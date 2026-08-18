ПОБЕДОНОСЦЕВ КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ

ПОБЕДОНОСЦЕВ КОНАСТАНТИН ПЕТРОВИЧ - российский государственный дея­тель, пра­во­вед, пуб­ли­цист, действительный тайный советник (1883), почетный член Пе­тербургской Академии наук (1880).

Внук свя­щен­ни­ка, сын профессора сло­вес­но­сти Московского университета П.В. По­бе­до­нос­це­ва (1771-1843). Окон­чил Училище пра­во­ве­де­ния (1846). С 1846 года на служ­бе в Мо­ск­ве: исполняющий должность обер-сек­ре­та­ря 8-го депутата Се­на­та (1848-1853 годы; выс­ший апел­ляционный суд по гражданским де­лам), обер-сек­ре­тарь Об­ще­го со­б­ра­ния московских депутатов Се­на­та (с 1853 года, исполняющий должность до 1858 года), обер-про­ку­рор 8-го департамента Се­на­та (1863-1866). Од­но­вре­мен­но профессор гражданского пра­ва Московского университета (1860-1865). С 1865 года член Кон­суль­та­ции при Министерстве юс­ти­ции. Се­на­тор (с 1868 года). Член Государственного со­ве­та (с 1872 года).

На ру­бе­же 1850-1860-х годов по­лу­чил из­вест­ность как та­лант­ли­вый пуб­ли­цист и зна­ток гражданского пра­ва. От­стаи­вал прин­ци­пы глас­но­сти и не­за­ви­си­мо­сти су­да. Ак­тив­но уча­ст­во­вал в раз­ра­бот­ке «Ос­нов­ных по­ло­же­ний пре­об­ра­зо­ва­ния су­деб­ной час­ти в Рос­сии», ут­вер­ждён­ных императором Алек­сан­дром II в 1862 году, в ра­бо­те Ко­мис­сии для со­став­ле­ния про­ек­тов за­ко­но­по­ло­же­ний о су­деб­ной час­ти (1862-1863), под­го­то­вив­шей су­деб­ную ре­фор­му 1864 года. Ав­тор фун­даментального «Кур­са гра­ж­дан­ско­го пра­ва » (часть 1-3, 1868-1880 годы; не­од­но­крат­но пе­ре­из­да­вал­ся, по­след­нее издание - 2003 год), ис­поль­зо­вав­ше­го­ся и как учеб­ное по­со­бие, и как прак­тическое ру­ко­во­дство для юри­стов, сборника ма­те­риа­лов по су­до­про­из­вод­ст­ву «Су­деб­ное ру­ко­вод­ст­во» (1872), а так­же ра­бот по ис­то­рии российского гражданского пра­ва («Ис­то­ри­че­ские ис­сле­до­ва­ния и ста­тьи», 1876 год, и другие).

Пре­по­да­вал за­ко­но­ве­де­ние це­са­ре­ви­чу Ни­ко­лаю Алек­сан­д­ро­ви­чу (с 1861 года и вплоть до его смер­ти в 1865 году), в 1863 году со­про­во­ж­дал его в пу­те­ше­ст­вии по Рос­сии, по­лу­чил ши­ро­кую из­вест­ность как один из ав­то­ров (совместно с И.К. Баб­стом) очер­ков о пу­те­ше­ст­вии, со­дер­жав­ших от­кли­ки на зло­бо­днев­ные об­ще­ст­вен­но-по­ли­тические со­бы­тия («Пись­ма о пу­те­ше­ст­вии Го­су­да­ря На­след­ни­ка Це­са­ре­ви­ча по Рос­сии от Пе­тер­бур­га до Кры­ма», пуб­ли­ко­ва­лись в газете «Мо­с­ков­ские ве­до­мо­сти», в 1864 году из­да­ны от­дель­но). Пре­по­да­вал за­ко­но­ве­де­ние великому князю Алек­сан­д­ру Алек­сан­д­ро­ви­чу (с 1881 года император Алек­сандр III) и его суп­ру­ге Ма­рии Фё­до­ров­не, а так­же великим князь­ям Вла­ди­ми­ру Алек­сан­д­ро­ви­чу и Сер­гею Алек­сан­д­ро­ви­чу, в 1880-е годы - це­са­ре­ви­чу Ни­ко­лаю Алек­сан­д­ро­ви­чу (с 1894 года император Ни­ко­лай II ).

