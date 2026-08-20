ПЛИТОЧНЫХ МОГИЛ КУЛЬТУРА

ПЛИТОЧНЫХ МОГИЛ КУЛЬТУРА - ар­хео­ло­гическая куль­ту­ра брон­зо­во­го и ран­не­го же­лез­но­го ве­ков в сте­пях и ле­со­сте­пи на тер­ри­то­рии Восточной и Центральной Мон­го­лии, За­бай­ка­лья, Северо-Западной Мань­чжу­рии (сте­пи Бар­ги).

Па­мят­ни­ки из­вест­ны на за­па­де до кот­ло­ви­ны Боль­ших озёр (Западная Мон­го­лия), в При­бай­ка­лье на се­ве­ре, на юге - до пред­го­рий Нань­ша­ня. Да­ти­ру­ет­ся в рам­ках от середины II-го тысячелетия до конца I-го тысячелетия до нашей эры; рас­цвет при­хо­дит­ся на VIII-VI века. Вы­де­ле­на Г.П. Со­снов­ским в конце 1930-х годов по ма­те­риа­лам За­бай­ка­лья. На­зва­на по пли­точ­ным мо­ги­лам. Под­раз­де­ля­ет­ся на эта­пы: ран­ний, чу­лут­ский (XIII-VIII века); ацай­ский (VIII-VI века); усть-цо­ронн­ский, или са­ян­туй­ский (V-III века).

Пред­став­ле­на пли­точ­ны­ми мо­ги­ла­ми и жерт­вен­ни­ка­ми, сто­ян­ка­ми (ста­цио­нар­ные по­се­ле­ния ред­ки), наскаль­ны­ми изо­бра­же­ния­ми , кла­да­ми брон­зо­вых из­де­лий, мно­го­численными слу­чай­ны­ми на­ход­ка­ми. Мо­гиль­ни­ки вклю­ча­ют в основном пря­мо­уголь­ные и «фи­гур­ные» (на тер­ри­то­рии Мон­го­лии не­ко­то­рые ав­то­ры вы­де­ля­ют их в осо­бую куль­ту­ру Тэвш) пли­точ­ные кон­ст­рук­ции. При­над­леж­ность мо­гил двор­цов­ско­го ти­па (с кур­ган­ны­ми клад­ка­ми, бо­лее глу­бо­ки­ми мо­гиль­ны­ми яма­ми с за­бу­тов­кой кам­нем, бо­га­тым ин­вен­та­рём) к плиточных могил культуре дис­кус­си­он­на; но, воз­мож­но, что они - мо­ги­лы зна­ти. Внут­ри ка­мен­ных ог­рад - пе­ре­кры­тые ка­мен­ной клад­кой тру­по­по­ло­же­ния (в основном ин­ди­ви­ду­аль­ные), вы­тя­ну­тые на спи­не го­ло­вой на вос­ток (с от­кло­не­ния­ми). Ин­вен­тарь - в основном де­та­ли убо­ра, ке­ра­ми­ка, ре­же ору­дия, из­ред­ка ору­жие, де­та­ли кон­ской сбруи (их не­мно­го боль­ше на ацай­ском эта­пе). Ана­ло­гии в основном в степ­ной зо­не Ев­ра­зии от При­чер­но­мо­рья до тер­ри­то­рии Северо-Восточного Ки­тая. Убор пред­став­лен бу­са­ми, про­ни­зя­ми, под­вес­ка­ми, бляш­ка­ми-пу­го­ви­ца­ми, на­шив­ны­ми бляш­ка­ми, пряж­ка­ми с не­под­виж­ным языч­ком, по­яс­ны­ми пла­сти­на­ми, зер­ка­ла­ми, коль­ца­ми, брас­ле­та­ми из брон­зы, пи­ро­фил­ли­та, пер­ла­мут­ра, кам­ня, кос­ти, ра­ко­вин-кау­ри. Ору­дия – иг­лы (и иголь­ни­ки), но­жи, ли­тей­ные фор­мы, льяч­ки, кель­ты, пряс­ли­ца из брон­зы, кос­ти, гли­ны; ка­мен­ные осел­ки, то­чи­ла, пес­ты, зер­но­тёр­ки, коль­ца-утя­же­ли­те­ли мо­тыг, скреб­ки, скрёб­ла, пла­сти­ны. Ору­жие и кон­ское сна­ря­же­ние – на­ко­неч­ни­ки стрел, на­клад­ки лу­ков, кин­жал, но­жи, пса­лии, ру­ко­яти пле­тей из брон­зы, кос­ти и ро­га. Ке­ра­ми­ка - бан­ки и горш­ки; есть сле­ды вы­ко­ла­чи­ва­ния и за­гла­жи­ва­ния ор­на­мен­та в верх­ней час­ти со­су­дов (на­но­сил­ся гре­бён­кой, на­ко­ла­ми), мог вклю­чать на­леп­ные ва­ли­ки. Есть со­су­ды на 3 нож­ках (три­по­ды), ха­рак­тер­ные для куль­тур Восточной Азии. С плиточных могил культурой со­от­но­сят­ся на­скаль­ные ри­сун­ки так называемого се­лен­гин­ско­го ти­па (на­но­си­лись крас­кой на ос­но­ве ох­ры) с изо­бра­же­ния­ми лю­дей, хищ­ных птиц с рас­пла­стан­ны­ми крыль­я­ми, ог­ра­док, пя­тен, кре­сто­об­раз­ных фи­гур, не­ред­ко об­ра­зую­щих слож­ные ком­по­зи­ции. Вы­со­ко раз­ви­то брон­зо­ли­тей­ное про­изводство - на ран­них эта­пах - в сис­те­ме Вос­точ­но-Ази­ат­ской степ­ной ме­тал­лур­гической про­вин­ции (ра­нее рас­смат­ри­ва­лась как часть Вос­точ­но-Ази­ат­ской ме­тал­лур­ги­че­ской про­вин­ции); есть по­гре­бе­ния ре­мес­лен­ни­ков. В кон­це плиточных могил культуры по­яви­лась ме­тал­лур­гия же­ле­за. В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - ко­че­вое и по­лу­ко­че­вое ско­то­вод­ст­во (ло­шадь и мел­кий ро­га­тый скот, мень­ше - круп­ный ро­га­тый скот, верб­люд).

