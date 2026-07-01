ПОЧИНКОВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

Починковский историко-краеведческий музей был открыт в городе Починке 21 июня 2000 года к 90-летнему юбилею со дня рождения поэта-земляка Александра Трифоновича Твардовского.

Его экспозиции рассказывают об истории района с древних времен и до наших дней. В музее находится более 2000 экспонатов основного фонда. Сюда входят коллекции монет, крестьянской одежды и домашней утвари конца XIX-начала XX веков, самоваров.

Все экспонаты были найдены на территории Починковского района. Музей располагает обширным собранием фотодокументальных материалов. В музее работают пять залов: выставочный зал, «История района», «Русский быт», «Послевоенный период» и «Знаменитые земляки», в экспозиции которого представлены документы и личные вещи Ивана Трифоновича Твардовского, брата А.Т. Твардовского. К услугам посетителей обзорные и тематические экскурсии, музейные занятия и лекции, познавательно-игровые программы.

Иллюстрации:

Починковский историко-краеведческий музей.