По­ли­тические взгля­ды Победоносцева эво­лю­цио­ни­ро­ва­ли. Во второй половине 1850-х - начале 1860-х годов вы­сту­пал в под­держ­ку пре­об­ра­зо­ва­ний императора Алек­сан­д­ра II, но при­зы­вал к ос­то­рож­но­сти в про­ве­де­нии ре­форм, на­стаи­вал на не­об­хо­ди­мо­сти их со­гла­со­вания с ис­то­рическими тра­ди­ция­ми Рос­сии. Под впе­чат­ле­ни­ем от Поль­ско­го вос­ста­ния 1863-1864 годов и рас­про­стра­не­ния ре­во­люционного дви­же­ния в 1860-1870-е годы пе­ре­шёл на кон­сер­ва­тив­ные по­зи­ции, стал от­ри­ца­тель­но от­но­сить­ся к за­ко­но­дательным пре­об­ра­зо­ва­ни­ям ис­то­ри­че­ски сло­жив­ше­го­ся об­щественного ук­ла­да, уде­ляя главное вни­ма­ние воз­дей­ст­вию на соз­на­ние, ду­хов­ную жизнь лю­дей, ук­ре­п­ле­ние их нрав­ст­вен­но­сти. С середины 1860-х годов Победоносцев был тес­но свя­зан с кон­сер­ва­тив­но-сла­вя­но­филь­ски­ми круж­ка­ми, груп­пи­ро­вав­ши­ми­ся во­круг императрицы Ма­рии Алек­сан­д­ров­ны (суп­ру­ги Алек­сан­д­ра II) и её фрей­лин - сес­тёр А.Ф. и Д.Ф. Тют­че­вых, графини А.Д. Блу­до­вой.

Под­дер­жи­вал от­но­ше­ния с ря­дом вид­ных сла­вя­но­фи­лов - И.С. Ак­са­ко­вым, Ю.Ф. Са­ма­ри­ным, по­этом Ф.И. Тют­че­вым. Ак­тив­но пуб­ли­ко­вал­ся в журнале «Гра­ж­да­нин», со­труд­ни­чал с Ф.М. Дос­то­ев­ским, вме­сте с князем В.П. Ме­щер­ским вхо­дил в бли­жай­шее ок­ру­же­ние великого князя Алек­сан­д­ра Алек­сан­д­ро­ви­ча. В пе­ри­од Восточного кри­зи­са 1875-1877 годов уча­ст­во­вал в дви­же­нии в под­держ­ку балканских сла­вян, ока­зы­вал административную и юри­дическую по­мощь сла­вян­ским бла­го­тво­ри­тель­ным ко­ми­те­там, за­щи­щал сла­вя­но­филь­ские ор­га­ны пе­ча­ти от цен­зур­ных пре­сле­до­ва­ний, под­дер­жи­вал кон­так­ты с британской оп­по­зи­ци­ей (У. Глад­сто­ном и другими), вы­сту­пав­шей за по­иск ком­про­мис­са с Рос­си­ей в ре­ше­нии Вос­точ­но­го во­про­са. По­сле русско-турецкой вой­ны 1877-1878 годов один из ор­га­ни­за­то­ров и пер­вый председатель прав­ле­ния (1879-1883) ак­цио­нер­но­го общества Доб­ро­воль­но­го фло­та.

Обер-про­ку­рор Си­но­да (24.4(6.5).1880-19.10(1.1).1905). С 1880 года член Комитета ми­ни­ст­ров. Статс-сек­ре­тарь Е.И. В. (1894). По­сле убий­ст­ва на­ро­до­воль­ца­ми императора Алек­сан­д­ра II (1881) Победоносцев сыг­рал ре­шаю­щую роль в сры­ве вы­дви­ну­тых ми­ни­ст­ром внутренних дел М.Т. Ло­рис-Ме­ли­ко­вым пла­нов при­вле­че­ния вы­бор­ных от земств и городских дум к рас­смот­ре­нию за­ко­но­про­ек­тов. Ав­тор ма­ни­фе­ста Алек­сан­д­ра III от 29.4(11.5).1881 года о «не­зыб­ле­мо­сти са­мо­дер­жа­вия». По ре­ко­мен­да­ции Победоносцева Алек­сандр III осу­ще­ст­вил ряд на­зна­че­ний на важ­ней­шие государственные по­сты. Победоносцев до­бил­ся за­ме­ны Ло­рис-Ме­ли­ко­ва графом Н.П. Иг­нать­е­вым, а за­тем, раз­оча­ро­вав­шись в его дея­тель­но­сти, - на­зна­че­ния на пост ми­ни­ст­ра внутренних дел графа Д.А. Тол­сто­го.

