ПЛИНФА

ПЛИНФА (от греческого πλίνθος - кир­пич) - широкий и плоский обожжённый кирпич квадратной формы со стороной 32-36 см и толщиной 3,5-5 см, основной строительный материал в Византии .

Про­цесс про­изводства плинфы из гли­ны, со­ло­мы, минеральных до­ба­вок (пе­сок и другие) сле­до­вал римской тра­ди­ции. В клад­ке ря­ды плинфы че­ре­до­ва­ли со слоя­ми из­вест­ко­во­го рас­тво­ра около 5 см тол­щи­ной. В позд­не­ви­зан­тий­ский пе­ри­од из­вест­ко­вый рас­твор за­ме­ня­ли гли­ной (например, при со­ору­же­нии церкви Святого Пан­те­леи­мо­на в Фес­са­ло­ни­ки , XIV век). При­ме­ры строи­тель­ст­ва ис­клю­чи­тель­но из плинфы бы­ли до­воль­но ред­ки­ми (церковь Ми­ре­лей­он в Кон­стан­ти­но­по­ле , начало X века). Ча­ще плимут со­вме­ща­ли с кам­нем, сле­дуя римской тех­ни­ке opus mixtum. Со 2-й половины X века в кон­стан­ти­но­поль­ской ар­хи­тек­ту­ре ши­ро­ко при­ме­ня­лась тех­ни­ка клад­ки с уто­п­лен­ным ря­дом (ря­ды кир­пи­ча по­пе­ре­мен­но ис­че­за­ют с по­верх­но­сти стен, из-за че­го слой рас­тво­ра вы­гля­дит го­раз­до тол­ще, чем кир­пич). Ино­гда по­верх­ность стен шту­ка­ту­ри­ли, скры­вая т.о. де­фек­ты клад­ки (южная цер­ковь монастыря Пан­то­кра­то­ра в Кон­стан­ти­но­по­ле, 1118-1124 годы). С середины XI века по­яв­ля­ет­ся ор­на­мент из Плинфы (зиг­за­ги, кру­ги, мо­тив кор­зин­но­го пле­те­ния), к концу XIII века став­ший важ­ным эле­мен­том де­ко­ра хра­ма. Плинфа при­ме­ня­лась так­же в древнерусском хра­мо­вом зод­че­ст­ве X - начале XIII веков (Со­фий­ский со­бор в Кие­ве).

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