ПЛИСКА

ПЛИСКА - го­род VIII - XI веков на се­ве­ро-вос­то­ке Бол­га­рии, сто­ли­ца Пер­во­го Бол­гар­ско­го цар­ст­ва (до 893 года; ве­ро­ят­но, пер­вая). Ве­ро­ят­но, от ста­ро­сла­вян­ско­го на­зва­ния ме­ст­но­сти, свя­зан­ной с во­до­ёмом или рав­ни­ной.

Рас­по­ло­жен к се­ве­ру от Про­ва­дий­ско­го пла­то, близ современного города Пли­ска (область Шу­мен; бывшее село Або­ба, пе­ре­име­но­ва­но в честь Плиска в 1925 году; ста­тус го­ро­да с 1981 города).

Упо­ми­на­ет­ся в Ча­та­лар­ской над­пи­си болгарского ха­на Омур­та­га как ла­герь Пли­ска (около 822 года; на греческом язы­ке; най­де­на в начале XX века близ современного села Хан-Крум, в области Шу­мен в Бол­га­рии). В ви­зантийских ис­то­рических со­чи­не­ни­ях из­вест­на как Пли­ску­са, Пли­ско­ва; в болгарской апо­кри­фической хро­ни­ке XI века «Ска­за­ние про­ро­ка Исайи» - как Плю­ска-град, яко­бы ос­но­ван­ный болгарским ха­ном Ас­па­ру­хом (то есть в конце VII века). Впер­вые иден­ти­фи­ци­ро­ва­на в 1886 году К. Ире­че­ком. Ло­ка­ли­за­ция до­каза­на од­ним из ос­но­вате­лей болгарской ар­хео­ло­гии чешским учё­ным К. Шкор­пи­лом и Ф.И. Ус­пен­ским. Пер­вые рас­коп­ки про­ве­де­ны воз­глав­ляе­мым Ус­пен­ским Русским ар­хео­ло­гическим институтом в Кон­стан­ти­но­по­ле в 1899-1900 годы, при уча­стии Шкор­пи­ла. Ис­сле­до­ва­ния во­зоб­нов­ле­ны в 1930-х годах К. Мия­те­вым, про­дол­же­ны по­сле 1945 года С. Ми­хай­ло­вым, Н. Мав­ро­ди­но­вым, С. Вак­ли­но­вым, Р. Ра­ше­вым и другими (осо­бен­но мас­штаб­ные рас­коп­ки в 1971-1981 годы).

По письменным ис­точ­ни­кам из­вест­но, что Плиска в 811 году бы­ла ра­зо­ре­на ви­зантийским императором Ни­ки­фо­ром I . Счи­та­ет­ся, что в ней около 865 года кре­сти­лись болгарский князь Бо­рис I (Ми­хаил) и его ок­ру­же­ние, что на­зы­ва­ет­ся официальной да­той при­ня­тия хри­сти­ан­ст­ва Бол­га­ри­ей. В 886 году Бо­ри­сом бы­ли при­ня­ты из­гнан­ные из Мо­ра­вии уче­ни­ки Ки­рил­ла и Ме­фо­дия. Воз­мож­но, уже в Плиске один из них, Кон­стан­тин Пре­слав­ский, воз­гла­вил соз­дан­ную по ука­зу князя Бо­ри­са книж­ную шко­лу (в современной литературе из­вест­на как «пре­слав­ская») - один из круп­ней­ших славянских хри­сти­ан­ских куль­тур­ных цен­тров на Бал­ка­нах, где, по од­ной из ги­по­тез, бы­ла соз­да­на ки­рил­ли­ца. Во вре­мя прав­ле­ния (889-893) князя Вла­ди­ми­ра (Ра­са­те), сы­на Бо­ри­са, в Плиске бы­ла пред­при­ня­та по­пыт­ка рес­тав­ра­ции язы­че­ст­ва, по­дав­лен­ная не­на­дол­го вер­нув­шим­ся к управ­ле­нию Бо­ри­сом, по­сле че­го (в 893) столи­ца бы­ла пе­ре­не­се­на в рас­по­ло­жен­ный не­да­ле­ко Пре­слав. Ме­ж­ду 969 и 971 годами, во вре­мя борь­бы болгарского ца­ря Бо­ри­са II и ви­зантийского императора Ио­ан­на I Ци­мис­хия, Плиска за­хва­ты­ва­лась ки­ев­ским князем Свя­то­сла­вом Иго­ре­ви­чем. Окон­ча­тель­но при­шла в упа­док во вре­мя ви­зантийского вла­ды­че­ст­ва, ко­гда в середине XI века северная часть Бол­га­рии ста­ла аре­ной борь­бы Ви­зан­тии с пе­че­не­га­ми .

