ПЛИНИЙ СТАРШИЙ, ГАЙ СЕКУНД (лат. Gaius Plinius Secundus)

Римский государственный деятель и писатель-энциклопедист.

Происходил из всаднической семьи, воспитывался в Риме под руководством Публий Помпония Секунда, учился у ритора Аррелия Фуска, грамматика Реммия Палемона, ботаника Антония Кастора. При Нероне воевал в Германии, принимал участие в подавлении восстания в Иудее, при Веспасиане был прокуратором Испании, Африки. Командовал мизенским флотом. Погиб в августе 79 г. при извержении Везувия; его смерть описал его племянник Плиний Младший в письме к Тациту .

Плинию Старшему принадлежало много сочинений по военному делу, истории, грамматике, но до нашего времени сохранился только основной его труд – энциклопедия «Естественная история» в 37 книгах, содержащая сведения из самых разных областей знания. I книга содержит предисловие с посвящением императору Титу, предметный указатель и список использованных при работе над сочинением греческих и римских авторов. Сам Плиний говорит, что сделал 20 000 выписок из 100 писателей, на деле число выписок достигает 34 000 из более чем 400 авторов. II книга рассказывает о космологии и устройстве Вселенной, III-IV книги посвящены описанию Земли и географии Европы, V-VI книги – географии Азии и Африки, VII – физиологии человека, VIII-XI – зоологии, XII-XIX – ботанике, XX-XXVII – лекарствам и лекарственным растениям, XXVIII-XXXII – лекарствам животного происхождения, XXXIII-XXXVII – минералогии и металлургии; попутно дается очерк истории античного искусства и архитектуры.

Ее издание осуществил после смерти дяди Плиний Младший. Материал в этом сочинении упорядочен слабо, Плиний Старший не стремился к научному осмыслению информации и просто передавал сведения, почерпнутые им из самых разных источников. Иногда Плиний опускается до пересказа суеверий и очевидно невероятных историй, вроде существования моноподов или кинокефалов. Время от времени в его сочинении встречаются восхваления римского прошлого и критика современных ему римских нравов.

«Естественная история» – единственная энциклопедия, сохранившаяся от античности, из нее в последующее время делались извлечения, например, «Медицина Плиния», она служила источником для поздних авторов Солина и Саммоника. В средние века «Естественную историю» читали как в оригинале, так и в виде этих выдержек.

Сочинения :

C. Plini Secundi Naturalis historiae libri XXXVII: post Ludovici Iani obitum recognovit et scripturae discrepantia adiecta edidit Carolus Mayhoff. Vol. I-VI. Stuttgart 1892-1909;

Плиний Старший. Вопросы техники в «Естественной истории» // ВДИ. 1946. № 3. С. 269-340;

Плиний Старший. Естествознание: Об искусстве / Пер. Г. А. Тароняна. М., 1994;

Подосинов А. В., Скржинская М. В. Римские географические источники: Помпоний Мела и Плиний Старший. М., 2011.

Иллюстрация :

Статуя Плиния Старшего в Комо. Я. Родари, 1480.