Спо­соб­ст­во­вал от­став­ке ли­бе­раль­но на­стро­ен­ных ми­ни­ст­ров - юс­ти­ции Д.Н. На­бо­ко­ва и фи­нан­сов Н.Х. Бун­ге. Вы­сту­пал за уже­сто­че­ние цен­зу­ры, бес­ком­про­мисс­ную борь­бу с ре­во­люционным под­поль­ем, по­ли­тическими вы­сту­п­ле­ния­ми земств. Под­дер­жи­вал в це­лом кон­сер­ва­тив­ный курс пра­ви­тель­ст­ва Алек­сан­д­ра III. При уча­стии Победоносцева ог­ра­ни­че­ны не­сме­няе­мость су­дей (1885), пуб­лич­ность су­деб­ных за­се­да­ний (1887). Пред­ла­гал по­сте­пен­но от­ка­зать­ся от су­да при­сяж­ных («суд тол­пы») по уго­лов­ным де­лам. Вме­сте с тем Победоносцев кри­ти­ко­вал отдельные по­ло­же­ния«контр­ре­форм» 1880-1890-х годов, в ча­ст­но­сти - вве­де­ние государственных эк­за­ме­нов для вы­пу­ск­ни­ков университетов в осо­бо на­зна­чае­мых ко­мис­си­ях (на­стаи­вал, что эк­за­ме­но­вать сту­ден­тов долж­ны их пре­по­да­ва­те­ли), со­кра­ще­ние пол­но­мо­чий рек­то­ра, от­стра­не­ние от его вы­бо­ров пре­по­да­ва­тель­ской кор­по­ра­ции при про­ве­де­нии уни­вер­си­тет­ской ре­фор­мы 1884 года; ли­к­ви­да­цию ми­ро­во­го су­да и со­еди­не­ние административной и су­деб­ной вла­сти над кре­сть­я­на­ми в ру­ках зем­ских на­чаль­ни­ков; ряд клю­че­вых нов­шеств зем­ско­го по­ло­же­ния 1890 года. Это спо­соб­ст­во­ва­ло рас­хо­ж­де­нию Победоносцева во взгля­дах с дея­те­ля­ми ох­ра­ни­тель­но­го ла­ге­ря - М.Н. Кат­ко­вым, графом Д.А. Тол­стым, князем В.П. Ме­щер­ским.

До­бил­ся уси­ле­ния ро­ли ду­хо­вен­ст­ва в на­чаль­ной шко­ле, не­пре­рыв­но­го рос­та ка­зён­но­го фи­нан­си­ро­ва­ния цер­ков­но-при­ход­ских школ (с 18,3 тысяч рублей до 10,34 миллионов рублей в 1881-1904 годы), пол­ной пе­ре­да­чи их в ве­де­ние Си­но­да с уч­ре­ж­де­ни­ем Учи­лищ­но­го со­ве­та при нём (1884), соз­да­ния осо­бой сис­те­мы ме­ст­ных ор­га­нов цер­ков­но-школь­но­го управ­ле­ния (к 1903 году цер­ков­но-при­ход­ские шко­лы со­став­ля­ли око­ло по­ло­ви­ны всех на­чаль­ных учи­лищ - 44,4 тысячи, в них обу­ча­лись 1,9 миллиона учащихся). По на­стоя­нию Победоносцева в начале 1880-х годов пре­кра­ще­но про­во­див­шее­ся с конца 1860-х годов со­кра­ще­ние чис­ла пра­во­слав­ных при­хо­дов и умень­ше­ние со­ста­ва при­чтов, а с середины 1880-х годов на­чал­ся рост чис­ла пра­во­слав­ных при­хо­дов и чис­лен­но­сти пра­во­слав­но­го ду­хо­вен­ст­ва (с 90,2 до 103,4 тысяч человек в 1885-1905 годы). При уча­стии Победоносцева в 1893 году во­зоб­нов­лён пе­ре­вод при­ход­ско­го кли­ра на государственное жа­ло­ва­нье (государственные рас­хо­ды по этой ста­тье в 1881-1904 годы воз­рос­ли с 5,97 до 11,7 миллионов рублей).

