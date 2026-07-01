ПНОМПЕНЬ
ПНОМПЕНЬ - столица и крупнейший город Камбоджи, образует самостоятельную административную единицу - одноимённую муниципию.
Население 1,5 миллиона человек (2012), с пригородами свыше 2,3 миллионов человек. Расположен в южной части страны, на Камбоджийской равнине, на правом берегу реки Меконг (в черте города в неё впадает река Тонлесап и берёт начало река Бассак, один из главных рукавов дельты Меконга). Крупнейший в стране узел автомобильных дорог. Железной дорогой связан с южными приморскими, центральными и северо-западными районами Камбоджи. Речной и морской порт. Международный аэропорт.
Согласно легенде, основан около 1372 года в месте впадения реки Тонлесап в реку Меконг почтенной вдовой Пень, которая нашла в дупле принесённого наводнением дерева 4 бронзовые статуэтки Будды и одну каменную статуэтку индуистского божества. На этом месте был насыпан холм (пном; высота около 27 м) и построен алтарь для их хранения (позднее возведена ступа, в которой сын короля Понья Ят захоронил прах отца, а затем храмовый комплекс Ват-Пном-Даун-Пень - «Монастырь на холме матушки Пень»; ныне используется краткое название Ват-Пном). С началом XV века Пномпень развивался как город. С 1434 города столица возникшего после падения Ангкора и распада империи Камбуджадеша государства Камбоджа. В XVI-XVIII веках в связи с постоянными вторжениями войск Сиама и Дайвьета пришёл в упадок и утратил статус столицы. В 1834 году оккупирован вьетнамской армией. С 1865 года в связи с подписанием королём Нородомом I (1860-1904) договора о протекторате с Францией (1863) - столица, а после заключения Франко-камбоджийского договора 1884 года - административный центр французской колонии. С 1887 года в составе Индокитая Французского. В 1870-х годов с санкции французских колониальных властей в Пномпене развернулось обширное строительство. В 1920-х годах город достиг своего политического, экономического и культурного расцвета, его называли «жемчужиной Азии». В период 2-й мировой войны оккупирован японскими войсками. С января 1946 года в составе автономной в рамках Французского союза Камбоджи, с 1953 года - независимого государства Камбоджа. Во время «Вьетнамской войны», когда на территории страны базировались соединения северо-вьетнамской армии, население города за счёт притока беженцев увеличилось с 0,5 миллиона до 2 миллионов человек. В 1970 году центр государственного переворота, возглавленного генералом Лон Нолом. С 1975 года под властью «красных кхмеров». Большая часть жителей была изгнана в трудовые лагеря в сельскую местность. В 1975-1979 годы Пномпень пришёл в упадок, были разрушены многие дворцы и храмы, культурные и финансовые учреждения, промышленные предприятия, население сократилось до 50 тысяч человек. В январе 1979 года освобождён от «красных кхмеров» вьетнамскими войсками. В 1979-1989 годы столица Народной Республики Кампучия, с 1989 года - Государства Камбоджа, с 1993 года - Королевства Камбоджа. С конца 1990-х годов активное привлечение иностранных инвестиций стимулировало развитие финансовой, туристической и промышленной инфраструктуры.
