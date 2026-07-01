ПНОМПЕНЬ

ПНОМПЕНЬ - сто­ли­ца и круп­ней­ший го­род Кам­бод­жи, об­ра­зу­ет са­мо­стоятельную административную еди­ни­цу - од­но­имённую му­ни­ци­пию.

Население 1,5 миллиона человек (2012), с при­го­ро­да­ми свыше 2,3 миллионов человек. Рас­по­ло­жен в южной час­ти стра­ны, на Кам­бод­жий­ской рав­ни­не, на пра­вом бе­ре­гу реки Ме­конг (в чер­те го­ро­да в неё впа­да­ет река Тон­ле­сап и бе­рёт на­ча­ло река Бас­сак, один из главных ру­ка­вов дель­ты Ме­кон­га). Круп­ней­ший в стра­не узел ав­то­мо­биль­ных до­рог. Же­лез­ной до­ро­гой свя­зан с южными при­мор­ски­ми, центральными и северо-западными района­ми Кам­бод­жи. Реч­ной и морской порт. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт.

Со­глас­но ле­ген­де, ос­но­ван около 1372 года в мес­те впа­де­ния реки Тон­ле­сап в реку Ме­конг поч­тен­ной вдо­вой Пень, ко­то­рая на­шла в ду­п­ле при­не­сён­но­го на­вод­не­ни­ем де­ре­ва 4 брон­зо­вые ста­ту­эт­ки Буд­ды и од­ну ка­мен­ную ста­ту­эт­ку ин­дуи­ст­ско­го бо­же­ст­ва. На этом мес­те был на­сы­пан холм (пном; высота около 27 м) и по­стро­ен ал­тарь для их хра­не­ния (позд­нее воз­ве­де­на сту­па, в ко­то­рой сын ко­ро­ля По­нья Ят за­хо­ро­нил прах от­ца, а за­тем хра­мо­вый ком­плекс Ват-Пном-Да­ун-Пень - «Мо­на­стырь на хол­ме ма­туш­ки Пень»; ны­не ис­поль­зу­ет­ся крат­кое название Ват-Пном). С началом XV века Пномпень раз­ви­вал­ся как го­род. С 1434 города сто­ли­ца воз­ник­ше­го по­сле па­де­ния Ан­гко­ра и рас­па­да им­пе­рии Кам­буд­жа­де­ша государства Кам­бод­жа. В XVI-XVIII веках в свя­зи с по­сто­ян­ны­ми втор­же­ния­ми войск Сиа­ма и Дай­вье­та при­шёл в упа­док и ут­ра­тил ста­тус сто­ли­цы. В 1834 году ок­ку­пи­ро­ван вьетнамской ар­ми­ей. С 1865 года в свя­зи с под­пи­са­ни­ем ко­ро­лём Но­ро­до­мом I (1860-1904) до­го­во­ра о про­тек­то­ра­те с Фран­ци­ей (1863) - сто­ли­ца, а по­сле за­клю­че­ния Фран­ко-кам­бод­жий­ско­го до­го­во­ра 1884 года - административный центр французской ко­ло­нии. С 1887 года в со­ста­ве Ин­до­ки­тая Фран­цуз­ско­го. В 1870-х годов с санк­ции французских ко­ло­ни­аль­ных вла­стей в Пномпене раз­вер­ну­лось об­шир­ное строи­тель­ст­во. В 1920-х годах го­род дос­тиг сво­его политического, эко­но­мического и куль­тур­но­го рас­цве­та, его на­зы­ва­ли «жем­чу­жи­ной Азии». В пе­ри­од 2-й ми­ро­вой вой­ны ок­ку­пи­ро­ван японскими вой­ска­ми. С января 1946 года в со­ста­ве ав­то­ном­ной в рам­ках Французского сою­за Кам­бод­жи, с 1953 года - не­за­ви­си­мого государства Кам­бод­жа. Во вре­мя «Вьет­нам­ской вой­ны», ко­гда на тер­ри­то­рии стра­ны ба­зи­ро­ва­лись со­еди­не­ния северо-вьетнамской ар­мии, на­се­ле­ние го­ро­да за счёт при­то­ка бе­жен­цев уве­ли­чи­лось с 0,5 миллиона до 2 миллионов человек. В 1970 году центр