По ини­циа­ти­ве и при под­держ­ке Победоносцева рес­тав­ри­ро­ва­лись древ­ние свя­ты­ни и па­мят­ни­ки (Со­фий­ский со­бор в Нов­го­ро­де, Ус­пен­ские со­бо­ры во Вла­ди­ми­ре и Мо­ск­ве, Рос­тов­ский кремль и другие), ве­лось мас­штаб­ное строи­тель­ст­во церк­вей в не­орус­ском сти­ле (Вла­ди­мир­ский со­бор в Кие­ве, Спа­сов скит на станции Бор­ки в честь спа­се­ния императорской се­мьи при железно-дорожной ка­та­ст­ро­фе и другие; в 1885-1905 годах ко­ли­чест­во хра­мов воз­рос­ло с 41,5 тысячи до 48,4 тысяч), бы­ли про­ве­де­ны ар­хие­рей­ские со­бо­ры (Ки­ев, 1884 год; Ка­зань и Ир­кутск, 1885 год), мис­сио­нер­ские съез­ды (Мо­ск­ва, 1887 и 1891 годы; Ка­зань, 1897 год), мас­со­вые цер­ков­но-об­щественные тор­же­ст­ва - в па­мять 1000-ле­тия кон­чи­ны святого Ме­фодия (Санкт-Пе­тер­бург, 1885 год), 900-ле­тия Кре­ще­ния Ру­си (Ки­ев, 1888 год), 500-ле­тия кон­чи­ны Сер­гия Ра­до­неж­ско­го (1892 год, Сер­ги­ев По­сад и Мо­ск­ва) и другие. Победоносцев со­дей­ст­во­вал соз­да­нию но­вых цер­ков­но-об­щественных сою­зов (братств) с про­све­ти­тель­ски­ми, бла­го­тво­рительными и мис­сио­нер­ски­ми це­ля­ми (в 1881-1894 годы ос­но­ва­но 22 брат­ст­ва), ор­га­ни­за­ции при них, а так­же при мо­на­сты­рях и церк­вах биб­лио­тек, чи­та­лен, боль­ниц, бо­га­де­лен, ре­лигиозных чте­ний и со­бе­се­до­ва­ний, из­да­нию но­вых цер­ков­ных га­зет и жур­на­лов (в 1881 году вы­хо­ди­ло 12 та­ких из­да­ний, к 1894 году уч­ре­ж­де­но ещё 19 цер­ков­ных ор­га­нов пе­рио­дической пе­ча­ти).

При не­по­сред­ст­вен­ном уча­стии Победоносцева бы­ли ре­ор­га­ни­зо­ва­ны си­но­даль­ные ти­по­гра­фии в Мо­ск­ве и Санкт-Пе­тер­бур­ге (в 1881-1889 годах об­щий ти­раж их из­да­ний воз­рос с 900 тысяч экземпляров до 3 миллионов книг и бро­шюр). Победоносцев на­сто­ял на вос­ста­нов­ле­нии за­пре­та те­ат­раль­ных пред­став­ле­ний во вре­мя Ве­ли­ко­го по­ста (1881), вве­де­нии до­пол­нительных тор­жественных ве­че­рен по вос­кре­сень­ям и празд­ни­кам, со­про­во­ж­дав­ших­ся про­по­ве­дя­ми и со­бе­се­до­ва­ния­ми (1885). Был про­тив­ни­ком ка­но­ни­за­ции Се­ра­фи­ма Са­ров­ско­го, на ко­то­рой на­сто­ял Ни­ко­лай II.

