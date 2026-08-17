ПЛИМУТСКИЕ БРАТЬЯ
ПЛИМУТСКИЕ БРАТЬЯ - христианское евангелическое движение.
Основано в конце 1820-х годов под названием Ассамблея братьев (Assembly of Brethren), которая объединила людей, стремившихся к простоте церковной жизни апостольских времён, веривших в скорое Второе пришествие Иисуса Христа. Название «плимутские» даётся условно по местоположению одной из первых общин в английском городе Плимут. Лидером движения стал англиканский священник Дж.Н. Дарби (1800-1882 годы; отсюда 2-е название движения). Предсказывая близкий конец «эры церквей» и начало тысячелетнего «Израильского царства» Христа на всей земле, он призывал к максимальной простоте церковной жизни, в частности богослужения, к отказу от иерархии. В 1848 году плимутские братья разделились на «закрытых» (или «исключительных» - Exclusive Brethren) во главе с Дарби, провозгласивших строгие правила вступления в общину, и «открытых» (Open Brethren), более либеральных в отношениях с другими христианами. В дальнейшем «исключительные» из-за споров о вероучении и устройстве общин разделились на несколько групп. Плимутские братья развернули миссионерскую деятельность в Великобритании, континентальной Европе, особенно во французских кантонах Швейцарии (в 1838-1845 годы), а начиная с 1860-1870-х годов - в США, Канаде, России (к учению Плимутских братьев был близок лорд Редсток, в дальнейшем оказавший влияние на пашковцев). В XX веке миссионеры плимутские братья работали в Центральной Африке, Индии, Латинской Америке. Данные о современной численности плимутских братьев разнятся (от 200 тысяч до 2,4 миллионов человек).
Характерными чертами учения плимутских братьев являются премилленаризм (вера во Второе пришествие Иисуса Христа до наступления Его тысячелетнего царства и в возможность спастись до Судного дня благодаря истинной вере), диспенсационализм (представление об историческом процессе как последовательном распределении Божественного откровения по периодам) и библейский фундаментализм (запрет критического анализа библейских текстов). Плимутские братья придерживаются основных христианских догматов (о Троице, о двух природах во Христе) и кальвинистского вероучения, акцентируя внимание на невозможности отпадения от однажды обретённой истинной веры. Не признают учения о церковных таинствах. Крещение совершают либо в младенчестве («закрытые»), либо в сознательном возрасте («открытые»). На воскресных молитвенных собраниях, сходных с баптистскими, совершается чтение и толкование отдельных мест из Священного Писания, а также хлебопреломление как «акт внимания» к действиям Иисуса Христа. Плимутские братья большей частью не имеют священников, не строят культовых сооружений, собираются в частных домах. Единственное училище плимутских братьев - библейский колледж Эммаус в городе Дубьюк, штат Айова, США. Активно занимаются благотворительностью и социальной работой.
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