государственного пе­ре­во­ро­та, воз­глав­лен­но­го генералом Лон Но­лом . С 1975 года под властью «крас­ных кхме­ров». Большая часть жи­те­лей бы­ла из­гна­на в тру­до­вые ла­ге­ря в сель­скую ме­ст­ность. В 1975-1979 годы Пномпень при­шёл в упа­док, бы­ли раз­ру­ше­ны многие двор­цы и хра­мы, куль­тур­ные и фи­нан­со­вые уч­ре­ж­де­ния, промышленные пред­при­ятия, на­се­ле­ние со­кра­ти­лось до 50 тысяч человек. В январе 1979 года ос­во­бож­дён от «крас­ных кхме­ров» вьетнамскими вой­ска­ми. В 1979-1989 годы сто­ли­ца Народной Рес­пуб­ли­ки Кам­пу­чия, с 1989 года - Государства Кам­бод­жа, с 1993 года - Ко­ро­лев­ст­ва Кам­бод­жа. С конца 1990-х годов ак­тив­ное при­вле­че­ние иностранных ин­ве­сти­ций сти­му­ли­ро­ва­ло раз­ви­тие фи­нан­со­вой, ту­ри­стической и промышленной ин­фра­струк­ту­ры.

Ис­то­рический центр сфор­ми­ро­вал­ся к югу от хра­мо­во­го ком­плек­са Ват-Пном (1434 год; по­след­няя ре­кон­ст­рук­ция в 1926 году). Там рас­по­ло­же­ны буд­дий­ские хра­мо­вые ком­плек­сы Ват-Бо­тум (Бо­тум-Во­дей; 1422 год), Ват-Лан­гка (1442), Ват-Уна­лом (1443 год; до 1999 года в струк­ту­ре Буд­дий­ско­го института), Ват-Са­ра­ван. На мес­те сго­рев­шей в 1834 году кре­по­сти (1813) - ком­плекс зда­ний Ко­ро­лев­ско­го двор­ца в рус­ле тра­диционного кхмер­ско­го зод­че­ст­ва с эле­мен­та­ми ев­ропейских ар­хитектурных сти­лей, в том числе соб­ст­вен­но дво­рец (пер­во­на­чаль­но воз­во­дил­ся в 1434-1497 годах; современное зда­ние в 1863-1866 годы, архитектор Не­ак Ок­на Теп Ни­мит Мак; не­од­но­крат­но пе­ре­страи­вал­ся), Трон­ный зал (1869-1870 годы, пе­ре­стро­ен в 1917-1919 годы; ме­сто про­ве­де­ния ко­ро­на­ций, ко­ро­лев­ских сва­деб и ре­лигиозных це­ре­мо­ний), зда­ние Ко­ро­лев­ско­го су­да (1871), па­виль­он На­по­ле­о­на III (1876 год; дар Пра­ви­тель­ст­ва Фран­ции), па­виль­о­ны Пхо­тя­ни (со­ору­жён в 1907 году как те­атр клас­сического тан­ца, от­крыт в 1912 году; ны­не ис­поль­зу­ет­ся для ко­ро­лев­ских приё­мов и встреч), Тян­чая («Лун­но­го све­та»; 1913-1914 годы), Хор-Сам­ран-Пхи­рун и Хор-Сам­рит-Пхи­ме­ан (так называемый «Брон­зо­вый дво­рец»; оба 1917 года), дво­рец Кхе­ма­рин (1931 год; жи­лые апар­та­мен­ты ко­ро­лей Кам­бод­жи), административный кор­пус Тян-Дам­нак (1953), вил­ла Кант­ха-Боп­ха (1956; гос­те­вой дом для иностранных де­ле­га­ций), са­ды и пар­ки. С юга к ком­плек­су Ко­ро­лев­ско­го двор­ца при­мы­ка­ет ок­ру­жён­ный сте­на­ми с 4 во­ро­та­ми хра­мо­вый ком­плекс Ват-Прэ­ах-Кео-Мо­ро­кот («Изум­руд­но­го Буд­ды», так­же из­вес­тен как «Се­реб­ря­ная па­го­да» из-за по­ла из се­реб­ря­ных пли­ток; конец XIX - начало XX веков; ре­кон­ст­рук­ции 1962 года и 1985-1987 годов; рос­пи­си по мо­ти­вам по­эмы «Ре­ам­кер» на га­ле­рее-ог­ра­де, 1903-1904 годы; художник Не­ак Ок­на Теп Ни­мит Мак; ук­ра­шен­ная брил­ли­ан­та­ми зо­ло­тая ста­туя Буд­ды, 