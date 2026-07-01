ПЛЬЗЕНЬ

ПЛЬЗЕНЬ - (Plze ̌n), го­род на за­па­де Че­хии , админисративный центр Пльзень­ско­го края.

Население 168,0 тысяч человек (2014); чет­вёр­тый по чис­лу жи­те­лей в стра­не по­сле Пра­ги, Брно и Ост­ра­вы. Рас­по­ло­жен в Западной Бо­ге­мии, в воз­вы­шен­ной меж­гор­ной кот­ло­ви­не, на реке Бе­ро­ун­ка (об­ра­зу­ет­ся при слия­нии рек Рад­бу­за и Мже; бас­сейн Влта­вы). Круп­ный узел ав­то­мо­биль­ных и же­лез­ных до­рог. Бли­жай­ший ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт - имени В. Га­ве­ла (Ру­зи­не) в Пра­ге (в 78 км к се­ве­ро-во­сто­ку от Пльзеня).

Ос­но­ван в 1295 году по ука­зу Вац­ла­ва II , по­лу­чил ряд ко­ро­лев­ских при­ви­ле­гий, в том числе в об­лас­ти пи­во­ва­ре­ния (раз­ви­ва­лось с 1307 года). До XVI века из­вес­тен как Но­вый Пльзень для от­ли­чия от Пльзеня, рас­по­ло­жен­но­го в 10 км к юго-вос­то­ку (впер­вые упо­ми­на­ет­ся как кре­пость Пи­ли­зи­ни (Pi­lisini) под 976 годом в хро­ни­ке Тит­ма­ра Мер­зе­бург­ско­го, ны­не город Ста­ри-Пльзе­нец). Бла­го­да­ря вы­год­но­му по­ло­же­нию на ме­с­те слия­ния не­сколь­ких рек и пе­ре­се­че­ния тор­го­вых пу­тей при­об­рёл зна­че­ние од­но­го из главных го­ро­дов Бо­ге­мии (на­ря­ду с Пра­гой и Кут­на-Го­рой), слу­жил ре­зи­ден­ци­ей им­пе­ра­то­ров Свя­щен­ной Римской им­пе­рии (в 1392 году Вац­ла­ва IV, в 1599-1600 годы Ру­доль­фа II Габс­бур­га). Ак­тив­но тор­го­вал с германскими зем­ля­ми, при­вле­кал немецких пе­ре­се­лен­цев (германское название Пиль­зен (Pil­sen)). В 1410-е годы один из цен­тров ра­ди­каль­но­го кры­ла Гу­сит­ско­го дви­же­ния. В 1420 году, по­сле ухо­да гу­си­тов, го­род стал од­ним из оп­ло­тов ка­то­ли­циз­ма. Не­од­но­крат­но оса­ж­дал­ся гу­сит­ски­ми вой­ска­ми во гла­ве с Я. Жиж­кой и Про­ко­пом Ве­ли­ким (1421, 1427, 1431, 1433-1434). В пе­ри­од борь­бы за чешский пре­стол ме­ж­ду Йир­жи из По­деб­рад и Мать­я­шом Хунь­я­ди в конце 1460-х годов под­дер­жал по­след­не­го, по­лу­чил от не­го су­деб­ное пра­во. В 1468 году в Пльзене из­да­на «Тро­ян­ская хро­ни­ка» - пер­вая пе­чат­ная кни­га на чешском язы­ке. С 1526 года в со­ста­ве вла­де­ний Габс­бур­гов. В пе­ри­од Три­дца­ти­лет­ней вой­ны 1618-1648 годов силь­но по­стра­дал от во­енных дей­ст­вий и эпи­де­мий. С конца XVIII века на­чал­ся но­вый этап раз­ви­тия Пльзеня: бы­ли ра­зо­бра­ны средневековые сте­ны (с 1795 года ; на их мес­те раз­би­ты са­ды), от­кры­лись пер­вая гим­на­зия (1776), «фи­ло­соф­ский институт» (1804), пер­вый те­атр (1832 год; ны­не Боль­шой те­атр имени Й.К. Ты­ла), на­ча­лось промышленное раз­ви­тие (су­кон­ная ма­ну­фак­ту­ра братьев Туш­нер, ко­же­вен­ная фаб­ри­ка Д. Ле­ви­та (1827), пи­во­ва­рен­ные за­во­ды «B ̈ur­gerliches Brauhaus» (1839) и «První akcio­v ́y pivovar» (1869), ма­ши­но­стро­ительный за­вод графа А. Вальд­штей­на (1859 год; в 1869 году при­об­ре­тён Э. Шко­дой; со вре­ме­нем раз­рос­ся в груп­пу за­во­дов). В 1861 году со­еди­нён же­лез­ной до­ро­гой с городом Фурт-им-Вальд (Ба­ва­рия), в 1862 году - с Пра­гой. Во вре­мя ав­ст­ро-прус­ской вой­ны 1866 года вре­мен­но ок­ку­пи­ро­ван прусскими вой­ска­ми. С 1918 года в со­ста­ве Че­хо­сло­ва­кии. В 1924 году к го­ро­ду при­сое­ди­нён ряд близ­ле­жа­щих се­ле­ний, в ре­зуль­та­те че­го воз­ник так называемый Боль­шой Пльзень (Velká Plzeň). До­ля чешского на­селе­ния су­ще­ст­вен­но воз­рос­ла. В мар­те 1939 года ок­ку­пи­ро­ван германскими вой­ска­ми. Во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся бом­бар­ди­ров­кам англо-американской авиа­ции как один из цен­тров во­енного про­изводства (за­во­ды « ̌Skoda»). Ос­во­бо­ж­дён 5.5.1945 года в ре­зуль­та­те народного вос­ста­ния, 6.5.1945 года в Пльзен всту­пи­ли американские вой­ска. По­сле 1945 года немецкое на­се­ле­ние вы­сла­но из го­ро­да. В ию­не 1953 года центр мас­со­вых вы­сту­п­ле­ний про­тив де­неж­ной ре­фор­мы в Че­хо­сло­ва­кии. С 1960 года центр Западно-Чешской области. В 1976 году рас­ши­рил гра­ни­цы за счёт близ­ле­жа­щих по­се­ле­ний. С 1993 года в со­ста­ве Чешской Рес­пуб­ли­ки. То­гда же стал цен­тром Пльзень­ской епар­хии Рим­ско-ка­то­лической церк­ви. С 2000 года центр Пльзень­ско­го края.

