линией осуществляется из централизов. управляющего комплекса путём двустороннего обмена информацией с машинами линии и информационно-вычислит. сетью предприятия связи.
ПСМ предназначены для распределения (сортировки) писем на группы по соответствующим адресным признакам. По уровню автоматизации ПСМ разделяются на автоматические (наиболее распространены) и полуавтоматические. Обработка почтовых отправлений в ПСМ включает следующие операции: введение почтовых отправлений; отделение одного письма от общей массы (сепарация); считывание и распознавание адресных признаков; транспортировка почтовых отправлений к накопителям; разгрузка носителя и помещение письма в накопитель. Приведённые операции реализуются в ПСМ соответствующими функциональными узлами. По способу действия ПСМ разделяются на циклические, поточные и комбинированные. Ускорению трудоёмкого процесса сортировки способствовало введение почтового индекса, который представляет собой легко идентифицируемый цифровой код какого-либо административного района.
Для сортировки в ПСМ загружается упорядоченный массив предварительно обработанной (лицованной и штемпелё-ванной) письменной корреспонденции. Почтовые отправления сепарируются и транспортируются к устройствам считывания и распознавания почтового индекса, после чего информация поступает в систему адресации, которая формирует сигналы управления устройствами транспортно-распределительной системы. Письма транспортируются групповыми (конвейерными) или индивидуальными носителями распределительного конвейера и разгружаются по сигналам системы адресации в соответствующие накопители, в которых собираются стопы писем одного или нескольких направлений сортировки. Работа считывающего устройства синхронизируется с работой устройства контроля сепарации в соответствии с интервалом движения писем. В современных ПСМ применяются устройства автоматические разгрузки накопителей при заполнении их рабочего пространства, а также конвейеры разгрузки для транспортировки стоп писем из накопителей к машинам (комплексу) формирования постпакетов и их адресации по направлениям перевозки. Производительность автоматических ПСМ составляет до 40 тысяч писем/ч.
Для сортировки посылок по адресным направлениям применяют полуавтоматические сортировочные машины, состоящие из распределительного конвейера (с цепным или ленточным тяговым органом), накопителей и пульта управления. С пульта управления оператор задаёт адрес - место выгрузки в накопитель. Производительность машин 900-1500 посылок/ч на одного оператора.
Исторический очерк
Возникновение почтовой связи связано с зарождением и развитием письменности. В Древней Греции, Персии, Египте, Китае, Римской империи была хорошо налаженная государственная почтовая связь: письм. сообщения пересылались с конными и пешими гонцами по принципу эстафеты. В средние века в Европе существовали монастырские и университетские почты. С развитием торговли и ремёсел появились почты городов (первоначально обслуживали купцов и ремесленников, а затем и другие слои населения); с ними конкурировала почта, организованная княжеским родом Священной Римской империи Турн и Таксис (просуществовала около 400 лет и была выкуплена в 1867 году правительством Пруссии). В XVI-XVII века во Франции, Швеции, Англии и других странах появилась централизованная королевская почта. С развитием производственных отношений возникла необходимость в регулярной и быстрой почтовой связи как внутри стран, так и между странами; были созданы регулярные общегосударственные и международные почтовые службы с использованием конной тяги. Первый специализированный почтовый экипаж (почтовая карета) появился в XVI веке. В XIX веке карету сменил рельсовый экипаж на конной тяге. Почтовая связь стала общегосударственной и начала обслуживать всё население. Важное событие в истории почтовой связи - выпуск почтовой марки для оплаты сбора за пересылку почтовых отправлений (1840, Великобритания). С открытием в Великобритании в 1830 году железно-дорожной линии Ливерпуль - Манчестер почту стали перевозить по железной дороге вначале как груз, а затем (с 1839) - в специально оборудованных почтовых вагонах. Образование Всемирного почтового союза (9.10.1874; до 1878 Всеобщий) (ВПС) привело к организации единой почтовой системы (с 1969 года ежегодно 9 октября отмечается Всемирный день почты). Всемирная почтовая конвенция 1878 года установила междунар. нормы почтового обслуживания. Появление в начале XX века самолёта значительно увеличило скорость пересылки почтовых отправлений. С изобретением электронной почты (последняя четверть XX века) объём письменной корреспонденции, пересылаемой в традиционной системе почтовой связи, сократился, но она сохранила значение массового вида связи для пересылки материальных объектов. Получила распространение курьерская экспресс-доставка документов, посылок, грузов частными компаниями.