В ис­то­рии Плиски вы­де­ля­ет­ся 4 пе­рио­да (с под­пе­рио­да­ми): 1 - сто­лич­ный язы­че­ский (конец VII или VIII веков - 864 год; с по­жа­ром 811 года); 2 - сто­лич­ный хри­сти­ан­ский (864-893); 3 - пост­сто­лич­ный бол­гар­ский (893-971); 4 - пост­сто­лич­ный ви­зан­тий­ский (971-1050/1070). Пред­по­ло­жи­тель­но древ­ней­шие по­строй­ки в Плиске - лёг­кие на­зем­ные (воз­мож­но, юр­ты или ша­ла­ши); от­ме­че­ны сле­ды де­ревянных стол­бо­вых по­стро­ек, в ря­де слу­ча­ев за­ме­няв­ших­ся или пе­ре­кры­тых ка­мен­ны­ми строе­ния­ми; ис­сле­до­ва­ны мно­го­численные по­лу­зем­лян­ки с пе­ча­ми-ка­мен­ка­ми, как от­но­ся­щие­ся к 1-му пе­рио­ду, так и бо­лее позд­ние.

Так называемый Внеш­ний го­род (около 23 км2) име­ет фор­му, близ­кую 4-уголь­ни­ку. Он ок­ру­жён рвом и ва­лом; за­строй­ка скон­цен­три­ро­ва­на в не­сколь­ких зо­нах. Ис­сле­до­ва­но около 0,5% пло­ща­ди; от­кры­ты ос­тат­ки до­мов, 21 церк­ви, ке­ра­мических и ме­тал­лур­гических про­из­водств. В северо-восточной час­ти рас­по­ла­га­лась так называемая Боль­шая ба­зи­ли­ка (3-ап­сид­ная, 3-не­фная, с при­мы­каю­щи­ми нар­тек­сом, ат­риу­мом, бап­ти­сте­ри­ем и ча­сов­ней; дли­на 99 м). Близ­ле­жа­щие по­строй­ки ин­тер­пре­ти­ро­ва­ны как мо­на­стырь, в том числе дом ар­хи­епи­ско­па, шко­ла, ке­льи, тра­пез­ная, хо­зяйственные по­строй­ки. Здесь же рас­по­ла­гал­ся нек­ро­поль, есть про­гре­бе­ния в сар­ко­фа­гах, с над­пи­ся­ми на греческом язы­ке; сре­ди на­хо­док - зо­ло­тые и се­реб­ря­ные ре­мен­ные гар­ни­ту­ры, пер­ст­ни, серь­ги и другие. В не­сколь­ких мес­тах от­кры­ты другие мо­гиль­ни­ки, ка­мен­ные фун­да­мен­ты длин­ных по­ме­ще­ний, раз­де­лён­ных на сек­ции; ино­гда они при­мы­ка­ют к дво­рам, свя­зы­вае­мым с усадь­ба­ми ари­сто­кра­тии.