Ста­рая часть го­ро­да с пря­мо­уголь­ной средневековой пла­ни­ров­кой (22 квар­та­ла; площадь около 20 га) рас­по­ло­же­на у слия­ния рек Рад­бу­за и Мже. На центральной тор­го­вой пло­ща­ди (ны­не площадь Рес­пуб­ли­ки) рас­по­ло­же­ны зда­ние епи­скоп­ст­ва (около 1322 года; пе­ре­строе­но в 1507 и 1710 годы, архитектор Я. Ау­гу­стон Млад­ший), го­тический со­бор Святого Вар­фо­ло­мея заль­но­го ти­па (1330-е годы - начало XVI века; прес­би­те­рий - 1360 год; сво­ды около 1476 года; северная баш­ня, высота 102,3 м, - са­мая вы­со­кая в Че­хии; в ин­терь­е­ре - позд­не­го­тическая Штерн­берг­ская ка­пел­ла, 1510-1529 годы; го­тическая скульп­ту­ра, в том числе так называемая Пльзень­ская Ма­дон­на, около 1395 года; «Каль­ва­рий», около 1460 года), ре­нес­санс­ная Ра­ту­ша (1554-1559 годы, итальянский архитектор Дж. Ста­цио; пе­ре­строе­на в XVII веке и 1907-1912 годы; в главном за­ле - рос­пи­си 1578 года), до­ма, бо­га­то ук­ра­шен­ные скульп­ту­рой и рос­пи­ся­ми (Императорский (це­сар­ский) дом (1565-1567 годы, архитектор Ста­цио, пе­ре­стро­ен в 1606-1609 годы по про­ек­ту архитектора Дж.М. Фи­лип­пи для императора Ру­доль­фа II Габс­бур­га), дом «Крас­ное серд­це» (1630 год, пе­ре­стро­ен в 1894 году, архитектор Р. Штех, рос­пись М. Але­ша), до­ма Скри­бо­ния, Хо­те­ша и другие), чум­ная ко­лон­на (1681), ста­туя Ро­лан­да (XVII век). Так­же со­хра­ни­лись: фраг­мен­ты городских стен (конец XIII-XIV веков), го­тический фран­ци­скан­ский монастырь (ос­но­ван около 1300 года) с церковью Воз­не­се­ния Де­вы Ма­рии (около 1300 - около 1350 годов; ка­пел­ла Святой Вар­ва­ры, 1370-е годы, фре­ски около 1460 года; ка­пел­ла Святой Ан­то­ния, 1697 год, архитектор Я. Ау­гу­стон Стар­ший; ба­роч­ный западный фа­сад - 1722-1723 годы, архитектор Ау­гу­стон Млад­ший), кос­тёл Святого Ми­ку­ла­ша (XV век; пе­ре­стро­ен в 1739-1744 годы в сти­ле ба­рок­ко), до­ма в сти­ле ре­нес­санс с пор­та­ла­ми, узор­ны­ми щип­ца­ми и рос­пи­ся­ми сграф­фи­то (XVI-XVII века), ба­роч­ный до­ми­ни­кан­ский монастырь (1711-1714 годы, архитектор Ау­гу­стон Млад­ший) с церковью Святой Ан­ны (за­вер­ше­на в 1735 году, стук­ко­вый де­кор и фре­ски Ф.Ю. Люк­са) и тра­пез­ной (фре­ски - 1752 года, художник А. Шинд­лер). Под ис­то­рическим цен­тром со­хра­ни­лась сис­те­ма 3-этаж­ных под­ва­лов (так называемое Пльзень­ское под­зе­ме­лье; XIV-XIX веков; об­щая про­тя­жён­ность около 19 км). Ста­рая часть го­ро­да ок­ру­же­на городскими са­да­ми.