В России первоначально официальные документы рассылались по стране с гонцами, а затем в налаженной с XIII века системе ямской гоньбы (с середины XVI в ею ведал Ямской приказ), редкие частные сообщения - с оказией через паломников, купцов и прочих, важные письма государей в другие страны доставлялись послами. Регулярные еженедельные международные почтовые пересылки начаты голландцем Й. ван Сведеном по указу царя Алексея Михайловича (1665 год; первая почтовая линия соединила Москву с Ригой, а через неё - со всей Европой), а также П.Г. и Л.П. Марселисами (1669 год; вторая линия до Вильно), им же была передана и рижская линия (1668). С 1675 года обеими линиями руководил А.А. Виниус. В 1701 году его сменил П.П. Шафиров (с 1714 года генерал-почт-правитель, с 1720 года генерал-почт-директор). Руководители «немецкой» почты наладили линии от Москвы до Архангельска (1693) и Санкт-Петербурга (1716), а также линии Архангельск - Копенгаген (1704), Санкт-Петербург - Кёнигсберг (1714). Вместе с тем действовала организованная Малороссийским приказом регулярная почтовая связь. Москвы с Путивлем (с 1667), Нежином, Батурином, Киевом (с 1669); с 1674 года она использовалась для пересылки и частной корреспонденции.
Роль внутренних почтовых сообщений, пересылавшихся в системе ямской гоньбы, резко возросла в правление Петра I: в 1698-1699 годы налажена почтовая связь столичных учреждений с сибирскими городами, в 1712 году - Сената с центрами губерний Европейской России. Были открыты первые почтовые конторы в Риге (1710), Москве (1711), Санкт-Петербурге (1714), во всех губернских городах (1720), а затем в наиболее важных уездных (в городах, где не существовало почтовых учреждений, корреспонденцию принимали и отправляли органы городского самоуправления). В 1721 году «немецкая» почта утратила частный характер и вместе с ямской гоньбой была подчинена генерал-почт-директору. В 1727 году международные и внутренние почты вновь разделены: канцелярия генерал-почт-директора преобразована в Генеральный почтамт, который был подчинён главе Коллегии иностранных дел (в 1758-1782 годы Почтовый департамент той же Коллегии), ямская гоньба находилась в ведении Ямской канцелярии, в 1781 - губернских правлений. В 1782 году «немецкая» и ямская почты были окончательно слиты в единую общегосударственную почтовую организацию во главе с Главным правлением почтовых дел (с 1799 года Главное почтовое правление). Почтовые учреждения приобрели иерархическую структуру. Для пересылки особо важной государственной корреспонденции организована фельдъегерская служба (1796). В 1-й половине XIX века постепенно упразднена ямская повинность (окончательно в 1857). Почтовые станции (3,5 тысячи в 1836, 4 тысячи в 1900), назначением которых было обеспечение и почтовых, и пассажирских перевозок, сдавались казной в аренду предпринимателям, а также содержались частными лицами за счёт платы за перевозки (с 1830-х годов, «вольные почты»). Международные отправления до конца 1860-х годов производились преимущественно через Пруссию, затем непосредственно через почтовые учреждения стран назначения.
Почтовое дело в 1806 году передано в ведение МВД, в составе которого действовали Главное почтовое правление (1806-1811), Почтовый департамент (1811-1819 годы, 1868-1880 годы, 1881-1884 годы; в 1819-1824 годы Почтовый департамент подчинялся министру духовных дел и народного просвещения), Главное управление почт и телеграфов (1884-1917). Управление почтовой связи выделялось также в самостоятельное ведомство - Главное начальство над Почтовым департаментом (1824-1865), Министерство почт и телеграфов (1865-1868, 1880-1881 и 1917). Создание общероссийской системы почтовой связи позволило ввести пересылку денег по почте и доставку корреспонденции почтальонами, единый тариф на пересылку почтовых отправлений (зависел от их массы и от расстояния, с 1843 года - только от массы). Помимо простых писем в конвертах вводились новые виды корреспонденции: заказные (первоначально «страховые») письма (1800-е годы), посылки с ценными вещами (1830), открытые письма, бандероли с образцами товаров, ценные пакеты, денежные узлы для звонкой монеты (все в 1871), корреспонденции с наложенным платежом (1888). В 1852 году установлено казённое управление подпиской и доставкой периодической печати (первоначально эти операции почтдиректоры и почтмейстеры осуществляли как частные предприниматели) (количество доставляемых по почте газет и журналов в 1874-1900 годы возросло с 38,1 млн. до 226,4 млн. экземпляров, в 1913-1937 - с 358 млн. до 5,72 млрд. экземпляров, в 1953 году достигло 8 млрд. экземпляров). В 1884-1993 годы управление государственной почтовой связью, телеграфом и телефоном осуществляло одно центральное ведомство, местные учреждения почтовой связи стали предоставлять услуги пользования всеми этими видами связи. С 1889 года учреждения почтово-телеграфного ведомства производили также операции сберегательных касс. В 1897 году введены денежные безналичные переводы по почте и телеграфу.