Исторический центр сформировался к югу от храмового комплекса Ват-Пном (1434 год; последняя реконструкция в 1926 году). Там расположены буддийские храмовые комплексы Ват-Ботум (Ботум-Водей; 1422 год), Ват-Лангка (1442), Ват-Уналом (1443 год; до 1999 года в структуре Буддийского института), Ват-Сараван. На месте сгоревшей в 1834 году крепости (1813) - комплекс зданий Королевского дворца в русле традиционного кхмерского зодчества с элементами европейских архитектурных стилей, в том числе собственно дворец (первоначально возводился в 1434-1497 годах; современное здание в 1863-1866 годы, архитектор Неак Окна Теп Нимит Мак; неоднократно перестраивался), Тронный зал (1869-1870 годы, перестроен в 1917-1919 годы; место проведения коронаций, королевских свадеб и религиозных церемоний), здание Королевского суда (1871), павильон Наполеона III (1876 год; дар Правительства Франции), павильоны Пхотяни (сооружён в 1907 году как театр классического танца, открыт в 1912 году; ныне используется для королевских приёмов и встреч), Тянчая («Лунного света»; 1913-1914 годы), Хор-Самран-Пхирун и Хор-Самрит-Пхимеан (так называемый «Бронзовый дворец»; оба 1917 года), дворец Кхемарин (1931 год; жилые апартаменты королей Камбоджи), административный корпус Тян-Дамнак (1953), вилла Кантха-Бопха (1956; гостевой дом для иностранных делегаций), сады и парки. С юга к комплексу Королевского дворца примыкает окружённый стенами с 4 воротами храмовый комплекс Ват-Прэах-Кео-Морокот («Изумрудного Будды», также известен как «Серебряная пагода» из-за пола из серебряных плиток; конец XIX - начало XX веков; реконструкции 1962 года и 1985-1987 годов; росписи по мотивам поэмы «Реамкер» на галерее-ограде, 1903-1904 годы; художник Неак Окна Теп Нимит Мак; украшенная бриллиантами золотая статуя Будды, 1906-1907 годы); на территории комплекса - конная статуя короля Нородома I (1892 год; купол над статуей надстроен в 1953 году), ступы с прахом королей Анг Дуонга и Нородома I (обе 1908), короля Нородома Сурамарита и королевы Коссомак, а также ступа принцессы Кантха Бопха (1960), павильон Кеонг- Прэах-Бат (хранится отпечаток ступни Будды), зал буддийских монахов Дхаммасала (используется в том числе как королевская приёмная), библиотека со священными буддийскими текстами и уменьшенная копия храмового комплекса Ангкор-Ват.
При французской администрации Пномпень получил регулярную планировку, сооружены мосты, административные и общественные здания: на набережной Сисоват и бульваре Нородом возведены особняки и общественные здания в стиле ар деко. В начале XX века границы города расширились на запад (до бульвара Монивонг) и на юг (до реки Бассак, через неё построен стальной мост Монивонг), в 1920-1930-е годы - далее к западу (до современных бульваров Дж. Неру и Сианук). Сооружены здания Национального музея Камбоджи (1917-1924 годы, архитектор Ж. Гролье; реконструировано в 1968 году) и Буддийского института (1930) в традиционном кхмерском стиле, железно-дорожный вокзал (1932 год; реконструирован в 2010-2012 годах), а также Центральный рынок в духе конструктивизма (1935-1937 годы; реконструирован в 2009-2011 годы), вокруг которого сложился деловой центр Пномпеня. Во 2-й половине XX века застраивались отходящие от делового центра лучевые магистрали. В 1950-1960-е годы возведены памятник Независимости (или Монумент погибшим камбоджийцам; 1960-1962 годы), конференц-зал Чактомук (1962 год; реконструирован в 1991 году; в 1994 году, после пожара в Национальном театре Камбоджи, переоборудован в театр; в 2000 году восстановлен как конференц-зал), Национальный спортивный комплекс (Олимпийский стадион; 1964 года; 50 тысяч мест; реконструирован в 2000 году, тогда же рядом сооружена крытая арена), Дворец официальных приёмов Чамкармон (1966 года; ныне здание Сената), здание Педагогического колледжа (ныне Институт иностранных языков) (все - архитектор Ванмоливан), жилые массивы и другие сооружения, сочетавшие модернизм с национальными архитектурными традициями. В 1990-е годы началась реконструкция пострадавших в годы правления «красных кхмеров» объектов, построены новый кампус Королевского университета Пномпень (1991), буддийский храм Ват- Кох (1995), мост Камбоджийско-Японской дружбы через реку Тонлесап (1966 год; при финансовом и техническом содействии Японии) и международный аэропорт (1998); восстановлены буддийский храм Ват-Моха-Монтрей, мечети Нур-уль-Ихсан и эн-Нур-эн-Наим. В западной части города, вдоль бульваров Российской Федерации и Монирет, возник современный деловой (новое здание СМ Камбоджи, 2007 год) и индустриальный район. Сооружены первые высотные здания: «Канадиа тауэр» («OCIC Tower»; 2008 год; высота 99,5 м) и «Ваттанак кепитал тауэр» (2012 год; 188 м). Также возведены здание Национальной ассамблеи Камбоджи в традиционном кхмерском стиле (2007), стадион «Билайн Арена» (2007 год; проводятся соревнования по мини-футболу, баскетболу, волейболу и другим видам спорта), мечеть Эль-Серкаль (с 2013). С 2003 года в северном пригороде Пномпеня, у озера Понгпеай, создаётся город-спутник Камко-Сити, в котором разместятся так называемый Район финансового развития, торговые, общественные-деловые центры, высотные жилые дома. В районе Бриллиантовый Остров (в начале реки Бассак) реконструируется рекреационная зона.