В XIX - начале XX веков в эпо­ху Чешского воз­рож­де­ния по­строе­ны: си­на­го­га в ро­ма­но-мав­ри­тан­ском сти­ле (1888-1893 годы; архитектор Э. Клотц; од­на из круп­ней­ших в Ев­ро­пе; вме­сти­мость около 20 тысяч человек), здание Боль­шого те­атра имени Й.К. Ты­ла в сти­ле не­оба­рок­ко (1899-1902 годы, архитектор А. Баль­ша­нек; пе­ред ним - па­мят­ник пи­са­те­лю и ак­тё­ру Й.К. Ты­лу; скульп­тор А. Со­пер), в ду­хе эк­лек­тиз­ма и в сти­ле мо­дерн - железно-дорожный во­кзал (1898-1908 годы, архитектор Р. Штех) и зда­ние му­ни­ци­паль­но­го со­б­ра­ния (1900-1901). Сре­ди па­мят­ни­ков промышленной ар­хи­тек­ту­ры: городская пи­во­вар­ня (1839-1840) с под­зем­ны­ми скла­да­ми дли­ной около 8 км и зда­ния за­во­дов « ̌Skoda». В 1920-1930-е годы по­строе­ны зда­ния в ду­хе функ­цио­на­лиз­ма (дом Я. Брум­ме­ля, 1929 год, архитектор А. Лоз; жен­ская гим­на­зия, 1932 год; вил­ла К. То­ма­ше­ка, 1931-1933 годы; зда­ние ра­дио, за­вер­ше­но в 1947 году).

