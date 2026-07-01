ПЛЬЗЕНЬ
ПЛЬЗЕНЬ - (Plze ̌n), город на западе Чехии, админисративный центр Пльзеньского края.
Население 168,0 тысяч человек (2014); четвёртый по числу жителей в стране после Праги, Брно и Остравы. Расположен в Западной Богемии, в возвышенной межгорной котловине, на реке Бероунка (образуется при слиянии рек Радбуза и Мже; бассейн Влтавы). Крупный узел автомобильных и железных дорог. Ближайший международный аэропорт - имени В. Гавела (Рузине) в Праге (в 78 км к северо-востоку от Пльзеня).
Основан в 1295 году по указу Вацлава II, получил ряд королевских привилегий, в том числе в области пивоварения (развивалось с 1307 года). До XVI века известен как Новый Пльзень для отличия от Пльзеня, расположенного в 10 км к юго-востоку (впервые упоминается как крепость Пилизини (Pilisini) под 976 годом в хронике Титмара Мерзебургского, ныне город Стари-Пльзенец). Благодаря выгодному положению на месте слияния нескольких рек и пересечения торговых путей приобрёл значение одного из главных городов Богемии (наряду с Прагой и Кутна-Горой), служил резиденцией императоров Священной Римской империи (в 1392 году Вацлава IV, в 1599-1600 годы Рудольфа II Габсбурга). Активно торговал с германскими землями, привлекал немецких переселенцев (германское название Пильзен (Pilsen)). В 1410-е годы один из центров радикального крыла Гуситского движения. В 1420 году, после ухода гуситов, город стал одним из оплотов католицизма. Неоднократно осаждался гуситскими войсками во главе с Я. Жижкой и Прокопом Великим (1421, 1427, 1431, 1433-1434). В период борьбы за чешский престол между Йиржи из Подебрад и Матьяшом Хуньяди в конце 1460-х годов поддержал последнего, получил от него судебное право. В 1468 году в Пльзене издана «Троянская хроника» - первая печатная книга на чешском языке. С 1526 года в составе владений Габсбургов. В период Тридцатилетней войны 1618-1648 годов сильно пострадал от военных действий и эпидемий. С конца XVIII века начался новый этап развития Пльзеня: были разобраны средневековые стены (с 1795 года; на их месте разбиты сады), открылись первая гимназия (1776), «философский институт» (1804), первый театр (1832 год; ныне Большой театр имени Й.К. Тыла), началось промышленное развитие (суконная мануфактура братьев Тушнер, кожевенная фабрика Д. Левита (1827), пивоваренные заводы «B ̈urgerliches Brauhaus» (1839) и «První akciov ́y pivovar» (1869), машиностроительный завод графа А. Вальдштейна (1859 год; в 1869 году приобретён Э. Шкодой; со временем разросся в группу заводов). В 1861 году соединён железной дорогой с городом Фурт-им-Вальд (Бавария), в 1862 году - с Прагой. Во время австро-прусской войны 1866 года временно оккупирован прусскими войсками. С 1918 года в составе Чехословакии. В 1924 году к городу присоединён ряд близлежащих селений, в результате чего возник так называемый Большой Пльзень (Velká Plzeň). Доля чешского населения существенно возросла. В марте 1939 года оккупирован германскими войсками. Во время 2-й мировой войны неоднократно подвергался бомбардировкам англо-американской авиации как один из центров военного производства (заводы « ̌Skoda»). Освобождён 5.5.1945 года в результате народного восстания, 6.5.1945 года в Пльзен вступили американские войска. После 1945 года немецкое население выслано из города. В июне 1953 года центр массовых выступлений против денежной реформы в Чехословакии. С 1960 года центр Западно-Чешской области. В 1976 году расширил границы за счёт близлежащих поселений. С 1993 года в составе Чешской Республики. Тогда же стал центром Пльзеньской епархии Римско-католической церкви. С 2000 года центр Пльзеньского края.