Пномпень - ведущий центр науки, образования и культуры Камбоджи. Среди научных учреждений - Королевская академия Камбоджи (1965 год, современное название с 1999 года), институты: Буддийский (1930 год; в 1975 году закрыт; возобновил деятельность в 1992 году), прав человека (1993), взаимодействия и мира (1994) и другие; Центр социального развития (1995); Обсерватория торговли со странами Юго-Восточной Азии (2003). Государственные университеты: Королевский Пномпень (1960 года; современное название с 1996 года), Королевский сельско-хозяйственный (1964 год; современный статус с 1999 года), Королевский изящных искусств (1965 год; современное название и статус с 1993 года), медицинских наук (1946 год; современное название и статус с 1997 года); негосударственные университеты: политехнический Чамроен (2002), Камбоджа-Меконг (2003), технологический (2008) и другие; Национальная библиотека (1921). Национальный архив Камбоджи (1911 год; возобновил работу в 1980 году). Музеи: Национальный Камбоджи (1920 год; в его составе - Музей и библиотека Нородома Сианука, 2004 год), геноцида «Туол Сленг» (1979), Поле смерти и мемориальная ступа (конца 1990-х годов). Камбоджийский королевский классический балет (с Центральной балетной школой, 2012 года). Труппа Национального театра Камбоджи. Многофункциональные театры: «Ченла» (1969 год; после реконструкции 2002 года в составе Культурного центра Пномпеня; в том числе балетные постановки), «Сованна Пхум» (театр теней, музыка, танец, цирковые представления).
Пномпень - крупнейший экономический центр Камбоджи. Основа городской экономики - сфера услуг, в том числе административные, финансовые услуги, торговля, транспорт, образование и туристический бизнес. В Пномпене базируются Национальный банк Камбоджи (Центральный банк), штаб-квартиры ведущих национальных компаний и коммерческих банков, представительства иностранных корпораций и международных организаций. Ключевое стратегическое положение современного Пномпеня позволяет контролировать судоходство в 4 направлениях: на северо-восток и юго-восток по Меконгу, на северо-запад по реке Тонлесап и на юг по реке Бассак (неофициально город называют Кронг Чактомук - «город с четырьмя лицами»). Через порт Пномпень (находится в 310 км от устья Меконга; в сезон летних муссонных дождей принимает суда типа «река-море») осуществляется паромное сообщение с другими городами на реке Меконг, в том числе во Вьетнаме и Лаосе. Важная отрасль городского хозяйства - обслуживание иностранных туристов, направляющихся в храмовый комплекс Ангкор-Ват и на морской курорт Сиануквиль (Кампонгсаом).
Важнейший промышленный центр страны. Преобладают мелкие и средние предприятия. Главные отрасли промышленности: экспортно ориентированные (развиваются с 2000 года) швейная, трикотажная и кожевенно-обувная, а также традиционная шёлковая и пищевкусовая (мукомольная, сахарная, консервная, производство напитков). Выпуск несложного промышленного оборудования, велосипедов, изделий из пластмасс, фармацевтических препаратов, упаковочных материалов из бумаги и картона, металлоизделий. В индустриальных парках специальные экономические зоны «Пномпень» (2006) - филиалы ряда иностранных, главным образом японских, компаний (производство кабельной продукции, электронных компонентов, подшипников, электродвигателей, одежды).