Круп­ный центр нау­ки, об­ра­зо­ва­ния и куль­ту­ры Че­хии. На­учные ис­сле­до­ва­ния про­во­дят­ся главным образом в ву­зах го­ро­да. Западно-Чешский университет (Университет Западной Бо­ге­мии; 1991 год; в его со­ста­ве - на­учно-тех­но­ло­гический парк, 1996 год; научно-исследовательский центр железно-дорожного транс­пор­та, 2005 год), ряд от­де­ле­ний университетов Пра­ги. Городская библиотека (1876), Государственная на­учная библиотека (1950). Му­зеи: За­пад­но-Чеш­ский (1878 год; в его со­ста­ве - Крае­ведческий му­зей Пльзень­ско­го края, 1911 год; библиотека, 1992 года), пи­ва (1959), епар­хи­аль­ный (1997), ку­кол (ма­рио­не­ток; 2009 год; в его со­ста­ве - ку­коль­ный те­атр «Аль­фа»), за­во­дов государственного кон­цер­на «Škoda» и других. Му­зей-ме­мо­ри­ал Дж.С. Пат­то­на (2005 год; по­свя­щён 3-й ар­мии США, занявшей го­род в мае 1945 года). Западно-Чешская га­ле­рея «Мас­не Кра­ми» (1954), Га­ле­рея го­ро­да Пльзеня (2001). На­учный центр «Тех­ма­ния» (2008). Боль­шой те­атр имени Й.К. Ты­ла (опер­ные, ба­лет­ные, дра­ма­тические по­ста­нов­ки; 1902 года). Пльзень­ский фи­лар­мо­нический ор­кестр (1998). Ме­ж­ду­народный те­ат­раль­ный фес­ти­валь (с 1993). Зоо­ло­гический и бо­та­нический сад (ве­дёт ис­то­рию с 1817 года).

Фут­боль­ный клуб «Вик­то­рия» (1911) - один из силь­ней­ших в Че­хии, чем­пи­он стра­ны (2011) и об­ла­да­тель Куб­ка стра­ны (2010), уча­ст­ник груп­по­вой ста­дии тур­ни­ра Ли­ги чем­пио­нов (2011-2012); при­ни­ма­ет со­пер­ни­ков на ста­дио­не «До­осан Аре­на» (1955). Хок­кей­ный клуб «Шко­да Пльзень» про­во­дит мат­чи на «ЧЭЗ Аре­на» (1969). Сре­ди других ви­дов спор­та наи­бо­лее по­пу­ляр­ны стрел­ко­вый (Гран-при «Ос­во­бо­ж­де­ние») и спор­тив­ное ори­ен­ти­ро­ва­ние.

