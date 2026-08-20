ПЛИТОЧНЫХ МОГИЛ КУЛЬТУРА
ПЛИТОЧНЫХ МОГИЛ КУЛЬТУРА - археологическая культура бронзового и раннего железного веков в степях и лесостепи на территории Восточной и Центральной Монголии, Забайкалья, Северо-Западной Маньчжурии (степи Барги).
Памятники известны на западе до котловины Больших озёр (Западная Монголия), в Прибайкалье на севере, на юге - до предгорий Наньшаня. Датируется в рамках от середины II-го тысячелетия до конца I-го тысячелетия до нашей эры; расцвет приходится на VIII-VI века. Выделена Г.П. Сосновским в конце 1930-х годов по материалам Забайкалья. Названа по плиточным могилам. Подразделяется на этапы: ранний, чулутский (XIII-VIII века); ацайский (VIII-VI века); усть-цороннский, или саянтуйский (V-III века).
Представлена плиточными могилами и жертвенниками, стоянками (стационарные поселения редки), наскальными изображениями, кладами бронзовых изделий, многочисленными случайными находками. Могильники включают в основном прямоугольные и «фигурные» (на территории Монголии некоторые авторы выделяют их в особую культуру Тэвш) плиточные конструкции. Принадлежность могил дворцовского типа (с курганными кладками, более глубокими могильными ямами с забутовкой камнем, богатым инвентарём) к плиточных могил культуре дискуссионна; но, возможно, что они - могилы знати. Внутри каменных оград - перекрытые каменной кладкой трупоположения (в основном индивидуальные), вытянутые на спине головой на восток (с отклонениями). Инвентарь - в основном детали убора, керамика, реже орудия, изредка оружие, детали конской сбруи (их немного больше на ацайском этапе). Аналогии в основном в степной зоне Евразии от Причерноморья до территории Северо-Восточного Китая. Убор представлен бусами, пронизями, подвесками, бляшками-пуговицами, нашивными бляшками, пряжками с неподвижным язычком, поясными пластинами, зеркалами, кольцами, браслетами из бронзы, пирофиллита, перламутра, камня, кости, раковин-каури. Орудия – иглы (и игольники), ножи, литейные формы, льячки, кельты, пряслица из бронзы, кости, глины; каменные оселки, точила, песты, зернотёрки, кольца-утяжелители мотыг, скребки, скрёбла, пластины. Оружие и конское снаряжение – наконечники стрел, накладки луков, кинжал, ножи, псалии, рукояти плетей из бронзы, кости и рога. Керамика - банки и горшки; есть следы выколачивания и заглаживания орнамента в верхней части сосудов (наносился гребёнкой, наколами), мог включать налепные валики. Есть сосуды на 3 ножках (триподы), характерные для культур Восточной Азии. С плиточных могил культурой соотносятся наскальные рисунки так называемого селенгинского типа (наносились краской на основе охры) с изображениями людей, хищных птиц с распластанными крыльями, оградок, пятен, крестообразных фигур, нередко образующих сложные композиции. Высоко развито бронзолитейное производство - на ранних этапах - в системе Восточно-Азиатской степной металлургической провинции (ранее рассматривалась как часть Восточно-Азиатской металлургической провинции); есть погребения ремесленников. В конце плиточных могил культуры появилась металлургия железа. В основе хозяйства - кочевое и полукочевое скотоводство (лошадь и мелкий рогатый скот, меньше - крупный рогатый скот, верблюд).
Плиточных могил культура сложилась около середины II-го тысячелетия до нашей эры на основе селенгинско-даурской культуры (территория Южного Забайкалья и Монголии) в результате смены оседлого (пастушеского и, возможно, земледельческого) уклада кочевым и полукочевым скотоводством, что было вызвано формированием резко континентального климата. Распространилась в ходе миграций конца II-го - начала I-го тысячелетия до нашей эры. Географически и по особенностям культуры плиточных могил культура занимала срединное положение между скотоводческими и земледельческими культурами, расположенными от Саяно-Алтая и Южной Сибири до Средней Азии, и культурами Восточной Азии, основанными на земледелии и животноводстве, контактируя с теми и другими. Ко II веку до нашей эры на территории плиточных могил культуры распространилась культура, связанная с объединением хунну. Памятников V-III веков до нашей эры. известно мало, они близки «скифо-сибирскому миру».
Носители плиточных могил культуры относятся к сибирской ветви восточного (монголоидного) расового ствола (по классификации В.В. Бунака), как и население Забайкалья и Восточной Монголии неолита, энеолита, раннего бронзового века. В конце бронзового - начале раннего железного веков в результате контактов с европеоидами, носителями культуры керексуров, мигрировавших на территорию Западного Забайкалья и Центральной Монголии, у носителей плиточных могил культуры началось формирование антропологических особенностей, характерных для центральноазиатской расы. Специалисты предполагают участие носителей плиточных могил культуры в формировании антропологического типа хунну, а также монголов и бурят.