Поч­ти в цен­тре Плиски - так называемый Внут­рен­ний го­род (48 га; ис­сле­до­ва­но около 5%, в основном в центральной час­ти), имею­щий фор­му тра­пе­ции. Он ук­ре­п­лён сте­ной (с IX века, ра­нее - де­ре­во-зем­ля­ное ук­ре­п­ле­ние, ого­ра­жи­ваю­щее пло­щадь около 65 га). По уг­лам рас­по­ла­га­лись круг­лые в пла­не баш­ни, вдоль стен - 5-уголь­ные; по 4 сто­ро­нам - ук­ре­п­лён­ные во­ро­та. Сле­ды пер­во­на­чаль­ной де­ревянной за­строй­ки (в том числе об­шир­ные по­строй­ки, от ко­то­рых со­хра­ни­лись кон­цен­три­че­ски рас­по­ло­жен­ные стол­бо­вые ямы) силь­но ис­пор­че­ны бо­лее позд­ни­ми со­ору­же­ни­ями. Ря­дом на­хо­ди­лось древ­ней­шее (не позд­нее нач. 9 в.) ка­мен­ное зда­ние - «дво­рец Кру­ма» (74,5×59,5 м), с мощ­ны­ми (до 2 м) сте­на­ми и баш­ня­ми. Пред­по­ла­га­ет­ся, что оно име­ло несколько эта­жей, со­вме­ща­ло пред­ста­ви­тель­ские и жи­лые функ­ции. По­сле раз­ру­ше­ния (су­дя по все­му, в 811) на его зап. час­ти бы­ла воз­ве­де­на «Трон­ная па­ла­та» (52×26,5 м; сте­ны до 2,5 м), вклю­чаю­щая 3-не­фный ко­лон­ный зал, при­мы­каю­щие к не­му с се­ве­ра по­ме­ще­ния (в том числе встро­ен­ная ап­си­да), вес­ти­бюль. За­пад­нее на­хо­ди­лось пря­мо­уголь­ное вы­тя­ну­тое по ли­нии за­пад - вос­ток со­ору­же­ние, ок­ру­жён­ное ко­ри­до­ром или ко­лон­на­дой, ин­тер­пре­ти­руе­мое как язы­ческий храм, позд­нее пе­ре­стро­ен­ный в цер­ковь. Се­вер­нее рас­по­ла­га­лась так называемая Ци­та­дель (пря­мо­уголь­ная, 1 га) с ка­мен­ны­ми по­строй­ка­ми. В её цен­тре - со­ору­же­ние (по-ви­ди­мо­му, язы­че­ский храм) в фор­ме квад­ра­та, в се­ре­ди­ну ко­то­ро­го впи­саны квад­рат и центральная пло­щад­ка. Внут­ри кир­пич­ных (пер­во­на­чаль­но - де­ре­вян­ных, ого­ра­жи­вав­ших бо­лее об­шир­ное про­стран­ст­во) стен Ци­та­де­ли так­же на­хо­ди­лись ба­ни, цис­тер­ны, «Жи­лой дво­рец» (на позд­нем эта­пе вклю­чал 2 зда­ния; со­хра­ни­лась шту­ка­тур­ка со сле­да­ми крас­ной крас­ки, де­та­ли мра­мор­ной от­дел­ки), хри­сти­ан­ская ча­сов­ня и другие. К се­ве­ру от Ци­та­де­ли ис­сле­до­ва­ны ка­мен­ные зда­ние и ба­ня (усадь­ба «боя­ри­на» или гос­те­вой ком­плекс). Про­сле­же­ны под­зем­ные хо­ды с де­ре­вян­ной и ка­мен­ной об­ли­цов­кой, на­чи­нав­шие­ся у Боль­шо­го двор­ца и в Ци­та­де­ли. От­ме­че­ны сле­ды юве­лир­но­го ре­мес­ла (от­но­сят к кон­цу пе­рио­да 1), про­из­вод­ст­ва, сы­рьё для ко­то­ро­го хра­ни­лось в ог­не­упор­ных со­су­дах- «сфе­ро­ко­ну­сах» (пе­ри­од 4), об­ра­бот­ки кос­ти, из­го­тов­ле­ния из­де­лий из стек­ла.

В Плиске про­сле­же­ны уча­ст­ки не­сколь­ких во­до­про­во­дов, шед­ших к цен­тру го­ро­да, ко­лод­цы. До­ро­га (дли­ной 1,3 км) ме­ж­ду Боль­шой ба­зи­ли­кой и цен­тром Плиски бы­ла мо­щё­ной. Вы­мос­тки про­сле­же­ны так­же в Ци­та­де­ли и на пло­ща­ди, при­мы­кав­шей к ней с юга. Не­ко­то­рые из позд­ней­ших по­гре­бе­ний в Плиске свя­зы­ва­ют с пе­че­не­га­ми, за­хва­тив­ши­ми Плиску или на­хо­див­ши­ми­ся на служ­бе Ви­зан­тии. Сре­ди на­хо­док: ар­хитектурные де­та­ли; над­пи­си (мно­гие на греческом язы­ке, есть на ки­рил­ли­це, би­лиг­вы); граф­фи­ти на стро­ительных ма­те­риа­лах; ви­зантийские мо­не­ты и пе­ча­ти; ук­ра­ше­ния, кре­сты, сти­ло­сы (пи­са­ла), ключ в ви­де му­зы­кан­та со струн­ным ин­ст­ру­мен­том.

Рас­по­ло­жен­ные в Плиске и в основном ря­дом с ней кур­га­ны (вы­со­та не­ко­то­рых - до 15 м) мог­ли иметь ме­мо­ри­аль­ное зна­че­ние, не­ко­то­рые от­но­сят­ся к брон­зо­во­му ве­ку, но ино­гда до­сы­па­ны позд­нее. Как ме­мо­ри­аль­ные рас­смат­ри­ва­ют и со­хра­нив­шие­ся близ Плиски дев­таш­ла­ры - груп­пы круп­ных (в том числе об­ра­бо­тан­ных) кам­ней, ино­гда рас­по­ло­жен­ных ря­да­ми.

Плиска на­хо­дит­ся в зо­не кон­цен­тра­ции болгарских па­мят­ни­ков язы­че­ско­го пе­рио­да; в том числе Ма­да­ра (около 10 км к югу от Плиски), Но­ви-Па­зар (около 3 км к вос­то­ку), мо­гиль­ник Выр­бя­не (1 км к за­па­ду).

На ос­тат­ках Плиски соз­дан Национальный ис­то­ри­ко-ар­хео­ло­гический за­по­вед­ник, вклю­чаю­щий му­зей; про­ве­де­на час­тич­ная рес­тав­ра­ция ря­да строе­ний.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)