1906-1907 годы); на тер­ри­то­рии ком­плек­са - кон­ная ста­туя ко­ро­ля Но­ро­до­ма I (1892 год; ку­пол над ста­ту­ей над­стро­ен в 1953 году), сту­пы с пра­хом ко­ро­лей Анг Ду­он­га и Но­ро­до­ма I (обе 1908), ко­ро­ля Но­ро­до­ма Су­ра­ма­ри­та и ко­ро­ле­вы Кос­со­мак, а так­же сту­па прин­цес­сы Кант­ха Боп­ха (1960), па­виль­он Ке­онг- Прэ­ах-Бат (хра­нит­ся от­пе­ча­ток ступ­ни Буд­ды), зал буд­дий­ских мо­на­хов Дхам­ма­са­ла (ис­поль­зу­ет­ся в том числе как ко­ро­лев­ская при­ём­ная), библиотека со свя­щен­ны­ми буд­дий­ски­ми тек­ста­ми и умень­шен­ная ко­пия хра­мо­во­го ком­плек­са Ан­гкор-Ват.

При французской ад­ми­ни­ст­ра­ции Пномпень по­лу­чил ре­гу­ляр­ную пла­ни­ров­ку, со­ору­же­ны мос­ты, административные и об­щественные зда­ния: на на­бе­реж­ной Си­со­ват и буль­ва­ре Но­ро­дом воз­ве­де­ны особ­ня­ки и об­щественные зда­ния в сти­ле ар де­ко. В начале XX века гра­ни­цы го­ро­да рас­ши­ри­лись на за­пад (до буль­ва­ра Мо­ни­вонг) и на юг (до реки Бас­сак, че­рез неё по­стро­ен сталь­ной мост Мо­ни­вонг), в 1920-1930-е годы - да­лее к за­па­ду (до современных буль­ва­ров Дж. Не­ру и Сиа­нук). Со­ору­же­ны зда­ния Национального му­зея Кам­бод­жи (1917-1924 годы, архитектор Ж. Гро­лье; ре­кон­ст­руи­ро­ва­но в 1968 году) и Буд­дий­ско­го института (1930) в тра­диционном кхмер­ском сти­ле, железно-дорожный вок­зал (1932 год; ре­кон­ст­руи­ро­ван в 2010-2012 годах), а так­же Центральный ры­нок в ду­хе кон­ст­рук­ти­виз­ма (1935-1937 годы; ре­кон­ст­руи­ро­ван в 2009-2011 годы), во­круг ко­то­ро­го сло­жил­ся де­ло­вой центр Пномпеня. Во 2-й половине XX века за­страи­ва­лись от­хо­дя­щие от де­ло­во­го цен­тра лу­че­вые ма­ги­ст­ра­ли. В 1950-1960-е годы воз­ве­де­ны па­мят­ник Не­за­ви­си­мо­сти (или Мо­ну­мент по­гиб­шим кам­бод­жий­цам; 1960-1962 годы), кон­фе­ренц-зал Чак­то­мук (1962 год; ре­кон­ст­руи­ро­ван в 1991 году; в 1994 году, по­сле по­жа­ра в Национальном те­ат­ре Кам­бод­жи, пе­ре­обо­ру­до­ван в те­атр; в 2000 году вос­ста­нов­лен как кон­фе­ренц-зал), Национальный спор­тив­ный ком­плекс (Олим­пий­ский ста­ди­он; 1964 года; 50 тысяч мест; ре­кон­ст­руи­ро­ван в 2000 году, то­гда же ря­дом со­ору­же­на кры­тая аре­на), Дво­рец официальных приё­мов Чам­кар­мон (1966 года; ныне зда­ние Се­на­та), зда­ние Пе­да­го­гического кол­леджа (ны­не Институт иностранных язы­ков) (все - архитектор Ван­мо­ли­ван), жи­лые мас­си­вы и другие со­ору­же­ния, со­че­тав­шие мо­дер­низм с национальными ар­хитектурными тра­ди­ция­ми. В 1990-е годы на­ча­лась ре­кон­ст­рук­ция по­стра­дав­ших в го­ды прав­ле­ния «крас­ных кхме­ров» объ­ек­тов, по­строе­ны но­вый кам­пус Ко­ро­лев­ско­го университета Пномпень (1991), буд­дий­ский храм Ват- Кох (1995), мост Кам­бод­жий­ско-Япон­ской друж­бы че­рез реку Тон­ле­сап (1966 год; при фи­нан­со­вом и тех­ническом со­дей­ст­вии Япо­нии) и ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт (1998); вос­ста­нов­ле­ны буд­дий­ский храм Ват-Мо­ха-Мон­трей, ме­че­ти Нур-уль-Их­сан и эн-Нур-эн-Наим. В западной час­ти го­ро­да, вдоль буль­варов Российской Фе­де­ра­ции и Мо­ни­рет, воз­ник современный де­ло­вой (но­вое зда­ние СМ Кам­бод­жи, 2007 год) и ин­ду­ст­ри­аль­ный рай­он. Со­ору­же­ны пер­вые вы­сот­ные зда­ния: «Ка­на­диа тау­эр» («OCIC Tower»; 2008 год; высота 99,5 м) и «Ват­та­нак ке­пи­тал тау­эр» (2012 год; 188 м). Так­же воз­ве­де­ны зда­ние Национальной ас­самб­леи Кам­бод­жи в тра­диционном кхмер­ском сти­ле (2007), ста­дион «Би­лайн Аре­на» (2007 год; про­во­дят­ся со­рев­но­ва­ния по ми­ни-фут­бо­лу, бас­кет­бо­лу, во­лей­бо­лу и другим ви­дам спор­та), мечеть Эль-Серкаль (с 2013). С 2003 года в северном при­го­ро­де Пномпеня, у озера Понг­пе­ай, соз­да­ёт­ся го­род-спут­ник Кам­ко-Си­ти, в ко­то­ром раз­мес­тят­ся так называемый Рай­он фи­нан­со­во­го раз­ви­тия, тор­го­вые, об­щественные-де­ло­вые цен­тры, вы­сот­ные жи­лые до­ма. В районе Брил­ли­ан­то­вый Ост­ров (в на­ча­ле реки Бас­сак) ре­кон­ст­руи­ру­ет­ся рек­ре­ационная зо­на.

Пномпень - ве­ду­щий центр нау­ки, об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры Кам­бод­жи. Сре­ди на­учных уч­ре­ж­де­ний - Ко­ро­лев­ская ака­де­мия Кам­бод­жи (1965 год, современное название с 1999 года), институты: Буд­дий­ский (1930 год; в 1975 году за­крыт; во­зоб­но­вил дея­тель­ность в 1992 году), прав че­ло­ве­ка (1993), взаи­мо­дей­ст­вия и ми­ра (1994) и другие; Центр со­ци­аль­но­го раз­ви­тия (1995); Об­сер­ва­то­рия тор­гов­ли со стра­на­ми Юго-Восточной Азии (2003). Государственные университеты: Ко­ро­лев­ский Пномпень (1960 года; современное название с 1996 года), Ко­ро­лев­ский сельско-хозяйственный (1964 год; современный ста­тус с 1999 года), Ко­ро­лев­ский изящ­ных ис­кусств (1965 год; современное название и ста­тус с 1993 года), медицинских на­ук (1946 год; современное название и ста­тус с 1997 года); не­госу­дарственные университеты: по­ли­тех­ни­че­ский Чам­ро­ен (2002), Кам­бод­жа-Ме­конг (2003), тех­но­ло­гический (2008) и другие; Национальная библиотека (1921). Национальный ар­хив Кам­бод­жи (1911 год; во­зоб­но­вил ра­бо­ту в 1980 году). Му­зеи: Национальный Кам­бод­жи (1920 год; в его со­ста­ве - Му­зей и библиотека Но­ро­до­ма Сиа­ну­ка, 2004 год), ге­но­ци­да «Ту­ол Сленг» (1979), По­ле смер­ти и ме­мо­ри­аль­ная сту­па (конца 1990-х годов). Кам­бод­жий­ский ко­ро­лев­ский клас­сический ба­лет (с Центральной ба­лет­ной шко­лой, 2012 года). Труппа Национального театра Камбоджи. Мно­го­функ­цио­наль­ные те­ат­ры: «Чен­ла» (1969 год; по­сле ре­кон­ст­рук­ции 2002 года в со­ста­ве Куль­тур­но­го цен­тра Пном­пе­ня; в том числе ба­лет­ные по­ста­нов­ки), «Со­ван­на Пхум» (те­атр те­ней, му­зы­ка, та­нец, цир­ко­вые пред­став­ле­ния).