Пльзень - один из ве­ду­щих цен­тров Сред­не­чеш­ско­го ин­ду­ст­ри­аль­но­го рай­она, спе­циа­ли­зи­рую­щий­ся на ма­ши­но­строе­нии. Один из основных городских ра­бо­то­да­те­лей - кон­церн «Škoda» («Škoda Investment»; под кон­тро­лем ни­дерландской ком­па­нии «Ap­pian Group»). В его со­ста­ве - ком­па­нии «Škoda Transportation» (соб­ст­вен­но за­во­ды « ̌Skoda»; про­изводство под­виж­но­го соста­ва для рель­со­во­го транс­пор­та), « ̌Skoda Electric», « ̌Skoda Ostrov» (трол­лей­бу­сы, элек­тро­дви­га­те­ли для трол­лей­бу­сов и рель­со­во­го транс­пор­та), «Škoda TVC» (ме­тал­ло­из­де­лия) и «Škoda Výz­kum» (на­учно-тех­нический и ис­пы­тательный центр). Из кон­цер­на вы­де­лил­ся ряд круп­ных ком­па­ний: « ̌Skoda Energo» (под­раз­де­ле­ние кор. ком­па­нии «Doosan Heavy Indus­tries & Construction Co.»; па­ро­вые тур­би­ны, ге­не­ра­то­ры, кон­ден­са­то­ры, те­п­ло­об­мен­ни­ки и другое энер­ге­тическое обо­ру­до­ва­ние), «Škoda Jaderné Strojírenství» (в со­ста­ве российской ком­па­нии ОМЗ-СМ; энер­го­бло­ки и другое обо­ру­до­ва­ние для АЭС), «Pilsen Steel» (в струк­ту­ре российской ком­па­нии «United Group»; чу­гун­ные и сталь­ные от­лив­ки, по­ков­ки, уз­лы и де­та­ли для ди­зель­ных дви­га­те­лей и вет­ро­вых энер­го­ус­та­но­вок). Ме­нее круп­ные ак­ти­вы кон­цер­на по про­изводству ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­ще­го обо­ру­до­ва­ния, промышленных ре­дук­то­ров, транс­фор­ма­то­ров, гид­рав­лических прес­сов и другого при­об­ре­ли чешские, сло­вацские и сло­венские ин­ве­сто­ры. С 1990-х годов за­мет­но воз­рос­ло зна­че­ние элек­тро­тех­нической и элек­трон­ной промышленности. Со­ору­же­ны за­во­ды японских ком­па­ний «Panasonic» (круп­ней­шее промышленное пред­при­ятие Пльзеня; ЖК-те­ле­ви­зо­ры и плаз­мен­ные па­не­ли) и «Daikin Industries» (бы­то­вые кон­ди­цио­не­ры и воз­ду­хо­во­ды), а так­же ком­па­нии «NT Magnetics» (транс­фор­ма­то­ры и их ком­по­нен­ты, ком­плек­тую­щие те­ле­ком­му­ни­кационной тех­ни­ки). Вы­пуск (в том числе в при­го­ро­дах Пльзеня) ав­то­ком­плек­тую­щих, уз­лов и де­та­лей для авиационной тех­ни­ки и железно-дорожного под­виж­но­го со­ста­ва, обо­ру­до­ва­ния для та­бач­ной промышленности и ав­то­мо­ек, блоч­ных те­п­ло­вых пунк­тов и воздушных ком­прес­со­ров.

Ве­ду­щие пред­при­ятия пи­ще­вку­со­вой промышленности: пи­во­ва­рен­ный за­вод ком­па­нии «Plze ̌nsk ́y Prazdroj» («Pilsner Urquell Brewery»; в со­ста­ве британского кон­цер­на «SABMiller»; один из главных в Че­хии; про­из­во­дит пи­во «Pilsner» с ис­поль­зо­ва­ни­ем ме­ст­но­го жа­тец­ко­го хме­ля), круп­ней­ший в стра­не за­вод по про­изводству тра­вя­ных на­сто­ек «Fernet Stock» и за­вод шам­пан­ских вин. Вы­пуск мяс­ных и мо­лоч­ных про­дук­тов, ком­би­кор­мов. Про­изводство из­де­лий из пла­ст­масс, си­ли­ко­но­вых и ре­зи­но­вых сме­сей, ке­ра­мической плит­ки, ко­жа­ных порт­фе­лей и су­мок, спор­тив­ной одеж­ды и обу­ви, ту­ри­стического обо­ру­до­ва­ния. ТЭЦ (мощ­ность 150 МВт).

Близ го­ро­да рас­по­ло­же­ны: к юго-вос­то­ку - славянское го­ро­ди­ще Ста­ри-Пльзе­нец (X-XIII веков; на хол­ме Ра­ди­не - руи­ны од­но­именного ко­ро­лев­ско­го зам­ка (Карл­ск­ро­не; по­стро­ен при императоре Кар­ле IV в 1356-1361 годы), на хол­ме Гур­ка - ро­тон­даль­ная церковь Свя­тых Пет­ра и Пав­ла (упо­ми­на­ет­ся с 976 года)).

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