ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА

ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА - православный монастырь, имеющий статус ставропигии предстоятеля Украинской православной церкви, расположенный в городе Почаев, на юге Волыни.

По пре­да­нию, пер­вые мо­на­хи на По­ча­ев­ской го­ре поя­ви­лись по­сле раз­гро­ма Кие­ва ха­ном Ба­ты­ем в 1240 году. Пер­вые све­де­ния о мо­на­сты­ре при­ве­де­ны в кни­ге пра­во­слав­но­го ар­химандрита Ио­ан­ни­кия (Га­ля­тов­ско­го) (около 1620-1688) «Не­бо но­вое, з но­вы­ми звез­да­ми со­тво­рен­ное» (1665), в ко­то­рой со­об­ща­ет­ся, что в 1261 году близ По­чае­ва про­изош­ло яв­ле­ние Бо­жи­ей Ма­те­ри, из от­пе­чат­ка Её сто­пы на ска­ле за­бил чу­до­твор­ный ис­точ­ник (позд­нее из­вест­ный как «цель­бо­нос­ная сто­па Бо­го­ро­ди­цы»), при этом от­ме­ча­ет­ся, что в пе­ще­ре у ска­лы жил не­кий мо­нах-пус­тын­ник. Пре­да­ние о яв­ле­нии Бо­жи­ей Ма­те­ри пас­ту­ху и двум мо­на­хам близ По­чае­ва, от­но­си­мое к 1240 году, упо­ми­на­ет­ся в уни­ат­ском ли­те­ра­тур­но-агио­гра­фическом сборнике «Го­ра По­ча­ев­ская» (1742). К 1527 году от­но­сит­ся пер­вое упо­ми­на­ние о хра­ме Ус­пе­ния Бо­го­ма­те­ри в По­чае­ве (гра­мо­та 1557 года польского ко­ро­ля Си­гиз­мун­да II ), но по до­ку­мен­там 1570 года мож­но сде­лать вы­вод, что эта цер­ковь то­гда бы­ла не мо­на­стыр­ской, а при­ход­ской.

Впер­вые об­ще­жи­тель­ный мо­на­стырь на По­ча­ев­ской го­ре до­ку­мен­таль­но упо­ми­на­ет­ся в 1597 году. То­гда же в мо­на­стырь бы­ла при­не­се­на чу­до­твор­ная ико­на Бо­го­ма­те­ри, впо­след­ст­вии став­шая главной свя­ты­ней оби­те­ли, по­лу­чив­шая име­но­ва­ние По­ча­ев­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри. Со­глас­но сборнику «Го­ра По­ча­ев­ская», эта ико­на в 1559 году бы­ла дос­тав­ле­на в По­ча­ев ме­ст­ной по­ме­щи­це А.Т. Еро­фее­вой Гой­ской из Бол­га­рии. Сре­ди пер­вых на­стоя­те­лей мо­на­сты­ря - митрополит Со­фий­ский Нео­фит (1607 - около 1616), на­хо­див­ший­ся на Во­лы­ни в из­гна­нии, ар­химандрит. Пе­тро­ний (Гу­ле­вич-Вою­тин­ский) (1616-1617), преподобный Иов По­ча­ев­ский (до 1651), при ко­то­ром оби­тель ста­ла об­шир­ным об­ще­жи­тель­ным мо­на­сты­рём с ка­мен­ны­ми строе­ния­ми и ти­по­гра­фи­ей. В 1649 году над «цель­бо­нос­ной сто­пой Бо­го­ро­ди­цы» по­стро­ен ка­мен­ный храм Святой Трои­цы.

В 1712-1714 годы в По­ча­ев­ской оби­те­ли сре­ди бра­тии шла борь­ба ме­ж­ду сто­рон­ни­ка­ми и про­тив­ни­ка­ми цер­ков­ной унии, в 1714 году мо­на­стырь офи­ци­аль­но при­со­еди­нён к уни­ат­ской церк­ви. Тем не ме­нее да­же в уни­ат­ский пе­ри­од в оби­те­ли бы­ло мно­го мо­на­хов, про­ти­вив­ших­ся ла­ти­ни­за­ции. В 1773 году по бла­го­сло­ве­нию па­пы Рим­ско­го Кли­мен­та XIV по ка­то­лической тра­ди­ции бы­ла ко­ро­но­ва­на По­ча­ев­ская ико­на Бо­жи­ей Ма­те­ри (официальное ка­то­лическое при­зна­ние ико­ны чу­до­твор­ной).

В пра­во­сла­вие мо­на­стырь вер­нул­ся 10(22).10.1831 года (это бы­ло ре­ак­ци­ей российских вла­стей на под­держ­ку час­ти уни­ат­ских мо­на­хов Поль­ско­го вос­ста­ния 1830-1831 годов), в ноябре 1833 года по­лу­чил ста­тус лав­ры. В 1833 году имя преподобного Ио­ва По­ча­ев­ско­го бы­ло вне­се­но в Со­бор во­лын­ских свя­тых, бла­го­да­ря че­му Почаевская лавра ста­ла круп­ным цен­тром па­лом­ни­че­ст­ва.

