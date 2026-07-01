ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА
ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА - православный монастырь, имеющий статус ставропигии предстоятеля Украинской православной церкви, расположенный в городе Почаев, на юге Волыни.
По преданию, первые монахи на Почаевской горе появились после разгрома Киева ханом Батыем в 1240 году. Первые сведения о монастыре приведены в книге православного архимандрита Иоанникия (Галятовского) (около 1620-1688) «Небо новое, з новыми звездами сотворенное» (1665), в которой сообщается, что в 1261 году близ Почаева произошло явление Божией Матери, из отпечатка Её стопы на скале забил чудотворный источник (позднее известный как «цельбоносная стопа Богородицы»), при этом отмечается, что в пещере у скалы жил некий монах-пустынник. Предание о явлении Божией Матери пастуху и двум монахам близ Почаева, относимое к 1240 году, упоминается в униатском литературно-агиографическом сборнике «Гора Почаевская» (1742). К 1527 году относится первое упоминание о храме Успения Богоматери в Почаеве (грамота 1557 года польского короля Сигизмунда II), но по документам 1570 года можно сделать вывод, что эта церковь тогда была не монастырской, а приходской.
Впервые общежительный монастырь на Почаевской горе документально упоминается в 1597 году. Тогда же в монастырь была принесена чудотворная икона Богоматери, впоследствии ставшая главной святыней обители, получившая именование Почаевской иконы Божией Матери. Согласно сборнику «Гора Почаевская», эта икона в 1559 году была доставлена в Почаев местной помещице А.Т. Ерофеевой Гойской из Болгарии. Среди первых настоятелей монастыря - митрополит Софийский Неофит (1607 - около 1616), находившийся на Волыни в изгнании, архимандрит. Петроний (Гулевич-Воютинский) (1616-1617), преподобный Иов Почаевский (до 1651), при котором обитель стала обширным общежительным монастырём с каменными строениями и типографией. В 1649 году над «цельбоносной стопой Богородицы» построен каменный храм Святой Троицы.
В 1712-1714 годы в Почаевской обители среди братии шла борьба между сторонниками и противниками церковной унии, в 1714 году монастырь официально присоединён к униатской церкви. Тем не менее даже в униатский период в обители было много монахов, противившихся латинизации. В 1773 году по благословению папы Римского Климента XIV по католической традиции была коронована Почаевская икона Божией Матери (официальное католическое признание иконы чудотворной).
В православие монастырь вернулся 10(22).10.1831 года (это было реакцией российских властей на поддержку части униатских монахов Польского восстания 1830-1831 годов), в ноябре 1833 года получил статус лавры. В 1833 году имя преподобного Иова Почаевского было внесено в Собор волынских святых, благодаря чему Почаевская лавра стала крупным центром паломничества.
В 1921-1939 годы Почаевская лавра в составе Западной Украины находилась на территории Польши, входила в Польскую православную церковь, автокефалию которой РПЦ тогда не признавала; с 1939 года - на территории Украины и в составе РПЦ. В 1941-1944 годы (в период немецкой оккупации Украины) Почаевская лавра была в составе Украинской автономной православной церкви (в каноническом единстве с РПЦ). С 1944 года в составе РПЦ. В период гонения на Церковь при Н.С. Хрущёве братия Почаевской лавры и верующие предпринимали героические усилия против попыток закрыть обитель. В конце 1980-х - начале 1990-х годов. Почаевскую лавру пытались захватить униаты и раскольники из так называемого Киевского патриархата.
Главным храмом Почаевской лавры является ориентированный по условиям рельефа на север преимущественно барочный Успенский собор, построенный над «цельбоносной стопой Богородицы» в 1771-1791 годы (архитекторы Г. Гофман и П. Полиевский). Стоявшая на этом месте церковь Святой Троицы почти полностью вошла в здание собора как поперечный трансепт (сохранился её восточный фасад). В Успенском соборе пребывает чудотворная Почаевская икона Божией Матери. Под собором находится крипта (древнейшее сооружение Почаевской лаврв) с усыпальницей ктитора монастыря Н.Б. Потоцкого, где в 1858 году обустроена пещерная церковь Преподобных Антония и Феодосия Печерских, рядом - пещерная церковь Преподобного Иова Почаевского (перестроена в 1774 и 1862) с мощами преподобных Иова и Амфилохия (в миру Яков Варнавович Головатюк; 1894-1971 годы). С Успенским собором связаны прямоугольные келейные корпуса (конец XVIII века), образующие замкнутую композицию с внутренним двором. В восточном крыле корпусов - церковь Похвалы Пресвятой Богородицы (1862), в западном крыле - трапезная церковь Святых Варвары и княгини Ольги (1888). В ансамбле Почаевской лавры также архиерейский дом (1825), классицистический надвратный корпус с церковью Рождества Богородицы (1834-1835), 4-ярусная колокольня (1861-1869 годы; самый крупный из 13 колоколов отлит в Москве в 1886 году), Троицкий собор в неорусском стиле (1906-1911 годы, архитектор А.В. Щусев; мозаичное панно южного портала выполнено по рисунку Н.К. Рериха), колодец преподобного Иова.
Старый некрополь Почаевской лавры (не сохранился) находился у южного подножия лаврской горы, на месте позднейшего лаврского сада, где до середины XIX века стояла кладбищенская церковь Святой Варвары (1774). Новый некрополь обустроен в 1859 году при так называемой напольной церкви Рождества Христова, построенной в поле, где в 1773 году совершалась коронация Почаевской иконы Богоматери. В 1872 году при этом кладбище обустроены 2 каменных келейных помещения и основан Рождество-Богородичный кладбищенский скит (существовал до 1944 года). С рубежа XIX-XX веков монастырские погребения совершаются на кладбище при приходской церкви Святителя Николая города Почаева.
Близ Почаевской лавры, согласно документам 1706-1760 годов, существовал Свято-Духовский скит (возможно, основан в 1219 году афонским монахом Мефодием), к концу XVIII века полуразрушен, возрождён в 1900-1901 годы как приписной, закрыт в 1960 году, возрождён в 1990 году (церковь Сошествия Святого Духа, 1902 год, архитектор Л.И. Альбертус). До 1917 года Почаевская лавра имела также несколько других приписных пустыней и подворий.