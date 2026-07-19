ПЛОТНИКОВ ПАВЕЛ АРТЕМЬЕВИЧ

Генерал-майор авиации, участник Великой Отечественной войны , дважды Герой Советского Союза (1944, 1945).

Биография

Родился 4 марта 1920 года в селе Гоньба (ныне — в черте города Барнаула). Окончив школу, работал на заводе, без отрыва от производства окончил аэроклуб. В 1938 году призван в РККА . В 1940 году окончил Новосибирскую ВАШП.

Великая Отечественная война

С октября 1941 года — в действующей армии. С марта 1942 года воевал лётчиком во 2-й эскадрилье 459-го ночного скоростного бомбардировочного авиаполка. Наносил бомбовые удары по железнодорожным узлам, скоплениям техники и живой силы, аэродромам и прочим важным объектам противника. Кроме того, неоднократно выполнял ответственные задания командования по проведению воздушной разведки и аэрофотосъёмки. Проявил себя как высококвалифицированный лётчик, способный выполнять любые задачи вне зависимости от времени суток и текущих погодных условий. После проводимых бомбометаний не возвращался назад, а снижался до четырёхсотметровой высоты и наносил ещё несколько штурмовых ударов. Бомбил вражеские объекты в Сталино , Харькове, Таганроге, Краматорске , Гусаровке, Мариуполе , Волновахе, Пологах, Полтаве , Умани и других населённых пунктах, нанеся врагу значительный ущерб. 10 апреля 1942 года его экипажу удалось потопить вражеский транспорт в Таганрогском порту. 21 апреля 1942 года при возвращении с бомбардировки завода имени Ильича в Мариуполе самолёт Плотникова попал в зону подсветки прожекторами. Во время выполнения манёвра штурман решил, что машина вошла в штопор, и выбросился на парашюте. Лётчику в одиночку удалось не только уйти из зоны подсветки, но и благополучно добраться до своего аэродрома.

В дальнейшем стал сначала командиром звена, затем заместителем командира эскадрильи 82-го гвардейского бомбардировочного авиаполка. Участвовал в освобождении Украинской ССР и битве за Днепр . 8 и 26 сентября 1943 года выполнял специальные задания по разрушению мостов через Днепр в Кременчуге и Днепропетровске. Несмотря на сильное противодействие вражеской зенитной артиллерии, он умело произвёл бомбометание, лишив врага возможности перебрасывать войска на восточный берег. 20 октября 1943 года при выполнении очередного задания в районе станции Александрия Кировоградской области сбил немецкий бомбардировщик. Также привлекался к другим задачам — так, он неоднократно летал в глубокий тыл врага и разбрасывал там листовки.

По состоянию на 4 мая 1944 года, Плотников совершил 225 боевых вылетов, проведя 40 бомбометаний с пикирования с высокой эффективностью. За это лётчик был удостоен звания Героя Советского Союза.

С октября 1944 года командовал эскадрильей в 81-м гвардейском бомбардировочном авиаполку. Участвовал в освобождении Польши, боях в Германии. Бомбил вражеские объекты и скопления войск в Бреслау, Глоау, Оппельне, Опочно, Ламсдорфе. К марту 1945 года на счету Плотникова имелось 305 вылетов. За это он во второй раз получил высшую степень отличия СССР. Всего же за время своего участия в войне Плотников совершил 343 вылета.

Послевоенная жизнь

В 1945 году окончил ВОЛТШ, в 1951 году — ВВА, в 1960 году — ВАГШ ВС СССР. Служил на высоких командных и штабных должностях. С 1975 года — в запасе. Жил в Москве. Умер 14 декабря 2000 года.