Старая часть города с прямоугольной средневековой планировкой (22 квартала; площадь около 20 га) расположена у слияния рек Радбуза и Мже. На центральной торговой площади (ныне площадь Республики) расположены здание епископства (около 1322 года; перестроено в 1507 и 1710 годы, архитектор Я. Аугустон Младший), готический собор Святого Варфоломея зального типа (1330-е годы - начало XVI века; пресбитерий - 1360 год; своды около 1476 года; северная башня, высота 102,3 м, - самая высокая в Чехии; в интерьере - позднеготическая Штернбергская капелла, 1510-1529 годы; готическая скульптура, в том числе так называемая Пльзеньская Мадонна, около 1395 года; «Кальварий», около 1460 года), ренессансная Ратуша (1554-1559 годы, итальянский архитектор Дж. Стацио; перестроена в XVII веке и 1907-1912 годы; в главном зале - росписи 1578 года), дома, богато украшенные скульптурой и росписями (Императорский (цесарский) дом (1565-1567 годы, архитектор Стацио, перестроен в 1606-1609 годы по проекту архитектора Дж.М. Филиппи для императора Рудольфа II Габсбурга), дом «Красное сердце» (1630 год, перестроен в 1894 году, архитектор Р. Штех, роспись М. Алеша), дома Скрибония, Хотеша и другие), чумная колонна (1681), статуя Роланда (XVII век). Также сохранились: фрагменты городских стен (конец XIII-XIV веков), готический францисканский монастырь (основан около 1300 года) с церковью Вознесения Девы Марии (около 1300 - около 1350 годов; капелла Святой Варвары, 1370-е годы, фрески около 1460 года; капелла Святой Антония, 1697 год, архитектор Я. Аугустон Старший; барочный западный фасад - 1722-1723 годы, архитектор Аугустон Младший), костёл Святого Микулаша (XV век; перестроен в 1739-1744 годы в стиле барокко), дома в стиле ренессанс с порталами, узорными щипцами и росписями сграффито (XVI-XVII века), барочный доминиканский монастырь (1711-1714 годы, архитектор Аугустон Младший) с церковью Святой Анны (завершена в 1735 году, стукковый декор и фрески Ф.Ю. Люкса) и трапезной (фрески - 1752 года, художник А. Шиндлер). Под историческим центром сохранилась система 3-этажных подвалов (так называемое Пльзеньское подземелье; XIV-XIX веков; общая протяжённость около 19 км). Старая часть города окружена городскими садами.
В XIX - начале XX веков в эпоху Чешского возрождения построены: синагога в романо-мавританском стиле (1888-1893 годы; архитектор Э. Клотц; одна из крупнейших в Европе; вместимость около 20 тысяч человек), здание Большого театра имени Й.К. Тыла в стиле необарокко (1899-1902 годы, архитектор А. Бальшанек; перед ним - памятник писателю и актёру Й.К. Тылу; скульптор А. Сопер), в духе эклектизма и в стиле модерн - железно-дорожный вокзал (1898-1908 годы, архитектор Р. Штех) и здание муниципального собрания (1900-1901). Среди памятников промышленной архитектуры: городская пивоварня (1839-1840) с подземными складами длиной около 8 км и здания заводов « ̌Skoda». В 1920-1930-е годы построены здания в духе функционализма (дом Я. Бруммеля, 1929 год, архитектор А. Лоз; женская гимназия, 1932 год; вилла К. Томашека, 1931-1933 годы; здание радио, завершено в 1947 году).
Крупный центр науки, образования и культуры Чехии. Научные исследования проводятся главным образом в вузах города. Западно-Чешский университет (Университет Западной Богемии; 1991 год; в его составе - научно-технологический парк, 1996 год; научно-исследовательский центр железно-дорожного транспорта, 2005 год), ряд отделений университетов Праги. Городская библиотека (1876), Государственная научная библиотека (1950). Музеи: Западно-Чешский (1878 год; в его составе - Краеведческий музей Пльзеньского края, 1911 год; библиотека, 1992 года), пива (1959), епархиальный (1997), кукол (марионеток; 2009 год; в его составе - кукольный театр «Альфа»), заводов государственного концерна «Škoda» и других. Музей-мемориал Дж.С. Паттона (2005 год; посвящён 3-й армии США, занявшей город в мае 1945 года). Западно-Чешская галерея «Масне Крами» (1954), Галерея города Пльзеня (2001). Научный центр «Техмания» (2008). Большой театр имени Й.К. Тыла (оперные, балетные, драматические постановки; 1902 года). Пльзеньский филармонический оркестр (1998). Международный театральный фестиваль (с 1993). Зоологический и ботанический сад (ведёт историю с 1817 года).