Вы­сту­пал за уси­ле­ние в жиз­ни Церк­ви ро­ли епи­ско­па­та. На­сто­ял на от­ме­не вы­бор­но­сти бла­го­чин­ных и пе­ре­да­че их на­зна­че­ния епи­ско­пам (1881), пре­кра­ще­нии вы­зо­ва бе­ло­го ду­хо­вен­ст­ва для уча­стия в ра­бо­те Си­но­да (1883). Счи­тал, что и вер­хи ие­рар­хии долж­ны на­хо­дить­ся под стро­гим над­зо­ром го­су­дар­ст­ва. Это при­ве­ло Победоносцева к кон­флик­ту с выс­шим ду­хо­вен­ст­вом. Он при­нял от­кры­тую фор­му с на­ча­лом Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов , ко­гда Победоносцев рез­ко от­ри­ца­тель­но от­нёс­ся к вы­сту­п­ле­нию митрополита Санкт-Пе­тер­бург­ско­го и Ла­дож­ско­го Ан­то­ния (Вад­ков­ско­го) и других вид­ных ие­рар­хов, ра­то­вав­ших за вос­ста­нов­ле­ние пат­ри­ар­ше­ст­ва и со­зыв По­ме­ст­но­го со­бо­ра (в 1905 году бла­го­да­ря Победоносцеву со­зыв Со­бо­ра был от­ло­жен).

По на­стоя­нию Победоносцева в начале 1880-х годов были со­рва­ны рас­пе­ча­та­ние ал­та­рей в хра­мах Ро­гож­ско­го клад­би­ща в Мо­ск­ве (круп­но­го цен­тра ста­ро­об­ряд­че­ст­ва) и при­зна­ние ста­ро­об­рядческой ие­рар­хии Кон­стан­ти­но­поль­ским пат­ри­ар­ха­том . Победоносцев тре­бо­вал от Главного управ­ле­ния по де­лам пе­ча­ти МВД и от ре­дак­то­ров ве­ду­щих га­зет не до­пус­кать пуб­ли­ка­ций о ста­ро­об­ряд­цах и вы­хо­да в свет ста­ро­об­рядческих со­чине­ний. Про­во­дил жё­ст­кую по­ли­ти­ку по от­но­ше­нию к «упор­ст­вую­щим» - ка­то­ли­кам, лю­те­ра­нам, униа­там, му­суль­ма­нам, ко­то­рые в си­лу раз­ных при­чин бы­ли при­пи­са­ны к пра­во­сла­вию, но же­ла­ли вер­нуть­ся к сво­ему преж­не­му ве­ро­ис­по­ве­да­нию. Победоносцев до­бил­ся при­ня­тия мер, рез­ко ог­ра­ни­чив­ших воз­мож­ность ле­галь­ной дея­тель­но­сти в Рос­сии сек­тан­тов бап­ти­ст­ско­го тол­ка - паш­ков­цев и осо­бен­но по­сле­до­ва­те­лей штун­диз­ма (в 1894 году за­пре­ще­ны их мо­лит­вен­ные со­б­ра­ния). Од­на­ко в ус­ло­ви­ях Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов Победоносцев ока­зал­ся бес­си­лен пре­дот­вра­тить при­ня­тие императором Ни­ко­ла­ем II Ма­ни­фе­ста «Об ук­ре­п­ле­нии на­чал ве­ро­тер­пи­мо­сти» от 17(30).4.1905 года, ко­то­рый раз­ре­шил пе­ре­ход из пра­во­слав­ной ве­ры в другие кон­фес­сии, улуч­шил ад­ми­ни­ст­ра­тив­но-пра­во­вое по­ло­же­ние ста­ро­об­ряд­цев, не­пра­во­слав­ных кон­фес­сий и так далее.

По­дал в от­став­ку по­сле об­на­ро­до­ва­ния Ма­ни­фе­ста 17 ок­тяб­ря 1905 года .

Наи­бо­лее пол­ное вы­ра­же­ние взгля­дов Победоносцева - его «Мо­с­ков­ский сбор­ник» (1896 год, 5-е издание: 1901 год, пе­ре­ве­дён на ряд ев­ропейских язы­ков). Ос­но­ву воз­зре­ний Победоносцева со­став­ля­ло не­при­ятие ин­ди­ви­дуа­лиз­ма и ра­цио­на­лиз­ма, опо­ра на ве­ру, опыт и при­вер­жен­ность тра­ди­ци­ям, ха­рак­тер­ную, по его мне­нию, для русского на­ро­да. Рас­смат­ри­вал тра­диционное ре­лигиозное ми­ро­воз­зре­ние народных масс в ка­че­ст­ве од­ной из ос­нов об­щественного по­ряд­ка. В то же вре­мя по­ла­гал, что на­род не­спо­со­бен к са­мо­сто­ятельной ис­то­рической дея­тель­но­сти, ну­ж­да­ет­ся в государственной опе­ке. Рез­ко кри­ти­ко­вал пар­ла­мен­та­ризм («ве­ли­кую ложь на­ше­го вре­ме­ни»), при ко­то­ром про­стые лю­ди под­па­да­ют под власть, по его убе­ж­де­нию, са­мо­зван­ной и без­от­вет­ст­вен­ной об­щественной вер­хуш­ки - во­ж­дей по­ли­тических пар­тий, ад­во­ка­тов, жур­на­ли­стов. Счи­тал са­мо­дер­жа­вие си­лой, спо­соб­ной в рав­ной сте­пе­ни обес­пе­чить бла­го­ден­ст­вие всех сло­ёв об­ще­ст­ва.