С 1805 года на некоторых почтовых станциях (163 к 1842) оживлённых почтовых трактов принималась и отправлялась корреспонденция, что положило начало распространению почтовых услуг в сельской местности. С 1870 года в тех районах, которые не были охвачены почтовоц связью, многие земства организовывали земские почтовые службы для пересылки корреспонденции внутри уездов, а также для обмена ею с казённой почтой. Из 359 уездов, в которых были введены земства, земская почта существовала в 129 к 1880 году, в 243 к 1901 году. Наибольшее внимание почтовому делу уделяли земства на востоке Европ. России (в Вятской, Казанской, Пермской, Самарской, Уфимской губерниях), а также в Екатеринославской, Курской, Полтавской, Тамбовской и Харьковской губерниях. Многие земства выпускали собственные почтовые марки, штемпельные конверты, маркированные почтовые карточки и бандероли. С конца XIX века сельские учреждения почтовой связи организовывались и казённым почтовым ведомством. В сельских районах, где не существовало ни земской, ни казённой почты, пересылка корреспонденции велась через волостные правления. Первые городские почты учреждены в Санкт-Петербурге (1833) и Москве (1845), к 1875 году они действовали в 47 городах, затем были организованы повсеместно.
Качество почтовых услуг заметно повышалось с 1840-х годов. Введение штемпельных конвертов (с напечатанным Государственным гербом - знаком оплаты) для городских (1845) и междугородных (1848) писем, а затем почтовых марок (1858; в 1900 продано 312,9 млн. штук) дало возможность организовать сбор корреспонденции вне почтовых контор - первоначально для этого использовались мелочные лавки, затем почтовые ящики (5,1 тысяч в 1874, 17 тысяч в 1900). За XIX век сроки доставки корреспонденции на наиболее оживлённых междугородных линиях сократились в 10 раз за счёт использования новых видов транспорта. Первая почтовая мор. пароходная линия связала Санкт-Петербург и Лондон (1827). Россия - одна из первых стран, организовавших железно-дорожные почтовые перевозки (с 1837 года на Царскосельской железной дороге); после строительства Николаевской железной дороги (сквозное движение открыто в 1851 году) введена сортировка корреспонденции во время транспортировки в специальных почтовых вагонах, что ещё более сократило сроки доставки писем (до 24 ч между Санкт-Петербургом и Москвой) и сделало почту более доступной. Начаты почтовые перевозки пароходами по рекам (с 1855) и озё- рам (с 1860). С начала XX века используется автомобильный и воздушный транспорт. Развитие различных видов почтовых перевозок привело к упразднению почтовых станций.
Почтовые учреждения принимали и отправляли корреспонденцию в конце XVIII века 1-2 раза в неделю, к началу XX века - несколько раз в день. Быстро росло количество учреждений почтовой связи (0,5 тысячи в начале XIX века, 0,75 тысячи к 1830 году, 1,7 тысяч к 1867 году, 4,4 тысячи в 1900 году, 12,8 тысяч в 1913 году, 40,8 тысяч в 1937 году, 52,3 тысячи в 1954 году, 85 тысяч в 1973 году). Снижалась стоимость почтовых услуг, в России после организации ВПС был установлен единый международный тариф на пересылку корреспонденции. С конца XIX века практически все районы страны были охвачены регулярной почтовой связью. Число почтовых отправлений на 10 человек в год возросло с 2 в 1840-х годах до 50 в 1900 году (до 610 в Германии, до 520 во Франции). В 1840-х годах казённая корреспонденция в 8 раз превышала объём частной переписки, к концу XIX века составляла 1/10 часть всего объёма корреспонденции. Почтовая связь стала частью повседневной жизни населения.
После Октябрьской революции 1917 года почтовое дело вновь было полностью сосредоточено в руках государства. Им управляли Наркомат почт и телеграфов (РСФСР в 1917-1923 годы, СССР в 1923-1932 годы), Наркомат (с 1946 Министерство) связи СССР (1932-1991), Министерство РСФСР по связи, информатике и космосу (1990-1991). В 1927 году начата механизация, в 1960-е годы - автоматизация процессов обработки почты (в частности, в 1980-е годы завершена автоматизация сортировки письменной корреспонденции в узлах почтовая связь республиканских, краевых и областных центров). В 1929 году введена городская служебная почта (ГСП) для доставки корреспонденции крупным организациям, предприятиям и учреждениям, деятельность которых связана с большим объёмом почтовых отправлений.
В Российской Федерации объём почтовых отправлений многократно упал. Увеличились сроки доставки корреспонденции, произошло возвращение к ручной сортировке почтовых отправлений (с 2010 года вновь применяются автоматизированные комплексы сортировки), однако повсеместная сеть учреждений почтовой связи была сохранена. Система управления почтовой связи несколько раз менялась: почта находилась в ведении Министерства связи РФ (1991-1993), Федерального управления (с 1995 года Федеральная служба, с 1996 года Департамент) почтовой связи при Министерстве связи РФ (1993-1997), Департамента почтовой связи. Государственноо комитета РФ по связи и информатизации (1997-1999), Государственного комитета РФ по телекоммуникациям (1999), Министерства РФ по связи и информатизации (1999-2004), Федерального агентства связи РФ (2004-2013). Непосредственное управление государственными предприятиями и учреждениями почтовой связи с 2003 года осуществляет ФГУП «Почта России», с 2013 года функции государственного регулирования в сфере почтовой связи принадлежат Министерству связи и массовых коммуникаций РФ. С 1996 года почтовые услуги (курьерская доставка почтовых отправлений, пенсий и пособий, доставка посылок, распространение периодической печати) предоставляют также частные компании.