Футбольный клуб «Виктория» (1911) - один из сильнейших в Чехии, чемпион страны (2011) и обладатель Кубка страны (2010), участник групповой стадии турнира Лиги чемпионов (2011-2012); принимает соперников на стадионе «Доосан Арена» (1955). Хоккейный клуб «Шкода Пльзень» проводит матчи на «ЧЭЗ Арена» (1969). Среди других видов спорта наиболее популярны стрелковый (Гран-при «Освобождение») и спортивное ориентирование.
Пльзень - один из ведущих центров Среднечешского индустриального района, специализирующийся на машиностроении. Один из основных городских работодателей - концерн «Škoda» («Škoda Investment»; под контролем нидерландской компании «Appian Group»). В его составе - компании «Škoda Transportation» (собственно заводы « ̌Skoda»; производство подвижного состава для рельсового транспорта), « ̌Skoda Electric», « ̌Skoda Ostrov» (троллейбусы, электродвигатели для троллейбусов и рельсового транспорта), «Škoda TVC» (металлоизделия) и «Škoda Výzkum» (научно-технический и испытательный центр). Из концерна выделился ряд крупных компаний: « ̌Skoda Energo» (подразделение кор. компании «Doosan Heavy Industries & Construction Co.»; паровые турбины, генераторы, конденсаторы, теплообменники и другое энергетическое оборудование), «Škoda Jaderné Strojírenství» (в составе российской компании ОМЗ-СМ; энергоблоки и другое оборудование для АЭС), «Pilsen Steel» (в структуре российской компании «United Group»; чугунные и стальные отливки, поковки, узлы и детали для дизельных двигателей и ветровых энергоустановок). Менее крупные активы концерна по производству металлообрабатывающего оборудования, промышленных редукторов, трансформаторов, гидравлических прессов и другого приобрели чешские, словацские и словенские инвесторы. С 1990-х годов заметно возросло значение электротехнической и электронной промышленности. Сооружены заводы японских компаний «Panasonic» (крупнейшее промышленное предприятие Пльзеня; ЖК-телевизоры и плазменные панели) и «Daikin Industries» (бытовые кондиционеры и воздуховоды), а также компании «NT Magnetics» (трансформаторы и их компоненты, комплектующие телекоммуникационной техники). Выпуск (в том числе в пригородах Пльзеня) автокомплектующих, узлов и деталей для авиационной техники и железно-дорожного подвижного состава, оборудования для табачной промышленности и автомоек, блочных тепловых пунктов и воздушных компрессоров.
Ведущие предприятия пищевкусовой промышленности: пивоваренный завод компании «Plze ̌nsk ́y Prazdroj» («Pilsner Urquell Brewery»; в составе британского концерна «SABMiller»; один из главных в Чехии; производит пиво «Pilsner» с использованием местного жатецкого хмеля), крупнейший в стране завод по производству травяных настоек «Fernet Stock» и завод шампанских вин. Выпуск мясных и молочных продуктов, комбикормов. Производство изделий из пластмасс, силиконовых и резиновых смесей, керамической плитки, кожаных портфелей и сумок, спортивной одежды и обуви, туристического оборудования. ТЭЦ (мощность 150 МВт).
Близ города расположены: к юго-востоку - славянское городище Стари-Пльзенец (X-XIII веков; на холме Радине - руины одноименного королевского замка (Карлскроне; построен при императоре Карле IV в 1356-1361 годы), на холме Гурка - ротондальная церковь Святых Петра и Павла (упоминается с 976 года)).