Пномпень - круп­ней­ший эко­но­мический центр Кам­бод­жи. Ос­но­ва городской эко­но­ми­ки - сфе­ра ус­луг, в том числе административные, фи­нан­со­вые ус­лу­ги, тор­гов­ля, транс­порт, об­ра­зо­ва­ние и ту­ри­стический биз­нес. В Пномпене ба­зи­ру­ют­ся Национальный банк Кам­бод­жи (Центральный банк), штаб-квар­ти­ры ве­ду­щих национальных ком­па­ний и ком­мерческих бан­ков, пред­ста­ви­тель­ст­ва иностранных кор­по­ра­ций и ме­ж­ду­народных ор­га­ни­за­ций. Клю­че­вое стра­те­гическое по­ло­же­ние современного Пномпеня по­зво­ля­ет кон­тро­ли­ро­вать су­до­ход­ст­во в 4 на­прав­ле­ни­ях: на се­ве­ро-вос­ток и юго-вос­ток по Ме­кон­гу, на се­ве­ро-за­пад по реке Тон­ле­сап и на юг по реке Бас­сак (не­офи­ци­аль­но го­род на­зы­ва­ют Кронг Чак­то­мук - «го­род с че­тырь­мя ли­ца­ми»). Че­рез порт Пномпень (на­хо­дит­ся в 310 км от устья Ме­кон­га; в се­зон лет­них мус­сон­ных до­ж­дей при­ни­ма­ет су­да ти­па «ре­ка-мо­ре») осу­ще­ст­в­ля­ет­ся па­ром­ное со­об­ще­ние с другими го­ро­да­ми на реке Ме­конг, в том числе во Вьет­на­ме и Лао­се. Важ­ная от­расль городского хо­зяй­ст­ва - об­слу­жи­ва­ние иностранных ту­ри­стов, на­прав­ляю­щих­ся в хра­мо­вый ком­плекс Ан­гкор-Ват и на морской ку­рорт Сиа­ну­к­виль (Кампонгсаом).

Важ­ней­ший промышленный центр стра­ны. Пре­об­ла­да­ют мел­кие и сред­ние пред­при­ятия. Главные от­рас­ли промышленности: экс­порт­но ори­ен­ти­ро­ван­ные (раз­ви­ва­ют­ся с 2000 года) швей­ная, три­ко­таж­ная и ко­же­вен­но-обув­ная, а так­же тра­диционная шёл­ко­вая и пи­ще­вку­со­вая (му­ко­моль­ная, са­хар­ная, кон­серв­ная, про­изводство на­пит­ков). Вы­пуск не­слож­но­го промышленного обо­ру­до­ва­ния, ве­ло­си­пе­дов, из­де­лий из пла­ст­масс, фар­ма­цев­тических препаратов, упа­ко­воч­ных ма­те­риа­лов из бу­ма­ги и кар­то­на, ме­тал­ло­из­де­лий. В ин­ду­ст­ри­аль­ных пар­ках специальные эко­но­мические зо­ны «Пном­пень» (2006) - фи­лиа­лы ря­да ино­ст­ран­ных, главным образом японских, ком­па­ний (про­изводство ка­бель­ной про­дук­ции, элек­трон­ных ком­по­нен­тов, под­шип­ни­ков, элек­тро­дви­га­те­лей, оде­ж­ды).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)