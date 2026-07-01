По́стиндустриа́льного о́бщества тео́­рии

По́стиндустриа́льного о́бщества тео́­рии — комплекс развиваемых в со­временной социологии и социальной философии концепций вступления высокоразвитых обществ Зап. Европы, Сев. Америки и Японии в принципиально новую стадию развития, основанную на применении высоких, прежде всего информационных технологий. Ключевая идея теорий — концепт постиндустриализма — основана на представлении о доминирующих формах общественного производства в их линейно-­стадиальной последовательности: аграрной, индустриальной и сервисной (информационной). Концепт выражают близкие по смыслу понятия: общество «постиндустриальное», «супериндустриальное», «технотронное», «информационное», связывающие этот тип общества с переходом от технологий материального производства к технологиям производства информации, от производящей к сервисной экономике.

Объективным основанием появления П. о. т. стала начавшаяся в 1980‑х цифровизация всех аспектов жизнедеятельности человека («цифровая» / «третья промышленная» революция) и переход на этой основе индустриально развитых обществ от технологий материального производства к технологиям производства, распространения и использования информации («информационная» / «четвертая промышленная» революция). В качестве главных изменений предметного содержания П. о. т. подавляющее большинство исследователей рассматривают радикальное ускорение технического прогресса, снижение роли материального производства, развитие сектора услуг и информации, изменение мотивов и характера человеческой деятельности, появление нового типа вовлекаемых в производство ресурсов, существенную модификацию всей социальной структуры общества (В. Л. Иноземцев).

Истоки теорий восходят к получившим распространение в середине ХХ в. технократическим, линейно-­стадиальным схемам общественного прогресса: концепции единого индустриального общества как результата нового промышленного переворота в производстве и потреблении в развитых странах мира (Р. Арон); концепции исторического процесса как стадий экономического роста, обусловленных уровнем технического развития, отраслевой структурой хозяйства, структурой потребления (У. Ростоу); концепции «нового индустриального общества» — дальнейшей индустриализации экономики в промышленно развитых странах на основе достижений «научно-­технической революции» (Дж. Гэлбрейт).

Первым концепцию постиндустриального общества (П. о.) как новой «технической цивилизации услуг» сформулировал в середине ХХ в. французский экономист и социолог Ж. Фурастье. Качественная трансформация прежнего индустриального общества привлекла внимание американского экономиста, социолога и политического деятеля З. Бжезинского . Новое общество он определил как «технотронное, опирающееся на новейшую технику, достижения радиоэлектроники и прогресс в средствах коммуникации». Развернутое выражение теория получила в концепциях П. о. Д. Белла и супериндустриального общества Э. Тоффлера. В определении Д. Белла П. о. возникает в результате научно-­технической революции (НТР) и общего роста доходов населения и отличается от общества индустриального превращением информации в основной ресурс производства, преобладанием сферы услуг, востребованностью знаний специалистов-­профессионалов. В концепции О. Тоффлера идея новой стадии индустриального развития рассматривается в более широком контексте трех сменяющих друг друга волн мирового цивилизационного развития: переход первобытного общества собирателей и охотников к обществу аграрному; переход от аграрного общества к индустриальному; переход от индустриального к супериндустриальному обществу, основанному на использовании символического капитала — знаний, информационных технологий и научных идей. По Тоффлеру, П. о. — это господство демократии.

В более поздних вариантах (конец ХХ в.) П. о. т. отходит от узко технократического понимания постиндустриализма. В концепции А. Турена основные отличия П. о. от общества индустриального связаны с радикальными изменениями в характере социальных противоречий и борьбы за власть: профсоюзы и частные компании перестают быть главными субъектами социальных конфликтов, на первый план выходит конфликт индивида и общества в целом — борьба за потребление, особый стиль жизни, гражданские и политические права. Шаг от технологического детерминизма к социологическому объяснению специфики П. о. сделал в конце 1990‑х испанский социолог-­постмарксист М. Кастельс. Согласно его концепции, главный — информационный — источник развития П. о. заключается в способах генерирования знаний, обработки информации и символической коммуникации.

Критики П. о. т. (Э. Геллнер, Э. Гидденс, Г. Шиллер, Н. Штер) признают большое влияние информации и информационных технологий на современное развитие, но не усматривают в этом признаков перехода к принципиально новому типу общества.

Лит. : Touraine A. La societe postindustriale. Paris, 1969; Toffler A . Future Shock. New York, 1970; Bell D. The Coming of Postindustrial Society. New York, 1973; Иноземцев В. Л. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы. М., 2000; Юсов А. Б. Критика теории постиндустриального общества // Вопросы экономической теории. Макроэкономика. 2011. № 1 (37). С. 36–38. И. В. Следзевский.