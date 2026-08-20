Плéве, Вячеслав Константинович фон

Плéве, Вячеслав Константинович фон (08[20].04.1846, Мещовск, Калужская губ. — 15[28].07.1904, Санкт-­Петербург) — российский государственный деятель, сенатор (1884), действительный тайный советник (1899), министр внутренних дел (1902–1904). Окончил гимназию, в 1867 окончил юридический факультет Московского университета. Занимал должности товарища прокурора в ряде губерний. После убийства Александра II был назначен директором Департамента полиции МВД. Участвовал в разработке «Положения о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия» от 14[26] августа 1881. 4[17] апреля 1902, после убийства Д. С. Сипягина , назначен министром внутренних дел и шефом Корпуса жандармов. Провел реформу политической полиции. Жестко боролся с революционерами, поддерживал деятельность С. В. Зубатова (см. «Зубатовщина» ).

Уделял большое внимание крестьянскому вопросу с целью решить проблему малоземелья крестьян и противодействовать агарным беспорядкам. С 1902 активизировал работу Редакционной комиссии при МВД для пересмотра законоположений о крестьянах. Одним из первых предложил переселять крестьян (см. Переселенчество ) для решения вопроса малоземелья в Центральной России. Сторонник вой­ны с Японией (см. Русско-­японская вой­на 1904–1905 ). Убит в Санкт-­Петербурге бомбой, брошенной эсером Е. С. Созоновым.

Лит. : Любимов Д. Н. Памяти Вячеслава Константиновича Плеве. СПб., 1904; Чукарев А. Г. Тонкий и беспринципный деятель (Подробности из личной и политической жизни В. К. Плеве) // Российский исторический журнал. 2003. № 2. Ю. Л. Михайлова.