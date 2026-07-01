ПЛЕВЕН РЕНЕ

ПЛЕВЕН РЕНЕ - французский государственный и по­ли­тический дея­тель.

Из се­мьи во­ен­но­го. Изу­чал юрис­пру­ден­цию в Па­ри­же с 1915 года, за­тем про­шёл во­енную служ­бу, в 1918-1924 годах за­вер­шил об­ра­зо­ва­ние в Сво­бод­ной шко­ле по­ли­тических на­ук в Па­ри­же и по­лу­чил ди­плом доктора пра­ва.

В меж­во­ен­ный пе­риод ра­бо­тал на ру­ко­во­дя­щих долж­но­стях в ча­ст­ных ком­па­ни­ях, по­зна­ко­мил­ся с Ш. де Гол­лем , Ж. Би­до, Ж. Мон­не. Осу­дил Мюн­хен­ское со­гла­ше­ние 1938 года и пе­ре­ми­рие 22 июня 1940 года. В кон­це ию­ня 1940 года при­сое­ди­нил­ся к соз­дан­ной де Гол­лем организации «Сво­бод­ная Фран­ция» (СФ). В ию­ле - августе 1940 года ус­пеш­но вы­пол­нил мис­сию в Ча­де, до­бив­шись его при­сое­ди­не­ния к СФ. За­ни­мал клю­че­вые по­сты во Французском национальном комитете и Фран­цуз­ском ко­ми­те­те на­цио­наль­но­го ос­во­бо­ж­де­ния: с сентября 1941 года - ко­мис­сар по во­про­сам эко­но­ми­ки, фи­нан­сов и ко­ло­ний, с ию­ля 1942 года - эко­но­ми­ки, ко­ло­ний и тор­го­во­го фло­та, с октября 1942 года - иностранных дел и ко­ло­ний, с февраля 1943 года - ко­ло­ний. В воз­глав­ляе­мом де Гол­лем Временном пра­ви­тель­ст­ве Французской Рес­пуб­ли­ки (1944-1946 годы) министр ко­ло­ний, с но­ября 1944 года - фи­нан­сов, с апреля 1945 года - фи­нан­сов и национальной эко­но­ми­ки.

По­ки­нул пра­ви­тель­ст­во вслед за де Гол­лем в январе 1946 года. В 1945-1973 годах - депутат пар­ла­мен­та от департамента Кот-дю-Нор (с 1990 года - Кот-д’Ар­мор). Один из ос­но­ва­те­лей, в 1947-1953 годах - председатель по­ли­тической пар­тии ле­во­го тол­ка Де­мо­кра­тический и со­циа­ли­стический со­юз Со­про­тив­ле­ния (ЮДСР). В 1949-1950, 1952-1954 годах министр национальной обо­ро­ны (с 1953 года - министр национальной обо­ро­ны и во­оружённых сил). В ию­ле 1950 - феврале 1951 года, августе 1951 - январе 1952 годов - председатель Со­ве­та ми­ни­ст­ров. Вы­сту­пал за соз­да­ние и ук­ре­п­ле­ние За­пад­но­ев­ро­пей­ско­го сою­за и НАТО , про­дол­же­ние Фран­ци­ей во­енных дей­ст­вий в Ин­до­ки­тае при уве­ли­че­нии по­мо­щи со сто­ро­ны США и рас­ши­ре­нии уча­стия в вой­не войск Государства Вьет­нам во гла­ве с Бао Да­ем («аме­ри­ка­ни­за­ция» и «вьет­на­ми­за­ция» вой­ны). 24. Октября 1950 года вы­дви­нул про­ект соз­да­ния Ев­ро­пей­ско­го обо­ро­ни­тель­но­го со­об­ще­ст­ва («план Пле­ве­на»; фак­ти­че­ски его основным ав­то­ром яв­лял­ся Мон­не). В мае 1958 года министр иностранных дел, под­дер­жал ут­вер­жде­ние де Гол­ля в ка­че­ст­ве гла­вы пра­ви­тель­ст­ва. В 1962 году соз­дал по­ли­тическую организацию де­мо­кра­тического цен­тра, по­лу­чив­шую в 1968 году название «Про­гресс и де­мо­кра­тия» (объ­е­ди­ни­ла цен­три­стов, под­дер­жав­ших на пре­зи­дент­ских вы­бо­рах 1969 Ж. Пом­пи­ду). В ию­не 1969 - мар­те 1973 годов - министр юс­ти­ции. Спо­соб­ст­во­вал при­ня­тию за­ко­на о борь­бе про­тив ра­сиз­ма от 1 июля 1972 года («за­кон Пле­ве­на»). В 1974-1976 годах - председатель ре­гио­наль­но­го со­ве­та Бре­та­ни. По­сле 1976 года ото­шёл от по­ли­ти­ки.

По­хо­ро­нен в Ди­на­не (департамент Кот-д’Ар­мор, Бре­тань).

Сочинения:

L’union européenne: une construction continue et irrе́versible. Lausanne, 1984.

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