Плиточных могил культура сло­жи­лась около середины II-го тысячелетия до нашей эры на ос­но­ве се­лен­гин­ско-да­ур­ской куль­ту­ры (тер­ри­то­рия Южного За­бай­ка­лья и Мон­го­лии) в ре­зуль­та­те сме­ны осед­ло­го (пас­ту­ше­ско­го и, воз­мож­но, зем­ле­дель­че­ско­го) ук­ла­да ко­че­вым и по­лу­ко­че­вым ско­то­вод­ст­вом, что бы­ло вы­зва­но фор­ми­ро­ва­ни­ем рез­ко кон­ти­нен­таль­но­го кли­ма­та. Рас­про­стра­ни­лась в хо­де ми­гра­ций конца II-го - начала I-го тысячелетия до нашей эры. Гео­гра­фи­че­ски и по осо­бен­но­стям куль­ту­ры плиточных могил культура за­ни­ма­ла сре­дин­ное по­ло­же­ние ме­ж­ду ско­то­вод­че­ски­ми и зем­ле­дель­че­ски­ми куль­ту­ра­ми, рас­по­ло­жен­ны­ми от Сая­но-Ал­тая и Южной Си­би­ри до Средней Азии, и куль­ту­ра­ми Восточной Азии, ос­но­ван­ны­ми на зем­ле­де­лии и жи­вот­но­вод­ст­ве, кон­так­ти­руя с те­ми и дру­ги­ми. Ко II веку до нашей эры на тер­ри­то­рии плиточных могил культуры рас­про­стра­ни­лась куль­ту­ра, свя­зан­ная с объ­е­ди­не­ни­ем хун­ну. Па­мят­ни­ков V-III веков до нашей эры. из­вест­но ма­ло, они близ­ки «ски­фо-си­бир­ско­му ми­ру».

Но­си­те­ли плиточных могил культуры от­но­сят­ся к си­бир­ской вет­ви восточного (мон­го­ло­ид­но­го) ра­со­во­го ство­ла (по клас­си­фи­ка­ции В.В. Бу­на­ка), как и на­се­ле­ние За­бай­ка­лья и Восточной Мон­го­лии не­оли­та , эне­о­ли­та, ран­не­го брон­зо­во­го ве­ка. В кон­це брон­зо­во­го - на­ча­ле ран­не­го же­лез­но­го ве­ков в ре­зуль­та­те кон­так­тов с ев­ро­пео­и­да­ми, но­си­те­ля­ми куль­ту­ры ке­рек­су­ров, миг­ри­ро­вав­ших на тер­ри­то­рию Западного За­бай­ка­лья и Центральной Мон­го­лии, у но­си­те­лей плиточных могил культуры на­ча­лось фор­ми­ро­ва­ние ан­тро­по­ло­гических осо­бен­но­стей, ха­рак­тер­ных для цен­траль­ноа­зи­ат­ской ра­сы. Спе­циа­ли­сты пред­по­ла­га­ют уча­стие но­си­те­лей плиточных могил культуры в фор­ми­ро­ва­нии ан­тро­по­ло­гического ти­па хун­ну, а так­же мон­го­лов и бу­рят.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)