По́чвенничество

По́чвенничество — русское литературно-общественное и философское течение, зародившееся в 1860‑е. Теоретические основы П. были заложены в 1850–1856 «молодой редакцией» журнала «Москвитянин» во главе с А. А. Григорьевым. Основные принципы П. были сформулированы на страницах литературных журналов «Время» и «Эпоха». К числу приверженцев П. принадлежали братья М. М. Достоевский и Ф. М. Достоевский , А. А. Григорьев, Н. Н. Страхов.

П. представляло собой разновидность европейского философского романтизма и имело много схожего с поздним славянофильством, однако не смешивалось с ним. Прежде всего П. претендовало на собственную, равноудаленную от славянофилов и западников позицию.

Теоретической основой П. была «русская идея», т. е. вера в «русскую самобытность». Причем главной миссией русского народа сторонники П. полагали спасение всего человечества. Критикуя Запад за бездуховность и культ денег, П. делало особый акцент на религиозно-­этической составляющей русского народа, в котором, по их мнению, лучше сохранились христианские идеалы. При этом сторонники П. выступали за развитие промышленности, торговли, за свободу личности и печати, признавали они и европейскую культуру.

Искусство в концепции П. играло основополагающую роль, поскольку пособно глубже и тоньше постичь «дух народа». Вследствие этого особое место отводилось творчеству А. С. Пушкина, в котором усматривалось воплощение национальной идеи.

Также П. предусматривало сближение «образованного общества» с народом, на народной или национальной «почве» с православной основой. Как основу социальных преобразований сторонники П. выдвигали программу «постепенства и малых дел».

Лит .: Нечаева В. С. Журнал М. М. и Ф. М. Достоевских «Время», 1861–1863. М., 1972; Лазари А. де. В кругу Ф. Достоевского: Почвенничество. М., 2004; Московцева Ж. Ю. «Русская идея» во взглядах почвенников: (А. А. Григорьев, М. М. Достоевский, Ф. М. Достоевский, Н. Н. Страхов)// Научные труды МПГУ: сб. ст. М., 2005. Н. А. Могилевский.