В 1921-1939 годы Почаевская лавра в со­ста­ве Западной Ук­раи­ны на­хо­ди­лась на тер­ри­то­рии Поль­ши, вхо­ди­ла в Поль­скую пра­во­слав­ную цер­ковь, ав­то­ке­фа­лию ко­то­рой РПЦ то­гда не при­зна­ва­ла; с 1939 года - на тер­ри­то­рии Ук­раи­ны и в со­ста­ве РПЦ. В 1941-1944 годы (в пе­ри­од немецкой ок­ку­па­ции Ук­раи­ны) Почаевская лавра бы­ла в со­ста­ве Украинской ав­то­ном­ной пра­во­слав­ной церк­ви (в ка­но­ническом един­ст­ве с РПЦ). С 1944 года в со­ста­ве РПЦ. В пе­ри­од го­не­ния на Цер­ковь при Н.С. Хру­щё­ве бра­тия Почаевской лавры и ве­рую­щие пред­при­ни­ма­ли ге­ро­ические уси­лия про­тив по­пы­ток за­крыть оби­тель. В конце 1980-х - начале 1990-х годов. Почаевскую лавру пы­та­лись за­хва­тить униа­ты и рас­коль­ни­ки из так называемого Ки­ев­ско­го пат­ри­ар­ха­та.

Главным хра­мом Почаевской лавры яв­ля­ет­ся ори­ен­ти­ро­ван­ный по ус­ло­ви­ям рель­е­фа на се­вер пре­имущественно ба­роч­ный Ус­пен­ский со­бор, по­стро­ен­ный над «цель­бо­нос­ной сто­пой Бо­го­ро­ди­цы» в 1771-1791 годы (ар­хи­тек­то­ры Г. Гоф­ман и П. По­ли­ев­ский). Сто­яв­шая на этом мес­те церковь Святой Трои­цы поч­ти пол­но­стью во­шла в зда­ние со­бо­ра как по­пе­реч­ный тран­септ (со­хра­нил­ся её восточный фа­сад). В Ус­пен­ском со­бо­ре пре­бы­ва­ет чу­до­твор­ная По­ча­ев­ская ико­на Бо­жи­ей Ма­те­ри. Под со­бо­ром на­хо­дит­ся крип­та (древ­ней­шее со­ору­же­ние Почаевской лаврв) с усы­паль­ни­цей кти­то­ра мо­на­сты­ря Н.Б. По­тоц­ко­го, где в 1858 году обу­строе­на пе­щер­ная церковь Пре­по­доб­ных Ан­то­ния и Фео­до­сия Пе­чер­ских, ря­дом - пе­щер­ная церковь Преподобного Ио­ва По­ча­ев­ско­го (пе­ре­строе­на в 1774 и 1862) с мо­ща­ми пре­по­доб­ных Ио­ва и Ам­фи­ло­хия (в миру Яков Вар­на­во­вич Го­ло­ва­тюк; 1894-1971 годы). С Ус­пен­ским со­бо­ром свя­за­ны пря­мо­уголь­ные ке­лей­ные кор­пу­са (конец XVIII века), об­ра­зую­щие замк­ну­тую ком­по­зи­цию с внутренним дво­ром. В восточном кры­ле кор­пу­сов - церковь По­хва­лы Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы (1862), в западном кры­ле - тра­пез­ная церковь Свя­тых Вар­ва­ры и княгини Оль­ги (1888). В ан­самб­ле Почаевской лавры так­же ар­хие­рей­ский дом (1825), клас­си­ци­стический над­врат­ный кор­пус с церковью Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы (1834-1835), 4-ярус­ная ко­ло­коль­ня (1861-1869 годы; са­мый круп­ный из 13 ко­ло­ко­лов от­лит в Мо­ск­ве в 1886 году), Тро­иц­кий со­бор в не­орус­ском сти­ле (1906-1911 годы, архитектор А.В. Щу­сев; мо­за­ич­ное пан­но южного пор­та­ла вы­пол­не­но по рисунку Н.К. Ре­ри­ха), ко­ло­дец преподобного Ио­ва.

Ста­рый нек­ро­поль Почаевской лавры (не со­хра­нил­ся) на­хо­дил­ся у южного под­но­жия лавр­ской го­ры, на мес­те позд­ней­ше­го лавр­ско­го са­да, где до середины XIX века стоя­ла клад­би­щен­ская церковь Святой Вар­ва­ры (1774). Но­вый нек­ро­поль обу­стро­ен в 1859 году при так называемой на­поль­ной церкви Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва, по­стро­ен­ной в по­ле, где в 1773 году со­вер­ша­лась ко­ро­на­ция По­ча­ев­ской ико­ны Бо­го­ма­те­ри. В 1872 году при этом клад­би­ще обу­строе­ны 2 ка­мен­ных ке­лей­ных по­ме­ще­ния и ос­но­ван Ро­ж­де­ст­во-Бо­го­ро­дич­ный клад­би­щен­ский скит (су­ще­ст­во­вал до 1944 года). С ру­бе­жа XIX-XX веков мо­на­стыр­ские по­гре­бе­ния со­вер­ша­ют­ся на клад­би­ще при при­ход­ской церкви Святителя Ни­ко­лая города По­чае­ва.

Близ Почаевской лавры, со­глас­но до­ку­мен­там 1706-1760 годов, су­ще­ст­во­вал Свя­то-Ду­хов­ский скит (воз­мож­но, ос­но­ван в 1219 году афон­ским мо­на­хом Ме­фо­ди­ем), к концу XVIII века по­лу­раз­ру­шен, воз­ро­ж­дён в 1900-1901 годы как при­пис­ной, за­крыт в 1960 году, воз­ро­ж­дён в 1990 году (церковь Со­ше­ст­вия Святого Ду­ха, 1902 год, архитектор Л.И. Аль­бер­тус). До 1917 года Почаевская лавра име­ла так­же несколько других при­пис­ных пус­ты­ней и под­во­рий.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)