Под­чёр­ки­вал, что са­мо­дер­жа­вие - это пре­ж­де все­го ог­ром­ная лич­ная от­вет­ст­вен­ность ца­ря пе­ред Бо­гом, не­пре­рыв­ное слу­же­ние сво­ему на­ро­ду, «а по­то­му, в сущ­но­сти, де­ло са­мо­по­жерт­во­ва­ния». Вме­сте с тем осу­ж­дал чи­нов­ни­чий бю­ро­кра­тизм. От­вер­гал прин­цип сво­бо­ды со­вес­ти, ко­то­рый, по его мне­нию, «об­ра­ща­ет­ся на де­ле в сво­бо­ду на­си­лия и пре­сле­до­ва­ния». Счи­тал, что «го­су­дар­ст­во, ко­то­рое во имя бес­при­стра­ст­но­го от­но­ше­ния ко всем ве­ро­ва­ни­ям са­мо от­ре­ка­ет­ся от вся­ко­го ве­ро­ва­ния», ли­ша­ет­ся проч­ной свя­зи с на­ро­дом.

Ав­тор ме­му­ар­ных очер­ков об императоре Алек­сан­д­ре III , великой княжне Ека­те­ри­не Ми­хай­лов­не, князе В.Ф. Одо­ев­ском, ба­ро­нес­се Э.Ф. Ра­ден, Н.И. Иль­мин­ском, ини­циа­то­ре соз­да­ния учи­лищ для де­виц ду­хов­но­го зва­ния Н.П. Шульц и других. Почетный член Французской ака­де­мии (1883), а так­же Русского ис­то­рического общества (1871), Юри­дического общества при Московском университете (1873), Пра­во­слав­но­го Па­ле­стин­ско­го общества (1882), Общества ис­то­рии и древ­но­стей рос­сий­ских (1900) и дргуих.

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1883 год, ал­маз­ны­ми зна­ка­ми к не­му - 1888 год), Святого Вла­ди­ми­ра 1-й сте­пе­ни (1896), Святого Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го (1898) и другими.

Сочинения:

Со­чи­не­ния / Сост. А.И. Пеш­ков. СПб., 1996;

К.П. По­бе­до­нос­цев: Prо еt соntra. Ан­то­ло­гия / Сост. С.Л. Фир­сов. СПб., 1996.

Исторические ис­точники:

К.П. По­бе­до­нос­цев и его кор­рес­пон­ден­ты. М.; П., 1923. Т. 1;

Пись­ма К.П. По­бе­до­нос­це­ва к гра­фу Н.П. Иг­нать­е­ву // Бы­лое. 1924. № 27-28;

Пись­ма К.П. По­бе­до­нос­це­ва к Алек­сан­д­ру III. М., 1925-1926. Т. 1-2;

Пись­ма К.П. По­бе­до­нос­це­ва к Е.М. Фе­ок­ти­сто­ву // Ли­те­ра­тур­ное на­след­ст­во. М., 1935. Т. 22-24;

К.П. По­бе­до­нос­цев в 1881 г. (пись­ма к Е.Ф. Тют­че­вой) / Публ. А.Ю. По­лу­но­ва // Ре­ка вре­мен. М., 1995. Кн. 1;

«Будь тверд и му­же­ст­вен…»: Ста­тьи из еже­не­дель­ни­ка «Гра­ж­да­нин», 1873–1876: Пись­ма / Ред. В.В. Ве­дер­ни­ков. СПб., 2010.