ПЛИМУТ

ПЛИ́МУТ - (Plymouth, New Plymouth). Английская ко­ло­ния в Северной Аме­ри­ке.

Главный го­род - Пли­мут. Ос­но­ва­на 21.12.1620 года пу­ри­та­на­ми-се­па­ра­ти­ста­ми (смотреть Пу­ри­та­не ). Ос­но­ва­те­ли Плимута пред­став­ля­ли низ­шие и сред­ние слои английского об­ще­ст­ва; зна­чительная часть ос­но­ва­те­лей бу­ду­щей ко­ло­нии в 1608 году пе­ре­се­ли­лась из Анг­лии в город Лей­ден (Ни­дер­лан­ды). В сентябре 1620 года пу­ри­та­не (102 человека, по­лу­чив­шие позд­нее на­име­но­ва­ние « пи­лиг­ри­мы ») на­пра­ви­лись на ко­раб­ле « Мэйф­лау­эр » в Но­вый Свет с це­лью за­ло­жить ко­ло­нию «Но­вый Ха­на­ан». На бор­ту бы­ло под­пи­са­но со­гла­ше­ние («Mayflower Compact») об уст­рой­ст­ве ко­ло­нии на прин­ци­пах народного су­ве­ре­ни­те­та (это со­гла­ше­ние счи­та­ет­ся пер­вым до­ку­мен­том американской де­мо­кра­тии). 11.11.1620 года пе­ре­се­лен­цы при­бы­ли в Но­вый Свет, но не в ко­ло­нию Вир­ги­ния, как пла­ни­ро­ва­лось, а по ошиб­ке к полуострову Кейп-Код; 21.12.1620 года вы­са­ди­лись на ма­те­ри­ке. От бо­лез­ней за зи­му 1620/1621 года зна­чительная часть пе­ре­се­лен­цев умер­ла. В мар­те 1621 года вы­жив­шие (53 человека) на­ча­ли об­ра­ба­ты­вать зем­лю. Осе­нью 1621 года они вме­сте с ин­дей­ца­ми вам­па­ноа от­празд­но­ва­ли сбор уро­жая (это со­бы­тие от­ме­ча­ет­ся в США в 4-й чет­верг но­яб­ря как День бла­го­да­ре­ния - Thanksgiving Day). В 1623 году зем­ли ко­ло­нии бы­ли раз­де­ле­ны на на­де­лы (до это­го её об­ра­ба­ты­ва­ли со­вме­ст­но). В 1630-х годах ко­ло­ни­сты из Плимута на­ча­ли тор­го­вать зер­ном, та­ба­ком, ско­том с другими английскими ко­ло­ния­ми Северной Аме­ри­ки. К 1630 году на­се­ле­ние Плимута со­ста­ви­ло около 300 человек, к 1640 году - около 2 тысяч человек.

Плимут по­лу­чил хар­тию от английского ко­ро­ля Кар­ла I 13.11.1629 года. Де­мо­кра­тические прин­ци­пы уст­рой­ст­ва ко­ло­нии бы­ли под­твер­жде­ны сво­дом за­ко­нов, при­ня­тым 15.11.1636 года Об­щим со­б­ра­ни­ем Плимута. 29.5.1643 года Плимут всту­пил в Кон­фе­де­ра­цию Но­вой Анг­лии, уча­ст­во­вал в так называемой вой­не ко­ро­ля Фи­лип­па 1675-1676 годов ( смотреть «Ин­дей­ские вой­ны» ). В 1686-1689 годы вхо­дил в со­став До­ми­нио­на Но­вая Анг­лия. 17.10.1691 года вклю­чён Виль­гель­мом III Оран­ским в со­став английской ко­ло­нии Мас­са­чу­сетс. В это вре­мя на тер­ри­то­рии Плимута про­жи­ва­ло около 7400 человек.

Исторические ис­точники:

Брэд­форд У. Ис­то­рия по­се­ле­ния в Пли­му­те. М., 1987.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)