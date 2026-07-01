ПЛЕВЕН РЕНЕ
ПЛЕВЕН РЕНЕ - французский государственный и политический деятель.
Из семьи военного. Изучал юриспруденцию в Париже с 1915 года, затем прошёл военную службу, в 1918-1924 годах завершил образование в Свободной школе политических наук в Париже и получил диплом доктора права.
В межвоенный период работал на руководящих должностях в частных компаниях, познакомился с Ш. де Голлем, Ж. Бидо, Ж. Монне. Осудил Мюнхенское соглашение 1938 года и перемирие 22 июня 1940 года. В конце июня 1940 года присоединился к созданной де Голлем организации «Свободная Франция» (СФ). В июле - августе 1940 года успешно выполнил миссию в Чаде, добившись его присоединения к СФ. Занимал ключевые посты во Французском национальном комитете и Французском комитете национального освобождения: с сентября 1941 года - комиссар по вопросам экономики, финансов и колоний, с июля 1942 года - экономики, колоний и торгового флота, с октября 1942 года - иностранных дел и колоний, с февраля 1943 года - колоний. В возглавляемом де Голлем Временном правительстве Французской Республики (1944-1946 годы) министр колоний, с ноября 1944 года - финансов, с апреля 1945 года - финансов и национальной экономики.
Покинул правительство вслед за де Голлем в январе 1946 года. В 1945-1973 годах - депутат парламента от департамента Кот-дю-Нор (с 1990 года - Кот-д’Армор). Один из основателей, в 1947-1953 годах - председатель политической партии левого толка Демократический и социалистический союз Сопротивления (ЮДСР). В 1949-1950, 1952-1954 годах министр национальной обороны (с 1953 года - министр национальной обороны и вооружённых сил). В июле 1950 - феврале 1951 года, августе 1951 - январе 1952 годов - председатель Совета министров. Выступал за создание и укрепление Западноевропейского союза и НАТО, продолжение Францией военных действий в Индокитае при увеличении помощи со стороны США и расширении участия в войне войск Государства Вьетнам во главе с Бао Даем («американизация» и «вьетнамизация» войны). 24. Октября 1950 года выдвинул проект создания Европейского оборонительного сообщества («план Плевена»; фактически его основным автором являлся Монне). В мае 1958 года министр иностранных дел, поддержал утверждение де Голля в качестве главы правительства. В 1962 году создал политическую организацию демократического центра, получившую в 1968 году название «Прогресс и демократия» (объединила центристов, поддержавших на президентских выборах 1969 Ж. Помпиду). В июне 1969 - марте 1973 годов - министр юстиции. Способствовал принятию закона о борьбе против расизма от 1 июля 1972 года («закон Плевена»). В 1974-1976 годах - председатель регионального совета Бретани. После 1976 года отошёл от политики.
Похоронен в Динане (департамент Кот-д’Армор, Бретань).
Сочинения:
L’union européenne: une construction continue et irrе́versible. Lausanne, 1984.
© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)